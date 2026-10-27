TradeVille – Anthropic depune documentația pentru listare

Analiștii CFA estimează o creștere de 0,1% a PIB în 2026

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a urcat în luna septembrie cu 3,4 puncte față de august, la 42,9 puncte, pe fondul unor anticipații mai bune privind economia, însă rămâne de 26 de luni sub pragul neutru de 50 de puncte. Analiștii estimează pentru 2026 o creștere a PIB de doar 0,1%, unele opinii indicând chiar posibilitatea unei recesiuni, și un deficit bugetar de 5,5% din PIB, revizuit în scădere cu 0,3 puncte procentuale față de sondajul anterior. Rata anticipată a inflației pentru următoarele 12 luni a coborât la 5,77%, în timp ce 96% dintre respondenți se așteaptă la o depreciere a monedei naționale, cu un curs mediu estimat de 5,3893 RON/EUR peste un an. În contextul războiului din Iran, analiștii estimează că prețul petrolului Brent ar putea ajunge la o medie de 92 USD pe baril în următoarele șase luni, cu incertitudini ridicate. (Sursa: ZF)

Insolvențele cresc cu 12% în primele nouă luni

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Numărul insolvențelor din România a crescut cu 12% în primele nouă luni din 2026, față de perioada similară a anului trecut, cele mai mari avansuri fiind înregistrate în agricultură și construcții, potrivit domnului Ionuț Daniel Coleașă, COO și partener în CITR. Acesta a subliniat că insolvența este un indicator întârziat, care reflectă dificultățile financiare acumulate în ultimii trei-patru ani, nu doar în 2026. În agricultură (culturi mari și creșterea animalelor), 1,700 dintre cele 4,000 de companii de impact, care generează 60% din cifra de afaceri a sectorului, sunt restructurabile sau în insolvență iminentă, cumulând datorii de 37 mld. RON și 21,000 de angajați. Rata creditelor neperformante în agricultură este de 10%, dublu față de media de 5%, în timp ce dobânzile practicate de firmele de leasing au crescut de la an la an. (Sursa: ZF)

UE pregătește noi restricții la importurile din China

Uniunea Europeană intenționează să introducă măsuri de salvgardare, sub forma unor plafoane de import sau a unor tarife, pentru a limita importurile din China în sectoare precum chimicale, mobilă și utilaje, acestea putând fi prezentate încă din primul trimestru din 2027, potrivit unor surse apropiate de subiect. Comisia Europeană urmărește să reproducă acordul recent cu Beijingul privind autovehiculele hibride, prin care importurile au fost plafonate la 350,000 de unități pe an, nivel considerat suficient de ridicat pentru a descuraja represaliile. Măsurile vizează reducerea deficitului comercial al UE cu China, care a ajuns anul trecut la 360 mld. EUR (404 mld. USD). Acțiunile producătorilor industriali europeni au urcat, Konecranes avansând cu până la 2,7%, iar Atlas Copco cu până la 2,6%. Ministerul Comerțului din China a avertizat că UE nu ar trebui să subestimeze determinarea Beijingului de a-și proteja interesele. (Sursa: Bloomberg)

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Așteptările companiilor germane se îmbunătățesc pentru a șasea lună

Indicele Ifo al așteptărilor mediului de afaceri din Germania a urcat în octombrie la 91,6 puncte, de la 90,4 în luna anterioară, îmbunătățindu-se pentru a șasea lună consecutiv, în condițiile în care analiștii anticipau o scădere ușoară, la 90 de puncte. Indicatorul care măsoară condițiile curente a coborât însă ușor. Expansiunea economiei germane este susținută de cheltuielile ample pentru infrastructură, apărare și inteligență artificială, guvernul majorându-și recent prognoza de creștere pentru 2026 la 1,3%, deși banca centrală a Germaniei estimează că economia a stagnat în trimestrul al treilea, pe fondul nivelului scăzut al Rinului. BCE ar urma să mențină joi dobânda la depozite la 2,5%, oficialii săi semnalând însă că ar putea fi necesare noi majorări pentru temperarea inflației. (Sursa: Bloomberg)

