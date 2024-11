Surpriză în UK - TradeVille

Profit de 20 mld. RON

Cele 20 de companii incluse în indicele BET au încheiat primele 9 luni din anul curent cu un profit cumulat de 19.7 mld. RON, in creștere cu aproximativ 20% fata rezultatul din 2023. Diferența pozitivă s-a obținut din profiturile raportate de Digi Communications, Banca Transilvania, OMV Petrom si Fondul Proprietatea. Cifra de afaceri cumulata a fost in scădere cu 1.6% fata de anul trecut înregistrând of valoare de 82 mld. RON. (Sursa: ZF)

Lucrările de construcții, mai numeroase

În luna septembrie 2024, volumul lucrărilor de construcții a crescut fata de luna precedenta cu 6.1% ca serie bruta, iar ca serie ajustata, in funcție de numărul de zile lucrătoare si de se zonalitate, cu 2.8%. Raportat la nivelul întregului an, volumul lucrărilor de construcții a înregistrat o contracție fata de perioada similara din 2023 de 2.6% ca serie bruta, si de doar 2% ca serie ajustata. (Sursa: INS)

Surpriza in UK

Inflația din Marea Britanie a crescut in mod surprinzător in luna octombrie pana la nivelul de 2.3%, fata de 1.7% in luna precedenta. Aceasta dinamica aduce inflația, din nou, peste ținta Bancii Angliei, de 2%. Creșterea este atribuita creșterii preturilor la energie ca urmare a modificării prețului maxim din piața. (Sursa: CNBC)

Exporturile Japoniei, în creștere

Exporturile Japoniei au crescut cu 3.1% în luna octombrie fata de anul trecut, cu aproximativ 1% mai mult fata de estimarea economiștilor. Dinamica vine in contextul atingerii unui prag minim al ultimilor 43 de luni în septembrie. Regiunea cu cea mai mare creștere a exporturilor a fost Orientul Mijlociu (+35.4%). Importurile pentru cea de a doua economie a Asiei au crescut cu 0.4%, in luna octombrie, fata de estimările de 0.3%. (Sursa: CNBC)

Teraplast Preț curent 0.4465 RON ( -0.78% ) MCap 1.07B P/E -84.7278

TeraPlast a anunțat finalizarea tranzacției de achiziție a companiei Optiplast, in urma aprobării în AGA din 14 noiembrie, iar semnarea acordului de finalizare a tranzacției si transferul dreptului de proprietate pentru 70% din Optiplast au avut loc în data de 20 noiembrie. Valoarea tranzacției a fost de 10.1 mil. EUR. Optiplast activează in segmentul ambalajelor flexibile, având o producție anuala de 5,000 tone. (Sursa: BVB)

Sinteza Preț curent 0.328 RON (14.69% ) MCap 21.6M P/E -1.988

Sinteza a anunțat piața despre semnarea unei scrisori de intenție cu compania Lockheed Martin pentru producția de electroliți – element de baza din componenta bateriilor Grid Star Flow. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Preț curent 1.370 RON (0.37% ) MCap 1.64B P/E 19.744

Analiștii de la Wood au oferit un preț ținta si o recomandare de cumpărare pentru Aquila, valabil în următoarele 12 luni, de 1.42 RON/acțiune, in ușoare creștere fata de prețul din piața (+2.9%). Analiștii consideră că pentru trimestrul actual compania ar putea raporta o îmbunătățire a EBITDA de 6.4% fata de aceeași perioadă din 2023 și un profit net de 30 mil. RON, cu 3.3 mil. RON mai mare față de anul trecut când a fost afectat negativ de un nivel ridicat al provizioanelor pentru pierderi din credite. (Sursa: ZF)

Chimcomplex Borzesti Onesti Preț curent 12.10 RON ( -0.82% ) MCap 3.68B P/E 818.52

Acțiunile Chimcomplex au afișat o dinamica negativa de 6.4% in cele doua ședințe după raportarea unui profit in scădere cu 82% pentru primele 9 luni din 2024, raportat la rezultatele din 2023. In ciuda creșterii cifrei de afaceri cu 4.8% pana la valoarea de 1.13 mld. RON, dinamica cheltuielilor (+14.4%) a cântărit decisiv in obținerea unui profit mult mai mic. (Sursa: ZF)

