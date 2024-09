România, printre cele mai accesibile credite ipotecare din UE – TradeVille

Salariul mediu brut lunar, cu 15% mai mare în 2023

Costul salarial mediu brut lunar a înregistrat o creștere de 15% în anul 2023 față de anul precedent, atingând 7,042 RON, în timp ce creșterea salariului mediu net lunar a fost de 16%, atingând 4,412 RON. Numărul mediu al angajaților în anul 2023 a fost de 5,365,900 persoane, fiind în creștere cu 155,400 față de anul precedent. Cele mai mari câștiguri salariale au fost înregistrate în sectorul de informații și comunicații (+95%), intermedieri financiare și asigurări (+63%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+62%). (Sursa: INS)

România, printre cele mai accesibile credite ipotecare din UE

România se menține în topul statelor cu cele mai accesibile credite ipotecare din Uniunea Europeana, luând în considerare salariile medii la nivel național si costurile cumpărării unui apartament cu două camere prin intermediul unui credit ipotecar pe 25 de ani. Rata medie pentru cumpărarea unui apartament cu doua camere în București reprezintă doar 40% din venituri, Romania având cea mai bună valoare a acestui indicator la nivel regional. (Sursa: Economica.net)

Noi stimulente pentru economia chineza

China a implementat cel mai mare pachet de stimulente de la începutul pandemiei Covid-19 în încercarea de a stabiliza economia și de a împiedica propagarea efectelor în restul lumii. Aceste eforturi nu sunt, însă, suficiente pentru a restabili încrederea deteriorata a consumatorilor si a mediului de business. Printre masuri se numără reduceri ale ratelor dobânzilor de către Banca Populara Chineza pentru a stimula împrumuturile, precum și o reducere a sumelor pe care băncile trebuie sa le păstreze în rezerve in raport cu activele lor (o măsură care le va permite sa împrumute mai mult). (Sursa: Barron’s)

Ads

Încrederea consumatorilor în Franța

Încrederea consumatorilor din Franța a crescut neașteptat în luna septembrie, ajungând la cel mai ridicat nivel din februarie 2022 încoace. Indicele a crescut la 95, depășind estimările analiștilor. Cheltuielile de consum au fost un punct slab în creșterea economica a Franței raportata recent, ceea ce face ca evoluție acestui indicator sa fie o veste bună pentru noul guvern. (Sursa: Bloomberg)

Banca Transilvania Preț curent 28.10 RON (0.36% ) MCap 25.7B P/E 7.26

Banca Transilvania a atras 600 mil. EUR de pe piețele internaționale prin intermediul unei emisiuni de obligațiuni de tip MREL (minimum requirement for own fund and eligible liabilities) pe 6 ani. Fondurile atrase vor fi folosite pentru întărirea capitalului și pentru oportunitățile care apar pe piață. (Sursa: ZF)

Agroland Agribusiness Preț curent 3.88 RON (6.01% ) MCap 22M P/E 17.92

Ads

Agroland Agribusiness, parte a grupului Agroland, a înregistrat, în primul semestru din 2024, venituri din exploatare de 30.6 mil. RON, o creștere de 7% fata de aceeași perioada din 2023. EBITDA a crescut cu 5%, ajungând la 2.3 mil. RON, iar profitul net a fost de 1.4 mil. RON, în urcare cu 15%. Pentru perioada următoare, compania va extinde prezenta geografica, va aduce produse noi si va începe producția de genetica proprie pentru grâu, orz si triticale. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Preț curent 14.6 RON (0.00% ) MCap 97.3M P/E 22.5

Divizia Allview Solar Energy a Visual Fan a anunțat finalizarea construcției unei centrale fotovoltaice de 1 MWp pentru fabrica de placi de gips-carton Saint-Gobain Rigips Turda. Proiectul susține reducerea amprentei de carbon si scăderea costurilor energetice, reafirmând angajamentul companiei față de energia regenerabila. (Sursa: BVB)

Evergent Investments Preț curent 1.460 RON ( -0.34% ) MCap 1.4B P/E 6.248

Evergent Investments a anunțat o oferta publica de cumpărare a acțiunilor proprii, care va fi supusa aprobării AGEOA. Scopul ofertei publice de schimb este de a diminua capitalul social, prin anularea acțiunilor ce cumulează 7% din valoarea actuală. În schimbul acțiunilor EVER, compania oferă valori mobiliare sub forma unor acțiuni AEROSTAR. (Sursa: BVB)

Ads

Romgaz Preț curent 5.520 RON (0.00% ) MCap 21.2B P/E 4.771

Romgaz a anunțat procesul de încetare a tranzacționării si delistarea certificatelor globale de depozit, numite si GDR-uri, pe Piața Principala a Bursei de Valori din Londra, conform votului care a avut loc în data de 24 septembrie. În prezent, tranzacționarea acțiunilor pe Bursa de Valori București este mai atractiva din punct de vedere al lichidității decât GDR-urile tranzacționate la Bursa de Valori din Londra. (Sursa: Financial Intelligence)

Mambricolaj Preț curent 1.75 RON ( -0.57% ) MCap 14.8M P/E 15.53

MAM Bricolaj, companie ce are ca domeniu de activitate comercializarea de mobila si accesorii de mobilier, a raportat o cifra de afaceri netă cu 0.9% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, reușind să facă fata declinului industriei mobilei la comandă. Compania a reușit să încheie prima jumătate a acestui an cu un profit in creștere cu aproximativ 75% comparativ cu S1 2023. Astfel, pentru primele 6 luni ale anului curent, profitul net a fost de 420,552 RON. (Sursa: BVB)

Ads

Alphabet Inc. - clasa A Preț curent 162.1700 USD ( -0.07% ) MCap 2.11T

Google a depus o plângere antitrust la Comisia Europeana, acuzând Microsoft de folosirea unor licențe incorecte pentru a bloca concurenta in piața cloud. Google susține ca Microsoft impune restricții care împiedică clienții sa migreze de la Azure la alte platforme cloud, generând costuri de pana la 1 mld. EUR anual in taxe de licențiere. (Sursa: CNBC)

Southwest Airlines Co Preț curent 29.39 USD ( -1.21% ) MCap 16.8B P/E 28.93

Southwest Airlines a anunțat ca va elimina aproape o treime din zborurile din Atlanta în încercarea de a elimina rutele neprofitabile, aceasta fiind cea mai recenta acțiune a companiei pentru a îmbunătăți operațiunile în contextul presiunilor exercitate de către un investitor activist. Numărul zborurilor săptămânale va scădea cu 186, pana la 381, începând cu luna aprilie, in timp ce numărul orașelor de destinație va ajunge la 21, de la 37 anterior. (Sursa: Bloomberg)

Deschide Cont la TradeVille

Ads

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads