Russell 2000, vedeta Wall Street – TradeVille

Piața Construcțiilor, In Scădere

Volumul lucrărilor de construcții a avut o dinamica negativa, in primele 5 luni ale anului, ca serie bruta, de 1.1%, iar ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucrătoare si de sezonalitate, de 2.2%. Potrivit Institutului National de Statistica, aceasta scădere a fost determinata de reducerea lucrărilor de construcții noi cu 2.6%. (Surse: ZF;ZF)

Mașinile Hibride, Mai Populare Decât Cele Electrice

Înmatriculările de autoturisme noi, in Romania, au crescut in primul semestru cu 13.4% fata de anul trecut, o dinamica de aproximativ 3 ori mai mare fata de media Uniunii Europene. Din numărul total de 83,505 unități, 29,208 au propulsie hibrida, echivalentul unei creșteri pe acest segment de 39.5% fata de 2023. Înmatriculările de mașini electrice, in schimb, au înregistrat o dinamica negativa de 17.9%. (Sursa: ZF)

Russell 2000, Vedeta Wall Street

Orientarea către acțiunile cu capitalizare mica este cea mai discutata tema a pieței bursiere americane din ultima săptămână. Conform analiștilor, creșterea acestui segment ar putea continua in perioada următoare, in ciuda unei mișcări excesive pe parcursul ultimelor ședințe bursiere. iShares Russell 2000 ETF a marcat o mișcare de 5 zile mai mare de 10%, ceea ce s-a întâmplat ultima data in timpul revenirii din aprilie 2020, cauzate de Covid. Analiștii sunt de părere ca situația din 2024 este diferita, având un mediu propice pentru ca acest segment de companii sa continue ascensiunea in perioada următoare. (Sursa: CNBC)

ECB Păstrează Ratele Dobânzilor

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene a decis joi ca cele 3 rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE vor rămâne nemodificate. Astfel, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare si ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginala si la facilitatea de depozit vor rămâne nemodificate la nivelurile de 4.25%, 4.50% si, respectiv, 3.75%. Consiliul guvernatorilor este hotărât sa asigure revenirea, la momentul oportun, a inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu si va menține politica monetara suficient de restrictiva atât timp cat va fi necesar in vederea atingerii acestui obiectiv. (Sursa: ECB)

Med Life Pret curent 5.880 RON (2.80% ) MCap 3.12B P/E 6,061.039

După o apreciere susținută a cotației (44%) in doua luni de zile, prețul acțiunilor MedLife s-a stabilizat intr-un trend lateral. In ultima luna, dinamica este de doar 1.4%, rezultata din tranzacții de 39 mil. RON. Aceasta evoluție vine in contextul in care Medlife a fost unul din top performerii de la BVB din acest an, dar in ultima perioada a rămas in spatele evoluției indicelui BET. O explicație pentru aceasta evoluție poate fi data de faptul ca investitorii doresc sa analizele rezultatele semestriale ale companiei pentru a vedea daca aceasta creștere este sustenabila pe termen lung. (Sursa: ZF)

Nvidia Pret curent 118.59 USD (0.53% ) MCap 301B P/E 29.16

Conform ultimelor date oferite de SEC, Jensen Huang, CEO Nvidia, a continuat sa vândă acțiuni ale companiei in valoare de 30.6 mil. USD, in ultima săptămână. Prețul de vânzare a variat intre 126 USD si 130 USD. Cu toate acestea, Huang continua sa dețină peste 78 mil. de acțiuni. Nvidia a închis ședința de tranzacționare, de la mijlocul acestei săptămâni, sub valoarea de 120 USD. (Sursa: SeekingAlpha)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 166.63 USD ( -2.67% ) MCap 895B

TSMC a anunțat ieri rezultate financiare trimestriale care au depășit previziunile analiștilor atât in privința veniturilor cat si a profitului. Aceasta dinamica a avut loc in contextul unei cereri robuste pentru semiconductori folosiți de companii pentru inițiative legate de inteligenta artificiala. Veniturile companiei au crescut cu peste 40%, in timp ce profitul cu 36.3% fata de aceeași perioada a anului trecut. (Sursa: CNBC)

Volvo Car Ab - Pret curent 34.971 SEK (8.84% ) MCap 104B

Prețul acțiunilor companiei Volvo a crescut cu peste 7% pe parcursul zilei de ieri, după ce compania a raportat o creștere accentuata a profitului operațional pentru al doilea trimestru. Volvo, care a înregistrat o creștere a profitului operațional de 28% fata de aceeași perioada din 2023, a marcat si cel mai bun trimestru din istoria producătorului auto suedez. (Sursa: CNBC)

Nokia Corporation Pret curent 3.71 USD ( -4.87% ) MCap 20.2B

Nokia a înregistrat o scădere de 32% a profitului operațional in al doilea trimestru, ajungând la 423 mil. EUR, din cauza cererii reduse pentru echipamentele de telecomunicații 5G. Ericsson, de asemenea, a fost afectata de aceasta cerere scăzută si a anunțat un număr semnificativ de concedieri. Cu toate acestea, Nokia rămâne optimista ca vânzările vor reveni in 2024, datorita comenzilor din America de Nord. (Sursa: Reuters)

Novartis Ag Pret curent 107.35 USD ( -3.98% ) MCap 233B

Vânzările medicamentului Pluvicto, împotriva cancerului de prostata, de la Novartis AG, au fost dezamăgitoare in ultimul trimestru, ceea ce a dus la o scădere de 3.1% a acțiunilor companiei. Totuși, Novartis si-a majorat prognoza de profit pentru tratamentele împotriva psoriazisului si a sclerozei multiple, asteptandu-se ca venitul operațional de baza sa crească semnificativ in 2024. Venitul pe acțiune, din al doilea trimestru, a fost de 1.97 USD, peste estimările analiștilor. (Sursa: Bloomberg)

Netflix Inc Pret curent 640.68 USD ( -1.10% ) MCap 279B P/E 65.78

Prețul acțiunilor Netflix s-a depreciat cu peste 2% imediat după publicarea rezultatelor trimestriale. Compania de streaming a raportat o creștere a veniturilor trimestriale de 17% fata de anul trecut si o creștere de 16.5% a numărului global de utilizatori, adăugând, in ultimul trimestru, peste 8 mil. de abonați. Dinamica prețului poate fi explicata de fluxul de numerar liber care a înregistrat o scădere fata de perioada anterioara. (Sursa: Seeking Alpha)

