Snapshot la 9 luni – TradeVille

BVB sub impactul turului I

Scăderi generalizate au fost înregistrate pe Bursa de Valori București după turul întâi al alegerilor prezidențiale, cu indicele BET mai jos cu 1.45% în primele ore de la deschiderea pieței, luni, influențat de pierderi semnificative ale acțiunilor TTS, Aquila și MedLife (-4% fiecare) și Antibiotice (-3%). Reacția pieței vine pe fondul rezultatelor turului I ale alegerilor prezidențiale, în cadrul cărora Calin Georgescu, un politician care este descris drept „pro-rus și de extrema dreapta” a obținut cele mai multe voturi. (Sursa: ZF)

Presiune pe dobanzi

Dobânda ROBOR a crescut cu 20 de puncte de baza în ultimele 10 zile, ajungând la 5.75% (3 luni) și 5.79% (6 luni), pe fondul scăderii lichidității din piața bancară și al împrumuturilor masive ale statului pentru finanțarea deficitului bugetar. Creșterea dobânzilor se reflectă și în titlurile de stat, unde rata pe 10 ani a urcat la 7.2%, aproape de dobânda de 7.5% oferită de BNR. Creditele ipotecare vechi vor deveni mai scumpe în curând, iar cele noi vor resimți efectele în 2025, când IRCC este de așteptat să crească. În plus, deficitul bugetar în creștere a forțat suplimentarea fondurilor pentru plata pensiilor, subliniind presiunile financiare asupra guvernului și probabilitatea continuării creșterii costurilor de finanțare. (Sursa: Economica.net)

Înapoi la mașinile clasice?

După ani de cheltuieli fără precedent în domeniul vehiculelor electrice și autonome, industria auto își restrânge activitatea din cauza unei adoptări mai lente decât se așteptă, a preocupărilor economice și a randamentelor slabe ale investițiilor. Producători de automobile, precum General Motors și Ford, reduc cu miliarde de euro costurile fixe, inclusiv forța de muncă, în timp ce alții, precum Nissan, Volkswagen și Stellantis, adopta masuri mai drastice. În ciuda unei creșteri cu 33% a costurilor de cercetare și dezvoltare din 2015 până în 2023, care se ridică la 266 mld. USD, profiturile sunt sub presiune din cauza creșterii costurilor materiilor prime, a cererii mai slabe din partea consumatorilor și a concurenței in creștere, în special din partea Chinei. Producătorii de automobile urmăresc acum să acorde prioritate profitabilității prin eficientizarea costurilor, colaborări și strategii restructurate pentru vehiculele electrice. (Sursa: CNBC)

Politicile economice ale SUA – posibil mai moderate

Nominalizarea de către Donald Trump a managerului de fonduri speculative Scott Bessent în funcția de secretar al Trezoreriei a fost bine primită de piețele globale, semnalând o posibilă schimbare către politici economice mai moderate. Bessent este de așteptat să susțină o abordare mai blândă a tarifelor, reducerea reglementarilor și reducerea deficitului, ceea ce ar putea tempera propunerile economice mai extreme ale lui Trump. Nominalizarea sa a stimulat încrederea investitorilor, monedele globale fiind în creștere, iar speranțele privind strategiile pro-business fiind în creștere. Poziția lui Bessent privind implementarea treptata a tarifelor și planul său „3-3-3” de reducere a deficitului liniștește și mai mult piețele, in ciuda unor critici care cataloghează selecția sa drept „business as usual”. În plus, sprijinul său pentru industria criptografică se aliniază cu viziunea lui Trump de a face din SUA un lider in domeniul activelor digitale. (Sursa: CNBC)

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.390 RON ( -1.27% ) MCap 29.3M P/E -32.001

