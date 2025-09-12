Șomajul urcă, Fed e pregătit – TradeVille

Inflația explodează în luna august

Inflația anuală a urcat în august 2025 la 9.9%, de la 7.8% în iulie, potrivit INS. Prețurile de consum au crescut în medie cu 2.1% față de luna iulie, conform ultimelor date publicate. Alimentele s-au scumpit cu 8.9% (fructe +41%, cafea +17%, ulei +11%, pâine și margarină +9%), iar cartofii s-au ieftinit cu 10%. Serviciile au avansat cu 9.9%, cu majorări la igienă și cosmetică (+19%), bilete de tren (+18%) și confecții (+15%), în timp ce transportul aerian a scăzut cu 7%. De asemenea, prețurile mărfurilor nealimentare au urcat cu 10.5%, energia electrică (+65%) având un salt semnificativ după oprirea schemei de plafonare. BNR anticipează un vârf al inflației în septembrie în zona 9.6%-9.7% și o revenire spre ținta în anul 2026. (Sursa: INS)

Economia încetinește în 2025

Comisia Națională de Prognoză a revizuit în jos estimarea de creștere economică pentru 2025 la 0.6%, față de 1.4% anterior, pe fondul șocurilor generate de corecțiile fiscale și de creșterea prețurilor la energie electrică. Noua prognoză ia în calcul majorarea TVA și a accizelor, reducerea cheltuielilor publice și liberalizarea prețului energiei, măsuri care au dus la temperarea consumului privat și la creșterea inflației. Pentru 2026 se estimează o creștere de 1.2%, iar pentru 2027-2028 un ritm mediu de 2.5%, susținut în principal de investiții și de finalizarea proiectelor PNRR, în timp ce consumul guvernamental va rămâne sub presiunea consolidării fiscale. (Sursa: ZF)

Șomajul urcă, Fed e pregătit

Cererile de ajutor de șomaj din SUA au urcat săptămâna trecută la 263.000, cu 27.000 peste nivelul anterior și peste estimările de 235.000, semnalizând slabirea pieței muncii. Guvernul a anunțat că numărul locurilor de muncă a fost supraestimat cu 911.000 în ultimele 12 luni, iar raportul lunar a indicat stagnare în august și pierderi în iunie, pentru prima dată în peste patru ani. Totodată, încrederea consumatorilor în găsirea unui job a scăzut la minimul din 2013. În aceste condiții, piețele se așteaptă ca Fed să reducă dobânda de politică monetară cu 25 pb săptămâna viitoare. (Sursa: Reuters)

Inflația din SUA urcă peste așteptări

Prețurile de consum din SUA au crescut peste așteptări în august, indicele CPI avansând cu 0.4% față de iulie și cu 2.9% față de anul anterior, cea mai mare creștere din ultimele șapte luni. Inflația de bază (excluzând alimente și energie) a urcat cu 0.3% lunar și 3.1% anual. Datele sporesc temerile privind stagflația, pe fondul slăbirii pieței muncii și al impactului tarifelor impuse de administrația Trump, însă nu ar trebui să împiedice reducerea anticipată a dobânzii de politică monetară de către Fed cu 25 pp săptămâna viitoare. (Sursa: Reuters)

S.n.g.n. Romgaz Preț curent 7.86 RON (0.77% ) MCap 30.2B P/E 9.90

Romgaz a reziliat contractul cu Duro Felguera pentru finalizarea centralei pe gaze de la Iernut, după ce compania spaniolă nu și-a respectat obligațiile contractuale și a transmis intenția de a suspenda lucrările, deși acestea erau realizate în proporție de 98%. Consiliul de Administrație a aprobat oficial decizia pe 11 septembrie 2025, iar notificarea va intra în vigoare în 31 de zile. Proiectul, demarat în 2016 și cu cinci ani întârziere față de termenul inițial, ar putea fi finalizat direct de Romgaz prin subcontractori. Estimările indică o posibilă punere în funcțiune în a doua jumătate a anului viitor. (Sursa: BVB)

Connections Consult Preț curent 6.36 RON ( -3.34% ) MCap 83.2M P/E 9.60

Connections Consult, furnizor de soluții și servicii IT listat pe AeRO, a raportat în S1 2025 venituri din exploatare de 48.5 mil. RON, în creștere cu 9% față de estimări și 3% an/an, avansul fiind susținut de contracte publice și o cerere mai mare pe segmentul privat pentru digital transformation și cloud. Profitul net a urcat cu 27% la 6 mil. RON, iar profitul brut cu 26% la 7.2 mil. RON, pe fondul orientării către proiecte cu marja ridicată și a eficienței operaționale. Compania a semnat recent un contract de 57 mil. RON cu o instituție publică. (Sursa: BVB)