Anthropic depune documentația pentru listarea pe Nasdaq

Anthropic, compania care dezvoltă modelele Claude, a depus la Comisia pentru Valori Mobiliare a SUA documentația pentru listarea pe Nasdaq, sub simbolul ANT, oferta urmând să vină la câteva luni după debutul SpaceX, cea mai mare listare din istorie, care a atras 85,7 mld. USD. Potrivit prospectului, veniturile companiei au crescut cu 1,304% în primul semestru, la 16,29 mld. USD, în timp ce pierderea netă a ajuns la 80,7 mld. USD, din care circa 72 mld. USD provin din ajustări contabile legate de reevaluarea unor obligațiuni convertibile, pe fondul creșterii evaluării companiei. Anthropic are obligații de plată pentru capacitate de calcul de circa 417 mld. USD, la care s-ar putea adăuga 125-150 mld. USD pentru capacități comandate cu livrare în perioada 2028-2031. Ultima rundă de finanțare, din luna mai, a evaluat compania la 965 mld. USD, iar coordonatorii principali ai ofertei sunt Goldman Sachs și Morgan Stanley. Printre factorii de risc menționați se numără disputa cu Pentagonul, care a clasificat compania drept risc pentru lanțul de aprovizionare, și care ar putea genera pierderi materiale de venituri. (Sursa: CNBC)

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Cris-Tim Family Holding | Pret curent 47.95 RON (-3.23%) | MCap 3.86B | P/E 30.45

Cris-Tim intenționează să concentreze producția cumulată de mâncăruri gata preparate și sandvișuri în cel mult două fabrici, după finalizarea achiziției Via Trend Ready Meals și a subsidiarei acesteia, Snack 4U Concept, cel mai mare producător de sandvișuri din România, estimată până la sfârșitul lunii noiembrie. Cele două companii, care operează în prezent trei unități de producție în Ilfov, Buzău și București și au 380 de angajați, urmează să fie absorbite ulterior prin fuziune de Cris-Tim. Compania mizează pe integrarea pe verticală în segmentul sandvișurilor, întrucât produce deja o parte importantă din ingredientele folosite, și pe rețeaua sa națională de distribuție pentru extinderea vânzărilor. În primul semestru, segmentul de mâncăruri gata preparate a generat venituri de 55,7 mil. RON (circa 10% din total), în scădere cu 2% YoY, pe fondul unor volume mai mici cu 8%, însă EBITDA aferentă a urcat cu 11%, la 15,2 mil. RON, datorită unui mix de produse mai favorabil. (Sursa: Economica.net)

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Christian ’76 Tour | Pret curent 1.318 RON (-2.66%) | MCap 284M | P/E 8.706

Christian Tour a lansat Vacanza.ro, o platformă online de turism dedicată rezervărilor individuale de zboruri și cazare, care reprezintă prima etapă a proiectului Vacanza Trip Builder și un prim pas în strategia de digitalizare prezentată investitorilor la IPO. În această fază, platforma funcționează ca o agenție de turism online, oferind acces la zboruri ale numeroaselor companii aeriene și la un portofoliu de peste trei milioane de unități de cazare din întreaga lume. Compania intenționează să extindă ulterior platforma spre planificarea unor călătorii complete și personalizate, cu recomandări asistate de inteligența artificială pentru zboruri, cazare, trasee, obiective turistice și restaurante. Componenta de inteligență artificială, inclusiv un consultant de călătorii virtual, se află în prezent în dezvoltare și testare internă și nu este inclusă în versiunea inițială. (Sursa: BVB)

2B Intelligent Soft | Preț curent 9.60 RON (-0.62%) | MCap 132M | P/E 9.38

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2B Intelligent Soft (Bento) a semnat cu Rompetrol Downstream, client existent, un contract în valoare de 644,843 EUR, fără TVA, pentru servicii de implementare și suport ale unei noi aplicații mobile destinate utilizatorilor B2C și B2B în cadrul unui singur ecosistem digital. Contractul a fost semnat pe 23 octombrie și are o durată de patru ani. Cumulat cu contractele încheiate anterior cu același client, valoarea depășește 10% din veniturile totale din ultimele situații financiare anuale ale companiei. (Sursa: BVB)

Astrazeneca Plc | Preț curent 172.03 USD (0.31%) | MCap 266B

Medicamentul experimental sone-ve al AstraZeneca a prelungit supraviețuirea pacienților cu cancer gastric avansat tratați anterior cu cel puțin două terapii peste așteptările analiștilor, potrivit datelor unui studiu clinic în faza finală, pe 532 de pacienți. Pacienții tratați cu sone-ve au trăit în medie 10 luni, față de 5 luni în cazul chimioterapiei, ceea ce corespunde unei reduceri cu 53% a riscului de deces, în timp ce analiștii anticipau un câștig de cel puțin două luni. Medicamentul nu a atins însă pragul de semnificație statistică pentru perioada fără progresia bolii, ceea ce, potrivit analiștilor HSBC, îl face mai greu de comparat cu terapia rivală dezvoltată de Takeda și Innovent. AstraZeneca estimează vânzări anuale maxime de 3-5 mld. USD pentru acest tratament, în timp ce estimările analiștilor sunt mai apropiate de 1 mld. USD. Datele vin la o lună după ce compania a agreat o investiție de 2 mld. USD în Summit Therapeutics. (Sursa: Reuters)

