România, a patra cea mai slabă evoluție din UE în industrie – TradeVille

Piața RCA a ajuns la peste 4.7 mld. RON

Piața RCA a înregistrat, in primul semestru din 2024, o creștere de 3% fata de aceeași perioada din 2023 prin prisma volumului de prime brute subscrise. Liderul sectorului, Groupama, a totalizat un volum de prime brute subscrise in valoare de 1.13 mld. RON, aflandu-se într-o ușoară scădere de 5%. (Sursa: ZF)

Romania, a patra cea mai slaba evoluție din UE in industrie

Producția din industria românească a scăzut cu 4.3% in iulie 2024 fata de aceeași perioada din 2023, punând Romania pe locul 4 in clasamentul celor mai slabe evoluții din UE. Germania a înregistrat o diferență de -5.5%, afectând exporturile din industria românească, bazate pe segmentul industrial german. (Sursa: ZF)

Rata inflației in Romania - estimări

Producția din industria românească a scăzut cu 4.3% in iulie 2024 fata de aceeași perioada din 2023, punând Romania pe locul 4 in clasamentul celor mai slabe evoluții din Membrii analiști ai CFA Romania anticipează o rata a inflației de 4.95% pe o perioada de 12 luni si un curs mediu de schimb de 5.07 RON pentru EUR. In luna iulie aceasta estimare a inflației se afla la un nivel de 4.4%. La sondajul organizat de CFA, 50% dintre participanți au votat o reducere a ratei inflației pe o perioada de 12 luni, iar in cazul cursului EUR, 89% au anticipat deprecierea RON in aceeași perioada. (Sursa: ZF)

Săptămâna încărcată pentru Băncile Centrale

Săptămâna aceasta este o săptămâna încărcată pentru băncile centrale. FED-ul va tine mult- așteptată ședință de politica monetara miercuri seara. Tot miercuri este si ședința de politica monetara a Băncii Centrale din Brazilia. Urmează joi Banca Angliei, Norges Bank din Norvegia si Banca Centrala a Africii de Sud. Șirul de ședințe va fi încheiat vineri de Banca Japoniei. (Sursa: CNBC)

Arctic Stream Pret curent 25.4 RON (0.00% ) MCap 106M P/E 11.5

După încheierea primului semestru din 2024, când Arctic Stream a generat un profit net de 5.9 mil. RON, in creștere cu 2% fata de S1 2023, analiștii de la Goldring si-au menținut prețul țintă de 33-34 RON pentru acțiunile companiei. Calculele arata ca acțiunea ar putea oferi un randament de 30-34% in următoarele 12 luni. Motivul acestor estimări este scăderea marjei operaționale la 8.1% de la 10.9% in 2023, explicata de creșterea costurilor asociate activității de exploatare. (Sursa: ZF)

Transport Trade Services Pret curent 6.50 RON (0.93% ) MCap 1.17B P/E 6.22

Transport Trade Services a înregistrat in ultima săptămâna o apreciere de 6.8% a acțiunilor, pe un rulaj de 6 mil. RON. După o perioada de 9 sesiuni consecutive in care acțiunile au avut o performanta negativa, compania a revenit pe creștere, încheind sesiunea de tranzacționare de vineri cu +2.4%. (Sursa: ZF)

Volkswagen Ag Pret curent 97.45 EUR ( -1.32% ) MCap 44.2B

Volkswagen AG ar putea fi forțat sa închidă câteva fabrici in acest an, fiind vizate peste 150,000 de locuri de munca, potrivit estimărilor Jefferies. Producătorul auto ar putea închide facilitățile de producție fără a avea nevoie de aprobarea consiliului de supraveghere, ceea ce ar implica realizarea de provizioane de pana la 4 mld. EUR in trimestrul al patrulea, conform analiștilor. In prezent, sindicatele pot face greva doar pe tema salariilor, nu si pe închiderea fabricilor sau concedieri, daca nu exista mențiuni de acest fel in contract. (Sursa: Bloomberg)

Apollo Global Management, Pret curent 116.0300 USD (1.43% ) MCap 56.3B

Apollo Global Management a încheiat un acord de 1 mld. USD cu BP pentru a finanța participația sa in gazoductul Trans Adriatic. Concret, compania a cumpărat o participație fără control într-o subsidiara BP, numita BP Pipelines TAP Limited, care tine controlul a 20% din gazoduct. Acordul permite BP sa își mențină poziția de acționar majoritar. Gazoductul Trans Adriatic transporta gaze naturale din Marea Caspica către tari precum Grecia si Italia. (Sursa: Bloomberg)

Unicredit Spa (consolidare) Pret curent 37.090 EUR (0.50% ) MCap 72.9B

UniCredit a anunțat ca va începe un program de răscumpărare a acțiunilor proprii in valoare de pana la 1.7 mld. EUR, subliniind angajamentul sau fata de acționari, in ciuda unei posibile preluări integrale a Commerzbank. Banca italiana a plătit aproximativ 700 mil. EUR pentru pachetul inițial de 9% din acțiunile Commerzbank. (Sursa: Bloomberg)

