Romgaz renunță după mai bine de 10 ani la un instrument prin care voia să atragă investitori străini

Compania de stat Romgaz SA, cu acțiuni listate la bursele de valori din București și Londra, a anunțat luni, 5 august, că vrea să renunțe complet la un mecanism prin care permitea investitorilor străini să cumpere acțiuni în Marea Britanie. Producătorul de gaz nu este prima companie care renunță la acest mecanism, după probleme de lichiditate.

Romgaz convoacă acționarii pe 11/12 septembrie pentru a aproba delistarea certificatelor globale de depozit (GDR), instrumente financiare în prezent înregistrate în Statele Unite și tranzacționate la Bursa de Valori de la Londra, care permit investitorilor străini să parieze pe acțiunile companiei. Compania vrea să renunțe complet la aceste instrumente, se arată într-un raport publicat luni la Bursa de Valori București. Un GDR este echivalent cu o acțiune, iar instrumentele au fost emise în noiembrie 2013.

Consiliul de administrație va putea avea mandat, printre altele, pentru a stabili perioada "pe parcursul căreia deținătorii de GDR-uri își vor putea converti GDR-urile în acțiuni" și pentru a pune la punct aspectele relevante care privesc vânzarea acțiunilor suport, care se află la The Bank of New York Mellon.

Capitalizarea de piață a certificatelor globale de depozit este de 3,3 milioane de lire sterline (circa 19,2 milioane de lei), arată informațiile bursei londoneze. Prin contrast, în ultimele 12 luni, rulajul companiei la bursa bucureșteană este de 980,5 milioane de lei.

Ads

În octombrie 2023, certificatele globale de depozit ale producătorului de gaze și petrol OMV Petrom SA au fost delistate de la bursa din Londra, după 7 ani. Compania notase atunci "un interes scăzut al investitorilor pentru GDR-uri, în special începând cu 2019, care se coroborează şi cu o creştere a interesului investitorilor în Bursa de Valori Bucureşti". Cu o lună înainte, Ziarul Financiar analiza că instrumentele destinate investitorilor străini ale Romgaz și OMV Petrom, printre alte companii, au volume de tranzacționare mici, prin comparație cu cele de la București. Pe lângă lichiditatea scăzută, aceste listări duale au venit și cu costuri suplimentare, scria sursa citată.

Ads