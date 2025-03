România va produce tot mai multă energie – TradeVille

Cifra de afaceri din industrie în luna ianuarie

Conform datelor INS, cifra de afaceri din industrie a coborât în termeni nominali în ianuarie 2025 cu 0.4% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 7.1% comparativ cu decembrie 2024. În timp ce industria prelucrătoare a scăzut cu 1% în ianuarie 2025 față de ianuarie 2024, industria extractivă a urcat cu 16.3%. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în cazul industriei energetice (-9.5%) și al industriei bunurilor de capital (-6.5%), în timp ce creșteri au avut loc în rândul industriei bunurilor de folosință îndelungată (+15.2%), al industriei bunurilor de uz curent (+5%) și al industriei bunurilor intermediare (+3.8%). (Sursa: INS)

România va produce tot mai multă energie

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca în prezent există centrale de producere a energiei în lucru în România, cu o capacitate totală de 17,200 MW, puterea cumulată a acestora apropiindu-se de capacitatea totală a sistemului energetic național din prezent. Prin programul PNRR s-a reușit introducerea în sistem a unor parcuri eoliene și solare de 500 MW. În prezent, se dezvoltă proiecte cu capacități de 10,000 MW solar și eolian, 3,500 MW gaz, 2,200 MW nuclear, 500 MW hidro, respectiv 1,000 MW stocare în baterii. (Sursa: Economica.net)

Renașterea manufacturiera în SUA

Administrația Trump își propune să readucă producția industrială în SUA, o schimbare ce ar putea revitaliza sectorul manufacturier, dar care vine cu provocări precum creșterea prețurilor și a tarifelor vamale. Investitorii urmăresc această „renaștere manufacturieră”, care va necesita mai multă automatizare, energie și inteligență artificială. Companii precum GE Vernova, Eaton, Rockwell Automation și Caterpillar ar putea beneficia de aceasta tendință, având expunere semnificativă la infrastructură și electrificare. În ciuda riscurilor economice pe termen scurt, investițiile în acest domeniu ar putea genera creșteri sustenabile pe termen lung. (Sursa: Barron’s)

Banca Angliei menține dobânda de referință

Banca Angliei menține dobânda de referință la 4.5%, invocând incertitudinile legate de comerțul global și riscul de stagnare economică în Marea Britanie. Economia britanică a înregistrat o contracție de 0.1% în ianuarie, iar inflația este așteptată să crească temporar la 3.7% în trimestrul al treilea. Banca centrală a semnalat că viitoarele reduceri de dobândă vor fi graduale și condiționate de evoluția economiei. (Sursa: CNBC)

Biofarm Preț curent 0.690 RON (1.17% ) MCap 679M P/E 9.139

Conducerea Biofarm propune acționarilor repartizarea a 41% din profitul obținut în 2024 sub formă de dividend. Valoarea per acțiune este de 0.031 RON. Raportat la prețul din piață, randamentul este de 4.5%. (Sursa: BVB)

Iar Brasov Preț curent 14.00 RON ( -1.06% ) MCap 264M P/E 8.23

Conducerea IAR Brașov va propune acționarilor distribuirea a 5.3 mil. RON sub forma de dividende pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024. Valoarea brută a dividendului este de 0.29 RON/acțiune. Raportat la prețul din piață, randamentul dividendului este de 2.07%. (Sursa: BVB)

C.n.t.e.e. Transelectrica Preț curent 45.10 RON ( -0.11% ) MCap 3.3B P/E 5.54

Compania Transelectrica informează acționarii că Agenția Internațională de Rating Moody’s a revizuit perspectiva ratingului de credit de la stabil la negativ. Această modificare este consecința directa a schimbării perspectivei ratingului suveran al României anunțată la data de 14 martie 2025. Ratingul de credit pe termen lung a fost menținut la Baa3, iar evaluarea de credit de baza (BCA) a fost confirmată la ba1. (Sursa: BVB)

