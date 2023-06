Salariile cresc în tandem cu inflația – TradeVille

Veniturile Gospodăriilor Se Majorează

Veniturile totale medii lunare pe gospodărie au crescut cu 13.8% in 2022, in timp ce cheltuielile totale medii pe o gospodărie au reprezentat 86.9% din totalul veniturilor, in creștere cu 1% fata de anul 2021. Printre principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodarii se afla consumul, cu o pondere de 61.5%, alături de impozite, contribuții, cotizații si taxe care reprezintă 32.4% din total. Conform clasificării standard pe destinații de consum, 34.1% din cheltuielile de consum au fost destinate produselor alimentare si băuturilor nealcoolice, urmate de cheltuielile cu utilitățile (electricitate, apa, gaze), cu o pondere de 16.1% din media cheltuielilor de consum. (Sursa: INS)

Salariile Cresc In Tandem Cu Inflația

Costul orar al forței de munca in forma ajustata a crescut, in T1 2023, cu 14.3% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Cele mai semnificative creșteri au fost înregistrate in industria extractiva (+23% vs T1 2022) urmata de industria construcțiilor (+21.8%). Pe de alta parte, fata de trimestrul anterior, componenta cheltuielilor directe, reprezentata de salarii, a crescut cu 2.34%, in timp ce cheltuielile indirecte (non-salariale) s-au majorat cu 1.34% vs T1 2022. (Surse: ZF;INS)

Exporturile Chinei Scad Cu Mult Sub Așteptări

Exporturile Chinei au scăzut in luna mai cu 7.5%, pana la 283.5 mld. USD, cu mult sub prognozele Reuters, care estimau un declin de doar 0.4%, sporind astfel îngrijorările cu privire la creșterea economica a tarii. Cifrele dezamăgitoare privind exporturile indica faptul ca tendința pe termen lung este de scădere, după ce in luna aprilie 2023, exporturile marcaseră o creștere de 8.5% pe o baza anuala. In ceea ce privește importurile, acestea au scăzut cu 4.9% in mai 2023 fata de aceeași perioada a anului trecut, sub scăderea de 8% prognozata de Reuters. Conform economiștilor de la Capital Economics, se așteaptă ca importurile sa se redreseze pe viitor pe măsura ce impulsul dat de redeschiderea Chinei continua. (Sursa: CNBC)

Producția Industriala Germana Creste Sub Așteptări

Conform biroului federal de statistica, producția industriala germana a crescut, in aprilie 2023, cu 0.3% fata de luna precedenta, sub estimările analiștilor, care preconizau un avans de 0.6%. Creșterea se datorează in principal sectorului de construcții si celui farmaceutic. In ciuda creșterii înregistrate in luna aprilie, numărul comenzilor noi industriale a scăzut cu 0.4% in aprilie 2023 fata de luna precedenta, conturând o perioada de incertitudine pentru următoarele luni. (Sursa: Reuters)

Antibiotice Preț curent 0.608 RON ( -0.33% ) MCap 408M P/E 7.837

Producătorul autohton de medicamente, Antibiotice Iași, informează piața cu privire la obținerea din partea Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene a unei finanțări nerambursabile, din fondurile PNRR, in valoare de 4.07 mil. RON, pentru proiectul “Centrala Fotovoltaica de 2.5 MW”. Investiția totala in proiect se ridica la 13.7 mil. RON, diferența urmând a fi asigurata din fondurile proprii ale companiei. Proiectul presupune instalarea a 4,680 de panouri fotovoltaice care vor asigura 26.4% din energia electrica necesara funcționarii platformei industriale din Iași. (Sursa: comunicat societate)

SOCEP S.A. Preț curent 1.100 RON (2.80% ) MCap 380M

Socep a anunțat convocarea AGEA, pentru data de 19/20 iulie 2023, in cadrul căreia, printre altele, se va discuta aprobarea majorării capitalului social cu suma maxima de 34.6 mil. RON, de la 34.6 mil. RON la maxim 69.2 mil. RON, prin emiterea unui număr maxim de 346.2 mil. acțiuni noi, cu o valoare nominala de 0.1 RON/acțiune. Acționarii societății, prezenți la data de înregistrare (8 august 2023), vor avea dreptul sa subscrie in baza drepturilor de preferința, care vor fi egale cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Rata de subscriere este de o acțiune nou emisa pentru o acțiune deținuta, acțiunile noi fiind subscrise fără prima de emisiune. Societatea a menționat ca majorarea de capital se face pentru finanțarea dezvoltării societății si retehnologizării capacitaților de operare. (Sursa: comunicat societate)

