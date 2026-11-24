BNR anticipează inflație de 7,4% la final de an

Rata inflației ar urma să urce la 7,4% la finalul acestui an, pe fondul scumpirii produselor energetice, iar pentru sfârșitul lui 2027 BNR estimează o coborâre la 3,7%, în preajma țintei, a declarat luni domnul Cosmin Marinescu, viceguvernator al Băncii Naționale a României. Banca centrală a revizuit de mai multe ori în acest an prognoza de inflație, exclusiv în sens ascendent, iar dezinflația din 2027 ar urma să fie susținută de deficitul de cerere. În cei 21 de ani de la adoptarea țintirii inflației, România a avut inflația peste țintă în 12 ani, față de cinci ani în Cehia, șase în Polonia și zece în Ungaria. Domnul Marinescu a atribuit perpetuarea inflației ridicate în bună măsură indisciplinei fiscal-bugetare, reflectată în deficite publice ample și recurente. (Sursa: Financial Intelligence)

Statul pierde un litigiu fiscal de peste 400 mil. RON

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv în luna mai recursurile ANAF și ale Ministerului Finanțelor în litigiul cu sucursala din București a Diamond Offshore Netherlands, afiliată grupului american care a forat în perimetrul Neptun Deep, anulând obligații fiscale de peste 400 mil. RON, potrivit avocaților companiei. ANAF considerase că plățile către două companii americane din grup, pentru închirierea platformei de foraj Ocean Endeavor și pentru echipamente și servicii, erau redevențe supuse impozitului la sursă, în timp ce compania a invocat convenția dintre România și SUA pentru evitarea dublei impuneri, care le încadrează ca profituri comerciale. Potrivit hotărârii de fond, impozitul principal contestat a fost de 144,1 mil. RON, restul reprezentând dobânzi și penalități. Autoritățile române au încercat recuperarea creanței inclusiv prin executare silită în alte state ale Uniunii Europene, iar alte contestații la executare formulate de companie au termene la sfârșitul lui noiembrie și începutul lui decembrie. (Sursa: Profit.ro)

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Activitatea din sectorul privat american încetinește

Indicele compozit PMI al activității din sectorul privat american a coborât în luna noiembrie la 54,6 puncte, minimul ultimelor patru luni, de la 55,9 puncte în octombrie, potrivit estimării preliminare a S&P Global. Componenta de servicii a scăzut la 54,7 puncte, de la 56,1, iar cea de producție la 54,5 puncte, de la 54,9, prețurile ridicate frânând comenzile noi, iar constrângerile de capacitate limitând producția. Presiunile pe costuri s-au temperat, dar rămân la niveluri compatibile cu o inflație mult peste ținta de 2% a Rezervei Federale, în timp ce Chris Williamson, economist-șef la S&P Global Market Intelligence, apreciază că datele indică o creștere anualizată a PIB de circa 3% în trimestrul al patrulea. Economia americană a avansat cu 3,4% în ritm anualizat în trimestrul trei, iar angajatorii au adăugat 165,000 de locuri de muncă în octombrie, peste așteptări. (Sursa: Reuters)

Camioanele electrice din China susțin cererea de litiu

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Vânzările de camioane electrice din China au ajuns la 600,000 de unități în primele zece luni ale anului, în creștere cu 45%, și au reprezentat 30% din vânzările totale de camioane, potrivit BofA Global Research, evoluție alimentată de scumpirea petrolului. Cel mai rapid a crescut segmentul camioanelor grele, care folosesc cele mai mari baterii, cu vânzări în urcare cu 68%, la 262,000 de unități, în timp ce exporturile chinezești de camioane grele electrice s-au mai mult decât dublat, la 16,823 de unități, în cele patru luni de la începutul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie. Camioanele electrice ar urma să consume la nivel global aproape 7% din oferta de litiu în acest an și 12% până în 2030, potrivit fondului Arcane Green Metal Fund din Singapore. Cu toate acestea, prețurile litiului s-au înjumătățit aproape față de maximul din luna mai, cel mai ridicat nivel din septembrie 2023, pe fondul cererii incerte din partea sistemelor de stocare a energiei și al așteptărilor de surplus. (Sursa: Reuters)

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Christian ’76 Tour | Preț curent 1.406 RON (-1.54%) | MCap 303M | P/E 9.192

