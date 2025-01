Topul administratorilor de fonduri mutuale în 2024 – TradeVille

Topul administratorilor de fonduri mutuale în 2024

In 2024, aproape toți administratorii de fonduri mutuale au înregistrat creșteri ale activelor, care au însumat 26.5 mld. RON. Cea mai impresionanta evoluție a avut-o BRD Asset Management, care, deși la finalul lui 2023 se afla pe locul al patrulea în topul celor mai mari administratori de investiții, a ocupat, la sfârșitul lui 2024, primul loc datorita creșterii activelor cu 2.3 mld. RON. Astfel, cota de piața a BRD AM a urcat cu 3.7%. Pe locul 2 s-a clasat in 2024 Raiffeisen Asset Management, cu active in valoare de 5.39 mil. RON si o cota de piața de 20.3%, urmat de BT Asset Management cu aceeași cota de piața si active de 5.38 mil. RON. Erste AM, care la finele lui 2023 ocupa primul loc, a coborât pe poziția a patra, in ciuda majorării activelor, din cauza scăderii cotei de piața la 19.2%. (Sursa: ZF)

Managerii se așteaptă la creșteri de preț

Ultimele date de la INS arata ca managerii din Romania se așteaptă la o relativa stabilitate a activității economice si a numărului de salariați in industria prelucrătoare si servicii, in timp ce preturile in comerțul cu amănuntul sunt prognozate sa crească semnificativ. Soldul conjuctural in cazul creșterii preturilor produselor industriale este de +30, in cazul lucrărilor de construcții este de +38%, in cazul comerțului cu amănuntul este de +46%, iar in cazul serviciilor este de +24%. (Sursa: INS)

Norvegia, lider global în transportul sustenabil

Norvegia se pregătește sa devina prima tara care va face tranziția completa la vehicule electrice. Vânzările de mașini electrice au crescut de la 1% in 2010 la 88.9% anul trecut, iar in primele săptămâni din 2025, vehiculele electrice au reprezentat deja 96% din mașinile noi vândute. Tara nordica este aproape de a atinge obiectivul de a elimina complet mașinile pe benzina si motorina, stabilit de guvern in 2017. (Sursa: CNBC)

Presiune pe preturi în Marea Britanie

Preturile din magazinele din Marea Britanie au scăzut cu 0.7% in termeni anuali in luna ianuarie, o rata mai mica de deflație comparativ cu scăderea de 1% din decembrie, conform British Retail Consortium (BRC). Preturile alimentelor au crescut cu 0.5% lunar, cea mai rapida creștere de la aprilie 2024, semnalând presiuni mai mari asupra costurilor pentru retaileri. BRC a avertizat ca, fără intervenții guvernamentale, cum ar fi reduceri ale taxelor pe proprietate, gospodăriile din Marea Britanie ar putea resimți o presiune financiara sporita. Inflația este prognozata sa crească de la 2.5% in decembrie la aproximativ 3% in ianuarie. (Sursa: Reuters)

Ing Groep Preț curent 16.010 EUR (0.14% ) MCap 60.3B

ING Groep va vinde afacerea sa din Rusia către Global Development JSC, asumandu-si un impact de 730 mil. USD asupra profitului. Tranzacția include o pierdere contabila de aproximativ 400 mil. EUR si un impact negativ de 300 mil. EUR din conversia valutara, reducând rata CET1 cu aproximativ 5 puncte de baza. Aceasta decizie marchează retragerea completa a ING din Rusia, proces inițiat după invazia Ucrainei din 2022. Vânzarea include toate acțiunile ING Bank (Eurasia) JSC, activitățile locale și personalul, iar finalizarea este așteptata în trimestrul al treilea din 2025. (Sursa: SeekingAlpha)

Nvidia Preț curent 121.860 USD (2.77% ) MCap 3.15T

Nvidia a pierdut aproape 600 de mld. USD din capitalizarea bursiera într-o singura zi, după o scădere de 17% a acțiunilor, cel mai mare declin într-o singura zi din istoria SUA. Scăderea a fost provocata de îngrijorările legate de concurenta crescuta din partea companiei chineze DeepSeek, care a lansat recent un model de limbaj open-source construit in doar 2 luni cu cipuri Nvidia de capacitate redusa si cu o investiție de 6 mil. USD. Companiile care depind de cipurile Nvidia au avut, de asemenea, scăderi semnificative, Dell, Oracle si Super Micro Computer înregistrând pierderi de cel puțin 8.7%. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Preț curent 239.400 USD (4.08% ) MCap 3.74T