Norofert Preț curent 5.94 RON ( -2.62% ) MCap 101M P/E 9.64

Norofert a anunțat contractarea unei facilitați de credit de la CEC Bank pentru finanțarea echipamentelor si automatizărilor, necesare in procesul de producție, in valoare totala de 5 mil. RON, la o dobânda de 2.5% + ROBOR 3M, care este subvenționata 100% din bugetul Ministerului Finanțelor, in conformitate cu prevederile Programului IMM INVEST PLUS, aprobat de Guvernul României. Perioada de valabilitate a plafonului este de 3 ani de la data semnării contractului. (Sursa: comunicat societate)

Millenium Insurance Broker (mib) Broker de Asigurare-Reasigurare Preț curent 15.5 RON (1.31% ) MCap 32.3M

Millenium Insurance Broker a anunțat rectificarea valorii dividendului, care apare in Hotărârea AGOA nr. 1 din 26 aprilie 2023, precizând ca suma dividendului brut, inițial notata la 0.920465 RON/acțiune este greșita, suma corecta fiind de 0.957986 RON/acțiune. Astfel, randamentul dividendului, raportat la prețul de închidere din data de declarare este de 5.9%. (Sursa: comunicat societate)

Romcarbon Buzău Preț curent 0.412 RON ( -0.48% ) MCap 108M P/E 1.989

Romcarbon a anunțat încasarea sumei de 4.6 mil. EUR de la societatea afiliata Recyplat Limited, in care deține 100% din capitalul social, ca urmare a reducerii capitalului social al societății afiliate cu un număr de 10,000 acțiuni ordinare, cu o valoare de 1 EUR/acțiune. (Sursa: comunicat societate)

Salesforce Inc Preț curent 205.73 USD ( -3.35% ) MCap 201B P/E 969.30

Salesforce si Google Cloud, o unitate deținuta de Alphabet, au declarat ca își extind colaborarea in materie de inteligenta artificiala, date si CRM. Integrările dintre Data Cloud si Vertex AI vor permite clienților sa își aducă propriile modele de la Vertex si sa le folosească pe platforma Salesforce, pentru nevoile specifice. Printre altele, clienții vor putea folosi noul serviciu pentru a prezice comportamentul de cumpărare sau probabilitatea de dezabonare folosind datele Salesforce Customer 360. (Sursa: SeekingAlpha)

Coinbase Global Preț curent 53.26 USD (3.20% ) MCap 11.7B P/E -5.18

Coinbase a declarat, prin avocatul companiei, ca este pregătită sa duca bătălia cu Comisia pentru Valori Imobiliare si Burse din SUA la cea mai înalta instanța din tara. Săptămâna aceasta, in doua procese separate, SEC a susținut ca Binance si Coinbase au încălcat legile privind valorile mobiliare, deoarece agenția considera ca multe active din zona criptomonedelor nu fac parte din categoria de valute. Prin urmare, activele trebuie sa fie înregistrate, lucru care este valabil si pentru cele doua companii care facilitează tranzacționarea. (Sursa: Seekingalpha)

TESLA INC. Preț curent 224.57 USD (1.47% ) MCap 710B P/E 60.50

Prețul acțiunii producătorului de autovehicule electrice a crescut cu peste 3% in ședința de pre-market de ieri, după ce o actualizare pe site-ul companiei a arătat ca noile mașini Model 3 si Model Y sunt eligibile pentru un credit fiscal in valoare de 7,500 USD, urmare a aplicării legislației aprobate de Președintele SUA, Joe Biden, cu privire la reducerea inflației. (Sursa: CNBC)

Netflix Inc Preț curent 399.95 USD (0.17% ) MCap 178B P/E 42.40

Prețul acțiunilor Netflix a urcat cu 3.1% in tranzacțiile pre-market de miercuri, după ce JP Morgan si-a majorat ținta de preț pentru companie, de la 380 USD la 470 USD, amintind efortul companiei de a limita partajarea parolelor pe platforma sa. Potrivit JP Morgan, aceasta măsura ar putea alimenta creșterea veniturilor in următorii doi ani. Analistul Steven Cahall de la Wells Fargo a fost încă si mai optimist, majorând ținta de preț pentru Netflix de la 400 USD la 500 USD, citând oportunitatea pe care o are Netflix pe piața de publicitate TV după lansarea, in noiembrie, a abonamentului sau cu reclame. (Sursa: Barrons)

