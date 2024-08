Șomajul în România, în ușoară creștere – TradeVille

Șomajul in Romania, in ușoară creștere

Ultimele date publicate de INS releva faptul ca rata șomajului, in forma ajustata sezonier, a fost de 5.5% in luna iunie, in creștere cu 0.1% fata de luna mai. Numărul șomerilor pentru luna iunie a depășit 447,000 de persoane, fiind in scădere cu aproximativ 18,000 fata de aceeași luna a anului trecut. Rata șomajului la bărbați a fost cu 0.4% peste cea înregistrată in rândul femeilor. (Sursa: ZF)

Rezervele valutare, in scădere

Rezervele valutare la BNR s-au redus pe parcursul lunii iulie cu 813 mil. EUR, ajungând la suma de 63.57 mld. EUR. Rezerva de aur s-a menținut stabila la 103.6 tone, fiind evaluata la 7.45 mld. EUR. Plățile scadente in luna august in contul datoriei publice denominate in valuta, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor sunt de aproximativ 307 mil. EUR. (Sursa: ZF)

Londra schimba traiectoria

Banca Angliei a hotărât reducerea dobânzii de referință cu 0.25% pana la nivelul de 5%. Decizia vine in contextul in care dobânda de referință a stagnat la cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani. Piața lua in calcul o probabilitate de 61% pentru o taiere a dobânzilor înainte de întâlnirea care a avut loc ieri la Londra. Decizia a fost una extrem de dezbătută de membrii Băncii Angliei, votul final fiind de 5-4 in favoarea reducerii dobânzii. (Sursa: CNBC)

Yenul prinde avânt

Autoritățile din Japonia au cheltuit echivalentul a 36.8 mld. USD pentru a susține yenul in luna iulie, conform datelor oficiale publicate pe parcursul zilei de ieri. Suma a fost in conformitate cu așteptările analiștilor. Pe fondul slăbiciunii monedei naționale, banca centrala a Japoniei a majorat rata dobânzii de referință la 0.25% de la intervalul anterior de 0-0.1%. Yenul a crescut brusc după aceasta decizie, tranzactionandu-se la aproximativ 150 vs dolarul american. Dinamica marchează un contrast puternic fata de începutul lunii când yenul a scăzut la 161.96 per dolar pentru prima data din decembrie 1986. (Sursa: CNBC)

Ads

SHELL PLC Pret curent 33.490 EUR ( -0.90% ) MCap 240B

Shell a raportat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru din 2024, depășind așteptările analiștilor. Compania a înregistrat un profit net de 6,9 miliarde de dolari, comparativ cu 5,7 miliarde de dolari in aceeași perioada a anului trecut. Creșterea a fost susținută de preturile ridicate ale energiei si de costurile operaționale mai scăzute. Shell a anunțat, de asemenea, planuri de a extinde investițiile in surse de energie regenerabila si a declarat un dividend de 0.33 USD/acțiune. (Sursa: CNBC)

Moderna Pret curent 96.060 USD ( -19.43% ) MCap 35.7B P/E 29.615

Moderna a raportat venituri peste așteptări pentru al doilea trimestru, dar a redus prognoza de vânzări pentru 2024 din cauza așteptărilor scăzute in Europa si a unui mediu competitiv in SUA. Veniturile estimate pentru 2024 sunt acum intre 3 – 3.5 mld. USD, comparativ cu 4 mld. USD anterior. In al doilea trimestru, veniturile au fost de 241 mil. USD, iar pierderea neta a fost de 1.28 mld. USD. Acțiunile companiei au scăzut cu 10% după anunț. (Sursa: CNBC)

Ads

Ferrari NV Pret curent 418.32 USD (1.29% ) MCap 108B

Ferrari si-a îmbunătățit perspectivele pentru întregul an, deoarece personalizarea si livrările in creștere pentru modele in ediție limitata, cum ar fi Daytona SP3 in valoare de 2.2 mil. USD, au contribuit la creșterea profitului din al doilea trimestru. Astfel, producătorul italian estimează acum un profit ajustat de cel puțin 2.5 mld. EUR, comparativ cu o estimare anterioara de cel puțin 2.45 mld. EUR. Compania a raportat venituri trimestriale operaționale in valoare de 1.71 mld. EUR (+16.3% vs. T2 2023), reușind sa vândă 3,484 de mașini in T2 2024, cu 2.7% mai mult fata de perioada similara a anului trecut. (Sursa: Bloomberg)

Crocs Inc Pret curent 130.07 USD ( -3.20% ) MCap 8.11B P/E 12.13

Crocs, producător de încălțăminte, a înregistrat venituri operaționale trimestriale in suma de 1.12 mld. USD (+4.7% vs. T2 2023), depășind estimările analiștilor cu 20 mil. USD. In ceea ce privește profitul perioadei, acesta a fost cu 0.44 USD/acțiune peste nivelul anticipat de analiști, ajungând pana la 4.01 USD/acțiune. Pentru întregul an, conducerea companiei estimează ca veniturile operaționale vor creste cu 3%-5% fata de anul anterior. (Sursa: SeekingAlpha)

Ads

Apple Inc. Pret curent 219.640 USD ( -1.10% ) MCap 3.43T P/E 36.279

Apple a raportat rezultate trimestriale peste estimările analiștilor de pe Wall Street. Compania din Cupertino a înregistrat venituri trimestriale de 85.78 mld. USD dintre care 46% au venit din vânzările de iPhone. Profitul per acțiune a fost cu 0.05 USD peste estimarea analiștilor, iar marjele brute au depășit valoarea de 46%. Vânzările de iPad au avut o dinamica de +24% comparativ cu anul trecut după introducerea noilor modele. (Sursa: CNBC)

Amazon Com Inc Pret curent 185.520 USD ( -0.78% ) MCap 1.8T P/E 137.823

Amazon a raportat rezultate trimestriale sub așteptări, înregistrând venituri de 147.98 mld. USD si un profit per acțiune de 1.26 USD. Divizia de cloud a depășit estimările in timp ce cea de advertising a înregistrat o creștere modesta comparativ cu principalii concurenți. Pentru trimestrul in curs, Amazon se așteaptă la o creștere a veniturilor in intervalul 8-11%. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille

Ads

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Ads