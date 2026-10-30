TradeVille – BCE menține dobânda, Lagarde anunță retragerea

Carlyle vinde Black Sea Oil & Gas

Fondul de investiții Carlyle și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au ajuns la un acord pentru vânzarea Black Sea Oil & Gas (BSOG), cel mai mare producător de gaze naturale offshore din România, către compania olandeză Mazarine Energy, tranzacția fiind supusă aprobărilor autorităților de reglementare. Prin această vânzare, investitorii americani părăsesc complet Marea Neagră, după retragerea Exxon din proiectul Neptun Deep în 2021. BSOG a coordonat investiții de peste 400 mil. USD în Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, primul proiect offshore de producție din sectorul românesc al Mării Negre din ultimii peste 30 de ani, care a acoperit circa 12% din necesarul intern de gaze de la pornirea producției, în iunie 2022. Carlyle, care a preluat BSOG în 2015, în faza de explorare, a fost până anul trecut acționarul majoritar al Mazarine, pachet preluat între timp de fondatorul și directorul general al companiei olandeze, Edward van Kersbergen. BSOG va continua să opereze proiectul, iar noul acționar mizează pe resursele rămase, pe proiecte de captare și stocare a carbonului în perimetrul Midia și pe un portofoliu de proiecte de biometan. (Sursa: ZF)

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BCE menține dobânda, Lagarde se retrage

BCE a menținut joi rata dobânzii la facilitatea de depozit la 2,5%, în linie cu așteptările pieței, după majorarea de 25 de puncte de bază din septembrie, deși inflația din zona euro a urcat luna trecută la 3,8%, cel mai ridicat nivel din septembrie 2023. Președinta BCE, Christine Lagarde, a precizat că decizia a fost unanimă, deși Consiliul Guvernatorilor a discutat oportunitatea unei majorări pe fondul scumpirii energiei (inflație de 18,8% pe această componentă) și al creșterii cu circa 35 de puncte de bază a randamentului mediu al obligațiunilor suverane pe 10 ani. Deutsche Bank anticipează o ultimă majorare, la 2,75%, în decembrie. Tot joi, Lagarde a anunțat că va părăsi conducerea BCE pe 7 februarie 2027, cu aproape nouă luni înainte de expirarea mandatului și înaintea alegerilor prezidențiale din Franța de anul viitor. Klaas Knot și Pablo Hernández de Cos sunt văzuți drept principalii candidați la succesiune, în timp ce economistul-șef Philip Lane și membra Comitetului Executiv Isabel Schnabel urmează să plece, la rândul lor, anul viitor. (Sursa: CNBC)

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Inflația accelerează în SUA

Indicele prețurilor cheltuielilor de consum personal din SUA a crescut cu 0,5% în luna septembrie, după un avans de 0,3% în august, în linie cu așteptările, rata anuală urcând la 3,6%, de la 3,4%, pe fondul scumpirii benzinei. Inflația de bază, care exclude alimentele și energia, a avansat cu 0,3% față de luna anterioară și cu 3,1% YoY, de la 3,0% în august. Rezerva Federală a menținut miercuri dobânda de referință în intervalul 3,75%-4,00%, iar președintele Kevin Warsh a subliniat că scumpirile din energie nu trebuie să se extindă în restul economiei; piețele estimează o probabilitate de circa 84,6% pentru o majorare în decembrie, potrivit CME FedWatch. Cheltuielile de consum au urcat cu 0,5% în septembrie, însă, ajustate cu inflația, au stagnat, semnalând o traiectorie mai slabă la intrarea în trimestrul al patrulea. (Sursa: Reuters)

Economia SUA accelerează în T3

Economia SUA a crescut cu un ritm anualizat de 3,4% în trimestrul al treilea, peste așteptările analiștilor (3,2%), potrivit estimării preliminare a Departamentului Comerțului. Creșterea a fost susținută de consumul populației, care a avansat cu 3,8%, la fel ca în trimestrul anterior, și de investițiile companiilor legate de inteligența artificială, care au compensat impactul scumpirii petrolului pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Ritmul depășește nivelul de circa 2% considerat de unii oficiali ai Rezervei Federale compatibil cu o inflație stabilă, iar economiștii anticipează o majorare a dobânzii în decembrie. Datele contrastează cu deteriorarea încrederii consumatorilor și vin cu mai puțin de o săptămână înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor decide controlul Congresului. Economiștii se așteaptă însă la o încetinire a consumului, în condițiile în care gospodăriile economisesc mai puțin, iar prețul mediu al benzinei rămâne peste 4 USD pe galon. (Sursa: Reuters)

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Safetech Innovations | Pret curent 0.980 RON (-0.20%) | MCap 159M | P/E 11.235