Antibiotice Preț curent 2.415 RON ( -0.82% ) MCap 1.62B P/E 18.607

Casa de brokeraj IFB Finwest consideră că acțiunile Antibiotice (ATB) au perspective moderate pe termen scurt, în contextul economic dificil marcat de inflație ridicată, măsuri fiscale stricte și întârzieri la decontările din sistemul de sănătate. În S1 2025, compania a raportat vânzări de 380 mil. lei și un profit net de 59 mil. lei, în scădere cu 20%, deși activitatea internațională rămâne solidă. Cu un PER de 19 și o capitalizare de 1.6 mld. lei, IFB Finwest anticipează o cotație stabilă, dar atrage atenția asupra creșterii stocurilor, creanțelor și creditelor pe termen scurt. (Sursa: zfcorporate.ro)

Apple Inc. Preț curent 230.03 USD (1.43% ) MCap 3.6T

D.A. Davidson a retrogradat Apple de la „buy” la „neutral” după prezentarea noii game de produse, considerată „neinspirată”. Analistul Gil Luria și-a menținut prețul țintă la 250 USD, cu un potențial de creștere de 10% față de închiderea de miercuri, dar a subliniat că lipsa inovației în gama iPhone și absența unui rol clar în ecosistemul AI limitează perspectivele de creștere. El a avertizat că Apple pierde teren în fața competiției externe, în special în China, și că viitorul iPhone pliabil ar putea să nu fie suficient pentru a stimula vânzările. Acțiunile Apple au scăzut cu peste 9% în 2025, în timp ce alți membri ai „Magnificent Seven” au performat mai bine. (Sursa: CNBC)

United Parcel Service Inc Preț curent 84.65 USD (0.95% ) MCap 72.9B

Bank of America a retrogradat UPS la underperform, reducând ținta de preț la 83 USD, după eliminarea excepției „de minimis” în SUA, care permitea importul de colete sub 800 USD fără taxe vamale. Pentru UPS, pachetele internaționale vizate reprezintă aproximativ 1.7 mil. colete zilnic, echivalentul a 16% din venituri. În același timp, analiștii au redus ținta de preț și pentru FedEx, la 240 USD, coborând ratingul la neutral. (Sursa: CNBC)

Nvidia Preț curent 177.17 USD ( -0.09% ) MCap 4.34T

D.A. Davidson a îmbunătățit ratingul Nvidia la buy și a crescut ținta de preț la 210 USD, argumentând că cererea explozivă pentru computație AI va susține creșterea pe termen lung. Analistul Gil Luria a declarat că Nvidia va rămâne în centrul tranzacțiilor pe tema AI chiar și în fața unor riscuri precum competiția sau incertitudinile din China. (Sursa: CNBC)

Oracle Corporation Preț curent 307.86 USD ( -6.23% ) MCap 838B

Acțiunile Oracle au înregistrat un avans spectaculos de 36%, după ce compania a rapportat o cerere puternică pentru serviciile cloud și a anunțat noi parteneriate în domeniul inteligenței artificiale. Aceste perspective au consolidat încrederea investitorilor, determinând o majorare a capitalizării bursiere cu 244 mld. USD. Larry Ellison, cofondator și președinte al companiei, și-a sporit astfel averea cu peste 100 mld. USD. (Sursa: CNBC)

ADOBE INC. Preț curent 350.55 USD (0.11% ) MCap 167B

Acțiunile Adobe au crescut în tranzacțiile after-hours, după ce compania a raportat rezultate peste așteptări pentru T3 fiscal. Profitul pe acțiune ajustat a fost 5.31 USD vs. 5.18 USD estimat, iar veniturile au atins 5.99 mld. USD, în creștere cu 11% față de anul trecut, în timp ce estimările indicau 5.91 mld. USD. Profitul net a urcat la 1.77 mld. USD, comparativ cu 1.68 mld. USD în anul precedent. Pentru T4, Adobe estimează un profit pe acțiune de 5.35-5.40 USD și venituri de 6.08-6.13 mld. USD. Veniturile din digital media sunt prognozate să crească cu 11.3% pe întregul an fiscal. (Sursa: CNBC)

