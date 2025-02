Tot mai mulți investitori la BVB – TradeVille

Tot mai mulți investitori la BVB

In ultimele 3 luni, numărul investitorilor la BVB a crescut cu 5.2% (11,162 persoane), urcând la 226,057, conform calculelor ZF. In anul 2024, numărul investitorilor a avansat cu 26.6% (47,496 persoane), aproape cați erau la finalul anului 2019 (54,000 persoane). Dintre aceștia, 19.59% dețin doar titluri de stat emise de Ministerul Finantelor. Comparativ cu trimestrul precedent, valoarea portofoliului total a înregistrat o creștere de 0.45%, ajungând la 349.2 mld. RON. (Sursa: ZF)

România, mai aproape de a intra în OCDE

Luca Niculescu, secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe si coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE, a anunțat joi ca Romania a încheiat cu succes toate cele 12 evaluări ale OCDE propuse pentru anul 2024 si urmează sa intre in organizație in anul 2026 daca isi menține ritmul actual si in anul 2025. (Sursa: Economica)

Prețul locuințelor din Marea Britanie, nou record

Preturile locuințelor din Marea Britanie au atins un nou record in ianuarie 2025, crescând cu 0.7% fata de luna precedenta, pe fondul unei cereri ridicate din partea cumpărătorilor care au dorit sa profite de o reducere fiscala înainte de înăsprirea taxei pe tranzacțiile imobiliare începând din luna aprilie. Preturile au crescut cu 3% fata de aceeași perioada a anului trecut, prețul mediu al locuințelor ajungând la 299,138 GBP. Modificările fiscale vor reduce pragurile pentru plata taxei pe locuințe, iar pentru cumpărătorii la prima achiziție, pragul va scădea de la 425,000 la 300,000 GBP. Piața imobiliara rămâne reziliența in ciuda costurilor mari ale împrumuturilor si a economiei slabe. (Sursa: Bloomberg)

Rata șomajului coboară la 4% in SUA

Numărul locurilor de munca din afara sectorului agricol a crescut cu 143,000 in luna ianuarie, in scădere fata de cele 307,000 din decembrie (revizuite in crestere) si sub estimarea de 169,000 a analistilor. Rata șomajului a coborât ușor la 4%. Creșterea locurilor de munca s-a concentrat in sectorul sănătății (44,000), comerțului cu amănuntul (34,000) si administrației publice (32,000). Salariile au crescut mai mult decât se aștepta: câștigul mediu pe ora a avansat cu 0.5% in ianuarie si cu 4.1% fata de anul trecut, comparativ cu estimările de 0.3% si, respectiv, de 3.7% ale analiștilor. Raportul a inclus si revizuiri semnificative ale datelor de referința pentru totalurile din 2024. (Sursa: CNBC)

Societatea Energetica Electrica Preț curent 14.18 RON ( -1.80% ) MCap 4.81B P/E 9.55

Scoietatea Energetica Electrica a informat investitorii cu privire la încheierea achiziției companiei Crucea Power Park, ce are ca obiect principal de activitate producția de energie din surse eoliene. Compania dezvolta un proiect european cu o capacitate instalata in turbine de pana la 138 MW si o capacitate de stocare a energiei de 60 MWh, aliniat cu obiectivul Electrica de a dezvolta segmentul de producție a energiei electrice si dezvoltare a a sectorului energetic din Romania. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Preț curent 0.1700 RON (0.00% ) MCap 107M P/E -58.3579

Bittnet a informat investitorii in legătura cu semnarea unui contract de valoare semnificativa de către Dendrio Solutions, cu o valoare totala de 37.5 mil. RON. Obiectul contractului il reprezintă furnizarea de echipamente pe o perioada de 36 de luni de la semnare. Beneficiarul este un client din sectorul public. (Sursa: BVB)

Stellantis Nv Pret curent 12.506 EUR ( -1.25% ) MCap 40.1B

Stellantis își consolidează parteneriatul strategic cu Mistral AI pentru a integra inteligenta artificiala in multiple domenii, de la ingineria vehiculelor pana la experiențele din interiorul mașinii. Companiile explorează împreuna dezvoltarea unui asistent auto bazat pe AI, care le va permite șoferilor sa interacționeze cu vehiculele lor folosind limbaj natural. (Sursa: Seeking Alpha)

Sanofi SA Preț curent 103.36 EUR ( -0.35% ) MCap 129B

Sanofi a finalizat prima transa a programului sau de răscumpărare de acțiuni in valoare de 5 mld. EUR. Prima transa a acestui program a fost anunțata pe 3 februarie 2025 si executata pe 5 februarie 2025, suma ridicandu-se la 3 mld. EUR. Compania din domeniul sănătății a încheiat, de asemenea, un mandat cu un furnizor de servicii de investiții pentru a doua transa a acestui program, in cadrul careia isi va răscumpăra propriile acțiuni pentru o suma totala de pana la 2 mld. EUR, in perioada 7 februarie - 31 decembrie 2025. (Sursa: Seeking Alpha)

Porsche Ag Vz Pret curent 55.56 EUR ( -7.15% ) MCap 29.4B

Actiunile Porsche au scăzut cu 7% vineri, marcând cea mai mare scădere de la listarea companiei, după ce aceasta a avertizat ca lansarea unor noi modele si costurile legate de baterii vor afecta marjele de profit din 2025. Porsche a anunțat o marja estimata de 10-12%, sub așteptările analiștilor de 14.8% si mult sub ținta pe termen mediu de 17-19%. Compania va suporta un impact de 800 mil. euro pentru lansarea de modele noi cu motoare cu combustie si hibride, pe fondul cererii scăzute pentru vehicule electrice in Europa si a competiției intense din China. Acțiunile Porsche au pierdut 27% in 2024, iar capitalizarea sa s-a înjumătățit fata de vârful din mai 2023. (Sursa: yahoo.finance.com)

TESLA INC. Preț curent 361.620 USD ( -3.39% ) MCap 1.14T

Vânzările Tesla de mașini in China au scăzut in ianuarie, pe fondul intensificării concurentei din partea rivalilor autohtoni. Compania a vândut 63,238 de vehicule electrice in ianuarie, in scădere cu 11.5% fata de cele 71,447 vândute in aceeași luna a anului trecut. Acțiunile Tesla au scăzut cu aproximativ 1.5% in tranzacțiile premarket după publicarea cifrelor. Prin comparație, rivalul chinez BYD a vândut luna trecuta 296,446 de vehicule electrice si hibride plug-in, in creștere cu 47% fata de anul precedent. (Sursa: CNBC)

Byd Company Limited Preț curent 40.910 EUR (6.79% ) MCap 118B

Acțiunile BYD au crescut cu 21% in aceasta săptămâna, marcând cea mai buna performanta din 2020, pe fondul așteptărilor privind un update important al tehnologiei sale de conducere autonoma. Investitorii anticipează ca producătorul chinez de vehicule electrice va prezenta progrese in sistemul sau "God’s Eye" si va introduce funcții inteligente la modelele low-cost, intensificând concurenta pe piața chineza a EV-urilor. Creșterea opțiunilor tranzacționate pe BYD si alte companii din lanțul de aprovizionare EV sugerează un interes ridicat al investitorilor. BYD vizează vânzări intre 5-6 mil. unități in 2025, dupa ce a livrat 4.3 mil. anul trecut, consolidandu-si poziția ca al optulea cel mai mare producător auto global. (Sursa: yahoo.finance.com)

