Se aduna norii deasupra Londrei – TradeVille

Fondurile De Acțiuni, De 3 Ori Mai Performante Decât Cele De Obligațiuni

In ultimele 12 luni, fondurile de acțiuni locale au înregistrat un randament de 41.4%, in timp ce performanta maxima înregistrată din fondurile de obligațiuni s-a ridicat la 12.6%, iar pentru depozite, la 6.85%. Prin urmare, cei care au mizat pe fondurile de acțiuni au avut câștiguri de aproximativ 3 ori mai mari fata de investitorii in fondurile de obligațiuni si de 6 ori mai mari fata de dobânzile bancare. Cu toate acestea, toate cele 3 randamente au fost peste rata anuala a inflației, de 5.9%, înregistrată in aprilie 2024. (Sursa: ZF)

Creste Salariul Minim Pe Economie

In ultimii 15 ani, salariul minim pe economie a crescut in fiecare an, iar anul trecut am asistat la doua majorări. La începutul anului curent, 1.5 mil. de contracte de munca erau plătite cu salariul minim. Începând cu 1 iulie, salariul minim brut pe economie se va majora pana la 3,700 RON, conform anunțului premierului Marcel Ciolacu. Alături de aceasta măsura, guvernul va menține pana la sfârșitul anului facilitatea celor 200 RON netaxabili pentru salariul minim, ceea ce ar putea proteja puterea de cumpărare a angajaților cu venituri mici. (Sursa: ZF)

Germania, Primele Semne De Revenire

Economia germana a crescut cu 0.2% in primele 3 luni din 2024 conform biroului de statistica, confirmând astfel datele preliminare. După o scădere a produsul intern brut la sfârșitul anului trecut, economia cea mai mare din Uniunea Europeana a reușit sa inverseze acest trend in ultima perioada. In ciuda inflației in scădere, consumul gospodăriilor nu si-a revenit in primul trimestru, scăzând cu 0.4%, fata de ultimele 3 luni. Aceeași tendință s-a păstrat si pentru cheltuielile guvernamentale. (Sursa: Reuters)

Ads

Se Aduna Norii Deasupra Londrei

Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au scăzut in cel mai rapid ritm din acest an, pe măsura ce consumatorii au amânat cheltuielile din cauza vremii ploioase. Volumul bunurilor vândute in magazine si online a scăzut cu 2.3% in aprilie. Aceasta scădere a fost cu mult mai slaba decât așteptările economiștilor de -0.5%. Totodată, cifrele reprezintă cea mai slaba performanta din luna decembrie încoace, de când Marea Britanie se afla in recesiune. (Sursa: Bloomberg)

Ihunt Technology Import-Export Pret curent 0.437 RON (0.00% ) MCap 32.8M P/E -23.950

iHunt Technology a informat investitorii cu privire la lansarea unui nou telefon, iHunt Titan P800 Ultra, cu baterie slim. Produsul se așteaptă sa genereze un randament ridicat pentru companie si confirma poziția puternica a iHunt pe piața telefoanelor rezistente. Primele unități vor fi expediate începând cu data de 24 mai 2024. (Sursa: BVB)

Ads

Med Life Pret curent 4.630 RON (2.32% ) MCap 2.46B P/E 4,772.553

Cel mai mare furnizor de servicii medicale private din Romania, Medlife, intenționează sa își extindă la nivel național rețeaua sa de excelenta in psihiatrie si psihoterapie, Mâncare. Prin intermediul acestei divizii, MedLife va oferi servicii integrate de îngrijire a sănătății mintale in mai multe orașe din tara, începând cu Constanta si Craiova. Pe temen mediu si lung, MedLife își propune sa dezvolte cea mai mare rețea de centre integrate pentru sănătate mintala la nivel național. (Sursa: BVB)