În a doua jumătate a anului 2024, iHunt s-a concentrat pe extinderea rețelei de stații de încărcare pentru vehicule electrice prin platforma proprie iHunt EV și pe lansarea unei noi game de electrocasnice, consolidându-și astfel poziția în segmentul de retail. Veniturile companiei pentru primele nouă luni ale anului 2024 au crescut cu 3.45%, ajungând la 31.43 mil. RON, în timp ce profitul net a fost de 458,277 RON. Cifra de afaceri a atins 31.11 mil. RON, marcând un avans de 1.18 mil. RON față de aceeași perioadă din 2023. (Sursa: BVB)

2B Intelligent Soft Preț curent 11.20 RON ( -0.88% ) MCap 152M P/E 9.96

Acțiunile companiei 2B Intelligent Soft au scăzut cu 4.1% vineri, reducând valoarea de piață cu aproximativ 7 mil. RON, în urma raportării rezultatelor financiare pentru primele 9 luni din 2024. În această perioadă, Bento a înregistrat un profit net de 14.4 mil. RON (+19% vs 9L 2023) și venituri din exploatare de 65 mil. RON (+67% vs 9L 2023), dar cheltuielile din exploatare au crescut cu 97%, ajungând la 47.8 mil. RON. În ultimele 12 luni, acțiunile BENTO s-au apreciat cu 9.3%, în timp ce, de la începutul anului și până acum, acestea au crescut cu 7.3%. (Sursa: ZF)

Unicredit Spa (consolidare) Preț curent 36.4000 EUR ( -4.44% ) MCap 71.6B

UniCredit a propus achiziționarea rivalului italian Banco BPM pentru aproximativ 10 mld. EUR, printr-o tranzacție în acțiuni, care ar uni doua dintre cele mai mari bănci din Italia. Oferta este separată de încercările UniCredit de a-și creste participația la banca germana Commerzbank, unde a ajuns deja la 21% și intenționează extinderea până la 29.9%. Tranzacția ar permite UniCredit să-și consolideze poziția de lider pan-european. (Sursa: CNBC)

Microstrategy Preț curent 409.6200 USD ( -2.91% ) MCap 4.62B

Bernstein și-a ridicat ținta de preț pentru MicroStrategy la 600 USD/acțiune, reflectând o creștere potențială de 42.2%, citând poziția semnificativa a companiei ca proxy pentru Bitcoin. Analistul Gautam Chhugani a subliniat piața bull structurală a Bitcoin, determinată de reglementările favorabile, adoptarea instituțională și condițiile macroeconomice. Acțiunile MicroStrategy au crescut cu 568% în 2024, susținute de strategia Bitcoin pe termen lung, care reprezintă în prezent 1.7% din oferta globală de Bitcoin, cu așteptări să crească la 4% până în 2033. În ciuda sentimentelor optimiste, analiștii rămân amestecați, cu o țintă medie de 326.3 USD/acțiune care implică o potențială scădere. Acțiunile au crescut cu peste 7% în premarket trading în urma anunțului. (Sursa: CNBC)

Robinhood Markets Preț curent 38.15 USD (4.09% ) MCap 34.1B

Morgan Stanley a îmbunătățit ratingul Robinhood la "overweight", dublându-și ținta de preț la 55 USD/acțiune, ceea ce implică o creștere de 50%, determinată de beneficiile anticipate ale unui al doilea mandat Trump. Analistul Michael Cyprys a evidențiat dereglementarea sub noua administrație, care ar putea spori prezența Robinhood în domeniul criptografic, redresarea activității de fuziuni și achiziții și o creștere a IPO-urilor, favorizând un mediu de tranzacționare cu amănuntul mai robust. Se preconizează că achiziția planificată a TradePMR de către Robinhood ii va extinde oferta și cota de piață, veniturile urmând să crească cu o rată anuală compusă de 15%, ajungând la 4 mld. USD până în 2027. Acțiunile, care au crescut deja cu 187% în 2024, au crescut cu peste 4% în premarket trading după anunț. Analiștii rămân împărțiți, ținta medie fiind de 30.4 USD/acțiune, reflectând o perspectivă mai prudentă. (Sursa: CNBC)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare.

SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

