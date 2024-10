Tendințe în activitatea economică – TradeVille

Tendințe în activitatea economică

În perioada octombrie-decembrie 2024, industria prelucrătoare anticipează o creștere moderată a producției și o ușoară scădere a numărului de salariați, în timp ce prețurile produselor vor crește. În construcții, deși volumul producției va scădea, prețurile lucrărilor vor crește semnificativ. Comerțul cu amănuntul se va bucura de o activitate economică în creștere, cu mai multe comenzi și angajări, dar și cu preturi în urcare. În sectorul serviciilor, cererea rămâne stabilă, la fel și numărul de angajați, însă prețurile vor avea o tendință de creștere moderată. (Sursa: INS)

Pauză, final, Trump?

Investitorii urmăresc cu atenție casele de pariuri, la care șansele lui Trump au crescut, în timp ce sondajele arată o competiție strânsă cu vicepreședintele Kamala Harris. Dolarul a crescut cu peste 3% în octombrie, stimulat de creșterea randamentelor obligațiunilor și de posibilitatea unor tarife mai mari impuse de Trump, ceea ce ar putea spori inflația și menține ratele Fed ridicate. Pe acest fond, volatilitatea așteptată a euro a atins cel mai înalt nivel din ultimele 18 luni, iar unii manageri de portofoliu, precum James Athey de la Marlborough, au redus expunerea la datoria SUA în favoarea obligațiunilor germane. (Sursa: Reuters)

Petrolul, încă protejat

Futures-urile pe petrol au scăzut cu peste 4% luni, pe măsură ce îngrijorările privind întreruperile de aprovizionare s-au redus după ce atacurile aeriene ale Israelului asupra Iranului au evitat instalațiile petroliere și nucleare. Nymex crude pentru decembrie a scăzut cu 4.9% la 68.29 USD/baril, iar Brent cu 4.6% la 72.52 USD/baril. (Sursa: SeekingAlpha)

Arabia Saudită 2030

Mii de investitori, fondatori și finanțatori se reunesc la Riyadh pentru a opta ediție a Future Investment Initiative, parte din planul Vision 2030 al Arabiei Saudite. Pe fondul condițiilor economice restrânse și al scăderii preturilor la petrol, regatul a înăsprit criteriile pentru investițiile externe. Totodată, strategia include cerințe mai stricte pentru companiile care doresc acces la capital saudit, accentul punându-se pe investiții locale. (Sursa: CNBC)

S.n.g.n. Romgaz Preț curent 5.500 RON (0.00% ) MCap 21.1B P/E 4.754

Romgaz a publicat rezultatele operaționale cheie preliminare la 9 luni. În acest sens, producția de energie electrică a crescut în primele 9 luni din acest an cu 13.7%, iar extracția de gaze naturale cu 4.4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Romgaz a anunțat că a extras 3.67 mld. metri cubi de gaze naturale în primele 9 luni din 2024, conform raportului preliminar. (Sursa: ZF)

Med Life Preț curent 5.940 RON ( -0.17% ) MCap 3.15B P/E 381.450

MedLife a informat piața cu privire la achiziția unui un pachet majoritar de 60% din acțiunile grupului Routine Med din Tulcea, extinzându-și astfel prezența în sud-estul României. Routine Med oferă spitalizare și ambulatoriu, cu peste 20 de specialități medicale, anul trecut înregistrând o cifră de afaceri de peste 15 mil. RON. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 0.5040 RON ( -2.14% ) MCap 1.92B P/E 4.9313

În ultimele 18 luni, One United Properties a vândut proprietăți închiriate pe termen lung în valoare de 52.4 mil. EUR, cu un randament mediu de 6.64%. Printre aceste active se numără One Herastrau Office și spațiile de la One Verdi Park. Totodată, compania a început construcția One Technology District, un campus de birouri pentru Infineon Technologies, cu o valoare de 57 mil. EUR, ce va deveni cel mai mare centru de cercetare în domeniul semiconductorilor din sud-estul Europei, programat sa fie operațional până în 2026. (Sursa: ZF)

Meta Estate Trust Preț curent 0.640 RON (1.59% ) MCap 65.5M P/E 5.086

Adoptarea legislației REIT în România poate atrage capital pentru sectorul imobiliar și diversifica piața de capital, oferind acces simplificat atât investitorilor mari, cât și celor mici. În 41 de tari, REIT-urile au dus la creșteri semnificative ale investițiilor și IPO-urilor. Meta Estate Trust subliniază că REIT-urile pot democratiza investițiile imobiliare, contribuind la reprezentarea mai bună a sectorului pe bursa și oferind protecție împotriva inflației și lichiditate crescută. (Sursa: Ziare.com)

Roca Industry Holdingrock1 Preț curent 8.00 RON ( -1.84% ) MCap 198M P/E -28.32

EVOLOR, un lider în producția de lacuri și vopseluri din România și parte din grupul Roca Industry cu o cifră de afaceri de 96.2 mil. RON în 2023, a inaugurat o nouă fabrică pe platforma Oltchim Râmnicu Vâlcea, modernizată complet. Noua unitate, pe fosta locație Chempro, va produce 10,000 tone anual și va crește capacitatea de producție cu 15%. Investiția include echipamente robotizate și un laborator de cercetare-dezvoltare, consolidând poziția EVOLOR pe piața europeană. (Sursa: ZF)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.868 RON (0.00% ) MCap 907M P/E 34.468

Arobs Transilvania Software a anunțat vânzarea de către CEO-ul Voicu Oprean a 35.4 mil. de acțiuni, la prețul de 0.9 RON per acțiune, în valoare totală de 31.9 mil. RON. Acțiunile au fost achiziționate de Cabrio Investment, deținuta în proporție de 50% de Oprean și 50% de Delia Alina Oprean. Arobs a raportat o scădere de 52% a profitului net în S1/2024, acesta ajungând la 10.8 mil. RON. (Sursa: ZF)

Boeing Co Preț curent 153.41 USD ( -1.03% ) MCap 89.8B

Boeing a lansat luni o inițiativă de atragere de capital, vizând obținerea a până la 19 mld. USD printr-o ofertă de 90 mil. de acțiuni comune și 5 mld. USD în acțiuni depozitare. Fondurile vor sprijini finanțele afectate de greva prelungită a angajaților și problemele de siguranță, protejând totodată ratingul investițional al Boeing, esențial pentru costurile sale de finanțare. Cu dificultăți financiare crescânde, inclusiv pierderi de 6 mld. USD pe trimestrul trecut și presiuni asupra creditului investițional, Boeing riscă retrogradarea ratingurilor sale de credit la categoria "junk" de către agențiile S&P, Moody's si Fitch dacă nu plătește 11 mld. USD din datoriile scadente, până în 2026. (Sursa: Reuters)

