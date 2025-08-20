Sindicaliștii CFR susțin că listarea la bursă, chiar și parțială, îi va lăsa fără joburi și anunță proteste

Sindicaliștii CFR nu sunt de acord cu listarea, fie ea și parțială, la bursă. FOTO CFR Călători

Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România acuză că o „privatizare parțială” a CFR Călători, prin listarea la bursă, va „pune transportul feroviar de călători din România în pericol și va provoca colapsul CFR Călători, ce va duce la pierderea multor locuri de muncă ale ceferiștilor”.

Sindicaliștii mai acuză de asemenea, conform Economedia, numirile politice de la conducerea CFR Călători, dar și la celelalte companii de stat, fapt din cauza căruia s-au pierdut bani din PNRR.

De asemenea, aceștia mai critică și anularea a sute de trenuri de călători la începutul acestui an și acuză că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii promovează operatorii de transport feroviar de călători privați în locul operatorului de stat CFR Călători.

Sindicaliștii feroviari anunță așadar acțiuni de protest, miercurea, timp de patru săptămâni, respectiv în 20 și 27.08.2024, precum și în 3 și 10.09.2025, împreună cu următoarele patru Confederații Sindicale reprezentative la nivel național: CSN MERIDIAN, Cartel Alfa, CNSLR FRĂȚIA și CSDR la sediul tuturor celor 42 prefecturi din România.

Comunicatul integral al ceferiștilor:

"PROIECTUL DE „REFORMĂ” AL CFR CĂLĂTORI APLICAT de Traian Preoteasa și Manole Mihail Victor ESTE GREȘIT și încalcă CCM în vigoare la CFR CĂLĂTORI!

CEFERIȘTII IES DIN NOU ÎN STRADĂ SĂ PROTESTEZE pentru că: TRENURILE de CĂLĂTORI ale STATULUI SUNT din nou ÎN PERICOL!

Comunicatul Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România

“Ministerul Transporturilor și Infrastructurii insistă să promoveze Operatorii de Transport Feroviar de Călători privați în locul operatorului de stat CFR CĂLĂTORI, dar se pune întrebarea, dacă asta se dorește pentru că în România este deficit bugetar excedentar, de ce atunci când se mută trenurile de călători de la CFR CĂLĂTORI la operatorii privați, de ce Guvernul României să îi și subvenționeze și să le mai dea și trenurile noi achiziționate de Statul Român???

Ministerul care răspunde de trenuri refuză să asculte opiniile profesioniștilor din transportul feroviar public de călători și susține micșorarea compensației CFR CĂLĂTORI și în consecință și anularea— pe care a făcut-o conducerea CFR CĂLĂTORI —-în ianuarie 2025 de 200 trenuri de călători zilnice ale CFR CĂLĂTORI din obligația de serviciu public pentru anul 2025 fără niciun studiu de impact, ce conține însă numeroase erori de ordin juridic și administrativ!

Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România a atras atenția încă de la apariția anulărilor abuzive din ianuarie 2025 ale celor 200 trenuri de călători zilnice ale CFR CĂLĂTORI că aceste anulări de trenuri de călători nu au fost făcute legal.

Se vrea acum de Guvernul României ”privatizarea parțială” a companiei CFR CĂLĂTORI, în loc ca Guvernul României să umble la numirile politice de la conducerea CFR CĂLĂTORI, dar și la celelalte companii de stat, fapt din cauza căruia s-au pierdut bani din PNRR care se vor acum a fi recuperați de Guvernul României prin listarea la bursă a companiilor de stat și ulterior prin renunțarea la o parte din acțiunile Statului Român de la companiile de stat, pentru că Guvernul României consideră că aduce astfel zeci de miliarde de lei la bugetul statului prin vânzarea unor părți din acțiunile de la companiile de stat listate la bursă, bani pe care statul i-a pierdut din PNRR deoarece Comisia Europeană a considerat că în loc de ordonanța corporativă, aceasta nu s-a făcut cum trebuie și s-a continuat cu numirile politice de la conducerile companiilor de stat și din această cauză Comisia Europeană a blocat tranșele din PNRR motivând nerespectarea mai multor jaloane din PNRR, printre care și nerespectarea jalonului din PNRR care se referă la guvernanța corporativă, respectiv care se referă la sistemul prin care o companie de stat este condusă și controlată, incluzând regulile, procesele și practicile care guvernează relațiile dintre acționari, consiliul de administrație și management, iar statul pentru greșeala sa ce constă în numiri politice la conducerea companiilor de stat neacceptate de Comisia Europeană, consideră că poate acoperi gaura cauzată de pierderea banilor din PNRR prin cedarea din acțiunile sale la companiile de stat, motivând că rămâne totuși majoritar la aceste companii și în aceleași timp ar aduce și bani la bugetul de stat din privatizarea parțială și care ar veni să acopere gaura lăsată de banii pierduți din vina sa.

