România – al 4-lea cel mai mare importator din UE – TradeVille

România – Al 4-Lea Cel Mai Mare Importator Din UE

La jumătatea anului comercial 2023/2024, Romania a importat, din afara blocului comunitar, peste 235,000 de tone de grâu, reprezentând puțin peste 5% din cantitatea totala importata de UE. Astfel, Romania ocupa poziția a 4-a in rândul importatorilor de grâu din UE. De asemenea, Republica Moldova și-a reluat statutul de lider în exportul de cereale către Romania, majoritatea acestora fiind originare din Ucraina. În UE, cele mai mari importuri în perioada analizată provin din Republica Moldova și Ucraina, cu o pondere de 64.8% respectiv 7.8%. (Sursa: Economica.net)

Importurile De Lapte In Creștere

În primele 11 luni din 2023, cantitatea de lapte de vacă de la exploatațiile agricole a crescut cu 6.7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare creștere a fost înregistrată la producția de unt (+1.9% vs 11L 2022), în timp ce, la polul opus, cea mai mare scădere a fost marcată de producția de lapte acidulat (-4.9% vs 11L 2022). Totodată, cantitatea de lapte brut importată de către unitățile procesatoare a scăzut cu 24% în primele 11 luni din 2023, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. (Sursa: INS)

Recul Al Economiei Germaniei In 2023

În 2023, economia Germaniei s-a contractat cu 0.3%, sub presiunea inflației ridicate și a reducerii cererii globale. În pofida provocărilor din sectorul industrial, in special din sectorul energetic, industria auto a avut o contribuție pozitiva. Cheltuielile de consum si cheltuielile guvernamentale au scăzut. Cu toate acestea, se menține optimismul pentru 2024, cu o redresare ușoara preconizata, determinata de reducerea inflației, de ratele mai mici ale dobânzilor si de o potențiala creștere a salariilor, ceea ce va duce la creșterea consumului gospodăriilor. (Sursa: WSJ)

Ads

Economia Chinei Este Așteptată Sa Încetinească In Următorii Ani

Creșterea economica a Chinei este prognozata sa încetinească la 4.6% in 2024 si la 4.5% in 2025, pe fondul deflației si al prăbușirii pieței imobiliare. In pofida atingerii unui obiectiv de creștere de 5.2% in 2023, persista provocări precum o criza imobiliara prelungita si o încredere scăzută a consumatorilor. Banca Populara a Chinei urmărește sa stimuleze sprijinul financiar, dar se confrunta cu dileme in ceea ce privește distribuirea eficienta a creditelor si gestionarea presiunilor deflaționiste. (Sursa: Reuters)

2B Intelligent Soft Pret curent 11.85 RON (0.85% ) MCap 161M P/E 11.39

2B Intelligent Soft, companie specializata in dezvoltarea si implementarea de soluții software, a reușit, in anul 2023, sa se dezvolte in sectorul energetic, creând un portofoliu de clienți divers, ce acoperă numeroase industrii. Printre cele mai mari proiecte realizate de Bento, in 2023, se numără cel pentru OMEPA, in valoare de 1.7 mil. EUR, având ca obiect livrarea unei soluții IT complexe in 3 centre de date independente si integrarea a peste 100 de stații electrice. Conform estimărilor companiei, se estimează ca veniturile totale vor atinge 55 mil. RON pentru întreg anul 2023. (Sursa: ZF Corporate)

Ads

Purcari Wineries Public Company Limited Pret curent 14.90 RON (1.22% ) MCap 597M P/E 9.11

Purcari a anunțat achiziția a 90% dintr-o companie nou formata cu sediul in Istanbul, restul pachetului fiind deținut de Husnu Tayanc, un administrator de afaceri experimentat si partener local al Purcari. Achiziția reprezintă un pas pentru a spori poziția Purcari pe piața din Orientul Mijlociu si Africa, făcând parte din strategia Grupului de a se dezvolta pe noi piețe. (Sursa: BVB)

Bayerische Motoren Werke Pret curent 482.80 RON ( -0.98% ) MCap 290B

BMW a depășit punctul de cotitura in tranziția sa către vehiculele electrice, cea mai mare parte a creșterii vânzărilor provenind acum de la EV-uri. In 2023, BMW a atins o cota de vânzări de 15% din vehicule complet electrice, urmărind sa crească aceasta cota la 33% pana in 2026 prin lansarea a șase noi modele EV "Neue Klasse". Cu toate acestea, nu se preconizează paritate in ceea ce privește marjele automobilelor cu combustie si ale celor electrice, cel puțin pana in 2026, din cauza costurilor mai mari ale noilor tehnologii de baterii. Compania își menține obiectivul de a vinde 3 milioane de vehicule pana in 2030, cu o marja anticipata de 8-10% pe segmentul auto. (Sursa: Reuters)

Ads

Lockheed Martin Corporation Pret curent 463.18 USD (2.22% ) MCap 117B P/E 16.59

Lockheed Martin's Rotary and Mission Systems, o filiala a Lockheed Martin, a primit o creștere substanțială pentru un contract cu armata SUA. Valoarea totala a contractului se ridica acum la 946.33 mil. USD, o creștere de 272 mil. USD. Aceasta modificare, are ca scop îmbunătățirea programului Aegis System Equipped Vessel, program al marinei SUA. (Sursa: SeekingAlpha)

Baidu Pret curent 109.11 USD ( -7.00% ) MCap 38B

Baidu a înregistrat o scădere semnificativa a valorii acțiunilor sale, de 11.5%, cea mai mare din ultimul an, in urma unui raport care a legat platforma sa de inteligenta artificiala, Ernie, de cercetarea militara. Raportul sugerează ca o universitate asociata cu Armata de Eliberare a Poporului a testat sistemul sau de inteligenta artificiala pe platforma Ernie a Baidu. In timp ce Baidu a respins orice afiliere, știrea a generat temeri ca SUA ar putea lua in considerare impunerea de sancțiuni asupra firmelor chineze pentru a limita astfel de colaborări. Utilizatorii din Hong Kong si Taiwan au întâmpinat dificultăți in accesarea lucrării de cercetare a institutului, alimentând suspiciuni. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Hyundai Gdrs Pret curent 37.70 EUR (1.34% ) MCap

Hyundai Motor intenționează sa investească 845 mil. USD pentru pregătirea celei de-a doua fabrici din India, in urma achiziționării unei fabrici inactive de la General Motors Co. Hyundai a cumpărat anul trecut fabrica General Motors din Talegaon, planificând investiții etapizate pentru modernizarea infrastructurii si a echipamentelor de producție. Producătorul auto din Coreea de Sud își propune sa răspundă cererii crescânde a clasei de mijloc din India pentru vehicule mai mari si a devenit al doilea cel mai mare producător de automobile din tara. In plus, Hyundai intenționează sa investească sume importante in următorii opt ani in noi modele electrice, o unitate de asamblare a bateriilor si stații de încărcare in regiunea Tamil Nadu. (Sursa: Bloomberg)

Apple Inc. Pret curent 185.92 USD (0.18% ) MCap 2.91T P/E 30.80

La începutul anului 2024, vânzările Apple iPhone 15 in China au scăzut cu 30% de la an la an, ceea ce a determinat compania sa opereze reduceri de preț. Scăderea, mai severa decât cea generala de 3% din 2023, este atribuita concurentei puternice din partea mărcilor locale precum Huawei. Reduceri semnificative de preț au fost observate pe platformele de comerț electronic din China, reflectând intensificarea concurentei pe piață (Sursa: Reuters)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

Ads