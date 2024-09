Tinerii conduc rata șomajului în România – TradeVille

Tinerii, cea mai mare rata a șomajului in Romania

In T2 2024, Romania a înregistrat o populație activa de 8.41 mil. persoane, dintre care 7.9 mil. sunt persoane ocupate, 6.79 mil. fiind salariate. Rata de ocupare a populației a atins un total de 64.4%, crescând cu 0.2 puncte procentuale fata de T1 2024, iar rata șomajului a fost de 5%, in scădere cu 0.3 puncte procentuale fata de T1. Grupa de vârstă cu nivelul cel mai ridicat al șomajului, de 22.7%, este cea a tinerilor cu vârste cuprinse intre 15 si 24 de ani. (Sursa: INS)

Producția industriala in luna iulie

Producția de energie termica si electrica (+10.7%), industria extractiva (+4.6%) si industria prelucrătoare (+1.9%) au reușit, împreuna, sa genereze creșterea producției industriale cu 3% ca serie bruta fata de luna precedenta. Ca serie ajustata, totuși, rezultatul este in scădere cu 3.4%, indice calculat in funcție de numărul de zile lucrătoare si de sezonalitate. (Sursa: INS)

SUA se lupta cu o criza a locuințelor

Piața imobiliara din SUA pare a fi un adevărat câmp de lupta: acțiunile constructorilor au crescut cu 110% de la începutul anului 2021, proprietarii bucurandu-se de o creștere medie de 38% a preturilor, pe când chiriașii se confrunta cu preturi exorbitante, oferta scăzută si rate ipotecare prea mari pentru gospodarii. In medie, costurile de proprietate ajung la un nivel de 44% din venitul mediu al unei familii, comparativ cu 30%, procent considerat accesibil. (Sursa: Barron’s)

China nu poate stimula consumul

Stimularea consumului prin implementarea programelor de trade-in pare sa nu funcționeze pentru China. Deși guvernul a alocat un buget echivalent cu 41.5 mld. USD in obligațiuni speciale pentru a extinde politica deja existenta de schimburi si a face modernizări de echipamente, consumatorii chinezi prefera sa își păstreze bunurile vechi, pentru a economisi banii pe care i-ar plăti in plus, pe lângă produsul dat la schimb. (Sursa: CNBC)

Teraplast Pret curent 0.4830 RON ( -1.23% ) MCap 1.05B P/E -234.6429

TeraPlast a încheiat anticipat plasamentul privat destinat majorării de capital pe fondul suprasubscrierii: prețul final a fost stabilit de Consiliul de Administrație la valoarea de 0.45 RON/acțiune nou emisa. Prețul se aplica atât in cazul acțiunilor noi, subscrise de către acționarii îndreptățiți, cat si in cazul acțiunilor noi din cadrul plasamentului privat, ajungând-se la un volum mai mare decât numărul acțiunilor obiect ale plasamentului. (Sursa: Financial Intelligence)

Societatea Energetica Electrica Pret curent 14.04 RON (0.00% ) MCap 4.76B P/E 7.73

Electrica a anunțat, printr-un comunicat publicat la Bursa de Valori București, ca procesul de achiziție a 100% din acțiunile Foton Power Energy este finalizat. Aceasta achiziție a fost anunțată prima data in 2021, fiind parte a strategiei grupului Electrica de a se extinde pe lanțul valoric al energiei electrice, cu precădere in sectorul energiei din surse regenerabile. (Sursa: BVB)

Boeing Co Pret curent 162.34 USD ( -0.26% ) MCap 93.6B P/E -20.93

Muncitorii din fabricile Boeing de pe Coasta de Vest a SUA au intrat in greva după ce 96% dintre ei au votat pentru încetarea activității. Aproximativ 30,000 de membri ai sindicatului IAM au respins contractul propus, marcând prima greva din 2008. Contractul oferea o creștere salariala de 25%, un bonus de semnare de 3,000 USD si promisiunea construirii unui nou avion comercial in zona Seattle. Totuși, muncitorii au solicitat o majorare salariala de 40% si au criticat eliminarea bonusului anual. (Sursa: Reuters)

United Airlines Holdings Pret curent 50.690 USD (2.09% ) MCap 16.6B P/E 6.264

United Airlines a anunțat ca va oferi Wi-Fi gratuit de la Starlink, serviciul de internet prin satelit al SpaceX, pe sute de avioane, marcând cel mai mare parteneriat de acest gen pentru SpaceX. Aceasta inițiativă apare pe fondul investițiilor companiilor aeriene in îmbunătățirea vitezei internetului la bord. Delta Air Lines oferă deja internet gratuit membrilor programului sau de loialitate SkyMiles, iar Hawaiian Airlines si JetBlue Airways au, de asemenea, Wi-Fi gratuit la bord. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Pret curent 229.4200 USD ( -0.17% ) MCap 729B P/E 59.8135

Analiștii au ajustat estimările privind livrările Tesla pentru trimestrul 3, reducând prognoza la aproximativ 459,000 de vehicule, comparativ cu 443,956 livrate in trimestrul anterior. De asemenea, estimările pentru câștigurile pe acțiune au fost reduse la 0.61 USD, din cauza preturilor mai agresive, in special in China. Tesla a ratat țintele EPS in ultimele patru din cinci trimestre, iar marjele brute au scăzut din cauza concurentei si cheltuielilor mari pentru AI si noi tehnologii. (Sursa: Seeking Alpha)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

