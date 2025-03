Subscrieri de aproape 250 mil. RON – TradeVille

Subscrieri de aproape 250 mil. RON

Cea de-a doua ediție de Fidelis, care a debutat vineri, pe 7 martie, a atras deja aproximativ 153 mil. RON, respectiv 20 mil. EUR, potrivit ZF. Valoarea cumulata pe toate cele 6 transe se ridica la 250 mil. RON. La aceasta ediție, dobânzile ajung până la 7.8% pe an pentru transa în RON destinată donatorilor și până la 6% pentru transa în EUR cu maturitate de 7 ani. (Sursa: ZF)

Randamentul obligațiunilor japoneze, la maximul din 2008

Randamentul obligațiunilor guvernamentale japoneze pe 10 ani a crescut la cel mai ridicat nivel din 2008, atingând 1.575%, in timp ce randamentele obligațiunilor americane au scăzut, susținut de cea mai mare creștere a salariilor de baza din ultimele trei decenii si de așteptările privind noi majorări ale dobânzii de către BOJ. JPMorgan estimează ca randamentul ar putea urca la 1.7% pana la finalul anului, in timp ce investitorii anticipează 2%. (Sursa: Bloomberg)

Rezerva strategica a SUA afectează prețul Bitcoin

Bitcoin a scăzut luni cu pana la 6.5%, atingând un minim de 80,650 USD, după ce președintele Donald Trump a semnat un ordin pentru crearea unei rezerve strategice de bitcoin finanțate din monede confiscate. Investitorii au fost dezamăgiți de lipsa unor achiziții noi. Analiștii considera ca, pe termen lung, aceasta mișcare ar putea impulsiona si alte guverne sa creeze rezerve similare, ceea ce ar putea duce la creșterea valorii bitcoin. (Sursa: CNBC)

Inflația în China, negativă

Inflația de consum a devenit negativa in perioada ianuarie-februarie in China pentru prima data din 2021, in ciuda unui context favorabil al sărbătorii Noului An Lunar. Cea mai recenta valoare a indicelui preturilor de consum „este o ilustrație destul de clara a faptului ca acest mediu deflaționist este un fenomen permanent, mai degrabă decât unul tranzitoriu”, a declarat Dan Wang, director pentru China la Eurasia Group. (Sursa: Bloomberg)

Arctic Stream

Arctic Stream a anuntat incheierea unui contract in valoare de 14.7 mil. RON, pe o perioada de 17 luni, avand ca obiect proiectarea, dezvoltarea, furnizarea, si securizarea unei retele informatice industriale pentru un client din industria de utilitati. (Sursa: BVB)

Green Tech International

Green Tech International a raportat o cifra de afaceri preliminara în creștere cu 28% fata de 2023, însumând 9.9 mil. RON, in timp ce cheltuielile din exploatare au ajuns la un nivel de 9.3 mil. RON, cu 8% mai mici comparativ cu 2023. Astfel, rezultatul din exploatare a fost de 3.4 mil. RON, dublu fata de 2023, in contextul in care veniturile operaționale ale companiei au fost in creștere cu 9%. Profitul net a însumat 2.6 mil. RON, fiind de peste 6 ori mai mare fata de 2023. (Sursa: BVB)

Safetech Innovations

Safetech Innovations informează investitorii cu privire la încheierea unui contract semnificativ de finanțare in cadrul Programului „Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare”, ce are o perioada de desfășurare de 36 de luni si totalizează peste 10% din venitul total aferent ultimei raportări financiare. Parteneriatul cu UPB are ca scop dezvoltarea si sporirea capacitaților de cercetare si inovare si adoptarea de tehnologii avansate, prin crearea de hub-uri de inovare in domenii de interes strategic. (Sursa: BVB)

S.p.e.e.h. Hidroelectrica

Cel mai mare producător de energie din Romania anunța investitorii cu privire la serviciile de market making de care beneficiază din partea BRK Financial Group. „Prin încheierea contractului de market maker cu BRK Financial Group, Hidroelectrica implementează o măsura strategica pentru susținerea lichidității acțiunilor si creșterea vizibilității in rândul investitorilor.”, declara CEO-ul Hidroelectrica. (Sursa: BVB)

One United Properties

Acțiunile ONE au scăzut cu 3% in urma raportării rezultatelor financiare aferente anului 2024, de la 20.06 RON la 19.98 RON per acțiune in după-amiaza de vineri. Compania a raportat o cifra de afaceri cu 7% mai mica fata de 2023 si un profit net in scădere cu 15%. (Sursa: ZF)

Banca Transilvania

Swiss Capital estimează ca Banca Transilvania își va remunera investitorii cu 1.5 mld. RON, reprezentând un dividend brut de 1.64 RON/acțiune. Presupunând un preț de tranzacționare de 28.7 RON/acțiune (cel mai recent), acțiunile TLV ar genera un randament de 5.8%, comparativ cu dividendul de 1.25 RON/acțiune plătit in 2024, respectiv cu randamentul generat de 4.5%. (Sursa: ZF)

Nuclearelectrica

Bugetul de investiții alocat de Nuclearelectrica pentru acest an este de doua ori si jumătate mai mare decât cel din anul precedent, însumând 3.43 mld. RON (vs. 1.36 mld. RON in 2024). Majoritar, bugetul de investiții va fi alocat extinderii duratei de viată a Unității 1 prin retubarea reactorului si retehnologizarea sistemelor principale. (Sursa: Economica.net)

Novo Nordisk A/s

Acțiunile Novo Nordisk au scăzut luni cu 6.3%, după ce gigantul farmaceutic danez a spus ca medicamentul sau pentru pierderea in greutate, CagriSema, a ajutat pacienții adulți obezi sau supraponderali cu diabet de tip 2 sa piardă doar 15.7% din greutate după 68 de săptămâni. Novo Nordisk preconizase anterior o pierdere in greutate de 25%. (Sursa: CNBC)

