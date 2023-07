T1 2023 a adus volume în scădere pe BVB – TradeVille

Exploatarea Energiei Eoliene Offshore, In Dezbatere

Luni, Ministerul Energiei a pus in dezbatere publica proiectul de lege privind exploatarea energiei eoliene offshore. Potențialul eolian din Marea Neagra este remarcabil, de peste 75 GWh, conform estimărilor Ministerului Energiei. Prin acest proiect de act normativ, Romania va crea cadrul legal pentru dezvoltarea investițiilor in energia offshore. Pana la data de 30 iulie 2027, Ministerul Energiei va elabora si aproba procedura de atribuire a concesiunii in vederea exploatării perimetrelor offshore prin licitație publica. Perimetrele offshore vor fi stabilite in maximum doi ani. Pentru 3,000 MW instalați, investițiile in largul Marii Negre s-ar ridica la 8 mld. EUR. (Sursa: Economica.net)

T1 2023 A Adus Volume In Scădere Pe BVB

Conform ultimului raport ASF, valoarea tranzacțiilor de la BVB, in primele 3 luni ale anului curent, a fost de 2.7 mld. RON – in scădere cu 57% fata de aceeași perioada a anului trecut, in contextul in care numărul de tranzacții s-a diminuat cu 36% fata de 2022, majoritatea acestora fiind făcute pe piața principala, in timp ce pe SMT au fost derulate doar 5%. Acțiunile rămân clasa preferata de active pentru investitorii de la BVB, cu o pondere de 89% din totalul valorii tranzacționate la bursa. Indicele principal al pieței, BET, a avut o dinamica pozitiva de 3.8%, in timp ce indicele BETAeRO a crescut cu 7.9%. (Sursa: Economica.net)

Economia Germaniei Suferă In 2023

Conform Fondului Monetar International (FMI), economia Germaniei s-ar putea contracta ușor in acest an din cauza socului provocat de creșterea preturilor la energie si a înăspririi condițiilor de creditare. Pe termen mediu, creșterea medie a PIB ar urma sa revină sub nivelul de 1% pe fondul lipsei unor creșteri semnificative ale productivității. Potrivit FMI, se așteaptă ca inflația sa își continue trendul descendent datorita reducerii preturilor la energie si al înăspririi politicilor fiscale, in timp ce inflația de baza va înregistra o scădere mai lenta din cauza presiunilor de creștere a salariilor. (Sursa: Reuters)

Vânzările Cu Amănuntul In USA Înregistrează O Creștere Modesta

Vânzările cu amănuntul au crescut sub așteptări, in luna iunie 2023, in ciuda unor cheltuieli de consum ridicate. Astfel, comerțul cu amănuntul a crescut cu 0.2% in iunie, sub prognozele analiștilor care estimau o creștere de 0.5%. In ciuda majorărilor consecutive din partea FED a dobânzii de referința, cheltuielile de consum au rămas la un nivel ridicat, iar piața forței de munca a continuat sa stimuleze creșterile salariale. Cu excepția automobilelor, a benzinei, a materialelor de construcții si a serviciilor alimentare, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0.6% in luna iunie. Pentru trimestrul 2 al anului 2023, estimările de creștere economica ating in prezent o rata anualizata de 2.3%, peste nivelul de 2% înregistrat in T1 2023. (Sursa: Reuters)

Foraj Sonde Videle Preț curent 9.45 RON (1.61% ) MCap 118M P/E 5.57

Conducerea companiei Foraj Sonde Videle a informat piața cu privire la semnarea unui contract semnificativ cu OMV Petrom. In acest sens, compania va presta lucrări de foraj pe uscat cu instalație de 200mt. Valoarea contractului se ridica la 446.7 mil. RON si are o durata de cinci ani cu posibilitatea prelungirii. (Sursa: raport societate)

Societatea Energetica Electrica Preț curent 9.14 RON (3.86% ) MCap 3.17B P/E 4.89

