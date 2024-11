S&P 500 la 6,500? - TradeVille

Creste numărul locurilor de munca vacante

Numărul locurilor de munca vacante a crescut in trimestrul al treilea cu 5,400 de poziții față de trimestrul anterior, până la un total de 39,900 de locuri. 20% dintre locurile vacante se regăsesc in industria prelucrătoare, aproximativ 8,000. In sectorul bugetar s-au regăsit 4,500 de locuri vacante in administrația publica, 3,500 in sectorul de sănătate si asistenta sociala si 3,100 in învățământ. (Sursa: INS)

Ce facem cu lichiditatea?

Președintele ASF, Alexandru Petrescu este de părere ca extinderea numărului ofertelor publice inițiale la BVB ar permite companiilor locale sa se finanțeze mai eficient, iar investitorilor sa aibă acces la o gama mai larga de oportunități. Creșterea bazei de emitenți si de investitori ar putea duce la o mai mare stabilitate, diminuând astfel ponderea fondurilor de pensii in lichiditatea bursei locale. (Sursa: ZF)

S&P 500 la 6,500?

Analiștii de la Goldman Sachs sunt de părere ca principalul indice american si-ar putea continua trendul ascendent si in 2025. Prețul ținta pentru 2025 este de 6,500 de puncte pentru indicele american, ceea ce reprezintă un randament potențial de 10.3% fata de prețul afișat la mijlocul acestei săptămâni. Printre motivele care stau la baza prognozei se numără stabilitatea economiei americane precum si raportările peste estimări ale companiilor din componenta indicelui. Acești factori vor beneficia de următoarele reduceri ale dobânzii de referința din partea Rezervei Federale. (Sursa: Reuters)

Sprijin pentru Hong-Kong

Vice Premierul Chinei, He Lifeng a declarat ieri importanta dezvoltării competitivității Hong Kong prin investiții în zona de inovație. Acesta este de părere ca aproximativ 80% dintre companiile care vor dori sa se listeze pe bursa din China, vor alege Hong Kong ca si destinație, subliniind importanta strategica. Declarația vine in contextul in care mai multe bănci de investiții mondiale au renunțat la birourile pe care le aveau in regiune in contextul scăderii numărului de IPO-uri. (Sursa: CNBC)

Banca Transilvania Preț curent 28.10 RON ( -2.77% ) MCap 25.7B P/E 7.26

Banca Transilvania a primit un upgrade de la Fitch Ratings, de la BB+ la BBB-, cu perspectiva stabila, pe termen lung. Noul rating reflecta îmbunătățirea mediului operațional al băncilor din Romania, precum și poziția solida a Băncii Transilvania în sistemul bancar romanesc. (Sursa: ZF)

Visual Fan - Allview Preț curent 12.5 RON ( -0.79% ) MCap 83.3M P/E 18.5

Visual Fan, deținătoarea brandului Allview, anunța extinderea gamei QLED cu noi modele de televizoare ce integrează sistemul de operare VIDAA, care îmbina performanta vizuala cu accesibilitatea, într-o experiența home entertainment de ultima generație. Printre beneficiile sistemului de operare se numără rapiditatea, intuitivitatea si ușurința utilizării. (Sursa: BVB)

Turbomecanica Preț curent 0.413 RON ( -2.13% ) MCap 152M P/E 11.228

Turbomecanica, singurul producător local de motoare cu turbina cu gaze si ansambluri mecanice pentru aeronave a înregistrat o creștere a cotației bursiere de 16% in ultima săptămâna pe fondul unor tranzacții de aproximativ 1 mil. RON. Dinamica vine in contextul raportării unor rezultate financiare la 9L peste așteptări. Profitul companiei a crescut de 4 ori comparativ cu aceeași perioada din 2023. (Sursa: ZF)

Transport Trade Services Preț curent 4.950 RON ( -7.99% ) MCap 891M P/E 4.740

Prețul acțiunilor TTS a înregistrat o corecție semnificativa de 13% după publicarea rezultatelor financiare la 9L. Compania care a dublat banii investitorilor in 2023 a ajuns în prezent la cel mai mic preț din iulie 2023 încoace, pe fondul tranzacționării unor volume mari. În ciuda unor rezultate în scădere față de 2023, compania a continuat un trend pozitiv, daca s-ar exclude anul trecut, considerat excepțional din cauza războiului din Ucraina, care a schimbat datele problemei pentru transportatorul si operatorul portuar. (Sursa: ZF)

Electromagnetica Bucuresti Preț curent 0.2050 RON ( -0.97% ) MCap 138M P/E -5.2184

Electromagnetica informează acționarii despre demersurile privind vânzarea/transferul de activitate producere stații de încărcare vehicule electrice. Compania a organizat o runda de licitație cu strigare pentru data de 20 noiembrie 2024, iar termenul limita pentru depunerea documentației era începutul acestei săptămâni. Electromagnetica nu a primit nici o oferta in cadrul acestui demers. (Sursa: BVB)

Walmart Inc Preț curent 87.18 USD (3.69% ) MCap 233B

Walmart a raportat venituri de 169.59 mld. USD, peste estimările de 167.72 mld. USD si un profit pe acțiune de 0.58 USD, comparativ cu prognoza de 0.53 USD. Creșterea vânzărilor online cu 22% si cererea sporita pentru livrări rapide au contribuit la performanta. Compania si-a îmbunătățit prognoza anuala, anticipând o creștere a vânzărilor de 4.8%-5.1%, față de intervalul anterior de 3.75%-4.75%, si se așteaptă la o creștere modesta a cheltuielilor de sărbători. (Sursa: CNBC)

Lowe's Companies Preț curent 260.80 USD ( -4.04% ) MCap 154B

Lowe’s a depășit estimările Wall Street pentru T3 2024, raportând venituri de 20.17 mld. USD, peste așteptările de 19.95 mld. USD, si un profit ajustat pe acțiune de 2.89 USD, fata de estimările de 2.82 USD. Totuși, compania anticipează o scădere anuala a vânzărilor comparabile intre 3% - 3.5%, ușor mai buna decât prognoza anterioara de -3.5% pana la -4%. Lowe’s estimează, de asemenea, venituri totale între 83 – 83.5 mld. USD pentru 2024, ajustate față de previziunea anterioara. (Sursa: CNBC)

Super Micro Computer Preț curent 29.0200 USD (34.73% ) MCap 1.49B

Prețul acțiunilor Super Micro au crescut cu 30% marți, după ce compania aflata in dificultate a numit BDO ca auditor independent si a depus un plan către Nasdaq, detaliind eforturile sale de conformare cu cerințele bursei. Acțiunile au scăzut considerabil de la maximul atins in martie, însă au reușit sa se aprecieze cu peste 50% in ultimele doua zile de tranzacționare, pe fondul optimismului ca producătorul de servere si-ar putea păstra listarea pe Nasdaq. (Sursa: CNBC)