SOCEP S.A. Pret curent 1.680 RON (1.20% ) MCap 1.07B P/E 11.284

Operatorul portuar, Socep Constanta, a înregistrat o scădere de 4% pe bursa după publicarea rezultatelor financiare aferente primului trimestru din 2024, înregistrând o capitalizare bursiera de 1 mld. RON. Compania si-a crescut veniturile din exploatare cu 3.5% vs T1 2023, in timp ce profitul net s-a majorat la 17.4 mil. RON (+4.2% vs T1 2023). (Sursa: ZF)

Nuclearelectrica Pret curent 49.15 RON (0.72% ) MCap 14.8B P/E 6.44

Ads

Pentru a beneficia de dividendele oferite de Nuclearelectrica, investitorii pot achiziționa acțiunile companiei pana pe data de 29 mai 2024. Data plații a fost setata pentru 21 iunie 2024. Ulterior, din data de 30 mai 2024, care reprezintă ex-date-ul, se așteaptă ca prețul acțiunii sa înregistreze o corecție pentru a reflecta randamentul dividendelor. (Sursa: ZF)

Premier Energy Plc Pret curent RON ( ) MCap 2.31B

Acțiunile Premier Energy vor debuta la BVB începând cu data de 28 mai, in urma ofertei de listare prin care compania a atras 695 mil. RON de la investitori. Capitalizarea anticipata este de 2.4 mld. RON, de 6 ori profitul net aferent ultimului exercițiu financiar. Este cel mai mare IPO derulat de o companie antreprenoriala, în ultimii 5 ani, la BVB. (Sursa: ZF)

Xiaomi Corporation Pret curent 2.1833 EUR ( -1.23% ) MCap 54.5B

Xiaomi plănuiește sa livreze 120,000 de EV in acest an, ajustând in creștere ținta inițială de 100,000 EV, si va implementa o producție in doua schimburi pentru a satisface cererea in creștere. Aceasta urmează după o creștere de 27% de la an la an a veniturilor din primul trimestru, determinata de vânzările puternice de smartphone-uri. Xiaomi a început sa livreze SU7 EV in aprilie, cu 88,063 de comenzi pana in prezent. Compania a raportat venituri in T1 de 10.43 mld. USD, depășind estimările. (Sursa: Reuters)

Ads

TESLA INC. Pret curent 178.23 USD (2.58% ) MCap 567B P/E 46.57

Tesla a redus producția Modelului Y la uzina sa din Shanghai cu un procent de doua cifre începând din martie, din cauza scăderii cererii in China. Uzina din Shanghai, cel mai mare centru de producție al Tesla, a planificat sa reducă producția Model Y cu cel puțin 20% din martie pana in iunie. Producția Model Y in China a scăzut la 49,498 de unități in martie si la 36,610 in aprilie, in scădere cu 17.7% si, respectiv, cu 33% de la an la an. In total, Tesla a produs 287,359 de automobile Model Y si Model 3 in China in primele patru luni, cu 5% mai puțin decât in aceeași perioada din 2023. In pofida reducerilor de producție si a concedierilor, Tesla își propune in continuare sa vândă 600,000-700,000 de mașini in China in 2024, dintr-un total de 2 mil. la nivel global. (Sursa: Reuters)

Live Nation Entertainment Pret curent 95.28 USD (1.93% ) MCap 21.9B P/E 48.87

Departamentul de Justiție al SUA si peste douăzeci de state au intentat un proces pentru a desființa Live Nation si unitatea sa Ticketmaster, susținând ca acestea au umflat preturile biletelor la concerte si au adus prejudicii artiștilor. Procurorul general Merrick Garland a declarat: "Este timpul sa desființăm Live Nation". Acțiunea in instanță vine in urma unor ani de plângeri cu privire la preturile ridicate si serviciile de proasta calitate, in special in timpul vânzării biletelor pentru turneul 2022 al lui Taylor Swift. Live Nation susține ca procesul nu va aborda problemele legate de prețul biletelor si promite sa câștige in instanță. (Sursa: Reuters)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF