Profitul net al Grupului BVB a scăzut de aproape șase ori în primul semestru, la 1,48 milioane lei. Veniturile operaționale au scăzut și ele

Profitul net al Grupului BVB a scăzut de aproape şase ori în primul semestru, la 1,48 milioane lei. FOTO Facebook/Bursa de Valori Bucuresti

Veniturile operaționale ale Grupului BVB au scăzut cu 4%, în primul semestru, la 37,21 milioane lei, pe fondul scăderii veniturilor segmentului de tranzacționare, în timp ce profitul a fost de 1,48 milioane lei, de 5,7 ori mai mic față de cel raportat în prima parte a anului trecut (8,44 milioane lei).

”Veniturile operaționale consolidate realizate în semestrul 1 din 2025 sunt în valoare de 37,21 milioane lei, scădere de 4%, influențate de evoluția în revenire a segmentului tranzacționare și de creșterea cu 8% a veniturilor segmentului post-tranzacționare & registru. Rezultatul net al Grupului BVB în semestrul 1 2025, profit de 1,48 milioane lei”, arată raportul transmis de BVB.

În perioada similară a anului 2024, Grupul BVB a realizat un profit net de 8,44 milioane lei. Cheltuielile operaționale au fost de 37,70 milioane lei, creștere cu 19% sau 5,94 milioane lei față de semestrul 1 2024, generată de creșterea semnificativă a cheltuielilor CCP.RO până la valoarea de 10,30 milioane lei, +5,75 milioane lei față de semestrul 1 2024, cheltuieli pentru asigurarea serviciilor de tehnologie și de personal.

Veniturile operaționale ale BVB individual în primele șase luni sunt în valoare de 17,86 milioane lei, scădere de 13% comparativ cu semestrul 1 2024 (20,48 milioane lei), determinată de veniturile din tranzacționare la un nivel mai redus cu 20%, pe fondul unei activități de tranzacționare pe PR de acțiuni sub nivelul perioadei precedente cu 14%, pe fondul unui context politic și geopolitic nefavorabil în prima parte a anului, dar și a unui efect de bază din semestrul 1 2024 când lichiditatea în piață era la un nivel superior, post-listare Hidroelectrica.

Profitul net al BVB individual în prima jumătate a anului a fost de 660.000 lei, față de 8,95 milioane lei în aceeași perioadă a anului anterior, scădere datorată evoluției profitului operațional, dar și a celui financiar, redus semnificativ de pierderea estimată din deprecierea valorii participației BVB în CCP.RO.

Cheltuielile operaționale ale BVB la nivel individual, în primul semestru al acestui an, au fost de 14,36 milioane lei, nivel similar cu cele din semestrul 1 2024, pe fondul reducerii cheltuielilor variabile, din categoriile Alte cheltuieli operaționale și Servicii terți, în condițiile în care pentru asigurarea funcționării infrastructurii BVB este necesară alocarea de resurse conform reglementărilor pieței de capital.

Totalul activelor la 30 iunie 2025 au înregistrat un nivel similar față de decembrie 2024, respectiv o valoare de 131,45 milioane lei.

Datoriile totale însumează 18,36 milioane lei, scădere de 4% generată de reducerea soldului altor datorii față de sfârșitul anului 2024.

În ceea ce privește evoluția macroeconomică și a piețelor financiare în trimestrul 2 2025, BVB precizează că, într-un context dominat în continuare de incertitudini geopolitice și tensiuni comerciale globale, piețele de acțiuni au traversat un trimestru volatil, cu scăderi în prima parte, urmate de o redresare treptată care a dus la încheierea trimestrului cu evoluții pozitive. La nivel local, indicele BET a înregistrat o creștere de 6,98%, în contextul în care rezultatul final al alegerilor prezidențiale a fost primit favorabil de către investitori, consolidând trendul pozitiv început în trimestrul anterior. În SUA, indicele S&P 500 a avut o revenire robustă, cu un avans de 10,57%, în timp ce în Marea Britanie, FTSE 100 s-a apreciat moderat cu 2,08%. La nivelul Zonei Euro, indicele german DAX și-a continuat evoluția solidă, cu o apreciere de 7,88%, la fel și piețele emergente, reprezentate de indicele MSCI Emerging Markets, au înregistrat o performanță de 11,02%.