Dacă Guvernul României va trece la listarea la bursă a CFR CĂLĂTORI, FSTFR consideră că Guvernul României va pune transportul feroviar de călători din România în pericol și va provoca colapsul CFR CĂLĂTORI, ce va duce la pierderea multor locuri de muncă ale ceferiștilor.

Este de neînțeles înverșunarea Guvernului României împotriva sistemului feroviar public de călători din România, care în loc de ”privatizarea parțială” ce va distruge de tot sistemul feroviar public de călători din România, trebuia să acționeze împotriva conducerii CFR CĂLĂTORI în susținerea sa eronată ce a avut loc în ianuarie 2025 de anulare a cât mai multor trenuri de călători zilnice ale CFR CĂLĂTORI și să îi solicite conducerii CFR CĂLĂTORI să își micșoreze și numărul de angajați TESA din Centralul CFR CĂLĂTORI (numărul directorilor) dacă a anulat în ianuarie 2025, 200 trenuri de călători care circulau zilnic și 44 trenuri de călători care să nu mai circule doar sâmbăta și duminica.

De asemenea, este de neînțeles continua campanie de denigrare a ceferiștilor și a CFR CĂLĂTORI, campanie de denigrare făcută în anul 2025 chiar de Autoritatea de Reformă Feroviară a statului. Oricât s-ar strădui cineva să ne convingă de contrariu, nu există nicio altă instituție, companie, firmă sau ONG, organizație românească sau străină/ OTF de Călători românesc sau străin, care să poată gestiona trenurile de călători ale statului mai bine decât ceferiștii din CFR CĂLĂTORI și argumentăm prin faptul că apariția operatorilor de transport feroviar de călători privați în România nu a scăzut nici total compensația pe Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și nu a scăzut nici numărul de unități feroviare motoare necesare de achiziționate de Statul Român pentru OTF de Călători de stat și privați. Din toate aceste motive, Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România organizează miercurea, timp de patru săptămâni, respectiv în 20 și 27.08.2024, precum și în 3 și 10.09.2025, acțiuni de protest împreună cu următoarele patru Confederații Sindicale reprezentative la nivel național: CSN MERIDIAN, Cartel Alfa, CNSLR FRĂȚIA și CSDR la sediul tuturor celor 42 prefecturi din România.

Principalele noastre revendicări sunt:

- stoparea campaniei de denigrare a CFR CĂLĂTORI și a acțiunilor de discreditare și compromitere a personalului feroviar, alimentând dezbinarea socială, cu consecințe deosebit de grave.

- oprirea desființării de subunități feroviare ale CFR CĂLĂTORI „eficiente economic”, în detrimentul aspectelor de ordin social, organizatoric și funcțional, punând în pericol multe sute de locuri de muncă.

- oprirea destructurării acestei Companii de stat de interes național care administrează peste 80% din trenurile de călători aflate în patrimoniul public al statului.

- Schimbarea conducerii CFR CĂLĂTORI dacă continuă să refuze să colaboreze cu profesioniștii de la Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România.

Nu putem accepta ca CFR CĂLĂTORI, pentru care au muncit generații întregi de ceferiști, să fie pusă în pericol de acest experiment de privatizare parțială prin listare la bursă, deoarece este fals că astfel Guvernul ar aduce bani la bugetul statului, ținând cont că un operator de transport feroviar de călători din România poate avea profit de cel mult 3% și doar dacă este subvenționat de statul român. Nu putem fi de acord nici cu punerea în pericol a locurilor noastre de muncă, doar pentru că unii conducători ai destinelor țării își imaginează că au dreptul să facă acest lucru. Nu au acest drept!"