Într-o perioada dificila pentru sectorul tehnologic din SUA, Apple a avut performante remarcabile, cu o creștere de 1.3% a acțiunilor in primele tranzacții de luni. Compania se diferențiază prin cheltuieli reduse pentru infrastructura AI. In timp ce alte companii ca Microsoft si Meta Platforms investesc masiv in centre de date AI, Apple se concentrează pe dezvoltarea modelelor AI puternice care funcționează direct pe dispozitivele sale, economisind astfel costuri. (Sursa: Barron’s)

TESLA INC. Preț curent 389.420 USD ( -1.95% ) MCap 1.26T

Tesla si BMW, alături de producători chinezi de vehicule electrice precum BYD, Geely si SAIC Motor, contesta tarifele impuse de Uniunea Europeana pentru vehiculele electrice produse in China. Tarifele, care ajung pana la 45%, au fost introduse după ce o investigație anti-subvenții a constatat ca sprijinul oferit de Beijing afecta producătorii auto europeni. Tesla si BMW au depus contestații la Tribunalul General al UE, susținând ca tarifele limitează accesul consumatorilor europeni la vehicule electrice si încetinesc decarbonizarea transportului. UE si-a exprimat deschiderea pentru negocieri, dar intenționează să-si apere poziția in instanța. Contestația amplifica tensiunile dintre UE si Tesla, in contextul investigațiilor in desfășurare asupra platformei X, deținuta de Elon Musk, conform legislației stricte a blocului privind conținutul digital. (Sursa: SeekingAlpha)

Alphabet Inc. - clasa A Preț curent 194.46 USD (1.35% ) MCap 2.56T

Google a cerut Curții de Justiție a Uniunii Europene sa anuleze amenda record de 4.3 mld. EUR (redusa ulterior la 4.1 mld. EUR) impusa de Comisia Europeana pentru abuz de poziție dominanta prin Android. Google a argumentat ca amenda penalizează inovația si meritele companiei, susținând ca acordurile care obligau producătorii de telefoane sa preinstaleze aplicațiile sale au stimulat, nu restricționat, concurenta. Comisia a considerat ca aceste practici au sufocat rivalii. Decizia instanței, așteptata in lunile următoare, va fi definitiva. Intre timp, Google este investigata de UE pentru afacerea sa din domeniul publicității digitale, cu o decizie preconizata in acest an. (Sursa: Reuters)

Starbucks Corporation Preț curent 99.290 USD ( -0.75% ) MCap 115B

Starbucks a înregistrat o scădere de 4% a vânzărilor in aceleași magazine, însă a depășit estimările analiștilor, raportând un profit net pe acțiune de 0.69 USD, comparativ cu așteptările de 0.67 USD/acțiune, si venituri de 9.4 mld. USD, peste estimarea de 9.31 mld. USD. Traficul persoanelor in magazine a scăzut cu 8% in SUA si cu 6% in China, unde compania a apelat la reduceri pentru a face fata concurentei. (Sursa: CNBC)

Novo Nordisk A/s Preț curent 85.17 USD ( -2.70% ) MCap 193B

FDA a aprobat utilizarea Ozempic, produs de Novo Nordisk, pentru tratarea bolilor cronice de rinichi la pacienții cu diabet de tip 2, extinzând astfel utilizarea medicamentului. Studiile au arătat ca medicamentul scade riscul de insuficienta renala sau deces cu 24%, reduce riscul de evenimente cardiovasculare majore cu 18% si scade riscul de deces din orice cauza cu 20%. (Sursa: CNBC)

General Motors Co Preț curent 48.92 USD ( -10.92% ) MCap 69.2B

General Motors a depășit așteptările in ultimul trimestru al anului 2024, raportând venituri de 47.7 mld. USD (+11% vs T4 2023) si un profit net ajustat pe acțiune de 1.92 USD, depășind prognoza de 1.89 USD, însă a înregistrat o pierdere neta de 2.96 mld. USD din cauza unor cheltuieli excepționale de 5 mld. USD. Pentru 2024, veniturile au crescut cu 9.1%, la 187.44 mld. USD, însă profitul net a scăzut cu 40.7%, la 6 mld. USD. Pentru 2025, GM estimează un profit net intre 11.2 - 12.5 mld. USD si o producție de 300,000 de vehicule electrice, în creștere cu 59% fata de 2024. (Sursa: CNBC)

Lvmh Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne Preț curent 757.0 EUR (0.29% ) MCap 382B

LVMH a raportat venituri de 84.68 mld. EUR (88.27 mld. USD) pentru 2024, depășind estimările de 84.38 mld. EUR si marcând o creștere organica de 1% fata de anul precedent. Vânzările au crescut in T4, susținute de consumatorii din Europa, SUA si Japonia, în timp ce regiunea Asia a rămas slaba. Performanta a fost condusa de divizia de retail selectiv (inclusiv Sephora) si de segmentul de parfumuri si cosmetice, in timp ce moda, bunurile din piele si spirtoasele au avut rezultate mai slabe. (Sursa: CNBC)

