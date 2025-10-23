Scădere lunară în comerțul auto – TradeVille

În luna august 2025, cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut cu 26,4% față de iulie, ca serie brută, și cu 7,7% ca serie ajustată, potrivit INS. Scăderile lunare au fost determinate în principal de comerțul cu autovehicule (-30,1%) și activitățile de reparații (-27,9%). Comparativ cu august 2024, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 1,5% ca serie brută, dar a crescut cu 4,5% ca serie ajustată, susținut de creșterea de 5% în segmentul de întreținere și reparații auto. Pe ansamblul perioadei ianuarie–august 2025, cifra de afaceri totală a fost mai mare cu 4,8% față de aceeași perioadă din 2024, datorită avansului de 20,4% în întreținerea și repararea autovehiculelor și de 13% în comerțul cu motociclete și piese aferente. (Sursa: INS)

Scădere în serviciile pentru populație

În luna august 2025, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 2,3% față de iulie, ca serie brută, și cu 5,5% ca serie ajustată, potrivit INS. Comparativ cu august 2024, volumul a fost mai mic cu 7,3% ca serie brută și cu 7,5% ca serie ajustată, principalele scăderi fiind înregistrate în activitățile agențiilor turistice (-17,5%), spălătoriilor (-16,7%) și în hoteluri și restaurante (-7,9%). Pe ansamblul perioadei ianuarie–august 2025, cifra de afaceri totală a fost cu 0,7% sub nivelul din 2024, scăderile fiind parțial compensate de avansul de 13% în serviciile de coafură și înfrumusețare. (Sursa: INS)

Inflația din Marea Britanie

Inflația din Marea Britanie a rămas neschimbată la 3,8% în septembrie, pentru a treia lună consecutiv, sub estimările Băncii Angliei, care anticipase o creștere la 4%. Scăderea prețurilor la alimente și băuturi nealcoolice a fost compensată de creșteri la carburanți și bilete de avion. Datele sugerează că presiunile inflaționiste se mențin, iar probabilitatea unei reduceri a dobânzii de politică monetară în noiembrie este redusă. Economiștii consideră că Banca Centrală va adopta o atitudine prudentă, mai ales înaintea bugetului de toamnă din 26 noiembrie, iar următoarea mișcare ar putea fi chiar o majorare a dobânzii. (Sursa: CNBC)

Măsuri pentru reducerea prețurilor la energie

Comisia Europeană lansează un nou set de măsuri pentru a reduce prețurile la energie și a sprijini industriile și consumatorii, în contextul în care costurile energetice din Europa rămân mai ridicate decât cele ale concurenților globali. Pe baza planului „Affordable Energy Action Plan”, Comisia propune șapte acțiuni prioritare: utilizarea extinsă a ajutoarelor de stat pentru industriile mari consumatoare de energie, investiții în rețele și capacități de stocare prin fonduri europene, stimularea contractelor PPA, accelerarea autorizării proiectelor regenerabile, îmbunătățirea interconexiunilor, diversificarea surselor de gaze și reducerea taxelor pe electricitate pentru a oferi un impact imediat. (Sursa: Comisia Europeană)

One United Properties Preț curent: 27,95 RON (1,64%) MCap: 3,08 B P/E: 7,87

One United Properties a înregistrat vânzări și pre-vânzări de 137 mil. EUR în primele nouă luni din 2025, susținute de proiectele One Lake Club și One High District. Prețul mediu pe mp a crescut cu 22% față de anul trecut, iar 82% dintre unitățile disponibile sunt deja vândute. Segmentul comercial a generat venituri de 21,6 mil. EUR (+3% YoY), cu o rată de ocupare de 98%. Compania are în dezvoltare peste 3.800 de unități, un GDV de 1,4 mld. EUR și un portofoliu de terenuri cu potențial de peste 1,2 mil. mp, evaluat la 2,35 mld. EUR. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Preț curent: 0,1415 RON (-0,35%) MCap: 89,7 M P/E: -5,6125

Acțiunile Bittnet au crescut cu 27% în ultima lună, susținute de interesul investitorilor și un rulaj de 4,2 mil. RON, echivalent cu peste o treime din lichiditatea anuală. Momentum-ul pozitiv a fost alimentat de propunerea fondului Agista Investments, care a cerut includerea pe ordinea de zi a AGA din 21 octombrie a unui punct privind distribuirea către acționari a sumelor obținute din vânzarea participațiilor în filialele grupului, fie sub formă de dividende, fie prin programe de răscumpărare de acțiuni. (Sursa: ZF)

