Tarifele devin realitate – TradeVille

Industria, în scădere substanțială

Industria României a scăzut anul trecut cu 13,1% față de rezultatele din 2019, potrivit unei analize publicate de Eurostat. Economia s-a confruntat astfel cu a 6-a cea mai mare reducere a acestui sector de activitate, după cele consemnate în țări mai dezvoltate precum Luxemburg, Italia, Germania și Belgia. Această dinamică reflectă o problemă majoră, întrucât pierderea de pondere în PIB a industriei pe parcursul ultimilor 5 ani este de la 25% înspre 15%, iar schimburile de bunuri pe piața unică au relevat o capacitate redusă de acoperire a importurilor cu exporturi de mărfuri, fiind o cauză directă a unui deficit de cont curent ajuns în jurul pragului de 8% din PIB. (Sursa: Financial Intelligence)

Scădere a dobânzii în Marea Britanie

Banca Angliei a votat cu o majoritate strânsă, 5–4, pentru reducerea dobânzii de politică monetară de la 4,25% la 4%, în ciuda inflației persistente (3,6% în iunie) și a unei economii fragile (PIB în scădere cu 0,1% în mai). Decizia reflectă o abordare „graduală și atentă” într-un context de incertitudine economică, marcat de un loc de muncă în răcire și creștere slabă. Unii membri ai comitetului au susținut menținerea dobânzii, iar unul a cerut o reducere și mai agresivă, de 50 de puncte de bază. Lira sterlină s-a apreciat ușor după anunț, iar economiștii anticipează că tendința de reducere a dobânzilor va continua, deși ritmul va depinde de evoluția inflației și a pieței muncii. (Sursa: CNBC)

Creșterea exporturilor

Creșterea exporturilor Chinei în luna iulie a depășit semnificativ așteptările pieței, în contextul în care timpul rămas din armistițiul tarifar cu SUA continuă să scadă, iar importurile au atins cel mai ridicat nivel din ultimul an. Exporturile au crescut cu 7,2% în iulie comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Importurile au avut o dinamică de +4,1%, marcând cel mai mare salt din iulie 2024, conform datelor LSEG. (Sursa: CNBC)

Tarifele devin realitate

Tarifele „reciproce” impuse de președintele american Donald Trump au intrat în vigoare de ieri, aplicând taxe vamale mai mari asupra exporturilor multor parteneri comerciali ai SUA. Unele dintre cele mai mari tarife includ 41% pentru Siria și 40% pentru Laos și Myanmar. Separat, Brazilia și India se confruntă cu tarife de 50%. În cazul Braziliei, aceste tarife par să fie deja aplicate, în timp ce pentru India rata este în prezent de 25%, urmând să crească la 50% mai târziu în luna august, conform unui ordin executiv semnat miercuri. Trump a declarat că tarifele impuse Indiei au de-a face cu achizițiile sale curente de petrol din Rusia. (Sursa: CNBC)

Societatea Energetică Electrica Preț curent 18,50 RON (-0,22%) MCap 6,28B P/E 14,13

Electrica a raportat indicatorii operaționali pentru T2 2025, unde a ilustrat o creștere de 1,1% a volumului de energie electrică distribuită, la 4.334 GWh, comparativ cu T2 2024. În segmentul de furnizare, volumul de energie electrică vândut pe piața cu amănuntul a scăzut cu 3,4%, la 1.710,1 GWh, pe fondul creșterii cu 3,9% în segmentul concurențial și al scăderii cu 15,7% în serviciul universal și FUI. Furnizarea de gaze naturale a crescut semnificativ, de la 78,0 GWh la 111,4 GWh (+42,8%). În producția de energie, volumele au scăzut cu 10,6%, la 2.432 MWh, iar certificatele verzi generate au fost mai puține (-10,2%). (Sursa: BVB)

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Preț curent 124,50 RON (0,08%) MCap 56B P/E 16,51

Analiștii de la Swiss Capital estimează o scădere de 25% a profitului obținut de Hidroelectrica pentru trimestrul 2, pe fondul secetei, al scăderii producției și al creșterii de costuri. Hidroelectrica urmează să publice rezultatele semestriale pe data de 13 august. Estimările vin în contextul în care producția netă de electricitate a companiei este prognozată să scadă cu 15% în T2, până la 3,41 TWh. (Sursa: ZF)

