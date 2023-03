Start subscrieri Fidelis - TradeVille

Start Subscrieri Fidelis

Ministerul de Finanțe a lansat, pe 27 martie 2023, prima vânzare din acest an a titlurilor de stat Fidelis, fiind a 11-a oferta de acest tip derulata prin intermediul pieței de capital începând cu iulie 2020. Oferta cuprinde 5 emisiuni, atât in EUR, cat si in RON, precum si o oferta dedicata donatorilor de sânge. Subscrierile pot fi realizate si prin TradeVille, in perioada 27.03.2023 - 10.04.2023, simbolul pentru oferta dedicata donatorilor fiind R2404B. Pentru acest instrument, pot fi plasate ordine doar de către investitorii care au donat sânge începând cu data de 30 septembrie 2022 si/sau care donează in perioada derulării ofertei. Calitatea de donator se face prin adeverința de donator/carnet de donator/orice alt document care atesta donarea de sânge. Cantitatea minima aferenta ordinului este de 5 titluri, cu o valoare nominala de 100 RON/titlu. (Surse: BVB; TradeVille)

Perspectiva Stabila Pentru Romania

Agenția de rating Fitch a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta. De asemia, Fitch a revizuit perspectiva de tara de la negativa la stabila, fiind prima modificare in sens pozitiv a ratingului realizata din aprilie 2020. Decizia vine pe fondul rezilienței economice de care Romania a dat dovada in anul 2022, precum si datorita stabilității politice care a făcut posibila gestionarea crizei generate de războiul din Ucraina, respectiv a crizei energetice. In opinia agenției, economia României va înregistra o creștere de 2.3% in anul 2023 si de 3% in anul 2024. (Sursa: Forbes)

Companiile Industriale Chinezești Sub Presiune

Companiile industriale chinezești au înregistrat o prăbușire a profiturilor in primele doua luni din 2023, pe fondul unei cereri slabe si a costurilor ridicate. Conform Biroului National de Statistica, contracția in primele doua luni a fost de 22.9% comparativ cu aceeași perioada a anului precedent. Din cele 41 de sectoare industriale, 28 au înregistrat profituri in scădere, cea mai afectata fiind industria producătoare de calculatoare, echipamente pentru telecomunicații si alte echipamente electronice (-77.8% vs 2022). Guvernul chinez încearcă sa redreseze economia, stabilind un obiectiv de creștere modesta de aproximativ 5% pentru 2023. (Sursa: Reuters)

Inteligenta Artificiala – Principala Preocupare A Companiilor

Conform raportului IDC (International Data Corporation), cheltuielile cu inteligenta artificiala in Europa vor atinge 33.2 mld. USD in 2023, reprezentând 20% din piața mondiala de AI. Astfel, costurile cu AI in Europa se vor majora cu o rata anuala de creștere compusa (CAGR) de 29.6% in perioada 2021-2026 peste media de 27% la nivel mondial. La nivel global, creșterea pieței de AI va fi susținuta in principal de software, care va reprezenta peste 60% din cheltuielile totale in 2023, in timp ce in Europa, AI va fi susținuta de dublarea cheltuielilor in următorii 3 ani, pana la 70 mld. USD. (Surse: IDC; Economica.net)

Sphera Franchise Group Preț curent 15.70 RON (3.29% ) MCap 609M P/E 16.05

Sphera Franchise Group a informat piața cu privire la disponibilitatea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului fiscal 2023, ce urmează sa fie supus aprobării in cadrul AGOA din 27.04.2023. Pe baza datelor prezentate, grupul estimează ca vânzările vor creste in 2023 cu 21% vs 2022, susținute atât de vânzările aferente noilor unități deschise, cat si de creșterea veniturilor restaurantelor din portofoliu. Din punct de vedere al cheltuielilor din exploatare, atenuarea creșterii costurilor cu alimente si materiale in 2023 vor contribui la o majorare cu 1.6% a marjei brute in 2023 comparativ cu anul precedent. Pe baza informațiilor, grupul își propune un profit net normalizat in creștere cu 88.3% in 2023. De asemenea, grupul plănuiește deschiderea a 10 restaurante in 2023, cu o investiție estimata la aproximativ 6.8 mil. EUR. (Sursa: Comunicat societate )

OMV Petrom Preț curent 0.4680 RON (1.74% ) MCap 29.1B P/E 2.8312

Conform surselor Economica.net, OMV Petrom urmează sa primească o finanțare prin Planul National de Redresare si Reziliența (PNRR) pentru un proiect de hidrogen verde. In acest sens, valoarea proiectului s-ar ridica la valoarea de 88 mil. EUR, din care UE va finanța aproximativ jumătate. Instalația pe baza de hidrogen, cu o putere de 20 MW, ar urma sa fie funcționala la sfârșitul anului 2025 si sa fie amplasata in cadrul rafinăriei de la Brazi. (Sursa: Economica.net )

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.4385 RON (0.00% ) MCap 32.9M P/E 7.3016

Producătorul roman de tehnologie, iHunt, anunța lansarea unui telefon inovator, iHunt Titan Thermal Tactics PRO. Noul prototip dispune de o camera adiționala cu termoviziune incorporata de ultima generație, FLIR, ce permite folosirea telefonului pentru o varietate de aplicații nocturne. Noul smartphone confirma poziția puternica a companiei pe piața, primele unități urmând sa ajungă la clienți începând cu 27.03.2023. (Sursa: Comunicat societate )

Cemacon Cluj-Napoca Preț curent 0.470 RON (1.29% ) MCap 439M P/E 6.294

Cemacon a informat piața referitor la rezultatele ofertei publice de cumpărare, inițiate in urma depășirii pragului de 95% din acțiunile companiei de către companiile deținute de frații Paval. In acest sens, in cadrul ofertei s-au achiziționat 22.1 milioane acțiuni la prețul de 0.48 RON/acțiune, fiind plătita suma de 10.6 mil. RON de către Paval Holding SRL. Astfel, cele doua persoane juridice care acționează in mod concertat, PIF Industrial SA si Paval Holding SRL dețin, in prezent, 97.36% din capitalul social al Cemacon S.A., majorându-si participația cu 2.36%. (Sursa: BVB )

Holdingrock1 Preț curent 9.99 RON (5.16% ) MCap 176M P/E -37.07

Roca Industry a adus ajustări la rezultatele financiare preliminare publicate pe 28 februarie 2023, care au dus la o diminuare a profitului net individual de la 2.6 mil. RON la o pierdere de -9.86 mil. RON. Managementul companiei a argumentat ca modificările au fost făcute prin ajustarea valorii participațiilor in filiale (un element non-monetar), pentru a lua in considerare posibilitatea unor trimestre volatile, in urma unor semnale din piața. Totuși, daca anul financiar actual se va încheia conform scenariului de baza si nu al celui pesimist, se preconizează ca aceasta ajustare va fi reversata in viitor. (Sursa: BVB )

Transport Trade Services Preț curent 12.62 RON (0.16% ) MCap 757M P/E 4.23

Compania de transport fluvial, TTS, convoacă Adunarea Generala a Acționarilor in data de 28 aprilie si printre altele propune repartizarea spre acționari a 33 mil. RON din rezultatul obținut in anul 2022. Dividendul este in valoare de 0.55 RON per acțiune si are un randament 4.35%, raportat la prețul de închidere de ieri. Solicitarea pentru AGA nu este noua, dividendul fiind deja anunțat acum aproximativ 1 luna. (Sursa: BVB )

Visual Fan - Allview Preț curent 9.60 RON (4.80% ) MCap 63.9M

Visual Fan, compania mama a brand-ului Allview, va întruni AGA pe data de 28 aprilie 2023 si printre punctele discutate se numără aprobarea situațiilor financiare din 2022, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 2023 si repartizarea integrala a rezultatului net obținut in 2022 sub categoria de Profit nerepartizat. (Sursa: BVB )

Pfizer Inc Preț curent 40.35 USD ( -0.10% ) MCap 225B P/E 7.20

Pfizer, gigantul farmaceutic american, a semnat un contract cu China privind îmbunătățirea serviciilor medicale din aceasta tara. In 2016, China anunța planul “Healthy China 2030” care viza îmbunătățirea serviciilor medicale publice de sănătate, a industriei farmaceutice si a siguranței alimentelor si a medicamentelor din tara, dar pandemia Covid-19 a evidențiat si mai mult deficientele sistemului de sănătate publica chinez. Pfizer precizează ca va dedica aproximativ 600 de angajați zonelor rurale “pentru a educa profesioniștii din domeniul sănătății” cu privire la inovațiile companiei in domeniile de oncologie, antiinfecțioase si imunologie. (Sursa: CNBC)

Novartis Ag Preț curent 89.84 USD (7.48% ) MCap 197B

Medicamentul Kisqali produs de Novartis împotriva cancerului de sân a redus riscul de recidiva la femeile care au fost diagnosticate intr-un stadiu incipient al bolii. Rezultatele au oferit un impuls cotației acțiunii, care a crescut cu 7% in sesiunea de pre-market. Kisqali a fost aprobat pentru tratarea cancerului de sân, luând din cota de piața a medicamentului Ibrance de la Pfizer. Kisqali, ale cărui vânzări au crescut anul trecut cu 31%, ajungând la 1.2 mld. USD, este unul dintre cele doua medicamente noi cu un rol deosebit de important pentru creșterea viitoare a vânzărilor grupului. (Surse: SeekingAlpha )

Microsoft Corporation Preț curent 277.25 USD ( -1.18% ) MCap 2.06T P/E 30.56

Probabilitatea ca Microsoft sa încheie achiziția Activision, in valoare de 69 mld. USD, s-a ridicat la 70% de la 50%, conform analizei Citi Bank, după ce autoritatea britanica de reglementare antitrust a “concluzionat provizoriu” ca tranzacția nu va reduce concurenta pe piața consolelor de gaming. Totodată, Citi si-a majorat ținta de preț pentru Activision, de la 88 USD la 91 USD. Prețul acțiunilor Activision a crescut in ședința de vineri cu 6%, încheind ședința de tranzacționare la 84.39 USD. (Sursa: Seeking Alpha)

