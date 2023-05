Tot mai multe locuri de muncă vacante

In T1 2023, numărul locurilor de munca vacante din Romania a fost de 47,100, cu 5,200 mai mult fata de T4 2022. Astfel, rata locurilor de munca vacante (exprimata ca procent din totalul locurilor de munca), pentru T1 2023, a fost de aproximativ 0.93% (+0.1 p.p. vs. T4 2022). Fata de T1 2022, numarul locurilor de munca vacante a scazut cu doar 200. In T1 2023, cele mai mari rate ale locurilor de munca vacante s-au inregistrat in administratia publica (1.91%) si in intermedieri financiare si asigurari (1.88%), printre altele. (Sursa: INS)

Companiile Romanesti Au Platit Mai Mult Pentru Servicii

In T1 2023, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate, in principal, intreprinderilor a crescut, in termeni nominali, cu 17.8% (serie bruta), respectiv cu 19.5% (serie ajustata sezonier). La nivelul seriei brute, cele mai mari cresteri se remarca pe segmentul altor servicii furnizate in principal intreprinderilor (21.7%), transporturi (+18.7%) sau servicii IT (+15.5%), printre altele. In luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, cresterea nominala a cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate intreprinderilor a fost de 16.3% (serie bruta). Indicativ, rata anuala a inflatiei pe categoria serviciilor (total piata), in luna martie 2023, a fost putin peste 10.8%. (Surse: INS (1);INS (2))

BCE, Cu Ochii Pe Rezervele De Lichiditate Ale Bancilor

BCE intensifica monitorizarea rezervelor de lichiditate ale bancilor si ar putea inaspri cerintele de lichiditate pentru unele dintre elespre finalul acestui an. Anuntul vine in contextul in care criza bancara din SUA si prabusirea Credit Suisse pun in discutie masurile prudentiale luate de bancile centrale. (Sursa: Bloomberg)

Sprijin Guvernamental Pentru Industria De Semiconductori

Marea Britanie a anuntat, vineri, acordarea unui sprijin de pana la 1 mld. GBP (1.24 mld. USD) pentru industria sa de semiconductori, in incercarea de a stimula capacitatile de fabricare a cipurilor ale companiilor britanice si de a preveni noi perturbari pe lantul de aprovizionare. Investitia face parte dintr-o strategie pe 20 de ani, care vizeaza atat asigurarea aprovizionarii cu cipuri, cat si protejarea impotriva riscurilor ce pot afecta securitatea nationala. Intr-o prima etapa, intre 2023 si 2025, guvernul va investi pana la 200 mil. GBP, urmand sa isi extinda angajamentul, de pana la un 1 mld. GBP, in urmatorul deceniu. Totodata, Marea Britanie va incerca sa-si intensifice cooperarea cu parteneri internationali, prin incheierea de acorduri cu acestia, asa cum a fost cel incheiat saptamana trecuta cu Japonia. (Sursa: CNBC)

Dn Agrar Group Pret curent 0.732 RON (0.27% ) MCap 116M P/E 8.159

Conducerea companiei DN Agrar a informat investitorii si actionarii cu privire la organizarea “Zilei Investitorului” DN Agrar pe data de 12.06.2023. In cadrul evenimentului, participantii vor avea ocazia sa cunoasca activitatea operationala a companiei si sa discute cu echipa de management a DN Agrar. Evenimentul va incepe la ora 11 la Pensiunea Casa Buna din satul Reciu, comuna Garbova, jud. Alba. Compania va asigura transport de la Aeroportul Cluj-Napoca, de la ora 09:00. (Sursa: BVB)

Electromagnetica Bucuresti Pret curent 0.184 RON (3.37% ) MCap 124M P/E 6.035

Actionariatul Electromagnetica este convocat la AGA Ordinara & Extraordinara in data de 3/4 iulie 2023. La AGOA, unul dintre punctele de pe ordinea de zi prevede revocarea tuturor administratorilor societatii si realegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani. Un alt punct solicita aprobarea suplimentarii programului de investitii al societatii, pentru 2023-2024, cu valoarea investitiilor aferente unui imobil amplasat pe Calea Rahovei, in Bucuresti. Totodata, se supune la vot mandatarea Consiliului de Administratie de a dispune, in limita a 300,000 EUR, realocarea sumelor destinate investitiilor, intre investitiile aprobate. (Sursa: BVB)

SIF Oltenia Pret curent 1.720 RON (0.29% ) MCap 860M P/E 5.218

SIF Oltenia a inforomat piata cu privire la initierea demersurilor necesare pentru vanzarea participatiei de 8.57% detinuta in cadrul capitalului social al Tusnad S.A. (TSND) prin metoda “vanzare speciala la ordin”. Fondul intentioneaza sa vanda un numar de peste 25.8 mil. actiuni la un pret de 0.1 RON/actiune, incepand cu data de 22 mai 2023. (Sursa: BVB)

Life Is Hard Pret curent 2.440 RON (0.83% ) MCap 52.4M P/E 8.711

Life is Hard a anuntat inregistrarea la Registrul Comertului a majorarii de capital social de 4 mil. RON, din profitul aferent perioadei de raportare incheiata la 31 decembrie 2022. Capitalul social, dupa majorare, este de aproximativ 14.8 mil. RON. (Sursa: BVB)

The Walt Disney Company Pret curent 91.91 USD ( -1.97% ) MCap 166B P/E 40.52

Disney renunta la planurile sale de a construi un campus in statul american Florida, care ar fi costat 1 mld. USD si ar fi relocat 2,000 locuri de munca. Anuntul vine in contextul in care compania este in disputa cu Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis. Totodata, Disney va inchide un hotel din Orlando, care are tema decorativa inspirata din seria de filme Star Wars. Acest hotel a fost deschis cu mai putin de doi ani in urma. Decizia este motivata de eforturile companiei de a reduce costurile de operare a parcurilor de divertisment. (Surse: Reuters (1);Reuters (2))

Apple Inc. Pret curent 175.470 USD (0.24% ) MCap 2.76T P/E 29.308

Apple a restrictionat, angajatilor sai, utilizarea ChatGPT si a altor instrumente externe de inteligenta artificiala, pe masura ce isi dezvolta propria tehnologie similara. Compania este ingrijorata ca angajatii ar putea divulga date confidentiale prin utilizarea tehnologiilor externe. In acelasi timp, Apple le-a interzis angajatilor sai sa foloseasca Copilot, aplicatia care automatizeaza scrierea de coduri, a celor de la GitHub, firma detinuta de Microsoft, (Sursa: WSJ)

Credit Suisse Group Ag Pret curent 0.8801 USD (1.16% ) MCap 2.3B

Detinatorii obligatiunilor AT1 emise de Credit Suisse, care au fost anulate prin decizia Finma, autoritatea de reglementare a pietelor financiare din Elvetia, vor avea la dispozitie documentele care consemneaza anularea acestor obligatiuni. Investitorii, care detin impreuna 4.5 mld. USD dintr-o emisiune totala, anulata, in valoare de 17 mld. USD au obtinut, astfel, o victorie de etapa. Cand a hotarat sa anuleze datoriile AT1, Finma nu a facut publice documentele care consemneaza aceasta decizie. (Sursa: Financial Times)

