Scăderea dolarului, motiv de bucurie pe bursele internaționale - TradeVille

Cifra De Afaceri Din Industrie A Crescut In Luna Mai

Cifra de afaceri din industrie, pe total (piața interna si piața externa), din perioada 1 ianuarie 2023-31 mai 2023 a crescut cu 3.1%, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Cifra de afaceri a industriei extractive a scăzut cu 14.4%, iar cea a industriei prelucrătoare a crescut cu 4%. Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut in termeni nominali cu 5.3%, in perioada 1 ianuarie 2023-31 mai 2023 fata de aceeași perioada a anului 2022. In luna mai 2023, acestea au crescut atât fata de luna aprilie 2023 cu 14.1%, cat si fata de luna mai 2022 cu 5.7%. (Surse: INS (1);INS (2))

Firmele Din Romania Au Avut O Rentabilitate Medie De Cel Putin 9.7% In 2022

Microîntreprinderile din Romania au raportat o rata medie a rentabilității (profit brut/cifra de afaceri) de 25%, in anul 2022. Comparativ, firmele plătitoare de impozit pe profit au înregistrat o rata medie a rentabilității de 9.7%. Doar 1.25% din totalul microîntreprinderilor au trecut de 90% rata a rentabilității. In prezent, guvernul ia in considerare majorarea taxelor si impozitelor, vizând totodată scăderea pragului cifrei de afaceri pana la care o companie se încadrează drept microîntreprindere. (Sursa: Economedia.ro)

Scăderea Dolarului Motiv De Bucurie Pe Bursele Internaționale

Dolarul american s-a depreciat cu aproximativ 13% fata de maximul ultimelor doua decenii înregistrat anul trecut comparativ cu un cos de valute internaționale. In prezent, acesta se afla la cel mai mic nivel din ultimele 15 luni. Declinul s-a accentuat pe măsura ce ultimele date despre inflație din SUA au arătat ca FED s-ar putea apropia de sfârșitul ciclului de majorare a dobânzii de referința. Aceasta dinamica poate reprezenta un avantaj pentru unele companii americane, deoarece exporturile vor deveni mai competitive in străinătate si ar face, totodată, mai ieftina conversia profiturilor obținute de multinaționale in străinătate. Spre exemplu, cei de la Bespoke Investment Group au calculat ca aproximativ 50% dintre veniturile marilor companii de tehnologie din SUA provin din piețele internaționale. (Sursa: Reuters)

Deficit Comercial In Scădere Pentru Zona Euro

Conform Biroului de Statistica al Uniunii Europene, statele din Zona Euro au înregistrat un deficit comercial ajustat sezonier modest de doar 0.9 mld. EUR, in timp ce deficitul comercial neajustat a marcat o valoare si mai scăzută, de doar 0.3 mld. USD. Scăderile se datorează in principal creșterii exporturilor de produse chimice si utilaje si a scăderii importurilor de energie din Rusia. Pentru Uniunea Europeana, excedentul comercial al produselor manufacturiere a crescut la 142.3 mld. EUR in primele 5 luni din 2023, aproape dublu fata de nivelul înregistrat cu un an in urma, principalele contribuții fiind produsele chimice si mașinile. De asemenea, decalajul comercial dintre UE si China s-a redus ușor in timp ce excedentul comercial cu SUA a marcat o ușoara scădere. (Sursa: Reuters)

Arobs Transilvania Software Preț curent 1.002 RON (3.51% ) MCap 913M P/E 20.384

Arobs a inițiat faza finala a transferului acțiunilor sale pe Piața Principala a BVB. Compania se așteaptă ca transferul pe Piața Principala sa aibă loc in septembrie 2023. In perioada următoare, Arobs își va audita situațiile financiare pentru ultimii doi ani si va întocmi Prospectul de admitere la tranzacționare pe Piața Principala a BVB. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 16.90 RON (1.81% ) MCap 1.01B P/E 3.96

Transport Trade Services a finalizat tranzacția de preluare a Decirom si va începe integrarea operațiunilor acesteia in cadrul grupului. In același timp, compania va demara investiții noi in valoare de 10 mil. EUR, având ca ținta creșterea vitezei de operare a terminalului începând cu 2024. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0.5390 RON (0.75% ) MCap 33.5B P/E 3.3477

Statul roman a aprobat, in timpul săptămânii trecute, extinderea cu 15 ani a perioadei de concesiune pentru 9 perimetre de hidrocarburi concesionate de OMV Petrom încă din anul 1997, pe teritoriul cărora compania a descoperit intre timp noi zăcăminte de hidrocarburi. Legea petrolului stipulează faptul ca durata inițiala a concesiunii unor perimetre poate fi de maxim 30 de ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 ani. Știrea vine in contextul in care, luna trecuta, OMV Petrom a anunțat descoperirea de noi resurse de petrol, care se ridica la peste 30 mil. bep – echivalentul a trei pătrimi din producția realizata de companie in 2022. (Sursa: Profit.ro)

