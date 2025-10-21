Subscrieri Fidelis de 2,2 mld. RON – TradeVille

Volumul lucrărilor de construcții, în creștere

Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 9,7% în primele opt luni din 2025, susținut de reparațiile capitale (+50,4%) și construcțiile noi (+7%), potrivit INS. În luna august, piața a scăzut cu 2,1% față de anul anterior și cu aproape 25% față de iulie, pe fondul reducerii lucrărilor de întreținere și construcțiilor noi. Construcțiile inginerești și cele rezidențiale au rămas principalele motoare de creștere în primele opt luni, cu avansuri de 11,8% și, respectiv, 10,1%. (Sursa: INS)

Subscrieri Fidelis de 2,2 mld. RON

Cea mai recentă emisiune de titluri de stat Fidelis, derulată între 10 și 17 octombrie 2025, s-a încheiat cu subscrieri totale de 2,2 mld. RON, ușor peste nivelul ediției precedente, reflectând interesul crescut al investitorilor pentru tranșele în euro. Titlurile cu cele mai mari subscrieri au fost R2710A (RON, 7,2%, scadență 2027), R3510AE (EUR, 6,5%, scadență 2035) și R2810CE (EUR, 4,15%, scadență 2028), cumulând aproape 1,6 mld. RON. Oferta a inclus și o tranșă specială pentru donatorii de sânge, cu dobândă de 8,2% și prag redus de subscriere. Din 2020 până în prezent, programele Fidelis și Tezaur au atras peste 57 mld. RON de la populație, oferind randamente atractive și posibilitatea tranzacționării titlurilor la Bursa de Valori București. (Sursa: zfcorporate.ro)

Creștere economică, investiții în declin

Economia Chinei a crescut cu 4,8% în T3 2025, în linie cu estimările, dar în scădere față de 5,2% în trimestrul anterior, pe fondul continuării declinului din sectorul imobiliar. Investițiile fixe au înregistrat o contracție de 0,5% în primele nouă luni, cea mai mare scădere din 2020, în timp ce investițiile imobiliare au coborât cu 13,9%. Analiștii consideră acest declin „rar și îngrijorător”, reflectând lipsa de încredere a mediului privat în perspectivele economice. Producția industrială a avansat cu 6,5% în septembrie, peste estimări, iar vânzările cu amănuntul au crescut cu 3%, susținute modest de programele de stimulare a consumului. (Sursa: CNBC)

Prețurile locuințelor din China, în declin

Prețurile locuințelor din China au înregistrat în septembrie cel mai accentuat declin din ultimele 11 luni, scăzând cu 0,41% pentru locuințele noi și cu 0,64% pentru cele revândute. Deși Beijing și Shanghai au înregistrat creșteri ușoare datorită relaxării restricțiilor, în Shenzhen prețurile au coborât cu 1%. Analiștii estimează că redresarea pieței imobiliare nu va avea loc mai devreme de 2027, pe fondul unei economii în încetinire și al scăderii investițiilor în sector cu 13,9% în primele trei trimestre. (Sursa: Bloomberg)

Simtel Team Preț curent: 59,50 RON (-1,00%) | MCap: 484 M | P/E: 14,57

Simtel Team a anunțat piața cu privire la deschiderea filialei Simtel Nordics în Stockholm, Suedia, pas strategic ce marchează extinderea internațională a companiei. Noua entitate va furniza servicii locale de EPC și O&M pentru sisteme BESS și proiecte hibride, consolidând prezența Simtel pe piața europeană. Extinderea în Suedia completează deschiderea filialei din Germania și face parte din planul companiei de a deveni un jucător regional important în tranziția energetică. (Sursa: BVB)

Digi Communications Preț curent: 94,0 RON (0,21%) | MCap: 9,4 B | P/E: 5,0

Digi Communications a lansat o ofertă de Obligațiuni Senioare Garantate în valoare de 500 mil. EUR, cu scadență în 2031, care vor fi listate pe Euronext Dublin și destinate exclusiv investitorilor instituționali. Veniturile obținute vor fi folosite pentru refinanțare, inclusiv răscumpărarea integrală a obligațiunilor existente, scadente în 2028, în valoare de 400 mil. EUR. În acest context, compania a emis o notificare de răscumpărare condiționată pentru aceste obligațiuni, estimând finalizarea operațiunii până la 30 octombrie 2025. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent: 5,150 RON (2,18%) | MCap: 927 M | P/E: -26,513

