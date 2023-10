Sectoarele afectate de impozitul pe cifra de afaceri – TradeVille

Numărul De Autoturisme Noi Înmatriculate - In Creștere

Numărul de autoturisme noi, înmatriculate in Romania, a crescut in primele 9 luni ale acestui an, cu 16.2%, comparativ cu aceeași perioada a anului anterior. Din 110,711 unități înmatriculate, 11,759 au fost electrice si 32,597 hibride. La nivel european, s-a înregistrat o creștere cu 16.9% a numărului de autoturisme noi înmatriculate, pe primul loc înregistrând-se grupul Volkswagen (+23%), urmat de grupul Stellantis (+95.5%). (Sursa: ZF)

Sectoarele Afectate De Impozitul Pe Cifra De Afaceri

Conform Deloitte Romania, noul impozit pe cifra de afaceri va avea un impact semnificativ asupra entităților care urmează sa fie impozitate, cele mai afectate fiind companiile din domeniul tehnologiei si telecomunicațiilor, industria auto, retail, domeniul farmaceutic si industria prelucrătoare. Impozitul pe cifra de afaceri ar putea aduce la bugetul de stat aproximativ 6.5 mld. RON pe an. Măsura se va aplica companiilor cu cifra de afaceri mai mare de 50 mil. EUR. Aproximativ o treime din marii contribuabili, companii romanești si multinaționale, vor fi taxați la cifra de afaceri. (Sursa: ZF)

China Răspunde Presiunilor

China a anunțat ca va solicita companiilor permise de export pentru o parte din produsele din grafit, in încercarea de a controla aprovizionarea cu acest mineral importanți de a menține supremația in domeniul producției de grafit. China este cel mai mare producător si exportator de grafit si rafinează peste 90% din totalul grafitului produs la nivel mondial, utilizat in aproape toate bateriile pentru vehicule electrice. Decizia vine in contextul in care Uniunea Europeana intenționează sa impună tarife vehiculelor electrice fabricate in China, iar SUA a extins restricțiile la exportul de semiconductori către companiile chineze. (Sursa: Reuters)

Estimări Pentru Marii Indici Europeni

Conform estimărilor a 16 analiști, indicele Stoxx Europe 600 se așteaptă sa încheie anul la 450 de puncte, ceea ce reprezintă doar o creștere de 1% fata de închiderea de săptămâna trecuta. Indicele FTSE 100 al Marii Britanii se preconizează ca va încheia anul 2023 aproape la același nivel cu cel actual, in timp ce Euro Stoxx 50 si DAX din Germania sunt prognozate sa crească cu mai puțin de 3%. (Sursa: Bloomberg)

One United Properties Preț curent 0.988 RON ( -0.50% ) MCap 3.75B P/E 8.496

One United Properties a primit o actualizare de preț pentru următoarele 12 luni din partea firmei de brokeraj Goldring. Conform raportului, noul preț ținta este situat in intervalul 1.08-1.20 RON. Aceasta actualizare vine in contextul in care, in luna mai, aceeași companie oferea un interval începând de la 0.95 RON. ONE a închis ședința de vineri la prețul de 0.988 RON. In cazul in care prețul maxim, prognozat de Goldring, va fi atins, acest lucru ar oferi investitorilor un randament de 21.5% in următorul an. (Sursa: Raport Goldring)

Infinity Capital Investments Preț curent 1.680 RON ( -1.18% ) MCap 840M P/E 21.393

Compania de investiții financiare Infinity Capital Investments (fosta SIF Oltenia) a informat piața cu privire la faptul ca subsidiara sa Infinity Capital Investments a cumpărat un imobil situat in București la un preț de 4.1 mil. EUR. Prețul acțiunii SIF5 a înregistrat un randament modest in acest an, de doar 1.2%, comparativ cu indicele BET-FI, care s-a apreciat cu 3.9%. (Sursa: ZF)

Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 80.04 USD ( -1.92% ) MCap 206B

