România, pe locul 14 în UE la nivelul de trai – TradeVille

Romania A Umplut 65% Din Capacitatea De Înmagazinare A Gazelor

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a anunțat faptul ca Romania a ajuns, vineri, la o cantitate de gaze naturale înmagazinate de 2.06 mld. mc, reprezentând 65% din capacitatea totala de înmagazinare a tarii, de 3.17 mld. mc. Fostul Ministru al Energiei, menționa, la începutul lunii iunie, ca statul se așteaptă ca, in septembrie, depozitele de înmagazinare sa ajungă la 100% grad de umplere. (Sursa: Economica.net)

Romania Pe Locul 14 In UE La Nivelul De Trai

Potrivit datelor Eurostat, Romania a urcat pana pe locul 14 la nivelul UE in ceea ce privește nivelul de trai. Acesta a fost măsurat pe baza consumului individual efectiv, tara noastră obținând un nivel de 88% din media Uniunii si fiind peste tari precum Irlanda, Polonia, Spania, Portugalia, Malta sau Cehia. In ceea ce privește varianta de măsurare mai populara, care măsoară PIB pe cap de locuitor, Romania se situează la numai 77% din media UE, la egalitate cu Portugalia si Ungaria. (Sursa: Financial Intelligence)

Vesti Bune Pentru Americani

Americanii au înregistrat, in luna mai, o creștere a puterii de cumpărare, pentru prima data in ultimii doi ani, pe fondul scăderii inflației. Daca aceasta tendința va continua, gospodăriile americane ar putea începe sa se bazeze mai mult pe veniturile salariale decât pe economiile personale sau pe cărțile de credit pentru cheltuielile de zi cu zi. Veniturile pe ora au crescut cu 0.2% in medie in luna mai fata de anul trecut, conform biroului american de statistica a muncii. (Sursa: CNBC)

Dilema Pentru FED Si BCE

Un studiu, realizat săptămâna trecuta de un economist al FED, susține ca FED si BCE ar putea recupera pana la 90% din banii pe care i-au injectat in bănci in ultimul deceniu, in condițiile in care inflația ridicata si ratele dobanzilor fac inutila aceasta lichiditate suplimentara. Acest studiu va fi prezentat săptămâna aceasta in cadrul reuniunii anuale a BCE din Portugalia. Întrebarea rămâne cat de mult numerar ar trebui sa lase FED si BCE in sistemul bancar pentru a satisface cererea de rezerve. Pentru BCE, studiul estimează ca aceasta si-ar putea micșora propriul aport de lichidități de la 4,100 mld. EUR din prezent la doar 521 mld. EUR, daca ar accepta doar obligațiuni guvernamentale germane. (Sursa: Reuters)

Hidroelectrica Preț curent RON ( ) MCap 211B

Prima zi de subscrieri pentru acțiuni Hidroelectrica a adunat investiții de 382 mil. RON, reprezentând 3.4 mil. acțiuni. Astfel, investitorii de tip retail, care au alocata o transa de 15% din total, au reușit sa acopere deja 30% din suma finala. Raportat la întreaga transa, retailul a subscris 4.4% din totalul ofertei. Oferta de vânzare de acțiuni continua pana pe 4 iulie la ora 12:00 pm. (Sursa: ZF)

Libra Internet Bank Obligațiuni 2032 Preț curent 97.00 EUR ( -0.82% ) MCap 826K

Libra Internet Bank a anunțat ca urmează sa furnizeze tehnologie bancara pentru Raiffeisen Digital Bank. In acest sens, Libra va oferi inclusiv IBAN-uri romanești pentru produsul de cont curent digital al băncii. Contul vine cu un card de debit Visa Gold, care poate fi conectat la portofelul digital. Libra Internet Bank mai are parteneriate si cu alte fintech-uri, precum Wise, Revolut, Paysera, Monese si altele. (Sursa: ZF)

Siemens Energy Ag Preț curent 14.65 EUR ( -37.34% ) MCap 10.5B

Siemens Energy, unul dintre cei mai mari producători de echipamente energetice din lume, si-a revizuit in jos estimările cu privire la profit, pe fondul agravării problemelor cu turbinele eoliene. Potrivit comunicatului companiei, au fost identificate probleme la nivelul componentelor cheie ale unor turbine eoliene deja instalate si a altor modele aflate in producție. Astfel, au fost necesare oprirea temporara a unor parcuri eoliene si repararea sau înlocuirea componentelor defecte, ceea ce va rezulta in costuri semnificative pentru companie. (Sursa: CNBC)

Accenture Plc Cl Preț curent 298.43 USD ( -2.87% ) MCap 188B P/E 27.10

Accenture a stârnit îngrijorări cu privire la reducerea cheltuielilor in domeniul IT, in timp ce a oferit o prognoza de venituri trimestriale sub așteptările Wall Street. Acest lucru a dus la o scădere de peste 5% a acțiunilor sale. Directorul general, Julie Sweet, a menționat ca clienții au ezitat in privința contractelor mai mici din cauza incertitudinii economice, reluând declarații similare făcute de Cognizant Technology Solutions. Accenture a estimat venituri, pentru trimestrul curent, intre 15.8 si 16.4 mld. USD, in timp ce analiștii anticipau venituri de 16.4 mld. USD. Compania a atribuit aceasta slăbiciune scăderii cheltuielilor in sectoarele tehnologiei, media si comunicațiilor, ceea ce a dus la o scădere de 8% a veniturilor pentru acest grup in trimestrul al treilea. (Sursa: Reuters)

Amazon Com Inc Preț curent 129.33 USD ( -0.63% ) MCap 1.31T P/E 306.88

Amazon a declarat, la sfârșitul săptămânii trecute, ca va aloca 100 mil. USD pentru un centru care sa ajute companiile sa folosească inteligenta artificiala generativa, tehnologie care a luat amploare din momentul in care OpenAI a lansat chatbotul ChatGPT. Investiția este una relativ mica, daca luam in considerare ca Amazon dispune de 64 mld. USD in numerar. In ciuda aceste investiții mici, Amazon intra in cursa pentru AI alături de rivalii direcți, Microsoft si Alphabet. (Sursa: CNBC)

GSK PLC Preț curent 13.718 GBP (0.75% ) MCap 69B

GlaxoSmithKline a declarat ca a ajuns la o înțelegere confidențiala in legătura cu litigiul din SUA care viza medicamentul Zantac, produs de gigantul farmaceutic britanic. Zantac a fost aprobat in 1983 si a devenit cel mai bine vândut medicament din lume in doar 5 ani de zile, fiind si primul care a depășit bariera de 1 mld. USD in vânzări anuale. In 2019, mai mulți producători si farmacii au oprit vânzările de Zantac din cauza îngrijorării ca ingredientul activ, ranitidina, poate produce cancer in cazul unor cantități administrate prea mari. Administrația Americana pentru Alimente si Medicamente a retras de pe piață, in 2020, toate medicamentele sub brandul Zantac si versiunile sale generice, declanșând un val de procese. Cu toate aceasta, GSK a negat in mod repetat ca medicamentul companiei ar putea provoca cancer. (Sursa: Reuters)

Jpmorgan Chase & Co Preț curent 138.85 USD ( -0.52% ) MCap 412B P/E 9.81

Divizia de brokeraj a JPMorgan va plăti 4 mil. USD in cadrul unei înțelegeri cu Comisia Americana pentru Valori Mobiliare si Burse de Valori, după ștergerea accidentala a 47 mil. de mesaje electronice pe care era obligata sa le păstreze. Conform SEC, banca americana a stres din greșeala mesajele in încercarea de a elimina o serie de comunicări care datau din anii 70. Ștergerea acestor documente, care a avut loc in 2019, a încălcat regulile impuse brokerilor de a păstra înregistrările comunicărilor timp de 3 ani. (Sursa: WSJ)

