România rămâne exportator net de energie electrică – TradeVille

România rămâne exportator net de energie electrică

Producția totala de energie electrica a României a fost, in lunile ianuarie si februarie 2023, de peste 10 TWh, iar consumul net s-a situat la 8.9 TWh, potrivit datelor Transelectrica. Astfel, Romania a rămas un exportator net de energie electrica, pe fondul reducerii consumului si a unor condiții climaterice care au favorizat producția energiei hidro si eoliene, care au compensat scăderea producției centralelor pe cărbune. (Sursa: Economica.net)

Fără Banii Din PNRR, Datoria Externa Ar Putea Creste

Tergiversarea de către guvern a unor reforme stabilite ca jaloane in cadrul PNRR ar putea face ca Romania sa piardă sume importante din componenta de împrumut a programului. Alternativ, Romania ar fi nevoita sa se împrumute de pe piețele externe, la dobânzi mult mai ridicate. In planul de împrumuturi pentru anul acesta, Ministerul Finanțelor a prevăzut împrumuturi de 160 mld. RON, din care 2 mld. EUR din componenta de împrumut a PNRR. In prezent, aproape 1 mld. EUR ar avea un grad mai ridicat de certitudine, asupra restului sumei planând îndoieli deoarece Guvernul si Parlamentul evita reforme prevăzute in PNRR, cum ar fi cea a pensiilor speciale. (Sursa: Profit.ro)

Producția Industriala A Germaniei A Scăzut

In luna martie 2023, producția industriala a Germaniei a scăzut cu 3.4% fata de luna februarie 2023, peste anticipările economiștilor, care se așteptau la o scădere de 1.3%. Parțial, declinul s-a datorat unei activități mai slabe in industria producătoare de mașini. In luna februarie, producția industriala avansa cu 2.1% fata de luna ianuarie. Per ansamblu, in T1 2023, producția industriala a crescut cu 2.5% fata de T1 2022. Comenzile industriale au scăzut cu 10.7%, in luna martie 2023, cel mai rapid declin lunar de la vârful pandemiei COVID-19. In acest context, îngrijorările privind instaurarea unei recesiuni in Germania au reapărut. (Sursa: Reuters)

In Zona Euro, Moralul Investitorilor E In Continua Scădere

Moralul investitorilor din zona euro a continuat sa scadă, in luna mai, la -13.1 puncte, potrivit înregistrării indicelui Sentix. In aprilie, înregistrarea a fost de -8.7, iar economiștii anticipau o revenire in creștere in luna mai, pana la nivelul de -8.0. Îngrijorările investitorilor privesc, in principal, reziliența inflației si problemele cu producția energetica de pe continent. Totodată, randamentele la maturitate ale obligațiunilor guvernelor zonei euro au crescut, astăzi, întrucât piețele se așteaptă ca reprezentanții BCE sa majoreze ratele de dobânda in continuare. (Surse: Reuters (1);Reuters (2))

Grup Șerban Holding Preț curent 1.58 RON ( -4.82% ) MCap 284M P/E 8.42

Grup Șerban Holding a anunțat semnarea unui parteneriat cu Intersnack Romania privind livrarea de cartofi pentru gama de chipsuri Chio produse in Romania. Parteneriatul inițial are o valabilitate de trei ani, existând posibilitatea prelungirii automate. La nivel global, se remarca o creștere a cererii pentru chipsuri de cartofi, Grup Șerban demarcandu-se de concurenți prin faptul ca, in ultimii ani, a investit in dezvoltarea programelor pentru livrarea de cartofi pentru chipsuri, cultura acestora oferind randamente si preturi net superioare celor de cereale si semințe oleaginoase. (Sursa: ziarul Bursa)

One United Properties Preț curent 0.838 RON ( -1.18% ) MCap 3.1B P/E 6.175

Victor Capitanu, co-CEO si acționar important al companiei, a dezvăluit, într-o conferința de presa recenta, ca dezvoltatorul are aproape 6,000 de apartamente autorizate, inclusiv proprietățile care sunt in curs de construcție. El a vorbit si despre relația cu administrația Capitalei, care nu a fost cea mai prietenoasa cu sectorul imobiliar, precum si despre planurile viitoare de extindere ale companiei. (Sursa: ZF)

Societatea Energetica Electrica Preț curent 8.60 RON ( -1.60% ) MCap 2.97B P/E 5.33

Producătorul de energie electrica autohton, Electrica, a raportat principalii indicatori operaționali preliminari aferenți primului trimestru din 2023. Astfel, pe segmentul de furnizare, compania a raportat o scădere de 8% a volumului de energie electrica furnizata comparativ cu T1 2022. De asemenea, segmentul concurențial a marcat o scădere de 31%, parțial compensata de segmentul de serviciu universal si FUI, care a înregistrat o creștere de 41%. Pe de alta parte, pe segmentul de distribuție, volumul de energie electrica distribuita s-a menținut, in T1 2023, in linie cu primul trimestru din 2022. (Sursa: comunicat societate)