TTS a publicat buletinul de tranzacționare pentru luna august 2025, care arată o scădere semnificativă a volumului și valorii tranzacțiilor față de lunile anterioare. În august 2025, valoarea totală tranzacționată a fost de 8,39 mil. RON, reprezentând 0,66% din tranzacțiile acțiunilor din Categoria Premium. Volumul mediu zilnic a fost de 83.515 acțiuni, în scădere cu 32% față de iulie și cu 52% față de august 2024, dar peste pragul necesar pentru menținerea în indicele FTSE Global All Cap. (Sursa: BVB)

S.N.T.G.N. Transgaz Preț curent: 61,70 RON (3,70%) | MCap: 11,6 B | P/E: 15,43

Acțiunile Transgaz au crescut luni cu peste 5%, atingând un nou maxim istoric de 62,8 RON și marcând o apreciere de aproximativ 170% de la începutul anului – cea mai mare din indicele BET. Evoluția este susținută de profitabilitatea în creștere, perspectivele proiectului Neptun Deep și interesul ridicat pentru sectorul utilităților, considerat stabil într-un context economic incert. În S1 2025, Transgaz a raportat un profit net de 519 mil. RON, în creștere cu 182% față de anul precedent, iar analiștii consideră că potențialul de creștere rămâne ridicat, în funcție de evoluția tarifelor și de rezultatele financiare din trimestrul următor. (Sursa: ZF)

BRD - Groupe Société Générale Preț curent: 21,50 RON (-0,46%) | MCap: 14,9 B | P/E: 9,40

Administratorul de pensii Allianz Țiriac Pensii Private a depășit pragul de 5% din drepturile de vot la BRD – Groupe Société Générale, ajungând la o deținere de 35,3 mil. acțiuni, echivalentul unei investiții de aproximativ 758,5 mil. RON, potrivit datelor publicate la Bursa de Valori București. Allianz gestionează inclusiv fondul AZT Viitorul Tău, al doilea cel mai mare fond de pensii Pilon II din România, cu active de circa 35 mld. RON. BRD a raportat pentru primul semestru din 2025 un profit de 764 mil. RON, în creștere cu 10,2% față de anul anterior, și venituri de 2,1 mld. RON, pe fondul unei evaluări bursiere de aproximativ 15 mld. RON. (Sursa: ZF)

Apple Inc. Preț curent: 262,24 USD (3,94%) | MCap: 4,11 T

Vânzările seriei iPhone 17 au depășit cu 14% performanța gamei iPhone 16 în primele 10 zile de la lansare în SUA și China, datorită ecranului îmbunătățit, spațiului de stocare suplimentar și noului cip A19. Apple își menține ritmul solid al vânzărilor, chiar dacă implementarea funcțiilor AI în China întârzie. (Sursa: Bloomberg)

Amazon.com Inc. Preț curent: 216,48 USD (1,61%) | MCap: 2,24 T

Amazon Web Services (AWS) a raportat o pană majoră care a provocat întreruperi la peste 70 de servicii și numeroase platforme globale, inclusiv Amazon, Disney+, Reddit, McDonald’s, T-Mobile, United Airlines, Venmo și site-uri guvernamentale britanice. AWS a explicat că incidentul a fost cauzat de o problemă operațională și a menționat ulterior că majoritatea serviciilor și-au revenit treptat. (Sursa: CNBC)

H&M – Hennes & Mauritz AB Preț curent: 178,55 SEK (1,19%) | MCap: 292 B

Retailerul suedez Hennes & Mauritz (H&M) pregătește prima emisiune de obligațiuni din ultimii doi ani, după rezultate trimestriale peste așteptări și o creștere puternică a acțiunilor. Compania intenționează să vândă obligațiuni senior negarantate în valoare de 500 mil. EUR, cu maturitate la opt ani, fondurile fiind destinate obiectivelor corporative generale. Operațiunea este programată după întâlnirile cu investitorii din această săptămână și este coordonată de BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Danske Bank și Svenska Handelsbanken. Ultima ieșire a H&M pe piața obligatară europeană a avut loc în octombrie 2023, când a emis un pachet similar de 500 mil. EUR în format green bond, care s-a apreciat ulterior la peste 1,08 EUR. (Sursa: Bloomberg)

AstraZeneca Plc (ADR) Preț curent: 83,87 USD (-0,97%) | MCap: 130 B

Medicamentul oncologic Enhertu, dezvoltat de AstraZeneca și Daiichi Sankyo, a înregistrat rezultate superioare în tratamentul cancerului mamar în stadiu incipient, depășind Kadcyla de la Roche în două studii clinice majore. Acestea au indicat o reducere de 53% a riscului de recidivă sau deces, consolidând poziția tratamentului ca una dintre cele mai promițătoare terapii oncologice și un posibil nou standard pentru pacienții din stadiile timpurii ale bolii. (Sursa: Bloomberg)

