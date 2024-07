Tot mai aproape de ținta FED – TradeVille

Noul IRCC

Banca Națională a României a anunțat noul indice de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), care va intra in vigoare săptămâna viitoare. IRCC de 5.86% este cu 0.04% sub cel din ultimul trimestru. Aceasta scădere va influenta ratele lunare ale celor cu credite in moneda națională cu aproximativ 4-5 RON, in funcție de sold, iar din toamna, ratele ar putea creste din nou, cu un IRCC posibil peste 6%. (Sursa: Economica)

Proiecții CFA

Mai mult de jumătate dintre analiștii Asociației CFA Romania anticipează o reducere a ratei inflației in următoarele 12 luni, pana la nivelul de 5.45%. In ceea ce privește cursul de schimb valutar EUR/RON, 88% din participanți prognozează o depreciere a monedei naționale. Pentru următoarele 12 luni, se așteaptă depășirea pragului de 5 RON pentru un EUR, pana la valoarea de 5.0605 RON. (Sursa: Economica.net)

Inflația Scade Înainte De Olimpiada

Inflația din Franța a încetinit, consolidând decizia Băncii Centrale Europene de a începe reducerea ratelor record ale dobânzii si oferind un avantaj pentru Președintele Emanuel Macron in vederea alegerilor din weekend. Preturile de consum in a doua cea mai mare economie din zona euro au crescut cu 2.5% fata de anul trecut, in scădere de la 2.6% luna precedenta. Aceste cifre au fost in line cu prognozele oferite de economiști intr-un sondaj Bloomberg. (Sursa: Bloomberg)

Tot Mai Aproape De Ținta FED

Indicele preturilor cheltuielilor de consum personal a crescut cu doar 0.1% in luna mai in SUA, si cu 2.6% fata de anul trecut. Aceasta valoare este in scădere cu 0.2% fata de luna precedenta. Ambele cifre au fost in conformitate cu estimările analiștilor de la Dow Jones. Luna mai a marcat cea mai scăzută rata anuala a inflației din martie 2021, luna in care s-a marcat prima depășire a pragului de 2%, atent urmărit de către Rezerva Federala. (Sursa: CNBC)

Hidroelectrica Pret curent 124.70 RON (0.65% ) MCap 56B P/E 9.40

Acționarii Hidroelectrica au aprobat la sfârșitul săptămânii trecute bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul in curs. Acesta a fost rectificat ca urmare a unor modificări legislative si factori externi care afectează situația financiara a societății. Astfel, Hidroelectrica estimează un profit net de 4.15 mld. RON, in scădere cu 14.2% fata de BVC-ul anterior si cu 34.4% mai mic comparativ cu rezultatul din 2023. (Sursa: ZF)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.3950 RON ( -1.20% ) MCap 2.23B P/E -2.4923

Franklin Templeton, care administrează Fondul Proprietatea, a anunțat la BVB ca participațiile fondurilor de pensii NN, cel mai mare investitor de pe bursa, au scăzut sub 10%, ajungând la 9.82% din FP, echivalentul a 346 mil. de drepturi de vot. Acțiunile FP au înregistrat o scădere de 24.5% in acest an si de 79.5% in ultimele 12 luni, având o capitalizare bursiera de 2.2 mld. RON. (Sursa: https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/nn-pensii-cel-mai-mare-investitor-de-la-bursa-vinde-din-actiunile-22418798)

OMV Petrom Pret curent 0.7650 RON (1.46% ) MCap 47.6B P/E 12.0733

OMV Petrom a semnat un contract cu Expur S.A. pentru furnizarea de ulei vegetal pretratat, care va fi folosit ca materie prima in producția de combustibili sustenabili pentru aviație si motorina din surse regenerabile la rafinăria Petrobrazi. Contractul este valabil timp de șase ani, cu opțiunea de extindere pentru încă doi ani, prevede livrări începând din 2028, totalizând peste 0.7 mil. de tone, si are o valoare estimata de peste 750 mil. EUR. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Pret curent 214.53 USD (0.20% ) MCap 3.3T P/E 34.88

Datele de la Academia Chineza de Tehnologia Informației si Comunicațiilor (CAICT) au arătat ca livrările de telefoane străine in China au crescut cu aproape 40% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Deși Apple nu este menționata explicit, compania este principalul producător de telefoane străine in China, sugerând ca aceasta creștere se datorează performantei din acest an a companiei cu sediul in Cupertino. (Sursa: Reuters)

Toyota Motor Corporation Pret curent 205.34 USD (0.72% ) MCap 279B

Toyota planifica sa lanseze in China anul viitor primul sau model de mașină electrica dotat cu un sistem avansat de conducere autonoma similar cu Tesla Full Self-Driving. Bozhi 3X, primul vehicul echipat cu acest sistem va consolida poziția de lider in tehnologia de conducere autonoma printre toate mărcile străine din China. (Sursa: Yahoo Finance)

Nokia Corporation Pret curent 3.76 USD (0.80% ) MCap 21.1B

Nokia a anunțat achiziția producătorului american de echipamente de rețea optica Infinera într-o tranzacție de 2.3 mld. USD. Aceasta tranzacție ii va permite Nokia sa devina al doilea cel mai mare furnizor pe piața de rețele optice, cu o cota de piață de 20%, urmând Huawei. Achiziția este văzută ca o oportunitate strategica optima in contextul investițiilor semnificative in centre de date pentru a susține creșterea inteligentei artificiale. (Sursa: Yahoo Finance)

