Temeri pentru economia SUA – TradeVille

Industria prelucrătoare, snapshot în 2024

În luna decembrie 2024, comenzile noi din industria prelucrătoare, pe total (piața interna și piața externa), au scăzut cu 14.1%, în termeni nominali, față de luna anterioară, în timp ce, față de decembrie 2023, au crescut cu 7.7%. În anul 2024, per total, comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în termeni nominali, cu 3.1%. (Sursa: INS)

Lucrările de construcții, în scădere în 2024

În luna decembrie 2024, volumul lucrărilor de construcții a crescut, față de luna noiembrie 2024, ca serie bruta, cu 26.3%, în timp ce, față de luna decembrie 2023, a marcat o scădere de 11.6%. În întreg anul 2024, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, față de anul 2023, ca serie brută, cu 5.9%. (Sursa: INS)

BoJ – estimări pentru politica monetară în 2025

Banca Japoniei (BOJ) va majora dobânda de politică monetară o singură dată în 2025, cel mai probabil în trimestrul al treilea, până la 0.75%, conform unui sondaj Reuters. Majoritatea economiștilor estimează că această creștere va avea loc în iulie sau septembrie, după ce BOJ a majorat rata la 0.50% în ianuarie. Creșterea salariilor, estimată la 5% în acest an, susține politica de înăsprire monetară, însă economiștii atrag atenția asupra sustenabilității acestor majorări, în special pentru firmele mici. Pe termen lung, previziunile indică o rată de 1.00% până în martie 2026, iar piața swap-urilor japoneze anticipează o probabilitate de 69% pentru doua creșteri suplimentare de 25 de puncte de baza în acest an. (Sursa: Reuters)

Temeri pentru economia SUA

Temerile legate de stagflatie reapar pe piețele americane, pe fondul inflației persistente și al politicilor comerciale protecționiste ale președintelui Donald Trump, care riscă să frâneze creșterea economică. Un sondaj realizat de Bank of America arată că așteptările investitorilor privind stagflatia au atins un nivel maxim al ultimelor șapte luni, deși piețele rămân optimiste față de agenda pro-creștere a lui Trump. Tarifele impuse pe importurile chineze și amenințarea unor taxe suplimentare pe autoturisme, semiconductori și produse farmaceutice alimentează riscul unor șocuri negative de ofertă, similare celor din anii '70. Totuși, mulți analiști consider că economia SUA va evita stagflatia, cu inflația de bază la 3%, mult sub nivelul din trecut. (Sursa: Reuters)

Mercedes Benz Group Preț curent 305.40 RON ( -0.84% ) MCap 326B

Mercedes-Benz a anunțat ieri noi masuri de reducere a costurilor și o gamă de produse care include mai multe modele pe benzină și motorină decât vehicule electrice, într-o încercare de a revigora marjele de profit, în contextul în care compania se pregătește pentru o scădere bruscă a câștigurilor în 2025. Producătorul german de mașini de lux va lansa 19 noi modele cu motor cu combustie și 17 vehicule electrice pe baterii până la sfârșitul lui 2027, semnalând o reorientare către motoarele cu ardere interna, după ce vânzările sale de vehicule electrice au scăzut cu un sfert anul trecut. (Sursa: Reuters)

Renault SA Preț curent 49.08 EUR ( -4.14% ) MCap 14.5B

Renault a înregistrat un profit operațional record de 4.3 mld. EUR în 2024, depășind estimările de 4.2 mld. EUR, în timp ce veniturile s-au majorat cu 7.4%, la 56.2 mld. EUR, susținute de lansările modelului electric R5 și noilor mașini hibride. Pentru 2025, compania estimează o marja în scădere la cel puțin 7%, din cauza noilor reglementari privind emisiile de carbon în UE. De asemenea, compania a anunțat un dividend de 2.2 EUR/acțiune, mai mare decât cel de 1.85 EUR din 2023. (Sursa: Reuters)

Carrefour Preț curent 12.460 EUR ( -9.08% ) MCap 9.24B

Carrefour a raportat o scădere de 7% a acțiunilor după ce a prognozat doar o ușoara creștere a fluxului de numerar liber și a profitului în 2025. Vânzările comparabile din Franța au continuat să scadă în T4, iar compania nu se așteaptă la o redresare rapidă a cererii. Marja de profit pentru a doua jumătate a anului a fost sub așteptări, afectată de reducerile de prețuri pentru a rămâne competitiv față de rivali precum Leclerc. De asemenea, investitorii au fost dezamăgiți de lipsa unui program de răscumpărare de acțiuni, Carrefour optând în schimb pentru un dividend special. (Sursa: Reuters)

Birkenstock Holding Limited Preț curent 52.55 USD ( -3.91% ) MCap 848B

Birkenstock a raportat venituri de 361.7 mil. EUR (377.47 mil. USD) in T1, peste estimările de 356.2 mil. EUR, susținute de vânzări solide în sezonul de sărbători. Profitul ajustat pe acțiune a fost de 18 EUR, cu 2 EUR peste așteptări. Vânzările en-gros au crescut cu 30%, la 182 mil. EUR, în timp ce vânzările directe către clienți au avansat cu 11%. Compania și-a menținut obiectivul de creștere a veniturilor cu 15%-17% și marja EBITDA de 30.8%-31.3%, însă ar putea fi afectată de tarifele impuse de Donald Trump. (Sursa: Reuters)

Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 133.4900 USD (6.12% ) MCap 350B

Alibaba a raportat un profit net de 48.945 mld. CNY (6.72 mld. USD) în ultimul trimestru, peste estimarea de 40.6 mld. CNY și aproape triplu față de anul anterior. Veniturile au ajuns la 280.154 mld. CNY, ușor peste prognoze. Cloud Intelligence Group a crescut cu 13%, iar segmentul AI a avut o creștere de trei cifre pentru al șaselea trimestru consecutiv. Diviziile Taobao și Tmall au avansat cu 5%, iar International Digital Commerce Group a crescut cu 32%. (Sursa: CNBC)

Walmart Inc Preț curent 97.56 USD ( -6.19% ) MCap 262B

Prețul acțiunilor Walmart s-a depreciat cu 8% în ședința de pre-market de ieri după publicarea ultimelor rezultate financiare care au depășit estimările Wall Street. Veniturile din trimestrul de sărbători au crescut cu aproximativ 4%, iar vânzările de comerț electronic cu 20% în SUA. Dinamica prețului acțiunilor a fost cauzată de prognozele pentru anul în curs. Discounterul american a declarat că se așteaptă ca vânzările să crească în intervalul 3-4%. Totodată, compania întrevede un impact negativ din cauza achiziției companiei de televizoare inteligente Vizio. (Sursa: CNBC)