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Meta Platforms Inc (Facebook) | Preț curent 630.56 USD (-1.88%) | MCap 1.62T

Meta Platforms intenționează să atragă în total 95 mld. USD pentru a-și finanța investițiile în infrastructura de inteligență artificială și superinteligență, inițial prin oferte publice de acțiuni de 35 mld. USD, urmate de alte 60 mld. USD printr-un program de vânzare la prețul pieței. Nvidia, Advanced Micro Devices și Broadcom și-au exprimat interesul de a cumpăra acțiuni de până la 5 mld. USD. Acțiunile Meta au scăzut cu 1,6% după anunț. Săptămâna trecută, compania a raportat venituri trimestriale de 64,6 mld. USD (+26% YoY), peste așteptările analiștilor (63,37 mld. USD), însă investitorii s-au concentrat pe fluxul de numerar liber negativ și pe majorarea prognozei de cheltuieli de capital pentru acest an la 135-145 mld. USD, capătul inferior fiind ridicat de la 130 mld. USD. Meta construiește patru superclustere cu o capacitate de peste 1 GW fiecare și este pe cale să își dubleze aproape capacitatea de infrastructură în 2026. (Sursa: CNBC)

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Apple Inc | Preț curent 344.15 USD (-1.03%) | MCap 5.4T

Apple a prezentat un nou iPad mini, cu ecran OLED de 8,5 inchi, design rezistent la apă și procesorul A20 Pro, la un preț de pornire de 699 USD, față de 599 USD pentru modelul anterior. Dispozitivul este primul iPad cu certificare IP67 de rezistență la praf și apă, fiind cu 14% mai subțire și cu 13% mai ușor decât predecesorul, iar varianta complet echipată poate costa până la 1,249 USD. Precomenzile încep miercuri, iar vânzările pe 6 noiembrie. Lansarea deschide o săptămână de prezentări de produse, în care Apple urmează să dezvăluie un nou iMac, un MacBook Pro de 14 inchi cu cipul M6 și primul său MacBook Pro cu ecran tactil, după ce vineri a lansat iPhone Duo, primul său smartphone pliabil. (Sursa: Bloomberg)

Space Exploration Technologies (Spacex) | Preț curent 147.11 USD (-0.26%) | MCap

SpaceX a semnat cu Apollo Global Management un contract de leasing pentru echipamente de circa 40 mld. USD, pentru a finanța achiziția cipurilor necesare dezvoltării în inteligența artificială, inclusiv procesoare grafice Nvidia. Tranzacția, structurată sub forma unor obligațiuni private emise de o entitate din afara bilanțului, ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului, iar contractele de leasing să înceapă în prima jumătate a anului viitor, rata fixă urmând să fie stabilită la momentul fixării prețului. Compania a precizat că înregistrează perioade de recuperare a investițiilor în inteligența artificială de sub un an. Acordul vine după o săptămână volatilă pentru companiile de AI pe piețele de datorii, contractele de asigurare împotriva riscului de credit (CDS) ale SpaceX atingând vineri un record de 266 de puncte de bază, nivel specific emitenților cu rating speculativ, deși compania are rating investment grade de la cele mai mari trei agenții. (Sursa: Bloomberg)

Microsoft Corporation | Preț curent 532.18 USD (1.46%) | MCap 3.95T

Microsoft oferă plecări voluntare compensate pentru circa 60,000 de angajați din SUA, Canada, India și Marea Britanie, aproximativ 27% din totalul de 223,000, în încercarea de a echilibra investițiile costisitoare în infrastructura de AI cu eficiența capitalului. Programul vine după cel de pensionare voluntară din aprilie, la care erau eligibili circa 7% dintre angajații din SUA și la care au aderat peste 30% dintre aceștia, noua ofertă extinzându-se până la nivelul de vicepreședinte. Angajații trebuie să decidă la începutul lunii decembrie, iar cei care acceptă vor pleca pe 31 decembrie. În trimestrul aprilie-iunie, compania a raportat un flux de numerar liber pozitiv de 19,64 mld. USD, în scădere cu 23% YoY, în timp ce Alphabet și Amazon au avut fluxuri negative. Acțiunile Microsoft au marcat o creștere de 1,44% înaintea rezultatelor trimestriale programate miercuri. (Sursa: CNBC)

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Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutare pot influența randamentul investiției.

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Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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