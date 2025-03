Șomajul în T4 2024 – TradeVille

Evoluția resurselor de energie primară

În prima lună din acest an, resursele de energie primară au crescut cu 2.8%, în timp ce resursele de energie electrică au scăzut cu 1.3% față de aceeași perioadă din 2024. Producția din hidrocentrale a avut cea mai abruptă dinamică, scăzând cu 42.6%, în timp ce producția din termocentrale s-a contractat cu 4.7%, iar cea din centrale nuclearo-electrica a rămas stabilă. Consumul final de energie electrică a fost cu 1.4% mai mare față de aceeași lună din 2024. (Sursa: INS)

Șomajul în T4 2024

În trimestrul 4, rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 de ani a fost de 68.8%, fiind în scădere față de perioada anterioară. Rata șomajului în perioada analizată a fost de 5.9%, în creștere cu 0.3% față de cea înregistrată în trimestrul III din 2024. Pe grupe de vârstă, rata șomajului a atins nivelul cel mai ridicat (25.9%) în rândul tinerilor (15-24 de ani). (Sursa: INS)

Titlurile de trezorerie, la modă

Conform celor mai recente sondaje, investitorii sunt mai optimiști în ceea ce privește titlurile de trezorerie americane în raport cu acțiunile, 77% dintre respondenți așteptându-se ca obligațiunile să genereze un randament mai bun ajustat în funcție de volatilitate în următoarea luna de zile. Doar 9% dintre aceștia consideră că ponderea SUA în capitalizarea pieței globale va reveni la nivelurile record înregistrate la începutul acestui an, în timp ce 40% consideră că am putea asista la o corecție semnificativă, care va duce bursa americă la un nivel nemaiîntâlnit de mai bine de un an de zile. (Sursa: Bloomberg)

Economia UK în scădere

Economia Marii Britanii s-a contractat neașteptat cu 0.1% de la o lună la alta în ianuarie, conform cifrelor publicate la sfârșitul săptămânii de către Biroul Național de Statistică al Marii Britanii. Scăderea s-a datorat în principal unei contracții în sectorul producției. Economiștii intervievați de Reuters se așteptau ca PIB-ul țării să crească în acest interval cu 0.1%. După publicarea datelor economice, lira sterlină se deprecia față de dolarul american. (Sursa: CNBC)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.3562 RON ( -0.84% ) MCap 1.26B P/E 3.7325

Fondul Proprietatea propune spre aprobare în AGOA din 29 aprilie 2025 distribuirea unui dividend brut în valoarea de 0.0409 RON/acțiune din profitul auditat al exercițiului financiar 2024, randamentul acestuia ridicându-se la 11.5%, raportat la prețul de închidere de vineri. Data plații dividendelor este propusa pentru 19 iunie 2025. Acționarii eligibili sunt cei înregistrați până la data de 28 mai 2025. (Sursa: BVB)

Agroland Business System Pret curent 1.135 RON ( -0.44% ) MCap 102M P/E 13.285

Agroland Business System a anunțat deschiderea celui de-al 29-lea magazin Agroland în format MEGA în România. Noul magazin este situat în proximitatea municipiului Suceava. Compania estimează pentru noul magazin vânzări în valoare de peste 700,000 EUR pentru anul 2025 și un trafic mediu zilnic de aproximativ 150-170 de persoane. Magazinul a presupus o investiție de 175,000 EUR. (Sursa: BVB)

Evergent Investments Pret curent 1.435 RON (0.00% ) MCap 1.3B P/E 10.309

Fondul alternativ de investiții Evergent Investments a depus la sediul Aerostar declarația prin care își exercita dreptul legal de retragere din calitatea de acționar semnificativ al Aerostar, solicitând cumpărarea integrală a pachetului de acțiuni. La prețurile curente, pachetul de acțiuni valorează aproximativ 220 mil. RON. Decizia vine ca urmare a schimbării obiectului principal de activitate al Aerostar conform Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor din 12 decembrie 2024. (Sursa: ZF)

Simtel Team Preț curent 44.8 RON (1.13% ) MCap 354M P/E 9.7

Acțiunile Simtel au crescut cu mai mult de 10% din 25 februarie, după ce compania a raportat la finalului lunii precedente rezultatele anuale pentru 2024. Emitentul a înregistrat anul trecut un profit net de 36.7 mil. RON (+35% vs 2023), creșterea fiind impulsionată de anunțarea unor proiecte de amploare. Cifra de afaceri a urcat la 354.3 mil. RON (+19% vs 2023), iar cheltuielile de exploatare au însumat 312 mil. RON (+18% vs 2023). Activele liderului industriei energiei regenerabile din România au crescut cu 72%, până la 342.7 mil. RON. (Sursa: ZF)

Dn Agrar Group Preț curent 1.535 RON (0.00% ) MCap 244M P/E 7.692

DN Agrar a informat investitorii cu privire la creșterea cantității de lapte livrata cu 6% in primele 2 luni ale anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În luna februarie a anului curent, DN Agrar a livrat cu 3% mai mult lapte decât în februarie 2024, trendul producției fiind unul pozitiv, cu o medie lunară de peste 5 mil. litri lapte. (Sursa: Newsletter Relatia cu Investitorii)

S.n.g.n. Romgaz Preț curent 5.950 RON ( -0.17% ) MCap 22.9B P/E 7.123

Romgaz a anunțat că se află în căutarea unor servicii de consultanță pentru achiziția combinatului chimic Azomures, producător de îngrășăminte destinate agriculturii care este controlat de grupul elvețian Ameropa. Studiul solicitat de Romgaz firmelor de consultanță trebuie să includă informații detaliate despre piața de îngrășăminte din țara noastră și din regiune, precum și despre piața amoniacului și a hidrogenului cu emisii scăzute de dioxid de carbon. (Sursa: Economica.net)

Bayerische Motoren Werke Preț curent 404.6 RON ( -3.67% ) MCap 243B

Profitul net al BMW a scăzut cu peste o treime în 2024, ajungând la 7.68 mld. EUR, compania semnalând o „cerere slabă continuă pe piața chineză.” Cifrele au fost în linie cu așteptările analiștilor. Producătorul auto a declarat că se așteaptă la o marjă de profit pentru automobile de aproximativ 5%-7% în 2025, comparativ cu 6.3% realizată anul trecut, și a menționat că implementarea tarifelor va avea un impact negativ asupra câștigurilor în anul următor. Prețul acțiunilor s-a depreciat cu 2% după publicarea raportului financiar. (Sursa: CNBC)

Kering SA Pret curent 224.55 EUR ( -10.31% ) MCap 27.9B

Acțiunile Kering s-au prăbușit vineri cu aproape 12%, după ce compania a anunțat că Demna Gvasalia va prelua conducerea ca noul director artistic al diviziei Gucci, aflată în dificultate. Gvasalia, cunoscut sub numele de Demna în industrie, vine din interiorul grupului, de la Balenciaga, deținuta de Kering. El îl înlocuiește pe Sabato De Sarno, a cărui plecare a fost anunțată luna trecută. „Contribuția lui Demna la industrie, la Balenciaga și la succesul Grupului a fost extraordinară. Această numire marchează cea mai recenta încercare a Kering de a revitaliza principala sa marcă, Gucci, care generează aproximativ jumătate din veniturile totale ale grupului. (Sursa: CNBC)

Broadcom Ltd (dupa fuziune) Pret curent 195.94 USD (2.39% ) MCap 80.1B

Henri Samueli, co-fondator și președinte Broadcom, plănuiește să își reducă deținerea în companie și să vândă acțiuni în valoare de 500 mil. USD în perioada 26 martie - 31 decembrie. (Sursa: Barron’s)

