România, cea mai ridicată rată a inflației din UE – TradeVille

Romania, Cea Mai Ridicata Rata A Inflației Din UE

Rata anuală a inflației in Uniunea Europeana a scăzut în luna ianuarie până la 3.1%, de la 3.4% in decembrie 2023, însă, Romania are o rata a inflației de doua ori mai mare decât media blocului comunitar. In topul tarilor cu cele mai ridicate rate se afla Romania (7.3%), Estonia (5%) si Croația (4.8%). La polul opus, cele mai scăzute rate sunt în Danemarca și Italia, ambele cu 0.9%. (Sursa: Economica.net)

Romania, Pe Locul 28 In Topul EMEA

România a urcat patru poziții într-un clasament al celor mai atractive 33 de state din EMEA pentru companiile private, momentan ocupând locul 28. “Cei mai importanți factori care contribuie la atractivitatea pentru investii noi ale companiilor private sunt un mediu de afaceri puternic, un ecosistem vibrant de start-up-uri care atrag capital, o infrastructură de calitate și o ofertă de forță de muncă bine calificată”, a declarat PwC Romania. (Sursa: Economica.net)

Indicele Nikkei, Noi Recorduri

Indicele de referință al pieței de capital din Japonia a atins, joi, un nivel record după 34 de ani de așteptare, susținut fiind de profiturile înregistrate de companiile din componenta sa. Cele 225 de companii care formează indicele sunt prognozate sa obțină profituri echivalente cu aproximativ 266 mld. USD, de aproximativ 3 ori mai mult decât au realizat in urma cu un deceniu. Astfel, capitalizarea de piața totala a benchmarkului s-ar putea ridica la aproximativ 4.6 trilioane USD. (Sursa: WSJ)

Rezultatele Nvidia Mișcă Piețele Globale

Rezultatele remarcabile ale producătorului de cipuri Nvidia, alimentate de cererea exploziva pentru inteligenta artificiala, au condus, joi, la creșteri importante pentru toate acțiunile din domeniul tehnologic la nivel global. Prețul acțiunilor Nvidia a crescut cu 12% in tranzacțiile pre-market, propulsând contractele futures pe indicele Nasdaq 100 cu peste 2% si cele pe indicele S&P 500 cu peste 1%. (Sursa: WSJ)

2B Intelligent Soft Pret curent 13.25 RON (4.33% ) MCap 180M P/E 12.74

2B Intelligent Soft, companie specializata in dezvoltarea de soluții software si furnizarea de servicii de infrastructura IT si cloud, a raportat un rezultat net, in 2023, de 13.1 mil. RON, in creștere cu 133% fata de profitul din anul precedent. Veniturile din exploatare au înregistrat o creștere de 64% comparativ cu anul anterior, la 58.2 mil. RON. Divizia "Dezvoltare Software" (DEV) a contribuit cu 47% la veniturile din exploatare aferente anului 2023, in timp ce divizia "IT, Infrastructura si Cloud" (IT) a contribuit cu 53%. (Sursa: BVB)

Transilvania Broker de Asigurare Pret curent 20.90 RON ( -1.42% ) MCap 104M P/E 10.61

Transilvania Broker de Asigurare a înregistrat, in anul 2023, un profit net de 7.6 mil. RON, in scădere cu 34.3% fata de anul 2022, cat si venituri din exploatare de 111 mil. RON, in scădere cu 14.5%. Volumului de prime intermediate a crescut cu 18.8% fata de anul precedent, cea mai mare contribuție fiind înregistrată de clasa RCA (+119.3 mil. RON). (Sursa: BVB)

Fdi ETF Energie Patria-Tradeville Pret curent 6.364 RON (0.08% ) MCap 13.4M

La un an de la lansarea Fondului Deschis de Investiții ETF Energie Patria-TradeVille pe Bursa de Valori București, acesta a înregistrat o creștere de 26%, valoarea activului net crescând de la 2 mil. RON la 13 mil. RON. ETF-ul, administrat de Patria Asset Management, este al doilea de acest fel listat pe piața de capital locala si urmărește performanta indicelui BET-NG, care include companii majore din sectorul energiei si utilităților, precum OMV Petrom, Hidroelectrica si Romgaz. Valoarea unitara a activului net (VUAN) a crescut de asemenea, de la 4.99 RON la 6.25 RON, iar numărul investitorilor a ajuns la 2,933, in februarie 2024, majoritatea fiind persoane fizice. (Sursa: ZF)

Hidroelectrica Pret curent 124.00 RON (0.00% ) MCap 55.7B P/E 8.07

Vânzarea unui pachet suplimentar din Hidroelectrica de către stat este o opțiune care este demna de analizat, conform celor menționate de către Sebastian Burduja, Ministru al Energiei, aceasta urmând a fi discutata la nivelul guvernului. Din cauza interdicției de a vinde in perioada de 12 luni urmata listării acțiunilor, daca statul roman va dori sa ia aceasta decizie, ea va putea fi pusa in practica începând cu vara anului 2024. IPO-ul Hidroelectrica, derulat in vara anului 2023, a fost cel mai mare din Europa si al 5-lea din lume după Arm Holdings (4.87 mld. USD), Kenvue (3.8 mld. USD), Hua Hong Semiconductor (2.95 mld. USD) și ADNOC Gas (2.5 mld. USD). (Sursa: ZF)

Antibiotice Pret curent 1.745 RON ( -1.69% ) MCap 1.17B P/E 13.660

Producătorul roman de medicamente, Antibiotice, a avut o creștere a prețului acțiunilor, in 2023, de +146%, in contextul in care fondurile de pensii au o deținere de sub 1% din aceasta companie, ceea ce ilustrează o lipsa de interes a fondurilor in perioada anului trecut într-o companie care ar fi adus rezultate foarte bune pentru managerii de active. Singurul fond cu dețineri in companie este Metropolitan Life, a cărui investiție si-a sporit valoarea de la 1.8 mil. RON in ianuarie 2023 la 4.4 mil. RON in decembrie 2023. Acestea sunt, totuși, valori mici fata de întreg profitul de 2.52 mld. RON obținut de fond. In total, fondurile de pensii private Pilon II si cele de pensii facultative Pilon III au o deținere de 0.56% din Antibiotice Iași. (Sursa: ZF)

Mercedes Benz Group Pret curent 357.00 RON (5.00% ) MCap 381B

Acțiunile Mercedes-Benz au înregistrat o creștere de aproximativ 5%, joi dimineață, in urma depășirii așteptărilor cu privire la profitul pentru trimestrul patru si anunțării unui nou program de răscumpărare a acțiunilor. Cu toate acestea, compania a avertizat ca blocajele din lanțul de aprovizionare pentru componente critice rămân un "factor de risc semnificativ", iar împreuna cu inflația si costurile ridicate din lanțul de aprovizionare ar putea conduce la o stagnare a ritmului de creștere în 2024. (Sursa: CNBC)

Moderna Pret curent 97.25 USD (11.03% ) MCap 37.8B P/E 31.39

Moderna a raportat un profit trimestrial care a surprins piața, stimulat de veniturile in avans si de reducerile de costuri, in ciuda scăderii înregistrate de vânzările de vaccinuri împotriva Covid-19, singurul produs comercializabil al companiei. Astfel, veniturile au fost de 2.81 mld. USD, peste estimările analiștilor de 2.5 mld. USD, iar profitul net ajustat pe acțiune a fost de 0.55 USD, fata de o pierdere pe acțiune de 0.97 USD așteptată de analiști. Rezultatele vin după un an dificil pentru întreg sectorul de biotehnologie, care a experimentat o scădere a veniturilor după încheierea pandemiei. (Sursa: CNBC)

Alphabet Inc. - clasa A Pret curent 143.260 USD (0.50% ) MCap 1.88T

Google plănuiește sa înceapă sa producă smartphone-urile sale Pixel in India pana in trimestrul următor, aceasta mișcare fiind parte din strategia Google de a-si diversifica lanțul de aprovizionare in afara Chinei si de a profita de piața smartphone-urilor din India, care se afla in creștere rapida. Gigantul tehnologic își propune sa livreze peste 10 mil. de telefoane Pixel in acest an, începând cu Pixel 8 Pro in T2 2024 si Pixel 8 pana la jumătatea anului 2024. Intrarea Google in India o plasează in competiție cu marile mărci de smartphone-uri, precum Apple, Samsung, vivo si Xiaomi. India, care a devenit o piață importanta pentru smartphone-uri, cu peste 10 mil. de vânzări de iPhone intr-un singur an, este considerata o oportunitate cheie de către companiile care doresc sa își reducă dependenta de producția chineza, pe fondul tensiunilor dintre SUA si China. (Sursa: CNBC)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare.

SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

