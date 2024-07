România, al doilea exportator de cereale din UE – TradeVille

Resursele De Energie, In Primele 5 Luni Din 2024

Resursele de energie primara au totalizat 12,800.7 mii tone echivalent petrol (tep) in primele 5 luni din an, fiind in scădere cu 669.8 mii tep (-5%) fata de perioada similara a anului trecut. Producția interna a însumat 7,247.9 mii tep, marcând o scădere de 4.6%, in timp ce importul a scăzut cu 5.5%, pana la 5,552.8 mii tep. (Sursa: INSE)

Importul De Lapte, In Creștere Cu 45%

In primele 5 luni din an, cantitatea de lapte de vaca colectata de la unitățile procesatoare s-a ridicat la 536,093 tone, fiind in creștere cu 4.6%. Cea mai mare creștere de producție a fost înregistrată la unt (+18.1%). In același timp, cantitatea de lapte importata a crescut cu 45%, ajungând la 62,993 tone. (Sursa: ZF)

Romania, Al Doilea Exportator De Cereale Din UE

Romania si-a menținut poziția a doua in clasamentul celor mai mari exportatori europeni de cereale, după Franța, livrând in anul comercial 2023-2024 peste 10.6 mil. tone. Raportat la anul comercial precedent, creșterea se ridica la aproape 31%. Practic, peste 23% din totalul cantității de cereale care au părăsit granițele UE au plecat din Romania. (Sursa: Economica.net)

PIB-Ul Chinei In T2 2024, Sub Așteptări

Biroul National de Statistica a Chinei a anunțat luni ca PIB al tarii a crescut cu 4.7% in al doilea trimestru din 2024, situându-se, însă, sub creșterea de 5.3% înregistrată in trimestrul precedent. In același timp, analiștii anticipaseră o creștere economica de 5.1%. (Sursa: CNBC)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.918 RON ( -0.65% ) MCap 799M P/E 29.636

AROBS Transilvania Software a finalizat cea mai mare majorare de capital social a unei companii de tehnologie listata la BVB, atrăgând 28.7 mil. EUR. Procesul s-a desfășurat in doua etape: subscrierea acționarilor existenți si un plasament privat pentru noi investitori instituționali. Operațiunea a atras 8 investitori instituționali locali si internaționali, care au subscris 96% din acțiuni. Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD) a devenit acționat minoritar, iar fondurile vor sprijini strategia de creștere a AROBS prin achiziții si dezvoltare organica. (Sursa: Profit.ro)

Adiss SA Pret curent 0.760 RON (0.00% ) MCap 12.9M P/E 141.724

Liderul in soluții tehnice integrate, Adiss S.A., anunță semnarea a unui contract nou de service post-execuție pentru o stație de epurare, cu o valoarea totala de 1,038,483.65 RON (fără TVA), iar durata serviciilor va varia intre 12 si 24 de luni, in funcție de cerințele beneficiarilor. (Sursa: BVB)

Societatea Energetica Electrica Pret curent 16.06 RON (0.37% ) MCap 5.56B P/E 6.83

Electrica a anunțat ca a finalizat achiziția New Trend Energy SRL, care activează in sectorul energiei fotovoltaice. Semnarea contractului de vanzare-cumparare s-a realizat in data de 28 iulie 2021. Tranzacția susține strategia companiei de a se extinde in special in zona de producție a energiei electrice din surse regenerabile. (Sursa: ZF)

Burberry Group Plc Pret curent 7.442 GBP ( -16.06% ) MCap 2.88B

Acțiunile Burberry au scăzut cu peste 15% in tranzacțiile de luni dimineață, după ce performanta dezamăgitoare din primul trimestru a determinat emiterea de prognoze pesimiste, înlocuirea CEO-ului si suspendarea dividendului. Compania a declarat ca, daca încetinirea recenta a comerțului persista, se așteaptă sa raporteze o pierdere operațională pentru prima jumătate a anului si un profit operațional pentru întregul an sub estimările actuale ale consensului. Burberry l-a numit pe Joshua Schulman in funcția de CEO, după ce a încetat, cu efect imediat, relația contractuala cu Jonathan Akeroyd. (Sursa: CNBC)

Alphabet Inc. - clasa A Pret curent 187.23 USD (1.17% ) MCap 2.45T

Google este in discuții avansate pentru achiziția companiei de securitate cibernetica Wiz, valoarea tranzacției ridicandu-se la 23 mld. USD. Wiz a fost fondata in 2020 si a crescut rapid sub conducerea CEO-ului Assaf Rappaport. Compania si-a exprimat, in mai, intenția de a se lista pe bursa, evaluarea de atunci ridicandu-se la 12 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Trump Media Technology Group Pret curent 39.52 USD (27.94% ) MCap 1.45B

Acțiunile Trump Media au înregistrat o creștere de peste 50% in tranzacțiile pre-market de luni, in urma tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump care a avut loc in Pennsylvania, sâmbătă. Trump a fost ușor rănit la ureche de glonțul care ar fi putut sa-i curme viața, fiind escortat, de pe scena pe care își ținea discursul, de către agenții Serviciilor Secrete. (Sursa: CNBC)

The Goldman Sachs Group Pret curent 485.59 USD (1.19% ) MCap 168B P/E 20.27

Goldman Sachs a raportat, pentru al doilea trimestru, un profit net pe acțiune de 8.62 USD si venituri de 12.73 mld. USD, ambele peste așteptările analiștilor, de 8.34 USD/acțiune si, respectiv, 12.46 mld. USD. Așteptările au fost ridicate pentru acest sezon de raportări, afacerile băncii fiind in revenire după un an 2023 dificil. (Sursa: CNBC)

Blackrock Pret curent 834.14 USD (0.75% ) MCap 123B P/E 23.75

Blackrock a raportat ieri rezultate peste așteptările pieței, cu un profit in creștere cu 11% fata de anul trecut. Totalul activelor deținute valorează acum 10,000 mld. USD. CEO-ul a declarat ca aceasta creștere a fost determinata de piețele private, de veniturile fixe si de veniturile din ETF-uri, "care au avut cel mai bun început de an înregistrat vreodată". (Sursa: Blackrock)