Christian Tour a înregistrat vânzări de peste 7,4 mil. EUR în cele patru zile ale Târgului de Turism al României, în creștere cu 74% față de ediția din 2025, a anunțat compania la BVB. Numărul turiștilor a urcat cu 65%, la 9,418, cel al rezervărilor cu 66%, la 3,621, iar valoarea medie a unei rezervări cu 14%, la 2,047 EUR. Rezervările early booking au reprezentat 83% din total, față de 71% anul trecut, iar pachetele charter au generat 5,9 mil. EUR, cu 155% mai mult, adică 79% din vânzări. Turcia a rămas cea mai căutată destinație, cu vânzări în urcare cu 181%, urmată de Egipt (+197%) și Grecia (+57%), în timp ce vacanțele în România au crescut cu 46%. Compania are o capitalizare de 308 mil. RON, acțiunile apreciindu-se cu 4% în ultima lună. (Sursa: ZF)

Roca Industry Holding | Preț curent 0.578 RON (0.00%) | MCap 143M | P/E -8.330

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ROCA Industry a obținut în primele nouă luni un profit net consolidat de 8,6 mil. RON, față de o pierdere de 6,1 mil. RON în perioada similară din 2025, în timp ce veniturile au urcat cu 24,7%, la 615,5 mil. RON, conform raportului IFRS. EBITDA consolidată a crescut la 66,5 mil. RON, de la 42,1 mil. RON, cu o marjă de 10,8%, față de 8,5%, depășind nivelul înregistrat pentru întregul an 2025. Avansul a fost susținut în principal de Electroplast, Evolor și Bico, aceasta din urmă beneficiind de reorganizarea activității între centrele de producție, iar marjele EBITDA ale companiilor din grup s-au situat între 6,6% (Dial) și 17,3% (Grupul Bico). Cheltuielile financiare au crescut cu 34,1%, la 32,1 mil. RON, în principal din cauza împrumuturilor contractate de la acționarul majoritar Fortalis Holding și a dobânzilor aferente sumei datorate fondatorului Workshop Doors pentru pachetul de 30%. (Sursa: BVB)

Cris-Tim Family Holding | Preț curent 44.90 RON (-0.22%) | MCap 3.61B | P/E 25.58

Cris-Tim Family Holding a obținut o finanțare nerambursabilă de 1,911,600 EUR de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru o centrală fotovoltaică cu stocare destinată autoconsumului, potrivit unui raport transmis BVB. Investiția totală este estimată la 5 mil. EUR cu TVA, subvenția acoperind circa 45% din valoarea fără TVA, iar restul va fi finanțat din surse proprii și/sau credite bancare. Centrala va avea 5,8 MWp în panouri și un sistem de stocare de 12,5 MWh, urmând să producă 6,177 MWh pe an, în completarea celor circa 2,700 MWh estimate pentru parcul existent în 2026. Până în 2028, producția proprie ar urma să acopere aproximativ 23,7% din necesarul de electricitate al companiei, ale cărei cheltuieli cu utilitățile au fost de 22 mil. RON în primele nouă luni, adică 2,4% din venituri. Acțiunile companiei au închis ședința de vineri în scădere cu 1,8%, la 45 RON, la o capitalizare de 3,6 mld. RON. (Sursa: ZF)

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S.n.t.g.n. Transgaz | Preț curent 86.3 RON (0.94%) | MCap 16.2B | P/E 24.4

Transgaz a raportat pentru primele nouă luni un profit net consolidat de 254,7 mil. RON, în scădere cu 63% față de 681,9 mil. RON în perioada similară din 2025, în timp ce veniturile din exploatare, înainte de echilibrare și de activitatea de construcții, au stagnat la 2,08 mld. RON, potrivit raportului neauditat. Cheltuielile de exploatare au urcat cu 18%, în principal din cauza amortizării, mai mare cu 169,2 mil. RON la nivel individual după punerea în funcțiune a proiectelor de investiții, creștere pe care compania o vede compensată din octombrie de veniturile din rezervarea de capacitate incrementală. Rezultatul financiar a fost afectat de ajustarea cu inflația a bazei de active reglementate, de doar 2,29%, față de 8,45% anul trecut, și de creșterea cheltuielilor cu dobânzile la creditele pentru investiții. La nivel individual, profitul net de 203,9 mil. RON a depășit cu 28% nivelul bugetat, iar ANRE a aprobat pentru anul gazier octombrie 2026 - septembrie 2027 un venit reglementat corectat de 2,64 mld. RON, față de 2,30 mld. RON în anul anterior. (Sursa: BVB)

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Dn Agrar Group | Preț curent 3.50 RON (0.57%) | MCap 556M | P/E 14.31

DN Agrar a raportat pentru primele nouă luni, conform standardelor contabile românești, un profit net consolidat de 19,7 mil. RON, în scădere cu 54,1%, și o cifră de afaceri de 137,2 mil. RON, cu 13,2% sub nivelul din 2025, potrivit raportului neauditat. Volumul de lapte livrat a urcat cu 15%, la circa 60 milioane de litri, însă prețul mediu de vânzare a coborât cu 28%, pe fondul corecției prețurilor europene după nivelurile excepționale din 2025, iar diferențele nefavorabile de curs valutar și dobânzile au avut un impact negativ de 11,5 mil. RON. EBITDA a scăzut cu 30,2%, la 54 mil. RON, deși veniturile din subvenții au crescut cu 45,9%, iar conform IFRS profitul net a fost de 30,4 mil. RON, cu 43,3% mai mic. Fabrica de procesare a laptelui degresat și a smântânii de la Straja, o investiție de 3,5 mil. EUR, a început livrările comerciale în noiembrie, iar compania își reconfirmă ținta de creștere cu minimum 10% a producției de lapte în 2026. (Sursa: BVB)

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Softbinator Technologies | Preț curent 1.32 RON (7.32%) | MCap 28.1M | P/E 8.94

Softbinator Technologies a raportat pentru primele nouă luni o cifră de afaceri consolidată de 20,6 mil. RON, în creștere cu 4%, în timp ce EBITDA a urcat cu 43%, la 3,8 mil. RON, iar profitul net cu 60%, la 3,1 mil. RON, conform raportului IFRS neauditat. Profitabilitatea a fost susținută de colaborările extinse cu specialiști din EMEA și America de Sud, de creșterea productivității prin instrumente AI și de aprecierea USD față de RON, majoritatea veniturilor fiind facturate în USD. Compania și-a revizuit bugetul pentru 2026, reducând cifra de afaceri estimată cu 7%, la 26,6 mil. RON, pe fondul orientării clienților spre proiecte mai mici, și majorând profitul net bugetat cu 20%, la 3,3 mil. RON. Acționarii sunt convocați pe 9 decembrie pentru a aproba, printre altele, distribuirea de dividende din profitul exercițiilor 2024 și 2025 și un program de răscumpărare de acțiuni, data de referință fiind 27 noiembrie. De la 20 noiembrie, acțiunile companiei se tranzacționează pe noua Piață de Creștere pentru IMM-uri a BVB. (Sursa: BVB)

Impact Developer & Contractor | Preț curent 3.65 RON (-0.82%) | MCap 431M | P/E 11.46

Impact Developer & Contractor a raportat pentru primele nouă luni un profit net consolidat de 201,000 EUR, față de 11,4 mil. EUR în perioada similară din 2025, în timp ce veniturile au scăzut cu 42%, la 32,5 mil. EUR, conform raportului neauditat. Vânzările din proiectele finalizate au coborât la 45 de unități, de la 227, pe fondul încetinirii pieței rezidențiale determinate în principal de majorarea TVA la 21%, iar veniturile au fost susținute de serviciile de construcții prestate de subsidiara RCTI, de 22,2 mil. EUR. Rezultatele sunt sub buget, unde compania prevăzuse pentru perioada venituri de 62,6 mil. EUR și un profit net de 6,5 mil. EUR. În schimb, portofoliul de pre-vânzări a crescut de peste 13 ori față de finalul lui 2025, la 23,3 mil. EUR, susținut de lansarea proiectului ARIA Verdi, iar septembrie a fost luna cu cele mai multe rezervări din acest an. Gradul de îndatorare a urcat la 16%, de la 13%, iar activul net la valoare de piață s-a situat la 263,3 mil. EUR, respectiv 2,23 EUR pe acțiune. (Sursa: BVB)

Crowdstrike Holdings | Preț curent 209.16 USD (-8.84%) | MCap 49.4B

CrowdStrike Holdings a convenit preluarea Zscaler într-o tranzacție integral în acțiuni care evaluează compania la circa 43,9 mld. USD, una dintre cele mai mari din istoria sectorului de securitate cibernetică. Acționarii Zscaler vor primi 1,135 acțiuni CrowdStrike pentru fiecare titlu deținut, echivalentul a circa 260,41 USD pe acțiune, o primă de aproximativ 34% față de prețul de închidere din 20 noiembrie, iar după finalizare acționarii actuali ai CrowdStrike vor deține circa 84,1% din compania combinată. CrowdStrike, cu o capitalizare de aproape 235 mld. USD, își extinde astfel rolul în protejarea rețelelor corporative, intrând în competiție mai directă cu Palo Alto Networks și Microsoft, și estimează sinergii anuale de costuri de 500 mil. USD în 18-24 de luni de la finalizare. Tranzacția ar urma să se încheie în a doua jumătate a anului fiscal 2028 al CrowdStrike și vine pe fondul consolidării din sector, după preluarea Wiz de către Google pentru 32 mld. USD și a CyberArk de către Palo Alto Networks pentru circa 25 mld. USD. (Sursa: Bloomberg)

Space Exploration Technologies (spacex) | Preț curent 133.44 USD (4.42%) | MCap

SpaceX a anunțat pe 12 noiembrie investiții de peste 74 mld. USD în două centre de supercalcul pentru inteligența artificială, circa 50 mld. USD în sud-estul statului Arizona și peste 24 mld. USD la Starbase, Texas. Campusul din Arizona ar urma să consume 6,000 MW la capacitate maximă, aproape două treimi din vârful istoric de consum atins în această vară de Arizona Public Service, iar procurorul general al statului a cerut amânarea votului autorităților locale din 9 decembrie până la evaluarea impactului asupra apei și a rețelei. În Texas, unde centrala proprie pe gaze naturale a primit autorizația de mediu pentru 35 de turbine cu o putere de 750 MW, comisarii comitatului Cameron au votat cu 3 la 2 împotriva negocierilor pentru o scutire de 100% de la impozitul pe proprietate pe zece ani. Miza este ridicată, segmentul de inteligență artificială generând peste jumătate din veniturile companiei în trimestrul trei, înaintea rachetelor și a Starlink, în timp ce alegătorii americani s-au opus dezvoltării centrelor de date în 37 din 38 de consultări locale cu rezultate complete din această lună. (Sursa: Yahoo Finance)

Citigroup | Preț curent 114.330 USD (3.35%) | MCap 222B

O eroare care a determinat Citigroup să subevalueze cu 35 mld. USD activele ponderate la risc ale unei subsidiare din Marea Britanie, obligând banca să injecteze capital în aceasta, ar putea complica eforturile de ridicare a sancțiunilor impuse de autoritățile americane din 2020, potrivit analiștilor și foștilor oficiali de reglementare citați de Reuters. Eroarea, apărută la Citigroup Global Markets Ltd, a reprezentat peste 20% din activele ponderate la risc ale acesteia, de 155 mld. USD la finalul lui 2025, unitatea folosind pentru unele tranzacții un model intern neaprobat de autorități. Citigroup a precizat că problema a fost identificată și rezolvată în această vară, că subsidiara a respectat permanent cerințele minime de capital și că nu există impact asupra holdingului sau a băncii principale. Analiștii Wells Fargo consideră că eroarea nu este semnificativă din perspectiva reglementării, iar Morningstar apreciază că ar putea prelungi testul de eficiență susținută necesar ridicării sancțiunilor, fără a reseta procesul, în condițiile în care CEO-ul Jane Fraser a declarat ieșirea din acest regim drept prioritatea sa. (Sursa: Reuters)

Nvidia Corporation | Preț curent 164.82 USD (31.30%) | MCap 4.04T

Consiliul de administrație al Nvidia a votat în unanimitate reinstalarea lui Jensen Huang în funcția de CEO, cu efect imediat, după ce acesta demisionase la începutul lunii în urma unor relatări privind relații extraconjugale, inclusiv una cu o presupusă spioană chineză. Compania a precizat că a primit opinii de la niveluri înalte ale guvernului american și că revenirea lui Huang nu prezintă un risc pentru securitatea națională, iar președintele Donald Trump a declarat că Huang nu a greșit cu nimic. Acțiunile au închis în urcare cu 31%, după ce pierduseră aproape 33% de la 8 noiembrie, când Huang a recunoscut o relație extraconjugală. Ancheta comitetului independent, derulată cu firma de avocatură Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, va continua, iar Colette Kress, care a asigurat interimatul, rămâne director financiar. Huang urmează să fie audiat de comisii ale Congresului pe 1 și 3 decembrie, pe tema conformării companiei cu controalele la export. (Sursa: CNBC)

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Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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