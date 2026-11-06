TradeVille – Banca Angliei majorează dobânda

Coface anticipează revenirea economiei în 2027

Economia României va crește cu 1,6% în 2027, după un declin estimat de 0,7% în acest an, potrivit companiei de analiză și consultanță Coface. Estimarea de contracție pentru 2026 este mai severă decât majoritatea prognozelor oficiale, iar ritmul de creștere de anul viitor ar urma să rămână sub media regională și sub potențial. Spre comparație, Polonia ar urma să încetinească de la 3,6% la 3,2%, în timp ce Cehia și Ungaria sunt așteptate să accelereze de la 2,1% la 2,5%, respectiv de la 1,9% la 2,4%. Revenirea ar fi susținută de consolidarea fiscală și de efectul de bază, deși ritmul consolidării va încetini în 2027, Coface anticipând mai multă ezitare a noului Guvern în privința reformelor fiscale. (Sursa: ZF)

Fidelis de noiembrie

Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 6-13 noiembrie, o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis, cu dobânzi de până la 7,75% pe an în RON și 6,6% în euro. Investitorii pot beneficia de randamente diferite în funcție de monedă și perioada de maturitate, iar donatorii de sânge au parte de dobânzi preferențiale. Dobânzile sunt neimpozabile, iar titlurile vor putea fi tranzacționate la Bursa de Valori București din 19 noiembrie. De la începutul anului, statul a atras prin programul Fidelis 11,7 mld. RON de la populație. (Sursa: TradeVille)

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Banca Angliei majorează dobânda

Banca Angliei a majorat dobânda de referință cu 25 de puncte de bază, la 4%, prima creștere din august 2023, devenind ultima mare bancă centrală care intră într-un ciclu de înăsprire de la începutul războiului purtat de SUA și Israel împotriva Iranului, în urmă cu opt luni. Decizia a fost adoptată cu 8 voturi la 1, membrul disident votând pentru o majorare de 50 de puncte de bază, iar piețele evaluau o probabilitate de peste 99% a mișcării. Banca centrală estimează că inflația va urca la circa 5% până la mijlocul lui 2027, de la 3,5% în septembrie, pe fondul scumpirii energiei, iar guvernatorul Andrew Bailey a indicat că o nouă majorare ar putea fi justificată în lipsa unor progrese în conflict. Piețele evaluează o probabilitate de circa 25% a unei noi majorări în decembrie, iar randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani a urcat la 5,15%. (Sursa: CNBC)

Cererile de șomaj din SUA, la minimul ultimilor 57 de ani

Numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj din SUA a scăzut cu 6,000 în săptămâna încheiată pe 31 octombrie, la 189,000 (serie ajustată sezonier), sub așteptările pieței (196,000), potrivit Departamentului Muncii. Nivelul egalează minimul atins la jumătatea lunii iulie, cel mai redus din 1969, cererile menținându-se în mare parte sub 200,000 de la jumătatea lui septembrie. Separat, firma Challenger, Gray & Christmas a raportat 43,994 de concedieri anunțate în octombrie, cu 71% mai puține decât în urmă cu un an, în timp ce planurile de angajare au atins cel mai ridicat nivel pentru o lună octombrie din 2009, fiind în mare parte sezoniere. Raportul oficial privind piața muncii pentru octombrie, publicat vineri, ar urma să arate 65,000 de locuri de muncă noi, potrivit unui sondaj Reuters. (Sursa: Reuters)

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Nasdaq, cea mai slabă ședință din aprilie 2025