Acțiunile Safetech Innovations se tranzacționau miercuri, 28 octombrie, la 0,982 RON, cu un randament de 0,2% față de cotația de 0,98 RON de la data raportului de inițiere, publicat pe 9 septembrie. Raportul stabilește, pe baza unei evaluări DCF, un preț țintă de 1,16 RON pe acțiune și recomandarea BUY, nivel aflat cu 18,1% peste cotația actuală. În primul semestru, singurul emitent de la BVB dedicat exclusiv securității cibernetice și-a majorat cifra de afaceri consolidată cu 34%, la 25,7 mil. RON, iar profitul net cu 53%, la 8,5 mil. RON, cu o marjă netă de 33,1%. Raportul estimează o cifră de afaceri de 97,4 mil. RON în 2030, cu o creștere medie anuală de 22,3% față de 2025, susținută de contractul-cadru FREIA al Comisiei Europene (177,6 mil. EUR), în care Safetech este subcontractor, și de acordul-cadru de patru ani cu Autoritatea pentru Digitalizarea României. Compania va publica rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea pe 26 noiembrie, înainte de deschiderea ședinței de tranzacționare. (Sursa: Safetech Innovations)

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Teraplast | Pret curent 0.3985 RON (0.63%) | MCap 1.19B | P/E -193.3362

Acțiunile TeraPlast se tranzacționau miercuri, 28 octombrie, la 0,396 RON, în scădere cu 9,6% de la publicarea rezultatelor pe primul semestru, pe 5 august, când cotau la 0,438 RON. În primul semestru, grupul a raportat o cifră de afaceri consolidată de 574 mil. RON, în creștere cu 4%, și o pierdere netă de 4 mil. RON, față de un profit de 3,4 mil. RON în S1 2025, pe fondul unor cheltuieli financiare mai mari. Compania a revenit însă pe profit în al doilea trimestru, cu un rezultat net de 6 mil. RON, recuperând o parte din pierderea de 10,6 mil. RON din primele trei luni. Începând cu trimestrul al treilea, rezultatele includ și operațiunile din Spania, iar conducerea și-a propus creșterea profitabilității și reducerea gradului de îndatorare. TeraPlast va publica rezultatele pentru primele nouă luni pe 5 noiembrie, iar teleconferința cu investitorii este programată pe 6 noiembrie. (Sursa: BVB)

BRD - Groupe Societe Generale | Pret curent 32.55 RON (0.62%) | MCap 22.6B | P/E 14.51

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Grupul BRD a raportat pentru primele nouă luni ale anului un profit net de 1,17 mld. RON, apropiat de cel din perioada similară a anului trecut (1,15 mld. RON), în timp ce veniturile au crescut cu 2,7%, la 3,34 mld. RON. Veniturile nete din dobânzi, peste 70% din total, au avansat cu 2,8%, la 2,37 mld. RON, pe fondul creșterii cu 12,4% YoY a soldului net al creditelor, la 60 mld. RON, cu avansuri de 17,8% pe segmentul companiilor și de 8,6% pe retail. Cheltuielile operaționale au rămas relativ stabile, în pofida majorării taxei pe cifra de afaceri de la 2% la 4% din iulie 2025, iar excluzând această taxă, rentabilitatea capitalurilor proprii ar fi fost de 16,9%, față de 17,5% cu un an în urmă. Rata creditelor neperformante la nivelul băncii a fost de 2,7% la finalul lunii septembrie, sub media sistemului bancar (2,9% în august), iar depozitele au crescut cu 2% YoY, la 73,5 mld. RON. (Sursa: ZF)

OMV Petrom | Pret curent 1.354 RON (-0.37%) | MCap 84.3B | P/E 22.912

OMV Petrom a raportat pentru trimestrul al treilea un profit net atribuibil acționarilor de 2,25 mld. RON (422 mil. EUR), în creștere cu 68% YoY, în timp ce veniturile din vânzări au urcat cu 41%, la 13,85 mld. RON. Evoluția a fost susținută de prețul mediu al țițeiului Brent, de 97 USD/baril (69,1 USD/baril cu un an în urmă), și de triplarea indicatorului marjei de rafinare, la 41,7 USD/baril, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al interdicției Rusiei la exportul de motorină. Rezultatul a fost temperat de contribuția de solidaritate de 266 mil. RON și de plafonarea marjelor la carburanți aplicată din august, iar producția de hidrocarburi a scăzut cu 5,8%, la 98,800 bep/zi. Investițiile din trimestru au crescut cu 51%, la 2,89 mld. RON, în principal pentru Neptun Deep, unde prima producție de gaze este așteptată în prima jumătate a anului 2027, iar acționarii vor vota pe 6 noiembrie majorarea bugetului de investiții pe 2026 la circa 10 mld. RON. Acțiunile companiei au urcat miercuri cu 2,5%, la 1,359 RON, aproape de maximul ultimelor 52 de săptămâni. (Sursa: ZF)

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ALRO S.A. | Pret curent 1.420 RON (0.35%) | MCap 1.01B | P/E 27.627

Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din Europa după capacitatea de producție, a contractat o facilitate de credit sindicalizată pentru capital de lucru de 260 mil. USD, pe o perioadă de trei ani, coordonată de BCR. Din sindicat mai fac parte Exim Banca Românească, CEC Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo Bank. Potrivit companiei, finanțarea susține strategia grupului, care a investit peste 930 mil. USD în ultimii 20 de ani în modernizare tehnologică și sustenabilitate, într-o perioadă în care industria europeană a aluminiului se confruntă în continuare cu provocări semnificative. În primul semestru, Alro a raportat un profit net de 101 mil. RON, față de 17 mil. RON în perioada similară din 2025, iar cifra de afaceri consolidată a crescut cu 20%, la 2,4 mld. RON. (Sursa: ZF)

Eli Lilly and Company | Pret curent 1,371.07 USD (6.39%) | MCap 1.23T

Eli Lilly a raportat pentru trimestrul al treilea venituri de 24,40 mld. USD și un profit ajustat pe acțiune de 7,48 USD, peste așteptările analiștilor (22,61 mld. USD, respectiv 6,26 USD), și și-a majorat prognoza de venituri pentru 2026 la 91-92 mld. USD, de la 85-87 mld. USD, acțiunile urcând cu circa 9% joi. Prognoza de profit ajustat pe acțiune a fost în schimb coborâtă la 35-36 USD, de la 35,50-36,50 USD, din cauza costurilor de 4,57 USD pe acțiune legate de tranzacțiile din trimestru. Vânzările Mounjaro au crescut cu 65%, la 10,72 mld. USD, iar cele ale Zepbound cu 49%, la 5,35 mld. USD, ambele peste estimări, în timp ce pastila pentru obezitate Foundayo, lansată în aprilie, a generat 184 mil. USD, sub așteptările de circa 229 mil. USD. Compania a deținut în trimestrul al treilea 63% din piața americană a medicamentelor pentru obezitate și diabet, față de 36,6% pentru rivalul Novo. (Sursa: CNBC)

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Volkswagen Ag | Pret curent 69.90 EUR (1.01%) | MCap 31.7B

Volkswagen, cel mai mare grup auto din Europa, a raportat o pierdere operațională de 5,9 mld. EUR în trimestrul al treilea, față de o pierdere de 1,3 mld. EUR cu un an în urmă și mult peste estimările analiștilor, de 2,6 mld. EUR, potrivit Visible Alpha. Veniturile au scăzut cu 6,3% YoY, la 75,3 mld. EUR, pe fondul prăbușirii livrărilor în China, în timp ce vânzările puternice de autoturisme electrice în Europa au afectat marjele, aceste modele fiind mai puțin profitabile decât cele cu motoare cu combustie internă. Directorul financiar Arno Antlitz a indicat drept principale presiuni tarifele vamale americane, contracția pieței chinezești și creșterea semnificativă a concurenței în Europa. Grupul avertizează că profitabilitatea este prea scăzută pentru a susține investițiile viitoare și derulează unul dintre cele mai ample programe de restructurare din istoria sa, care ar putea elimina 100,000 de locuri de muncă. (Sursa: ZF)

Doordash Inc | Pret curent 179.410 USD (5.85%) | MCap 60.8B

DoorDash a anunțat preluarea Instacart într-o tranzacție evaluată la circa 17 mld. USD, cea mai mare din istoria companiei, consolidându-și poziția pe piața americană de livrare de produse alimentare, în competiție cu Walmart și Amazon. Oferta este de 65 USD pe acțiune, cu o primă de circa 26% față de prețul de închidere din 22 octombrie, dinaintea apariției informațiilor despre negocieri, cel puțin 75% din plată urmând să fie în numerar. Finalizarea este estimată la sfârșitul lui 2027 sau în prima jumătate a lui 2028, iar analiștii CFRA Research consideră aprobarea autorităților de concurență drept principalul risc. Acțiunile DoorDash urcau cu aproape 6%, susținute și de veniturile trimestriale peste așteptări, în timp ce titlurile Instacart stagnau la 58,35 USD. (Sursa: Reuters)

Intel Corporation | Pret curent 79.32 USD (-16.97%) | MCap 325B

Acțiunile Intel au scăzut cu 23% în tranzacționarea after-hours, după ce compania a avertizat că va consuma numerar în acest an, pe fondul slăbirii pieței de PC-uri, al blocajelor din producție și al investițiilor masive în extinderea capacităților. Pentru trimestrul al patrulea, Intel estimează venituri de 15-16 mld. USD și un profit ajustat de 0,25 USD pe acțiune, sub așteptările analiștilor (17,07 mld. USD, respectiv 0,43 USD), iar veniturile din cipuri pentru PC-uri ar urma să scadă cu circa 25%, după un declin de 5%, la 8,10 mld. USD, în trimestrul al treilea. Compania anticipează că cererea slabă de PC-uri, afectată de scumpirea memoriilor, va persista cel puțin în prima jumătate a anului 2027, iar explozia soldată cu victime din octombrie, de la fabrica din Israel, ar urma să reducă veniturile cu circa 600 mil. USD în următoarele două trimestre. Avertismentul a afectat întregul sector, acțiunile Nvidia, Broadcom, AMD, Micron, Qualcomm și Arm scăzând între 1% și 6% după închidere. Înaintea raportării, acțiunile Intel se dublaseră de la începutul anului. (Sursa: Reuters)

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Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutare pot influența randamentul investiției.

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Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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