Electrica anunța ca anul 2024 va marca tranziția de la perioada a patra la perioada a cincea de reglementare pentru operatorii de distribuție, potrivit unui ordin al ANRE. Astfel, vor avea loc modificări si completări ale metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. (Sursa: raport societate)

Agroserv Măriuță Preț curent 6.00 RON (0.00% ) MCap 60.4M P/E -31.94

Agroserv Măriuță, deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, a informat piața cu privire la încheierea unui acord de finanțare cu CEC Bank. Valoarea totala a finanțării se ridica la 9.5 mil. EUR si este destinata refinanțării portofoliului de credite contractate de la Banca Românească si ProCredit Bank. In urma încheierii acordului, compania va înregistra o structura a datoriei ce ii va permite contractarea unor credite noi pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare. (Sursa: raport societate)

Bucur București Preț curent 0.820 RON (2.50% ) MCap 68.2M P/E 30.206

Conducerea Bucur S.A. București a anunțat piața cu privire la demisia administratorului societății, Dan Florin Marinescu, care este si membru al Consiliului de Administrație. Astfel, in perioada următoare, compania va efectua demersurile necesare pentru numirea unui administrator provizoriu, pana la următoare întrunire a Adunării Generale a Acționarilor. (Sursa: raport societate)

Meta Estate Trust Preț curent 0.875 RON (0.57% ) MCap 75.7M P/E 11.626

Meta Estate Trust, companie care activează in sectorul investițiilor imobiliare, a anunțat alegerea unui nou reprezentant al firmei de management, Meta Management Team SRL, in Consiliul de Administrație. In acest sens, Teodor-Cristian Cartianu li va înlocui pe Eugen Voicu. (Sursa: ZF)

Nuclearelectrica Preț curent 45.10 RON ( -0.55% ) MCap 13.6B P/E 5.05

Nuclearelectrica si Energocom, compania de furnizare energie din Republica Moldova, au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru a dezvolta cooperarea pe termen lung in sectorul energetic si pentru a atinge obiective comune de strategie. Astfel, prin acest document, Nuclearelectrica si-a arătat disponibilitatea de a livra energie electrica in tara vecina din producția viitoare a noilor unități, 3 si 4, de la Cernavoda, precum si de a sprijini dezvoltarea competentelor in domeniul resurselor umane in sectorul energiei nucleare. (Sursa: comunicat companie)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Preț curent 102.11 USD ( -1.75% ) MCap 2.68T

Potrivit analiștilor, producătorul de cipuri TSMC ar putea raporta o scădere a profitului net cu 27%, in T2 2023 fata de T2 2022. Totuși, analiștii sunt de părere ca performantele financiare ale companiei s-ar îmbunătăți in trimestrul curent. Scăderea previzionata a profitului net este influențata parțial si de un T2 2022 remarcabil, in care compania a beneficiat de o cerere ridicata, in urma ridicării restricțiilor aferente pandemiei. (Sursa: Reuters)

Berkshire Hathaway Inc Preț curent 346.10 USD (0.54% ) MCap 752B

Intr-un document depus la Comisia pentru Valori Mobiliare a SUA, Berkshire Hathaway a informat in legătura cu reducerea cu 70% a participației sale la Activision Blizzard, pana la 14.7 mil. acțiuni, in condițiile in care Microsoft este tot mai apropo de achiziția producătorului de jocuri video. CEO-ul Berkshire, Warren Buffet, a investit in Activision pentru a profita de oportunitatea de arbitraj apăruta după anunțul privind intenția de achiziție din partea Microsoft. (Sursa: Barrons)

General Motors Co Preț curent 38.82 USD (0.18% ) MCap 56.5B P/E 6.02

Un director al General Motors a declarat ca producătorul auto nu produce si livrează automobile suficient de rapid pentru a satisface cererea ridicata din partea clienților. Astfel, compania americana se va concentra asupra îmbunătățirii vitezei de aprovizionare cu autoturisme a dealerilor. (Sursa: Reuters)