Indicele Nasdaq a scăzut cu 5,5% joi, cea mai puternică scădere din aprilie 2025, pe fondul îngrijorărilor că rezultatele alegerilor intermediare din SUA vor încetini investițiile în infrastructura de inteligență artificială, în condițiile în care democrații au câștigat în statele cu cele mai ambițioase planuri de centre de date. Nvidia și Qualcomm au pierdut fiecare peste 9%, Nvidia rămânând fără aproape 450 mld. USD din capitalizare, după ce Qualcomm a emis o prognoză dezamăgitoare pentru trimestrul curent, iar AMD, Micron și Applied Materials au înregistrat scăderi de peste 10%. Alegătorii s-au pronunțat împotriva centrelor de date în 40 din cele 41 de inițiative locale supuse votului în 10 state, potrivit Ballotpedia, iar președinta Meta, Dina Powell McCormick, a avertizat că dezvoltarea acestora va deveni mai dificilă. Marile companii de cloud, cu planuri de investiții de peste 100 mld. USD pe an, au scăzut între 2% și 4%, iar acțiunile Tesla și SpaceX au pierdut fiecare peste 9%. (Sursa: CNBC)

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Teraplast | Preț curent 0.3840 RON (-3.88%) | MCap 1.15B | P/E -75.1672

Grupul TeraPlast a raportat o cifră de afaceri de 943 mil. RON în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 10% YoY, și estimează pentru întregul an venituri record de 1,2 mld. RON (+14%), susținute de consolidarea operațiunilor din Spania începând cu trimestrul al treilea. Grupul a înregistrat însă o pierdere netă de 10,3 mil. RON, față de un profit de 6,3 mil. RON în perioada similară, pe fondul volumelor mai mici, al presiunilor asupra marjelor, al diferențelor de curs și al costurilor de achiziție și integrare a TeraPlast Iberia. EBITDA a scăzut cu 15%, la 61 mil. RON, iar marja EBITDA a coborât la 6,5%, de la 8,4%, divizia de Instalații fiind afectată de ritmul neregulat al finanțării proiectelor publice de infrastructură. Vânzările din afara României au crescut cu 16%, la 345,7 mil. RON (37% din total), iar acțiunile au pierdut 7% de la începutul anului. (Sursa: ZF)

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Transport Trade Services | Preț curent 7.40 RON (2.49%) | MCap 1.33B | P/E 155.55

Grupul TTS se află într-o poziție foarte confortabilă pentru a-și finanța investițiile din credite bancare și nu ia în calcul o atragere de capital prin bursă, a declarat domnul Gabriel Techera, director de guvernanță corporativă și relații cu investitorii, la conferința ZF Piața de capital. Pentru 2026, compania vizează o creștere de circa 70% a EBITDA, după investiții de aproape 140 mil. RON începând din 2023 și după un 2024 încheiat cu pierderi. Pe ultimele 12 luni încheiate la 30 iunie, numerarul generat a reprezentat 40-45% din nivelul împrumuturilor, care la finalul semestrului erau de 216 mil. RON (40 mil. EUR). Acțiunile urcau cu 0,3% miercuri, la 7,38 RON, aproape de maximul ultimelor 52 de săptămâni (7,54 RON). (Sursa: ZF)

Nvidia Corporation | Preț curent 181.60 USD (-9.26%) | MCap 4.45T

Circa 600,000 de cipuri de inteligență artificială H200 produse de Nvidia sunt depozitate în Hong Kong, în așteptarea livrării către China continentală, în condițiile în care Beijingul nu a aprobat importuri pe scară largă, în pofida cererii companiilor de tehnologie, potrivit unor surse citate de Reuters. China a permis intrarea unor cantități limitate în ultimele luni, mai multe mari companii de internet obținând fiecare circa 10,000 de cipuri, pe fondul îngrijorărilor privind dependența de tehnologia americană. Oferta restrânsă a împins prețurile pe piața neoficială, un server cu opt cipuri H200 fiind oferit cu peste 6 mil. CNY (900,000 USD) la finalul lui octombrie, de circa trei ori mai mult decât în urmă cu un an. Luna trecută, ByteDance, Alibaba și Tencent comandaseră peste 3 milioane de plăci grafice RTX Pro 5500, o versiune mai puțin performantă și conformă cu restricțiile de export, în valoare totală de peste 35 mld. USD. (Sursa: Reuters)

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Stellantis | Preț curent 4.440 USD (-4.52%) | MCap 14.2B

Stellantis va prelungi cu încă o săptămână, în perioada 9-13 noiembrie, oprirea producției la fabrica Mirafiori din Torino, unde este asamblat modelul Fiat 500, aceasta fiind a patra săptămână consecutivă fără activitate. Potrivit companiei, primele două săptămâni de oprire au fost cauzate de cererea slabă, iar cele mai recente sunt legate de lipsa componentelor electronice, în special a cipurilor folosite în unitățile de control ale motorului. Sindicatul FIOM susține însă că cererea redusă pentru Fiat 500 rămâne adevăratul motiv al opririi. Săptămâna trecută, constructorul auto avertizase că deficitul de componente afectează semnificativ producția modelelor Fiat 500 și Pandina în Italia. (Sursa: Reuters)

Amazon.com, Inc | Preț curent 260.21 USD (-2.19%) | MCap 2.68T

Amazon a încheiat un parteneriat cu Uber Eats prin care membrii Prime pot comanda de la restaurante direct de pe Amazon.com și din aplicația Amazon, cu livrare gratuită pentru comenzile de peste 25 USD. Inițiativa vine pe fondul competiției tot mai intense pe piața livrărilor, după ce Walmart a lansat un abonament comun Walmart+ și Sam's Club Plus la 120 USD pe an, iar DoorDash a anunțat achiziția Instacart, într-o tranzacție de 17 mld. USD. Amazon a câștigat cotă pe piața livrărilor de alimente, mai ales la livrările în aceeași zi sau într-o oră, adăugând peste 6,000 de produse în ofertă în ultimele șase luni. Acțiunile urcau cu 1,9% în pre-market, după un avans de 6,1% în ședința anterioară. (Sursa: Yahoo Finance)

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Applovin Corp | Preț curent 356.10 USD (31.04%) | MCap 130B

AppLovin a raportat pentru trimestrul al treilea venituri în creștere cu 55,5% YoY, la 2,18 mld. USD, peste estimările analiștilor (2,07 mld. USD), și un profit pe acțiune de 4,30 USD, față de 4,03 USD așteptat. EBITDA ajustat a ajuns la 1,84 mld. USD, cu o marjă de 84,3%, iar marja fluxului de numerar liber a urcat la 64,9%, de la 45,2% în trimestrul anterior. Pentru trimestrul al patrulea, compania anticipează venituri de 2,38 mld. USD (punctul median al intervalului), peste consensul de 2,25 mld. USD, ceea ce ar însemna o creștere de 43,6% YoY. Acțiunile avansau cu circa 24% în pre-market, după un plus de 10,7% în ședința anterioară. (Sursa: Yahoo Finance)

Rheinmetall Ag | Preț curent 841.5 EUR (-16.14%) | MCap 36.5B

Rheinmetall și-a redus prognoza pentru 2026, estimând acum venituri de circa 13,2 mld. EUR, față de un interval anterior de 13,7-14,2 mld. EUR, și o marjă operațională de circa 18,5%, de la 19%, invocând întârzieri ale contractelor militare și ale livrărilor de muniție. Este a doua revizuire în jos din august, cauzată de amânarea programului german Arminius pentru vehicule blindate Boxer, acum așteptat anul viitor, și de probleme la testele de recepție pentru muniția de artilerie. Rezultatele pe trimestrul al treilea au fost totuși solide, cu venituri în creștere cu 32%, la 3,15 mld. EUR, un profit operațional în urcare cu 62%, la 553 mil. EUR, și un portofoliu de comenzi de 78 mld. EUR. Acțiunile au scăzut cu peste 17% la deschidere, ajungând la o depreciere de circa 46% de la începutul anului, după un câștig mediu anual de 119% în ultimii patru ani. (Sursa: CNBC)

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Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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