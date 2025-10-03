Șomajul în luna august – TradeVille

Avans pe piața auto din România

Piața auto din România a raportat în septembrie un avans de 39% față de anul trecut, cu 12.409 mașini noi înmatriculate, cel mai bun ritm din ultimele luni. Creșterea a fost susținută de reducerile aplicate de dealeri după suspendarea programului Rabla și de lansarea ediției 2025, care a debutat cu un buget redus la 200 mil. RON. (Sursa: ZF)

Indicele BET după 9 luni

În primele trei trimestre din 2025, indicele BET al Bursei de Valori București a crescut cu 27,6%, iar BET-TR, care include și dividendele, a avansat cu 34,3%. Evoluția a fost susținută în special de companiile de utilități Transgaz și Transelectrica, dar și de Romgaz, Digi și Banca Transilvania. Prin comparație, indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu mai puțin de 10% în aceeași perioadă. (Sursa: ZF)

Șomajul în luna august

În august 2025, rata șomajului ajustată sezonier a urcat la 5,9%, cu 0,1 puncte procentuale peste nivelul din iulie. Numărul șomerilor a ajuns la 481.000 de persoane, în creștere atât față de luna precedentă, cât și față de august 2024. Rata șomajului la bărbați (6,2%) a depășit-o pe cea a femeilor (5,5%), iar șomajul în rândul tinerilor de 15-24 ani rămâne foarte ridicat, la 23,5%. Pentru populația adultă (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 4,7%. (Sursa: INS)

Producătorii auto chinezi câștigă cotă în Europa

În august 2025, producătorii chinezi au atins un nivel record pe piața europeană a mașinilor hibride, cu o cotă de 9,8%, marcând a patra creștere majoră din acest an. În segmentul mașinilor electrice, cota lor a fost de 9,6%, ușor sub nivelul din iulie, însă producători precum BYD și Leapmotor continuă să-și extindă vânzările și capacitățile de producție în Europa pentru a evita tarifele impuse de UE. Modelele accesibile, precum Leapmotor T03 sau noile hibride BYD, atrag tot mai mulți clienți și pun presiune pe mărci tradiționale precum Volkswagen și Stellantis. Totodată, BYD a reușit în septembrie să depășească pragul de 3.000 de înmatriculări în Germania, consolidându-și poziția pe piața europeană. (Sursa: Bloomberg)

Grup EM Preț curent RON () MCap

Astăzi încep subscrierile pentru oferta Grup EM, acționarul majoritar al Electromontaj. Compania intră pe piața AeRO a Bursei de Valori București printr-o ofertă de acțiuni în valoare de 66-77 mil. RON, la o evaluare de 655-770 mil. RON. Oferta, intermediată de TradeVille, se desfășoară între 3-16 octombrie 2025 și ar putea aduce un free float inițial de aproximativ 10%. Fondurile atrase vor fi folosite pentru susținerea capitalului de lucru și pentru proiecte în domeniul energiei prin EM Power și EMP Grio. În 2024, compania a raportat venituri de 1,05 mld. RON și un profit net de 73 mil. RON. (Sursa: TradeVille)

Roca Industry Holdingrock1 Preț curent 0,724 RON (4,32%) MCap 180M P/E -17,292

ROCA Industry a informat piața cu privire la faptul că, din 31 octombrie 2025, Camelia Ene își încheie mandatul de director general. Începând cu 1 noiembrie, funcția va fi preluată interimar, pentru șase luni, de Ioan-Adrian Bindea, unul dintre fondatorii și fost CEO al companiei. Conducerea a menționat că experiența acestuia va asigura continuitatea strategiei, având ca obiective principale retehnologizarea, digitalizarea și consolidarea poziției pe piață. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Preț curent 28,10 RON (-0,35%) MCap 30,6B P/E 6,72

Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, a finalizat achiziția Microinvest din Republica Moldova. Microinvest va continua să opereze independent, dar va colabora cu BT pentru dezvoltarea de produse, digitalizare și proiecte de incluziune financiară. Odată cu această tranzacție, Grupul BT deține acum companii de top în microfinanțare, BT Mic în România și Microinvest în Moldova, aceasta din urmă având 22 de ani de activitate. (Sursa: BVB)

SC Bursa de Valori București Preț curent 39,5 RON (0,00%) MCap 349M P/E 72,9

Bursa de Valori București a anunțat că, din 1 octombrie 2025, Răzvan Szilagyi s-a alăturat echipei ca Director Financiar Adjunct. Cu o experiență solidă în piețele de capital, guvernanță și reglementări europene, el va sprijini dezvoltarea operațională și consolidarea relației cu investitorii. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 27,65 RON (0,00%) MCap 3,05B P/E 7,79

One United Properties a anunțat investiții de 27 mil. EUR în sectorul 2 al Capitalei, direcționate către două școli private și lucrări de infrastructură rutieră. Cele două unități educaționale, amplasate în proiectele One Academy Club și One Lake District, vor avea o capacitate inițială de peste 1.000 de elevi, cu posibilitate de extindere la 2.000. În paralel, dezvoltatorul construiește drumuri noi și rețele rutiere moderne pentru a îmbunătăți accesul și a fluidiza traficul în zonele rezidențiale. Proiectele includ și spații verzi, zone de agrement și o promenadă publică pe malul lacului Plumbuita. (Sursa: ZF)

Tesco Preț curent 4,524 GBP (5,28%) MCap 33,6B

Tesco a ridicat prognoza de profit pentru anul fiscal curent până la 3,1 mld. GBP, față de 3 mld. GBP anterior, susținută de creșterea vânzărilor comparabile din UK cu 4,9% în prima jumătate de an și de câștigarea cotei de piață prin strategii de preț competitive și extinderea gamei proprii. Brandul Tesco Finest a înregistrat al treilea an consecutiv de creștere cu două cifre, iar programul Clubcard, cu peste 24 mil. gospodării membre, continuă să impulsioneze vânzările. Provocările rămân costurile ridicate și competiția intensă, însă acțiunile Tesco au urcat peste 40% în ultimele luni, atingând cel mai înalt nivel din 2013. (Sursa: Bloomberg)

Kering SA Preț curent 287,00 EUR (1,09%) MCap 35,9B

Acțiunile Kering au înregistrat o creștere record de 53% în T3, pe fondul încrederii investitorilor în noul CEO Luca de Meo, care pregătește o restructurare majoră a companiei și relansarea Gucci. Brandul, afectat de scăderi de vânzări timp de opt trimestre consecutive și schimbări repetate de management, ar putea reveni pe creștere abia din T2 2026, potrivit analiștilor HSBC. Deși evaluarea acțiunilor a depășit pentru prima dată în cinci ani pe cea a rivalilor, piața mizează pe impactul noii conduceri și pe viziunea creativă a lui Demna, noul director artistic, ce își va prezenta prima colecție în februarie. (Sursa: Bloomberg)

Alibaba Group Holding Ltd (ADR) Preț curent 189,34 USD (3,59%) MCap 488B

JPMorgan a majorat ținta de preț pentru acțiunile Alibaba listate la Hong Kong cu aproape 45%, la 240 HKD pe acțiune până la finalul lui 2026, cel mai ridicat nivel dintre analiștii urmăriți de Bloomberg. Estimarea implică un potențial de creștere de 36% și se bazează pe perspective îmbunătățite ale diviziei cloud și pe sinergiile dintre AI și comerțul electronic. Acțiunile Alibaba au crescut cu 53% în septembrie, după ce compania a anunțat investiții mai mari în AI și un parteneriat cu Nvidia, poziționându-se strategic pentru a profita de dezvoltarea generative AI pe toate segmentele – infrastructură, platforme și aplicații. (Sursa: Bloomberg)

BYD Company Limited Preț curent 12,39 EUR (2,74%) MCap 35,9B

BYD a raportat în septembrie primele vânzări în scădere din 2025, cu 393.060 unități livrate, în declin de aproape 6% față de anul anterior, pe fondul competiției acerbe și al reducerii țintei anuale la 4,6 mil. unități. Cu toate acestea, compania rămâne lider, cu peste 54% din piața EV din China. În contrast, rivalii mai mici au atins recorduri istorice: Leapmotor a livrat 66.657 mașini (+97% YoY), Xpeng 41.581 (+95%), Nio 34.749, iar Xiaomi a depășit pragul de 40.000 unități, confirmând dinamismul pieței și presiunea crescândă asupra BYD. (Sursa: CNBC)

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