Agroland Business System Preț curent 1,465 RON (0,34%) MCap 131M P/E 15,524

Conducerea Agroland Business System a informat piața cu privire la deschiderea celui de-al 33-lea magazin MEGA din România. Noul magazin se situează în centrul comercial Park Plaza din Slobozia. Este cel de-al 8-lea magazin deschis în județul Ialomița și primul în format MEGA. Investiția s-a ridicat la valoarea de 150.000 EUR. Conducerea companiei estimează vânzări în valoare de peste 800.000 EUR pentru 2026 și un trafic mediu zilnic de aproximativ 150 de persoane. Acțiunile Agroland au un plus de aproximativ 30% de la începutul anului și au avut o dinamică de +8,5% de la publicarea rezultatelor trimestriale. (Surse: BVB; ZF)

One United Properties Preț curent 25,15 RON (-3,45%) MCap 2,78B P/E 8,93

One United Properties a înregistrat în S1 vânzări și pre-vânzări în valoare totală de 95,4 mil. EUR. Grupul a vândut și pre-vândut 301 apartamente și unități comerciale și 332 de locuri de parcare și alte tipuri de unități. În S1, prețul mediu de vânzare pe metru pătrat a crescut cu 20% față de aceeași perioadă din 2024. Evoluția a fost determinată de mixul de vânzări din proiecte precum One Lake Club și One High District. (Sursa: BVB)

S.N.G.N. Romgaz Preț curent 8,29 RON (3,24%) MCap 31,9B P/E 10,92

Romgaz a încheiat un contract de 332,2 mil. RON cu ELCEN, principalul furnizor de agent termic pentru București, pentru livrarea de gaze în perioada noiembrie 2025 – aprilie 2026, suma depășind 10% din cifra de afaceri din 2024. Conform bugetului, profitul net estimat pentru 2025 este de 2,35 mld. RON, în scădere cu 26% față de 2024, și va continua să scadă la 1,77 mld. RON în 2027 și 1,4 mld. RON în 2028. (Sursa: ZF)

Ascendia Preț curent 7,00 RON (0,29%) MCap 82M P/E 11,02

Ascendia a semnat șase contracte de peste 30 mil. RON în 2025, jumătate dintre ele în ultimele săptămâni. Acțiunile au urcat cu 40% la final de iulie, acumulând un avans de 114% de la începutul anului. Cel mai mare contract, de 15 mil. RON, a fost semnat pe 22 ianuarie și presupune livrarea de licențe LIVRESQ și echipamente hardware, cu termen de finalizare în septembrie 2025. Alte contracte importante au fost semnate în iulie, iunie și ianuarie, cu valori între 2 și 5 mil. RON. (Sursa: ZF)

Toyota Motor Corporation Preț curent 181,25 USD (-1,49%) MCap 248B

Toyota a anunțat o scădere de 11% a profitului operațional în T2 și a redus cu 600 mld. JPY prognoza pentru întregul an financiar, până la 3,2 trilioane JPY. Profitul net a coborât cu 37%, până la 841,3 mld. JPY, în contextul pierderilor de 450 mld. JPY generate de tarifele impuse de SUA. Deși cererea globală rămâne puternică, compania resimte presiuni din partea cursului valutar și a costurilor ridicate. Toyota estimează un impact total de 1,4 trilioane JPY pe 2025 din cauza tarifelor, însă un acord comercial recent ar putea reduce treptat povara, prin scăderea taxelor la 15%. (Sursa: CNBC)

Eli Lilly and Company Preț curent 640,28 USD (-14,21%) MCap 580B

Acțiunile Eli Lilly au scăzut cu peste 13% după ce datele dintr-un studiu clinic au arătat că pastila sa de slăbit, orforglipron, a avut rezultate sub așteptări, cu o reducere de 11% a greutății corporale, sub nivelul obținut de rivalul Novo Nordisk cu Wegovy (15%). Totuși, Lilly și-a majorat estimările de profit și venituri pentru 2025, pe fondul vânzărilor puternice ale medicamentelor Zepbound și Mounjaro. În T2, compania a raportat venituri de 15,6 mld. USD și un profit ajustat pe acțiune de 6,31 USD, ambele peste estimări, de 14,71 mld. USD, respectiv 5,57 USD/acțiune. (Sursa: Bloomberg)

SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF

