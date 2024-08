Scăderi pe linie la BVB – TradeVille

Scăderi pe linie la BVB

Indicele BET a scăzut cu 3.6% pe parcursul ședinței bursiere de ieri, pe fondul vânzărilor agresive ce au avut loc pe piețele internaționale. Valoarea tranzacțiilor a fost dubla fata de media anului curent. Capitalizarea de piață a companiilor listate a scăzut cu 2.5 mld. EUR. Dinamica de ieri de la București a marcat cel mai abrupt declin procentual din 28 decembrie 2022, atunci când guvernul a anunțat un proiect de OUG pentru suprataxarea profiturilor companiilor din energie. Cele mai abrupte scăderi dintre companiile care alcătuiesc indicele BET au fost înregistrate la Purcari, MedLife si Teraplast. (Sursa: ZF)

Romania si Serbia își conectează rețelele de gaze naturale

Guvernele României si Serbiei au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru construirea unui interconector de gaze intre cele doua tari, vizând conectarea sistemelor naționale de transport al gazelor naturale prin legătura dintre nodul Mokrin din Serbia si magistrala BRUA din Romania. Proiectul prevede o conducta de 86 km pe teritoriul României, asigurând un debit bidirecțional de minim 1,6 miliarde Smc/an. Construcția este planificata sa înceapă anul viitor si sa fie finalizata pana in 2028, consolidând securitatea energetica si integrarea regionala. (Sursa: Economica.net)

Nikkei suferă cea mai proasta ședința din 1987 încoace

Indicele Nikkei, reprezentativ pentru piață de capital japoneza, a suferit cea mai proasta zi din 1987 pana acum, înregistrând o scădere de 12.4% in urma unei vânzări majore in piață generate de datele economice dezamăgitoare din SUA si de aprecierea yenului japonez. In acest sens, si alte piețe asiatice au avut de suferit, indicii de referință din Coreea de Sud si Taiwan coborând cu peste 8%. (Sursa: WSJ)

Bitcoin scade sub 50,000 USD

Prețul criptomonedelor s-a prăbușit, luni dimineață, pe fondul aceleiași vânzări accentuate la nivel global, stimulate de temerile privind recesiunea in SUA. Astfel, prețul Bitcoin a scăzut luni, in prima parte a zilei, cu peste 13%, ajungând la un moment dat si sub valoarea psihologica de 50,000 USD, cel mai scăzut nivel din februarie pana acum. De menționat este faptul ca pe 20 iulie, prețul Bitcoin atinsese 69,982 USD. (Sursa: CNBC)

One United Properties Pret curent 0.6220 RON ( -26.65% ) MCap 2.38B P/E 5.2316

Conducerea One United Properties a anunțat piața cu privire la obținerea autorizației de construire pentru proiectul One Technology District, unde compania va dezvolta un hub de birouri la cheie, sustenabile, pentru Infineon Technologies. In acest sens, clădirea va deservi nevoile companiei germane începând cu anul 2026 pentru o perioada de 15 ani, având o suprafață închiriabilă bruta de 20,595 metri pătrați. (Sursa: BVB)

Simtel Team Pret curent 49.5 RON ( -4.81% ) MCap 390M P/E 13.1

Simtel a anunțat piața cu privire la semnarea unui contract de tip PPA (Power Purchase Agreement) cu GES Furnizare SRL privind furnizarea energiei electrice din surse regenerabile pentru centrala fotovoltaica de la Salonta. Astfel, contractul a fost încheiat pe o perioada de 5 ani si 5 luni, perioada in care Simtel va livra către GES o cantitate de energie electrică de 6,500 MWh care va fi furnizata ulterior de către GES clienților finali din portofoliu. De menționat este faptul ca Simtel deține 62% din capitalul social al GES Furnizare SRL. (Sursa: BVB)

L'oreal Pret curent 384.75 EUR (0.97% ) MCap 206B

L'Oreal va achiziționa o participație de 10% la firma elvețiana de îngrijire a pielii, Galderma, de la acționari importanți, marcând intrarea sa pe piață in plina expansiune a cosmeticelor injectabile. Participația, evaluata la 1.6 mld. CHF pe baza capitalizării de piață a Galderma, reprezintă o schimbare strategica pentru L'Oreal in direcția produselor injectabile, cum ar fi plombele si neuromodulatorii. In ciuda participației reduse, aceasta mișcare permite L'Oreal sa exploreze piața esteticii, aflata in creștere rapida, formând parteneriate pentru cercetare si dezvoltare. Tranzacția va fi finanțată prin lichiditățile si liniile de credit disponibile ale L'Oreal si se așteaptă sa fie finalizata in scurt timp. Acțiunile Galderma au crescut cu peste 7% in urma știrii, in timp ce acțiunile L'Oreal au scăzut cu aproximativ 1%. (Sursa: Reuters)

Eli Lilly and Company Pret curent 780.00 USD ( -3.04% ) MCap 696B P/E 107.12

Medicamentul Zepbound de la Eli Lilly, destinat pierderii in greutate, câștigă rapid teren in fata Wegovy de la Novo Nordisk, in Statele Unite, Lilly captând aproximativ 40% din piața de la lansarea Zepbound in decembrie. In ciuda faptului ca Zepbound a dus la o pierdere medie in greutate ușor mai mare in cadrul studiilor clinice, ambele companii se confrunta cu penurii semnificative de aprovizionare, ceea ce ii determina pe medici sa prescrie orice medicament este disponibil. Cu o piață anticipata de 150 mld. USD pana la începutul anilor 2030, ambele companii investesc masiv in extinderea producției. Analiștii preconizează o împărțire 50-50 a pieței in SUA pana la sfârșitul anului 2024, in funcție de rezolvarea problemelor de aprovizionare si de posibila introducere a unor forme de tratament mai convenabile, cum ar fi pastilele. (Sursa: Reuters)

Biontech Se Pret curent 79.38 USD ( -3.16% ) MCap 19.3B

BioNTech a raportat o pierdere neta de 807.8 mil. EUR in al doilea trimestru, de patru ori mai mare decât in anul precedent, in paralel cu o scădere de 23% a veniturilor din cauza reducerii vânzărilor vaccinului anti COVID-19. Reorientandu-si atenția către tratamentele împotriva cancerului, BioNTech investește 90% din bugetul sau de cercetare si dezvoltare in proiecte non-covid, in principal in oncologie si tehnologii ARNm, având ca obiectiv lansarea primului sau medicament împotriva cancerului pana in 2026. In ciuda pierderilor, BioNTech rămâne angajata in strategia sa de creștere pe termen lung, susținută de o poziție financiara puternica. Acest lucru se întâmpla in timp ce Pfizer, partenerul BioNTech pentru vaccinul anti COVID-19, compensează declinul vânzărilor de vaccinuri prin achiziția recenta a Seagen si prin vânzările solide de medicamente pentru boli de inima. (Sursa: Reuters)

Robinhood Markets, Pret curent 16.270 USD ( -9.00% ) MCap 14.8B P/E -17.871

Citi a ridicat ratingul Robinhood de la Sell/High Risk la Neutral/High Risk. Luni, acțiunile au scăzut cu 15% pe fondul îngrijorărilor legate de recesiune. Analistul Christopher Allen a subliniat ca povestea fundamentala a companiei s-a îmbunătățit, cu o creștere sănătoasă a depozitelor, a soldurilor de marja si a tranzacțiilor cu opțiuni/acțiuni. Cu toate acestea, se așteaptă ca reducerea dobânzilor de către Fed sa prezinte un obstacol pentru rezultatul net din dobânzi (NII) al HOOD. Allen a redus estimările EPS pentru 2025 si 2026. (Sursa: SeekingAlpha)

Lockheed Martin Corporation Pret curent 542.85 USD ( -1.08% ) MCap 137B P/E 19.53

Ratingul Lockheed Martin a fost îmbunătățit la Outperform de la Sector Perform de către RBC Capital Markets, citând o evoluție mai buna. Analistul Ken Herbert a observat o îmbunătățire a sentimentului investitorilor si o creștere a vânzărilor, prognozând o creștere de o singura cifra in SUA si de doua cifre la nivel internațional pentru 2024-2026. Livrările F-35 au fost reluate, îmbunătățind fluxul de numerar. RBC prevede 95 de livrări F-35 in 2024 si 200 in 2025. Unitatea Missile and Fire Control arata perspective solide de creștere. RBC a ridicat țintă de preț la 600 USD de la 500 USD. (Sursa: SeekingAlpha)

