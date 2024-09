Ministrul Energiei vrea privatizarea companiilor din sector. „Piața de capital are nevoie de resurse în plus"

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declart miercuri, 11 septembrie, că susține listarea companiilor de stat din energie la bursă. Oficialul a spus că este adeptul listărilor noi, cum ar fi Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE), precum și a listării de pachete adiționale pentru companiile care deja sunt deschise investitorilor privați.

Burduja își susține poziția spunând că piața de capital ar beneficia de pe urm aunor resurse în plus, iar în plus românii ar putea investi pe bursă.

„Mă bucur să susţin piaţa de capital. O voi face întotdeauna. Susţin listarea companiilor din energie, listări noi, poate pentru companii de tipul SAPE, sau listări de pachete adiţionale pentru companiile care deja se regăsesc pe Bursa de Valori Bucureşti, Aceasta este poziţia mea. De ce? Din două motive. Piaţa de capital are nevoie de resurse adiţionale, deci are nevoie să-şi crească oferta. Aşa cum a fost listarea Hidroelectrica, putem avea şi alte listări de succes. Şi pe partea de cerere românii pot să fie în număr tot mai mare investitori pe Bursa de Valori Bucureşti, pentru că aşa îşi vor multiplica economiile, vor avea un instrument de investiţii mult mai deştept decât a-şi ţine banii la bancă sau la saltea", a explicat ministrul Energiei la Forumul Pieţei de Capital, eveniment organizat de Financial Intelligence, conform Agerpres.

Simplificarea impozitării pentru câștigurile bursiere

El a reiterat că, în 2021, în octombrie, a iniţiat, ca deputat, un proiect de lege care prevedea simplificarea impozitării pentru câştigurile bursiere, iar de la 10% procentul a fost coborât la 1%, respectiv 3%, în funcţie de perioada deţinerii, cu reţinere la sursă.

„Acest proiect de lege, ulterior adoptat, a încurajat zeci, sute de mii de români să se uite la Bursa de Valori Bucureşti şi o bună parte dintre ei chiar au devenit investitori activi de tip retail. Mă bucur să constat că astăzi avem o piaţă de capital solidă, o piaţă de capital care la începutul mandatului meu de ministru al Energiei a prilejuit şi listarea Hidroelectrica, cea mai de succes listare din întreaga lume. Hidroelectrica, o companie fanion a sectorului energetic românesc, cu capital majoritar de stat. Iată, o listare care demonstrează că şi o companie de stat pe Bursa de Valori Bucureşti, pentru că a fost listată doar la Bucureşti, poate să facă performanţă, să aibă credibilitate, să atragă investiţii", a subliniat Sebastian Burduja.

SAPE a anunțat în aceeași zi că a primit o finanțare de aproape 30 de milioane de lei din Planul Național pentru Redresare și Reziliență pentru un proiect de producție a hidrogenului prin folosirea energiei regenerabile, cunoscut drept hidrogen verde.