Alibaba si Tencent au investit 2.5 mld. CNY (342 mil. USD) in startup-ul de inteligenta artificiala Zhipu, ca urmare a popularității de care se bucura acest sector in ultima perioada. Cele doua mari companii s-au alăturat altor companii locale, in încercarea de a sprijinii startup-ul care construiește un rival pentru ChatGPT dezvoltat de OpenAI. Aceasta investiție urmează valului firmelor de private equity si liderilor din domeniul tehnologiei din China, care investesc miliarde in serviciile de inteligenta artificiala, reflectând activitatea intensa din acest domeniu din Silicon Valley si Europa. (Sursa: Bloomberg)

Eli Lilly and Company Pret curent 583.95 USD ( -1.16% ) MCap 527B P/E 81.17

Eli Lilly, companie americana din domeniul farmaceutic, are in dezvoltare un medicament revoluționar, care va ajuta persoanele supraponderale. Medicamentul nu este încă aprobat de FDA pentru tratarea obezității, însă rezultatele testelor au arătat ca medicamentul a dus la o pierdere medie in greutate de pana la 24% in 48 de săptămâni. Conform unui studiu Wall Street Journal, peste 50 de site-uri vindeau, pe piața gri, imitații de substanțe similare si încurajau astfel vânzarea de medicamente neaprobate către consumatori. (Sursa: WSJ)

Meta Platforms Inc (facebook) Pret curent 310.12 USD ( -2.44% ) MCap 792B P/E 35.14

Comisia Federala pentru Comunicații (FCC) a fost de acord sa deschidă o banda de 6 GHz pentru ceea ce numește “o noua clasa de dispozitive cu consum redus de energie”, cum ar fi tehnologia portabila. Apple, Broadcom, Meta Platforms si Google au susținut FCC sa ia aceasta măsura, considerând ca ar ajuta la deschiderea drumului pentru o noua generație de dispozitive si aplicații de realitate augmentata si virtuala. FCC se așteaptă ca aceasta sa “stimuleze un ecosistem de aplicații de vârf in tehnologie”. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Pret curent 173.30 USD ( -1.23% ) MCap 2.71T P/E 28.64

Tim Cook, directorul general Apple, a efectuat o vizita in China, una dintre cele mai mari piețe ale companiei, tara care se confrunta cu vânzări slabe ale iPhone 15. Aceasta vizita subliniază relația tot mai complexa a Apple cu China, o economie cheie pentru vânzările iPhone-urilor. Firma de analiza Counterpoint Research a subliniat faptul ca, in primele 17 zile de la lansarea iPhone 15, vânzările Apple au scăzut cu 10% comparativ cu același interval din 2022. Vânzările slabe au fost puse pe seama consumatorilor care au devenit mai raționali privind obiceiurile de consum, dar si pe seama concurentei puternice din partea rivalului Huawei. (Sursa: CNBC)

Solaredge Technologies, Pret curent 79.96 USD ( -29.85% ) MCap 4.67B P/E 15.39

Prețul acțiunilor companiilor din domeniul energiei solare au înregistrat scăderi majore, la sfârșitul săptămânii trecute, după ce producătorul de energie solara SolarEdge Technologies a lansat un avertisment la ultima raportare. In sesiunea de pre-market de vineri, prețul acțiunilor companiei se tranzacționa cu 29% sub nivelul de la închiderea de joi seara. Mișcarea din piața vine in contextul in care CEO-ul companiei a declarat ca SolarEdge s-a confruntat cu anulari neașteptate de comenzi din partea distribuitorilor europeni. (Sursa: Barron’s)

Rivian Automotive, Class Pret curent 16.94 USD ( -1.28% ) MCap 15.3B P/E -2.56

Compania producătoare de vehicule electrice, Revină, a deschis cea de a 8-a locație de vânzare cu amănuntul in Atlanta, care face parte dintr-o rețea pe care o desfășoară in anumite locații din SUA. Rivian plănuiește locații suplimentare in Colorado, Texas si California cu scopul de a atenua temerile potențialilor cumpărători cu privire la posibilitatea efectuării de calatorii mai lungi si la durata de încărcare a bateriilor. Aceste locații includ potențiale calatorii schematizate pe un perete pentru a evidenția utilitatea practica a mașinilor electrice. Prețul acțiunilor Rivian a avut o traiectorie descendenta după raportul Tesla de la mijlocul săptămânii trecute. (Sursa: SeekingAlpha)