Foraj Sonde Videle Preț curent 9.30 RON (0.00% ) MCap 105M P/E 4.94

Acționarii Foraj Sonde sunt convocați la AGA Ordinara si Extraordinara pentru data de 16/17 august 2023. La ședința AGEA, principalul punct de pe ordinea de zi solicita aprobarea contractării unei linii de credit de 5 mil. RON in cadrul Programului IMM Invest de la BCR. (Sursa: BVB)

Jpmorgan Chase & Co Preț curent 149.77 USD (0.86% ) MCap 444B P/E 11.30

Banca americana a raportat un profit in creștere cu 67% fata de cel obținut in urma cu un an. Achiziționarea băncii intrate in faliment, First Republic, a ajutat la aceasta creștere spectaculoasa, oferind un câștig de 2.7 mld. USD. Per total, profitul JPMorgan pentru trimestrul 2 a fost de 14.47 mld. USD, comparativ cu doar 8.65 mld. USD in 2022. Excluzând cifrele obținute prin achiziția First Republic, JPMorgan ar fi obținut o creștere a profitului cu 40% si a veniturilor de 21%. Banca a declarat ca a pus deoparte 1.5 mld. USD pentru provizioane aferente împrumuturilor. Aceasta suma este aproape tripla fata de cea de anul trecut, in contextul in care perspectiva economica rămâne incerta. (Sursa: WSJ )

SHELL PLC Preț curent 27.300 EUR ( -1.94% ) MCap 196B

Shell evaluează opțiunea vânzării activelor sale din domeniul energiei verzi, pentru a se concentra pe proiecte de petrol si gaze. In acest scop, compania ar fi abordat anumite entități terțe pentru a discuta despre o posibila vânzare. Potrivit unui analist al RBC Capital Markets, separarea divizei de energie verde ar putea îmbunătăți valoarea de piața a companiei, care ar fi afectata de performanta acestei divizii. Pe de alta parte, Shell ar putea pierde un avantaj competitiv ca urmare a acestei operațiuni, astfel ca anumiți investitori sunt de părere ca o asemenea tranzacție ar fi improbabila pe termen lung. In alte știri, Shell a suspendat activitatea de încărcare a berilurilor de petrol la un terminal petrolier din Nigeria, datorita unei potențiale scurgeri la terminal. In luna iulie, compania planifica livrarea a 220,000 barili de petrol zilnic, din acest terminal petrolier. (Surse: Telegraph;Reuters)

Nikola Corporation Preț curent 2.250 USD (18.73% ) MCap 1.09B P/E -1.371

Producătorul de camioane Nikola, care folosește un combustibil pe baza de hidrogen, a înregistrat o creștere de peste 60% a cotației acțiunii la sfârșitul săptămânii trecute după anunțul cu privire la o comanda de 50 de EV către BayoTech in următorii 5 ani. Primele 12 camioane urmează sa fie livrate in următorii 2 ani. Cele doua companii au un tel comun, si anume, de a oferi un acces fiabil la hidrogen pe întreg teritoriul SUA. (Sursa: SeekingAlpha)

Renault SA Preț curent 38.340 EUR ( -0.80% ) MCap 11.3B

Nissan ar putea investi suma de 725 mil. USD in noua unitate de vehicule electrice a Renault, Ampere. Acest lucru ar putea soluționa discuțiile acestor doua companii cu privire la alianța lor, veche de peste doua decenii. Nissan si Renault se așteaptă ca valoarea Ampere sa ajungă la aproximativ 8-10 mld. EUR. Valoarea investiției Nissan este mai mica cu 15% decât investiția maxima stabilita in luna februarie. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Preț curent 281.38 USD (3.61% ) MCap 890B P/E 75.81

Tesla si-a avertizat clienții ca, creditele fiscale federale pentru achiziționarea de vehicule electrice ar putea fi reduse anul viitor. In prezent, cumpărătorii de vehicule Tesla, noi, sunt eligibili pentru un credit fiscal de pana la 7,500 USD. Tesla nu a oferit detalii specifice cu privire la vehiculele care vor fi afectate sau la motivele care stau la baza acestor potențiale modificări. Pentru a se califica pentru credite, vehiculele electrice trebuie sa fie asamblate in America de Nord si sa îndeplinească anumite criterii privind procentul de componente si materiale pentru baterii provenite din America de Nord sau din tari prietenoase cu SUA. Aceste cerințe au ca scop promovarea producției interne de baterii si materiale pentru aceasta industrie. (Sursa: Barrons)

Byd Company Limited Preț curent 31.305 EUR (6.52% ) MCap 91.1B

Producătorul auto chinezesc BYD, a înaintat o propunere de a investi peste 1 mld. USD pentru construcția de mașini electrice si baterii in India, alături de compania locala Megha Engineering. Planul pe termen lung al companiilor este de a construi o gama completa de mașini electrice BYD in India, de la modelele Hatchback pana la cele de lux. Programul de investiții al companiei face parte din obiectivele sale de expansiune globala pentru a pune probleme principalului competitor al sau, Tesla. In cazul aprobării investiției din partea Autorităților de Reglementare din India, BYD va înregistra o prezenta pe toate piețele auto externe, cu excepția Statelor Unite. (Sursa: Reuters)