Aquila Part Prod Com Preț curent 0.704 RON ( -0.56% ) MCap 844M P/E 9.912

Compania de distribuție si logistica, Aquila, a informat investitorii cu privire la hotare Consiliului de Administrație, din data de 08.05.2023, care l-a numit pe dl. Alin Adrian Dociu in funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, in timp ce, dl. Constantin Cătălin Vasile va ocupa funcția de vicepreședinte CA. Cei doi antreprenori sunt fondatorii companiei de distribuție înființata in urma cu mai bine de 30 de ani. Compania este listata la BVB încă din 2021, in urma unei oferte publice inițiale in valoare de 367 mil. RON. (Sursa: comunicat societate)

Biontech Se Preț curent 108.05 USD ( -0.35% ) MCap 26.6B

Compania germana BioNTech, partenerul Pfizer in realizarea vaccinurilor Covid-19, a raportat luni, pentru primul trimestru 2023, un profit net de 502 mil. EUR, in scădere fata de profitul de 3.7 mld. EUR înregistrat in T1 2022, pe fondul cererii scăzute pentru vaccinurile Covid-19. In același timp, Organizația Mondiala a Sănătății a declarat vineri ieșirea oficiala din starea de urgenta globala, virusul Covid-19 fiind de acum gestionat alături de celelalte boli infecțioase. Prin urmare, focusul BioNTech se muta din zona Covid-19 înspre tratarea altor infecții, precum tuberculoza si zona zoster. Totodată, compania urmărește o serie de achiziții si acorduri de alianța pentru a-si extinde activitatea in domeniul tratamentelor pentru cancer. Pentru întreg anul 2023, compania estimează ca veniturile din vaccinurile Covid-19 vor ajunge la aproximativ 5 mld. EUR, in scădere fata de nivelul de 17.2 mld. EUR înregistrat anul trecut. (Surse: Reuters;BioNTech)

Novo Nordisk A/s Preț curent 168.98 USD (3.64% ) MCap 382B

In centrul discuțiilor din industria farmaceutica globala se afla acum medicamentele Mounjaro produs de Eli Lilly si Ozempic de la Novo Nordisk. In timp ce rezultatele studiului realizat de Eli Lilly au arătat ca Mounjaro a ajutat pacienții sa scadă in greutate cu peste 20%, Novo Nordisk anunța ca medicamentul sau folosit in tratarea diabetului si pentru scăderea in greutate, Ozempic, ar putea încetini progresia unor boli neurodegenerative, precum Alzheimer si Parkinson. Fiecare dintre cele doua companii are acum o valoare de piața de aproximativ 400 mld. USD, fapt care le clasează pe locul doi si trei in topul celor mai mari companii din Big Pharma. De la începutul anului pana in prezent, prețul acțiunilor Eli Lilly a crescut cu aproape 17%, in timp ce prețul acțiunilor Novo Nordisk a urcat cu aproape 22%. (Surse: Reuters;Barrons)

Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 83.31 USD (0.11% ) MCap 1.76T

Divizia logistica a Alibaba, Cainiao Network Technology, intenționează sa se listeze la bursa din Hong Kong începând cu anul viitor, in vederea strângerii a peste 2 mld. USD. Planul de oferta publica inițiala (IPO) vine in urma anunțului companiei Alibaba, de a diviza business-ul in șase unități separate. Planul IPO pentru divizia de logistica este primul din rândul diviziilor ce urmează a fi separate, potențiala listare fiind urmata de debutul pe piața a celorlalte divizii. Este cea mai mare restructurare derulata de companie in istoria sa. (Sursa: Reuters)

Qualcomm Inc Preț curent 108.31 USD ( -0.43% ) MCap 121B P/E 11.53

Proiectantul de cipuri, Qualcomm, a declarat, la începutul săptămânii, ca va cumpăra compania israeliana Autotalks Ltd, care produce cipuri utilizate in tehnologia destinata prevenirii accidentelor auto, in contextul in care societatea americana încearcă sa-si consolideze activitatea in domeniul auto. Odată cu creșterea numărului de mașini electrice, dar si a funcționalităților automate, numărul de cipuri o sa fie in continua creștere, ceea ce face ca segmentul de producere a cipurilor destinate pieței auto sa prezinte un potențial semnificativ de creștere. Autotalks produce cipuri dedicate utilizate in tehnologia de comunicații de la vehicul la mediul extern (V2X) pentru vehiculele cu si fără șofer. (Sursa: Reuters)