Advanced Micro Devices Preț curent 137.700 USD ( -1.21% ) MCap 219B

A 64-a ediție a conferinței care prezinta topul celor mai performate supercomputere din lume a consemnat o victorie a Advanced Micro Devices in fata Nvidia, ocupând primul loc pentru supercomputer-ul El Capitan. Este interesant de menționat faptul ca procesoarele Intel si-au mărit ponderea din top 500 de la 13% in 2023 la 15% în prezent. (Sursa: Seeking Alpha)

Palantir Technologies Inc Preț curent 61.37 USD ( -2.56% ) MCap 126B

Analiștii de la Jefferies considera ca evoluția exponențiala a cotației Palantir, care a adus investitorilor un randament de peste 250% în 2024, ar putea sa nu fie sustenabila in perioada următoare. Recentele vânzări de acțiuni de către Alex Karp, CEO-ul Palantir, si anumite estimări pentru diferite linii de business sugerează faptul ca prețul a depășit cu mult potențialul de creștere al companiei în prezent. Analiștii au oferit un rating Underperform si un preț ținta de doar 28 USD pentru următoarele 12 luni de zile, cu mult sub prețul afișat in piața. (Sursa: Seeking Alpha)

NIO INC Preț curent 4.63 USD (0.00% ) MCap 7.61B

Pierderile nete ale NIO s-au extins in al treilea trimestru, pe măsura ce veniturile au scăzut, afectate de preturi mai mici de vânzare in contextul unui război intens de preturi pe piața vehiculelor electrice din China. Producătorul auto din Shanghai a raportat miercuri o pierdere neta de 5.14 mld. CNY (echivalentul a 710 mil. USD), in creștere față de pierderea de 4.63 mld. CNY înregistrata in aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile au scăzut cu 2.1%, ajungând la 18.67 mld. CNY. Rezultatele au fost sub estimările consensuale, care indicau o pierdere de 4.75 mld. CNY la venituri de 19.14 mld. CNY. (Sursa: WSJ)

Target Corp Preț curent 121.20 USD ( -21.75% ) MCap 56.1B

Prețul acțiunilor Target a marcat o scădere de 15% in pre-market, ieri, după ce compania a ratat estimările Wall Street atât pentru venituri, cat si pentru profitul net pentru cel de-al treilea trimestru fiscal. Totodată, compania si-a redus previziunile pentru întregul an, stârnind îngrijorări in rândul investitorilor. Veniturile au fost de 25.67 mld. USD, sub valoarea de 25.9 mld. USD estimata de analiști, iar profitul net pe acțiune s-a situat la 1.85 USD, sub prognozele analiștilor de 2.30 USD. (Sursa: CNBC)

The Walt Disney Company Preț curent 113.53 USD (0.99% ) MCap 208B

Disney lansează un nou vas de croaziera, Treasure, ca parte a unui plan de a-si dubla flota pana in 2031. Disney Treasure va începe primul voiaj din portul Canaveral, Florida, către Caraibe, în decembrie, devenind a 6-a nava din linia de croaziere a companiei. Terasare are o capacitate de 4,000 de pasageri și 1,555 membri de echipaj, oferind ca si celelalte nave de croaziere Disney restaurante tematice, saloane selecte si divertisment live de înalta calitate la bord. (Sursa: CNBC)

Nvidia Preț curent 146.0400 USD ( -0.66% ) MCap 3.44T

Veniturile Nvidia au continuat sa crească într-un ritm accelerat (+97% vs 2023), depășind borna de 35 mld. USD, cu aproape 2 mld. USD peste estimările analiștilor. Profitul per acțiune a fost de 0.81 USD, cu 0.06 USD mai mare fata de prognoze. Pentru trimestrul in curs, compania se așteaptă la venituri de 37.5 mld. USD (+/- 2%), in linie cu estimările de pe Wall Street. De aceasta data, reacția prețului nu a fost una majora, acesta corectandu-se cu 2% in ședința de after-hours. (Sursa: CNBC)