Antibiotice Preț curent: 2,500 RON (0,81%) MCap: 1,67 B P/E: 19,262

Antibiotice Iași estimează o creștere anuală de 5% a cifrei de afaceri în următorii patru ani, susținută de un amplu program de investiții care ar putea avea un impact pozitiv asupra prețului acțiunii la BVB. Compania investește 50 mil. EUR în extinderea capacității de producție și plănuiește să construiască un nou centru de cercetare. Etapa a doua a programului, evaluată la 75 mil. EUR, va începe în 2026. Reprezentanții companiei susțin că strategia de dezvoltare este sprijinită atât de acționarii privați, cât și de cei publici. (Sursa: ZF)

AT&T Inc. Preț curent: 25,55 USD (-1,92%) MCap: 181 B

AT&T a raportat în T3 2025 un profit ajustat pe acțiune (Non-GAAP EPS) de 0,54 USD, în linie cu așteptările, și venituri de 30,7 mld. USD, în creștere anuală cu 1,7%, dar sub estimări cu 190 mil. USD. Divizia de mobilitate a generat venituri de 16,9 mld. USD (+2,3% anual), cu 405.000 de clienți noi postpaid și o rată de reziliere de 0,92%. Segmentul de broadband a rămas un motor cheie, cu 288.000 de adăugări nete pe fibră optică și venituri de 2,2 mld. USD (+16,8% anual). Compania a reafirmat ghidajul pentru 2025, vizând o creștere moderată a veniturilor din servicii și un EPS ajustat spre limita superioară a intervalului 1,97–2,07 USD. (Sursa: SeekingAlpha)

Barclays Plc Preț curent: 3,8175 GBP (4,80%) MCap: 61,3 B

Barclays a anunțat o răscumpărare de acțiuni de 500 mil. GBP (670 mil. USD) și a majorat ghidajul de profitabilitate, estimând acum un randament al capitalului tangibil (RoTE) de peste 11% pentru 2025. Banca britanică plănuiește să treacă la anunțuri trimestriale privind programele de buyback, decizie susținută de generarea constantă de capital în ultimele nouă trimestre. În T3, profitul înainte de taxe a fost de 2,1 mld. GBP, în scădere cu 7% YoY și sub așteptările analiștilor, fiind afectat de un cost excepțional de 235 mil. GBP legat de scandalul creditelor auto și de o depreciere de 110 mil. GBP. Veniturile totale au ajuns la 7,2 mld. GBP, în timp ce divizia de investment banking a raportat o creștere de 8% YoY. Acțiunile Barclays au urcat cu aproape 5% după anunț. (Sursa: CNBC)

International Business Machines Corporation (IBM) Preț curent: 287,87 USD (2,06%) MCap: 246 B

IBM a raportat în T3 2025 un profit ajustat pe acțiune de 2,65 USD, peste estimările de 2,45 USD, și venituri de 16,33 mld. USD (16,09 mld. USD estimat), în creștere cu 9% YoY. Compania și-a revizuit în sus prognozele, estimând o creștere a veniturilor de peste 5% și un flux de numerar liber de 14 mld. USD pentru anul curent. Segmentul software a urcat cu 10%, la 7,21 mld. USD, consultanța la 5,3 mld. USD, iar infrastructura cu 17%, la 3,6 mld. USD. CEO-ul Arvind Krishna a anunțat că portofoliul AI a depășit 9,5 mld. USD. Deși rezultatele au depășit așteptările, acțiunile IBM au scăzut cu 5% după anunț, nereușind să impresioneze investitorii. (Sursa: CNBC)

Tesla Inc. Preț curent: 437,85 USD (-1,07%) MCap: 1,36 T

Tesla a raportat venituri record de 28,1 mld. USD în T3 2025, peste estimările de 26,4 mld. USD, însă profitul pe acțiune de 0,50 USD a ratat așteptările analiștilor (0,55 USD), fiind afectat de costuri mai mari și de scăderea cu 44% a veniturilor din credite de reglementare. Cheltuielile operaționale au crescut cu 50%, pe fondul investițiilor în AI și dezvoltare. Compania nu a oferit estimări pentru întregul an, iar acțiunile au scăzut cu 2% după publicarea rezultatelor. Tesla mizează pe volume mai mari prin versiunile mai ieftine ale modelelor Y și 3, dar analiștii avertizează că marjele vor fi afectate. (Sursa: Reuters)