Softbinator Technologies Pret curent 1.225 RON (2.08% ) MCap 26.1M P/E 14.459

Conducerea Softbinator Technologies informează piața cu privire la numirea doamnei Gabriela Mechea în funcția de Director General, pentru un mandat valabil până în 2029. Doamna Meche este un executiv cu peste 20 de ani de experiență în domeniul tehnologiei. Aceasta a ocupat poziții de conducerea în cadrul unor companii precum Gecad, Avira, Vector Watch sau AROBS. Domnul Daniel Ilinca, fondator și acționar semnificativ al companiei se va muta în SUA pentru a gestiona operațiunile de vânzări și pentru a extinde prezența companiei pe această piață. (Sursa: BVB)

Medlife Preț curent 5.940 RON (0.68% ) MCap 3.15B P/E 171.980

MedLife isi continua expansiunea internationala prin achizitia pachetului majoritar al grupului All Clinic din Republica Moldova, marcand a doua intrare pe o piata externa dupa Ungaria. All Clinic, cu trei clinici private si servicii in 20 de specialitati, a raportat in 2024 o cifra de afaceri de 800,000 EUR si o marja EBITDA de doua cifre. Mihai Marcu, CEO MedLife, a subliniat ca extinderea in Chisinau este un pas strategic pentru testarea potentialului de dezvoltare in regiune. (Sursa: BVB)

Teraplast Pret curent 0.4120 RON (0.00% ) MCap 989M P/E -50.5250

Tranzactionati

De la publicarea rezultatelor financiare preliminare ale anului trecut, acțiunile TeraPlast au scăzut cu 3.5%, comparativ cu pierderea de 1.4% a indicelui BET. Compania a raportat o pierdere de 19.6 mil. RON, influențată de creșterea cheltuielilor cu dobânzile și amortizarea investițiilor, după un profit net de 1.1 mil. RON în 2023. În același timp, cifra de afaceri a crescut cu 34%, ajungând la 898 mil. RON. Compania vizează consolidarea businessurilor, extinderea pe piețele existente și creșterea profitabilității. (Sursa: ZF)

Mercedes Benz Group Preț curent 300.25 RON ( -2.52% ) MCap 321B

Mercedes-Benz a prezentat sedanul electric CLA, singurul model electric nou al companiei în 2025. Lansarea vine într-un moment strategic, pe fondul scăderii vânzărilor Tesla în Europa, oferind Mercedes o oportunitate de a atrage clienții nemulțumiți de politicile lui Elon Musk. Tarifele impuse de administrația Trump ar putea afecta prețul, însă compania mizează pe investițiile de lungă durată pe care le are în America. (Sursa: Bloomberg)

Sanofi SA Preț curent 106.26 EUR ( -1.59% ) MCap 132B

Sanofi a încheiat un acord pentru achiziția unui anticorp bispecific de la Dren Bio, vizând tratarea bolilor autoimune și a limfomului non-Hodgkin. Tranzacția presupune o plată inițială de 600 mil. USD, cu potențial de a ajunge până la 1.9 mld. USD în funcție de etapele de dezvoltare și lansare. Dren Bio va continua să opereze independent, iar finalizarea acordului este așteptată în trimestrul al doilea din 2025. (Sursa: Bloomberg)

Darden Restaurants Inc Preț curent 197.52 USD (4.98% ) MCap 24.4B

Darden Restaurants a înregistrat venituri de 3.16 mld. USD în al treilea trimestru fiscal, sub așteptările de 3.21 mld. USD, în timp ce profitul ajustat pe acțiune a atins 2.80 USD, ușor peste estimări. Vânzările comparabile au crescut cu doar 0.7%, sub așteptarea de 1.7%, iar Olive Garden și LongHorn Steakhouse au raportat creșteri sub prognoze. Compania și-a menținut estimarea de venit anual la 12.1 mld. USD și a ajustat prognoza de profit pe acțiune între 9.45 – 9.52 USD. (Sursa: CNBC)

Doordash Inc Preț curent 192.34 USD (0.88% ) MCap 65B

DoorDash a încheiat un parteneriat cu Klarna, oferindu-le utilizatorilor săi opțiuni flexibile de plată, inclusiv rate fără dobândă și amânarea plații în funcție de zilele de salariu. Aceasta este prima colaborare "cumperi acum, plătești mai târziu" (BNPL) pentru DoorDash, marcând o extindere a serviciului în zona de plăti digitale. Parteneriatul vine în contextul în care Klarna se pregătește pentru listarea la New York Stock Exchange. (Sursa: CNBC)

