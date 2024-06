Șomajul ajunge la 4% în SUA – TradeVille

PIB Din T1 2024 A Crescut Cu 0.4% Fata De T4 2023

Produsul Intern Brut ajustat sezonier al României, pentru T1 2024, a fost de 416.3 mld. RON, in creștere reala cu 0.4% fata de T4 2023 si cu 1.8% fata de T1 2023. Creșterea a fost susținuta de sectoarele informații si comunicații, activități culturale și recreative, și administrație publica, in timp ce industria a avut o contribuție negativa. (Sursa: INS)

Șomajul In SUA Ajunge La 4%

Economia americana a creat mai multe locuri de munca decât se așteptau economiștii in luna mai, contracarând temerile privind o încetinire a pieței muncii si reducând probabil impulsul FED de a reduce ratele dobânzilor. Cu toate acestea, rata șomajului a crescut la 4%, prima data când depășește acest nivel din ianuarie 2022. Specialiștii de pe Wall Street prognozau o cifra de 3.9%. (Sursa: CNBC)

Creștere Anuala A PIB-Ului De 0.4% In Zona Euro

In primul trimestru al anului 2024, PIB ajustat sezonier a crescut cu 0.3% in zona euro, comparativ cu ultimul trimestru din 2023. Fata de același trimestru al anului precedent, PIB ajustat sezonier a crescut cu 0.4%. Irlanda a înregistrat cea mai mare creștere trimestriala (+1.1%), urmata de Letonia, Lituania si Ungaria (toate +0.8%), in timp ce Suedia a avut singura scădere din rândul tarilor UE. (-0.1%). (Sursa: Eurostat)

Exportul Creste Mai Repede Decât Importul

In luna mai, exporturile Chinei au crescut cu 7.6% anual, in timp ce importurile au crescut doar cu 1.8%, reflectând slăbiciunea cererii interne. Economistul Frederic Neumann de la HSBC avertizează ca o scădere a cererii din SUA ar putea afecta comerțul global, subliniind necesitatea unei cereri interne mai puternice pentru o creștere sustenabila pe termen lung. (Sursa: Reuters)

OMV Petrom Pret curent 0.7450 RON (2.76% ) MCap 46.4B P/E 11.7577

OMV Petrom își consolidează parteneriatul cu Renovatio prin achiziția unui pachet de 50% din trei proiecte fotovoltaice, cumulând 130 MW. Aceasta vine in completarea achiziției de 50% din Electrocentrale Borzești. CEO-ul Christina Verchere subliniază importanta proiectelor cu emisii reduse, o treime din investițiile de 11 mld. EUR pana in 2030 fiind alocate acestora. (Sursa: BVB)

Obligațiuni Autonom Services 2026 Pret curent 98.39 EUR ( -0.09% ) MCap 472K

Fitch Ratings a confirmat ratingul de Default pe termen lung al Autonom Services S.A. la 'B+' cu o perspectiva pozitiva si ratingul datoriei nesecurizate la 'B'. Perspectiva pozitiva reflecta creșterea afacerii, scăderea raportului datorie bruta/capital propriu si îmbunătățirea guvernantei corporative. (Sursa: BVB)

Prebet Aiud Pret curent 5.90 RON (14.56% ) MCap 246M P/E 57.27

Prețul acțiunilor Prebet a crescut cu peste 16% pe parcursul ședinței de vineri după ce compania a anunțat un contract semnificativ. Valoarea contractului de 334 mil. RON este cu aproximativ 100 mil. RON mai mare fata de capitalizarea bursiera a companiei. Acordul implica furnizarea si livrarea de produse prefabricate, durata fiind estimata la 71 de luni. (Sursa: ZF)

AIRBUS Pret curent 150.58 EUR ( -1.92% ) MCap 118B

Airbus a început construcția unei noi linii de asamblare pentru familia A320neo in Toulouse, pentru a înlocui o facilitate mai veche si mai puțin eficienta, accelerând, astfel, producția din anul următor. Aceasta mișcare nu va creste numărul total de linii de asamblare, dar face parte din planurile de modernizare si creștere a producției pentru a satisface cererea in creștere. Proiectul va fi operațional in 2025. (Sursa: Reuters)

LYFT INC Pret curent 15.71 USD (0.13% ) MCap 5.54B P/E -4.23

Lyft vizează o creștere anuala de 15% a rezervărilor brute pana in 2027 si o creștere de opt ori a afacerii sale de publicitate. Acțiunile au crescut cu aproape 10% după raport, ajungând la 17 USD. Lyft preconizează 400 mil. USD din publicitate in 2027, comparativ cu 50 mil. USD in 2023. Compania raportează o creștere de 14% a rezervărilor brute in 2023 si o marja de profit ajustata de 1.6%. (Sursa: Reuters)

NIO INC Pret curent 4.82 USD ( -1.83% ) MCap 7.94B

Nio, producătorul chinez de vehicule electrice, a anunțat ca se așteaptă ca livrările din trimestrul al doilea sa se dubleze fata de anul anterior, ajungând intre 54,000 si 56,000 de unități. Veniturile ar putea atinge aproximativ 2.3 mld. USD. Cu toate acestea, compania nu a devenit încă profitabila, raportând o pierdere neta de 718 mil. USD pentru primul trimestru din 2024. Nio a obținut aprobarea pentru a construi o a treia fabrica in China, sporind capacitatea totala de producție aprobata la 1 mil. de mașini, aproape echivalenta cu capacitatea fabricii Tesla din Shanghai. (Sursa: Reuters)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 164.89 USD (1.74% ) MCap 852B

Vânzările Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) au crescut cu 30%, in mai, ajungând la 7.1 mld. USD, datorita cererii in creștere pentru inteligenta artificiala si redresării cererii pentru produsele electronicele de consum. TSMC produce semiconductori pentru Nvidia, Microsoft si OpenAI, menținând marje ridicate si fabricând cipuri avansate pentru Apple si AMD. CEO-ul C.C. Wei anticipează o redresare a sectorului datorita AI. (Sursa: Bloomberg)

