Tokyo Metro la bursa din Japonia – TradeVille

Rectificări bugetare

Ultimele estimări arata ca deficitul bugetar ar putea ajunge, in 2024, la 6.95% din PIB vs 5% in legea bugetului, in timp ce creșterea economica este prognozata sa atingă 2.8% vs o creștere de 3.4% anticipata la începutul anului. După 2 ani in care nu s-au mai făcut rectificări bugetare, Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de ordonanța de urgenta privind rectificările pentru 2024. (Sursa: ZF)

Tokyo Metro la bursa din Japonia

Oferta Publica Inițială a companiei Tokyo Metro Co., unul dintre cei doi operatori de metrou din capitala Japoniei, vizează sa strângă aproximativ 2.24 mld. USD, oferind un impuls important listărilor de pe bursa locala. Potrivit Bloomberg, acesta ar fi cel mai mare IPO din Japonia de la listarea de 21 mld. USD a SoftBank Corp. din decembrie 2018. Tokyo Metro Co. Intenționează sa se listeze pe 23 octombrie, potrivit declarației Ministerului Finanțelor din Japonia. (Sursa: Bloomberg)

3 mld. USD pentru producătorii americani de baterii

Biden acorda o finanțare de 3 mld. USD pentru a stimula producția interna de baterii avansate care vizează 25 de companii americane. American Battery Technology Co. si producătorul de litiu Albemarle Corp. sunt printre companiile beneficiare. Finanțarea face parte dintr-un proiect mai amplu al Casei Albe de a crea un lanț de aprovizionare intern. (Sursa: Bloomber)

Sectorul auto continua scăderile

Acțiunile companiilor auto europene devin din ce in ce mai nepopulare, chiar daca evaluările acestora au ajuns la niveluri istorice de minime. Indicele STOXX 600 Autos si Parts a avut una dintre cele mai slabe performante din acest an, analiștii estimând o scădere a profitului cu 13.6% in 2024. Problemele sunt cauzate de o tranziție tehnologica complexa, concurenta acerba din partea producătorilor chinezi si consumatori tot mai atenți la preturi. Marii producători, precum Volkswagen, se confrunta cu costuri in creștere si cu o cerere in scădere pentru vehiculele electrice. Cu vânzările de mașini in scădere si incertitudini economice, experții avertizează ca acțiunile din acest sector ar putea continua sa scadă, in ciuda preturilor tentante. (Sursa: Reuters)

Ads

One United Properties Pret curent 0.5710 RON ( -4.67% ) MCap 2.18B P/E 5.5869

One United Properties a informat piața cu privire la încheierea primei etape a majorării de capital, desfășurată intre 19 august si 19 septembrie 2024. In aceasta etapa, investitorii au subscris 1,700,293,317 acțiuni noi, din totalul de 1,750,000,000 oferite. Acțiunile ramase nesubscrise, aproximativ 49.7 milioane, vor fi oferite in cadrul unui plasament privat ce va avea loc intre 20 si 26 septembrie 2024. Prețul acțiunilor va fi stabilit de Consiliul de Administrație pe baza exercițiului de bookbuilding. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Foraj Sonde Videle Pret curent 14.0 RON (0.00% ) MCap 158M P/E 9.1

Foraj Sonde SA Videle a anunțat investitorii ca a furnizat către OMV Petrom o instalație de foraj automatizata de ultima generație, HM150, unica in Romania si printre cele mai inovatoare din luni. In prima faza, instalația va fi utilizata la mai multe zăcăminte din Oltenia, Muntenia si Moldova. Noua instalație, pusa la dispoziția OMV Petrom de către FSV, nu îmbunătățește doar performanta exploatării zăcămintelor si impactul asupra mediului, ci si siguranța si eficienta operațiunilor de foraj. (Sursa: BVB)

Ads

Societatea Energetica Electrica Pret curent 14.16 RON ( -2.61% ) MCap 4.8B P/E 7.80

Electrica convoacă acționarii pentru a aproba, printre altele, finanțarea printr-o emisiune sau mai multe de obligațiuni verzi in valoare de pana la 500 mil. EUR si contractarea unui credit sindicalizat de la bănci de pana la 3.1 mld. RON (620 mil. EUR) pentru susținerea planurilor de investiții. (Sursa: ZF)

Dn Agrar Group Pret curent 1.475 RON ( -0.34% ) MCap 234M P/E 10.335

DN Agrar a investit aproape 100 mil. EUR de la intrarea sa in piața in 2008, realizând doua achiziții strategice susținute de finanțări atât din piața de capital, cat si bancare. Strategia companiei se concentrează pe dezvoltarea sustenabila pe termen lung si pe creșterea capacitații de producție. „De la listarea la BVB, ne-am triplat afacerea, asigurând un EBITDA consistent, si ne-am propus sa o dublam din nou pana in 2027”, a afirmat Peter de Boer, director IR al DN Agrar. (Sursa: Financial Intelligence)

Sphera Franchise Group Pret curent 39.6 RON (0.51% ) MCap 1.53B P/E 16.0

Ads

Sphera Franchise Group a declarat ca analizează posibilitatea introducerii de noi branduri in portofoliul grupului, având acces la toate brandurile din portofoliul Yum!Brands, francizorul companiei. „Avem toate brandurile pe care ei pot sa le ofere ca franciza si ne uitam activ sa introducem branduri noi. Trebuie sa găsim brandul potrivit pentru ca, așa cum am obișnuit in ultimul timp, investițiile sunt chibzuite si aduc plus valoare acționarilor”, a afirmat Valentin Budes, CFO-ul companiei. (Sursa: SFG)

Mercedes Benz Group Pret curent 275.80 RON ( -6.51% ) MCap 295B

Mercedes-Benz si-a redus, pentru a doua oara in doua luni, previziunile de profit pentru 2024, din cauza cererii slabe pe piața auto din China. Compania germana de lux anticipează acum un randament ajustat al vânzărilor intre 7.5% si 8.5%, fata de 10-11% anterior. Problemele economice din China afectează si alți producători auto europeni, precum BMW si Volkswagen. EBIT-ul grupului Mercedes-Benz este estimat sa scadă semnificativ sub nivelul de 19.7 mld. EUR de anul trecut. (Sursa: Reuters)

Ads

Sanofi SA Pret curent 103.56 EUR ( -0.44% ) MCap 129B

Medicamentul experimental al Sanofi pentru tratarea sclerozei multiple, Tolebrutinib, a întârziat progresia bolii cu 31%, oferind speranța pacienților pentru care in prezent nu exista tratament. Rezultatele confirma constatările de baza publicate pe 2 septembrie. (Sursa: Bloomberg)

NIO INC Pret curent 5.27 USD (3.74% ) MCap 8.72B

Sub-brandul Onvo, Nio își propune sa concureze direct cu Tesla Model Y prin lansarea modelului L60. Vehiculul are un preț competitiv de aproximativ 31,140 USD, mai puțin decât Model Y de la Tesla in China. Onvo a reușit sa atragă un număr semnificativ de talente din industria auto, cu 40% dintre managerii de magazine provenind de la Tesla si 27% de la Li Auto, dobândind astfel un avantaj competitiv in dezvoltarea unei rețele puternice de vânzări si servicii. Nio spera sa livreze 20,000 de unități Onvo L60 pana la sfârșitul anului. (Sursa: CNEVPost)

NIKE Pret curent 85.98 USD (4.76% ) MCap 132B

Ads

Elliott Hill va deveni noul CEO al Nike pe 14 octombrie 2024, după o cariera de peste trei decenii in cadrul companiei. Începând ca stagiar in 1988, Hill a urcat in funcții de conducere, inclusiv in calitate de Președinte al diviziei Consumer & Marketplace. Sub conducerea sa, se așteaptă revitalizarea brandului, care se confrunta cu o concurenta din ce in ce mai acerba si scăderea vânzărilor. Wall Street își pune speranțele ca

Broadcom nu mai ia în calcul o ofertă pentru preluarea Intel Corp, potrivit unui raport Bloomberg. O eventuală ofertă a Broadcom pentru Intel ar fi întâmpinat probabil provocări din partea autorităților de reglementare, având în vedere că o altă tranzacție majoră a Broadcom, cea pentru Qualcomm, a fost blocată în 2018 de guvernul american din motive de securitate națională. (Sursa: SeekingAlpha)

Deschide Cont la TradeVille

Ads

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads