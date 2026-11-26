BNR anticipează redresarea economiei în 2027

Banca Națională a României anticipează o redresare a economiei în 2027, când consumul populației ar urma să redevină contributorul majoritar la dinamica PIB, iar investițiile, susținute inclusiv de fondurile europene, să contribuie consistent, în timp ce exportul net va trage ușor în jos creșterea economică. Inflația ar urma să coboare sub 4% la finalul lui 2027, de la 7,4% la sfârșitul acestui an. Boardul băncii centrale avertizează însă că riscurile privind cursul de schimb al leului rămân ridicate, în special din cauza deficitelor mari, bugetar și de cont curent. Perspectiva vine după o creștere a PIB de doar 0,8% în 2025, când România a intrat în recesiune tehnică în a doua jumătate a anului, iar declinul a continuat în 2026, cu o contracție de 0,8% an/an în primul semestru și de 0,3% an/an după primele nouă luni, pe serie brută, potrivit INS. (Sursa: ZF)

Peste 1,700 de mașini noi, înmatriculate doar pentru export

Piața de autoturisme noi din România a scăzut cu 10,1% în primele zece luni ale anului, iar în octombrie reculul a fost de 6,2%, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile, însă o parte dintre mașinile noi au fost înmatriculate și radiate în aceeași lună pentru a fi exportate. Calculele ZF pe baza evidențelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări arată 1,701 autoturisme în această situație în perioada ianuarie-octombrie, adică 1,6% din cele 109,326 de autoturisme noi înmatriculate, piața coborând fără ele la 107,625 de unități. Aproape 70% din aceste operațiuni au avut loc în aprilie, mai și iunie, cu un vârf în luna mai, când 5% dintre autoturismele noi înmatriculate au fost radiate pentru export. Dacia, lider de piață, are 636 de astfel de mașini, iar fără ele cota sa de piață coboară de la 20,7% la 20,4%, într-un an în care înmatriculările mărcii au scăzut cu peste 34%. (Sursa: ZF)

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Bank of America estimează S&P 500 la 7,800 de puncte

Bank of America estimează că indicele S&P 500 va urca la 7,800 de puncte la finalul anului 2027, țintă care implică un avans de doar 8,3% față de închiderea de marți și un nivel deja atins de indice în octombrie, potrivit Savitei Subramanian, șefa strategiei pentru acțiunile americane a băncii. În opinia acesteia, corecția din noiembrie, pe fondul ieșirii și revenirii lui Jensen Huang la conducerea Nvidia și al câștigării majorității în Congres de către democrați la alegerile de la jumătatea mandatului, oferă un punct de intrare mai bun, deși volatilitatea ar putea continua din cauza deteriorării raportului dintre oferta și cererea de acțiuni și a incertitudinilor privind durabilitatea investițiilor în AI. În scenariul optimist, indicele ar putea ajunge la 8,500 de puncte, iar în cel pesimist ar putea coborî la 6,600 de puncte. Banca a ridicat la supraponderare serviciile de comunicații și bunurile de consum discreționar și a trecut la subponderare pe bunurile de strictă necesitate, mizând pe reluarea tranzacțiilor imobiliare, opinie care aparține exclusiv casei de investiții citate. După ce a închis ședința de marți puțin peste 7,200 de puncte, S&P 500 scădea miercuri dimineața cu 2,43%, la 7,026.32 de puncte. (Sursa: CNBC)

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PIB-ul SUA a crescut peste așteptări

Economia SUA a crescut într-un ritm anualizat de 4,3% în trimestrul trei, potrivit estimării revizuite a Departamentului Comerțului, peste avansul de 3,4% anticipat de economiști și față de 2,2% în trimestrul anterior. Revizuirea în sus a venit din investiții și din cheltuielile de consum și guvernamentale, consumul, care reprezintă circa două treimi din activitatea economică, avansând cu 4,2%. Vânzările finale reale către cumpărătorii privați interni, indicator urmărit de Rezerva Federală pentru evaluarea cererii de bază, au urcat cu 5,8%, după o revizuire în sus de 0,9 puncte procentuale. Datele întăresc percepția că politica monetară nu restricționează activitatea economică. (Sursa: Investing.com)

Inflația PCE a urcat la 3,8%

Indicele prețurilor cheltuielilor de consum personal (PCE), indicatorul de inflație preferat de Rezerva Federală, a urcat în luna octombrie la 3,8% în ritm anual, cu 0,1 puncte procentuale peste septembrie, în linie cu estimările și aproape dublu față de ținta de 2%, potrivit Departamentului Comerțului. Inflația de bază, care exclude alimentele și energia, a fost de 3,3%, cu 0,1 puncte procentuale peste prognoze, în timp ce veniturile populației au crescut cu 0,7%, peste estimarea de 0,4%, iar cheltuielile de consum au avansat cu 0,3%. Piața anticipează integral o majorare a dobânzii cu 0,25 puncte procentuale la reuniunea Rezervei Federale din 8-9 decembrie, iar pentru 2027 traderii mizează în continuare pe două majorări, dar au redus la circa una din trei probabilitatea uneia a treia, de la 50% marți. Inflația, peste țintă de circa cinci ani și jumătate, a reaccelerat după atacurile asupra Iranului conduse de SUA și Israel la finalul lui februarie, iar tarifele și cererea generată de dezvoltarea infrastructurii AI au continuat să exercite presiuni. Separat, cererile inițiale de ajutor de șomaj au scăzut la 189,000 în săptămâna încheiată pe 21 noiembrie, aproape de minimul de la finalul anilor 1960, sub estimările de 200,000. (Sursa: CNBC)

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SUA propune tarife de până la 20% pentru 14 parteneri

Administrația Trump a propus noi tarife de până la 20% asupra importurilor din China, Uniunea Europeană și alți 12 parteneri comerciali majori, în urma unei investigații de opt luni privind excesul de capacitate de producție, măsurile urmând să intre în vigoare cel mai devreme în ianuarie, după audieri și o perioadă de consultare publică. Rata de 20% pentru China, prezentată drept una de negociere, s-ar adăuga unor tarife existente, ducând nivelul total peste 40% pentru unele produse, în timp ce Vietnam ar urma să primească 20%, Cambodgia, Indonezia și Malaysia 18%, iar India 17%, condiționat de un acord. Uniunea Europeană, Coreea de Sud și Japonia ar avea un tarif de 15%, în linie cu acordurile negociate recent, iar semiconductorii, automobilele, oțelul și aluminiul sunt exceptate. Noile taxe ar urma să înlocuiască tarifele anulate de Curtea Supremă a SUA în februarie, în condițiile în care rata efectivă a tarifelor americane era de circa 11,3% la începutul lunii, potrivit Yale Budget Lab, față de 13,86% înainte de decizia instanței. Armistițiul comercial dintre SUA și China expiră pe 10 ianuarie, iar întâlnirea recentă dintre Donald Trump și Xi Jinping s-a încheiat fără un acord aparent de prelungire. (Sursa: Yahoo Finance)

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Ihunt Technology Import-Export | Pret curent 0.800 RON (3.90%) | MCap 60.1M | P/E 12.422

Consiliul de Administrație al iHunt Technology a aprobat inițierea programului de răscumpărare de acțiuni proprii, aprobat de acționari în adunarea generală extraordinară din 28 mai, prin tranzacții pe piața unde sunt admise la tranzacționare acțiunile companiei. Compania poate achiziționa maximum 1,250,000 de acțiuni, la prețuri cuprinse între 0,1 și 1,5 RON pe acțiune, valoarea totală a programului fiind de până la 500,000 RON, finanțată din surse proprii. Programul se va derula până cel târziu pe 6 ianuarie 2028 și are ca scop implementarea unui plan de tip stock option pentru angajați și conducere. Goldring a fost desemnată firma de investiții care va derula programul. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania | Pret curent 36.50 RON (-0.98%) | MCap 45.5B | P/E 8.69

Banca Transilvania urmărește să atingă active totale de 100 mld. EUR și 7,5 milioane de clienți până la finalul anului 2030, în principal prin creștere organică, dar și prin consolidarea sectorului financiar din România, nu doar a celui bancar, și prin potențiale achiziții în străinătate, a declarat Omer Tetik, CEO al băncii, la prezentarea rezultatelor pe primele nouă luni. La finalul lui septembrie, activele grupului ajunseseră la 242,2 mld. RON (45,3 mld. EUR), cu 13,6% mai mult decât în urmă cu un an, astfel că atingerea țintei presupune mai mult decât dublarea bilanțului în ceva mai mult de patru ani. Strategia BT100 a fost prezentată pe 1 octombrie, la Ziua Investitorului organizată de bancă. Potrivit CEO-ului, banca, ancorată în România, crește mai rapid decât PIB-ul și decât concurența, aplicațiile BT Pay și BT GO fiind cele mai folosite aplicații bancare și financiare din țară. (Sursa: ZF)

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Chimcomplex Borzesti Onesti | Pret curent 4.12 RON (-10.24%) | MCap 1.25B | P/E -5.35

Chimcomplex Borzești, controlată de domnul Ștefan Vuza, a anunțat că pe 24 noiembrie a fost aprobată deschiderea procedurii sale de concordat preventiv, în dosarul aflat la Tribunalul Bacău, compania afirmând că este solvabilă și că dispune de resurse pentru a-și susține activitatea în următorii trei ani. Compania are 122 mil. RON (23 mil. EUR) în conturi și, la nevoie, linii de credit intragrup de încă 250 mil. RON, după ce la 30 septembrie raporta numerar de 18 mil. RON și credite bancare de 620 mil. RON, iar Grupul SCR participă la consolidare printr-un împrumut intragrup de 55 mil. EUR. Din 2027, activitatea va fi împărțită în patru divizii independente (produse clorosodice, polioli, energie și parcul industrial), fabricile energointensive urmând să fie închise într-un proces de circa doi ani. Compania a înregistrat o pierdere netă de 148 mil. RON în primele nouă luni, estimează că va încheia și anul 2026 pe pierdere și anticipează revenirea pe profit din 2027, precizând că planul de restructurare nu implică disponibilizarea salariaților actuali. Conducerea atribuie dificultatea politicilor energetice promovate de Bruxelles și preluate de România. (Sursa: ZF)

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Nuclearelectrica | Pret curent 56.70 RON (-1.73%) | MCap 17.1B | P/E 9.43

Nuclearelectrica a încheiat pe 24 noiembrie cu Electrica Furnizare o tranzacție bilaterală de vânzare de energie electrică pe piața angro, pentru perioada 1 decembrie 2026 - 31 decembrie 2027, în valoare de 217,1 mil. RON. Valoarea cumulată a tranzacțiilor cu Electrica Furnizare a ajuns astfel la 1,5 mil. RON, peste pragul de 10% din cifra de afaceri netă din ultimele situații financiare anuale, ceea ce obligă compania să raporteze operațiunile. Tranzacția precedentă, semnată pe 21 octombrie, are o valoare de 598,3 mil. RON și acoperă livrările din perioada 2027-2028. (Sursa: BVB)

Agroserv Mariuta | Pret curent 7.20 RON (2.13%) | MCap 74.7M | P/E 48.75

Agroserv Măriuța, producătorul brandului Laptaria cu Caimac, a raportat pentru primele nouă luni o cifră de afaceri neauditată de 85,8 mil. RON, în creștere cu 1%, susținută de fabrica de procesare (+6%, la 61,3 mil. RON) și de activitatea vegetală (+14%), în timp ce veniturile din zootehnie au scăzut cu 32%. Profitul net a coborât cu 89%, la 408,000 RON, rezultatul operațional s-a redus cu 24%, la 7,7 mil. RON, iar pierderea financiară a urcat cu 15%, la 7,2 mil. RON, pe fondul deprecierii leului față de euro și al costurilor de finanțare. Trimestrul trei, analizat separat, s-a încheiat cu o pierdere netă de circa 748,000 RON, afectat și de promoțiile intense din lunile de vară, deși vânzările companiei în retailul modern au crescut cu 26% în volum și cu 17% în valoare, peste avansul pieței de 3,4%, respectiv 4,5%. Compania și-a revizuit bugetul pentru 2026, estimând o cifră de afaceri de 112,4 mil. RON și un profit net de 592,000 RON, față de 2,3 mil. RON în bugetul aprobat inițial. Acțiunile companiei au fost transferate pe 20 noiembrie pe noua Piață de Creștere pentru IMM a Bursei de Valori București. (Sursa: BVB)

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Amazon.com, Inc | Pret curent 244.08 USD (-3.25%) | MCap 2.54T

Amazon va lansa serviciul Amazon Autos în Marea Britanie la începutul anului 2027, prima extindere a platformei online de achiziție de autoturisme în afara SUA. Hyundai va fi unul dintre primii parteneri, cu modele electrice, hibride și pe benzină, noi și rulate, iar grupul de dealeri Vertu Motors va lista mașini rulate încă de la lansare, urmând ca alte mărci și dealeri să fie anunțați în lunile următoare. Clienții vor putea consulta ofertele pe Amazon.co.uk, vedea prețurile, rezerva mașina, obține o evaluare orientativă pentru vehiculul actual și explora opțiuni de finanțare, achiziția fiind finalizată la dealer, care își stabilește propriile prețuri. Amazon Autos a fost lansat în SUA în decembrie 2024 și este prezent în peste 150 de orașe. (Sursa: Reuters)

Eli Lilly and Company | Pret curent 1,392.810 USD (-1.05%) | MCap 1.25T

Moody’s a ridicat ratingul de emitent și pe cel al obligațiunilor senior negarantate ale Eli Lilly la Aa2, de la Aa3, pe fondul capacității de generare a profitului a francizei de medicamente pentru boli metabolice, perspectiva fiind revizuită la stabilă, de la pozitivă. Agenția se așteaptă ca volumele ridicate de prescripții pentru Mounjaro și Zepbound, împreună cu terapia orală Foundayo, lansată recent, să susțină creșterea profiturilor în ciuda scăderii prețurilor din industrie și a concurenței în creștere, iar candidații în fază avansată retatrutide și eloralintide să sprijine poziția pe termen lung. Perspectiva stabilă reflectă riscul de concentrare, tratamentele pentru diabet și boli metabolice urmând să genereze circa 80% din vânzări, iar o nouă majorare ar depinde de diversificarea veniturilor și de menținerea raportului datorie/EBITDA sub 1,5x. Lilly a raportat venituri trimestriale în creștere secvențială în ultimele opt trimestre, spre deosebire de evoluția neregulată a rivalului Novo Nordisk, care și-a majorat pe 4 noiembrie prognoza anuală pentru vânzări și profitul operațional ajustat. (Sursa: BigGo Finance)

Wells Fargo & Co | Pret curent 80.940 USD (-0.33%) | MCap 299B

Wells Fargo a închis 37 de sucursale de retail în 18 state americane între 12 august și 22 octombrie, potrivit FinanceBuzz, și a notificat Oficiul Controlorului Monedei pentru închiderea altor 10 unități. Banca avea 4,068 de sucursale la 30 septembrie, cu 40 mai puține decât cu un an în urmă, în timp ce numărul clienților activi pe canalele digitale a urcat cu 3%, la 38,2 milioane, iar cel al utilizatorilor de mobile banking cu 5%, la 34 milioane. În 2025, Wells Fargo a înregistrat 91 de închideri nete de sucursale, a doua cea mai mare valoare dintre băncile americane, potrivit datelor Corporației Federale de Asigurare a Depozitelor citate de Wall Street Journal. Reducerea rețelei vine pe fondul migrării clienților către canalele digitale, 44% dintre clienții băncilor americane folosind cel mai des aplicațiile mobile și doar 10% sucursalele fizice, potrivit unui sondaj realizat pentru Asociația Bancherilor Americani. În trimestrul trei, banca a raportat venituri de 21,9 mld. USD, în creștere cu 2%, și un profit net cu 6% mai mare, iar numărul angajaților a scăzut cu 8% față de anul anterior. (Sursa: Yahoo Finance)

Microsoft Corporation | Pret curent 489.220 USD (-1.39%) | MCap 3.64T

Microsoft a declarat cod roșu, nivelul său maxim de alertă, după o pană de 24 de ore produsă pe 12-13 noiembrie, care a afectat Outlook, Teams și Copilot, cu obiectivul de a remedia pe viitor problemele la nivel global în cel mult o oră, potrivit unor memorandumuri interne citate de Reuters. Cauza a fost o eroare în propriul software, introdusă în iulie și nedetectată timp de circa patru luni, compania excluzând implicarea hackerilor sau a agenților AI, iar o actualizare urgentă recentă a avut nevoie de cinci-șase zile pentru a ajunge la toți utilizatorii. Microsoft garantează clienților de business o disponibilitate de 99,9% pentru Microsoft 365, echivalentul a circa 44 de minute de nefuncționare pe lună, iar pana a consumat aproape trei ani din această marjă, potrivit calculelor Yahoo Finance. Planul de remediere include separarea traficului pe regiuni și agenți AI care analizează datele sistemelor, în contextul în care numărul vulnerabilităților software raportate a atins un record de aproape 17,500 în octombrie. Acțiunile Microsoft scădeau cu 3% în pre-market miercuri. (Sursa: Yahoo Finance)

Deere & Co | Pret curent 642.90 USD (4.75%) | MCap 190B

Deere & Company a raportat pentru trimestrul patru fiscal, încheiat pe 1 noiembrie, un profit diluat pe acțiune de 3,89 USD, sub estimarea analiștilor de 4,01 USD, în timp ce vânzările nete de echipamente, de 10,51 mld. USD, au depășit așteptările de 10,34 mld. USD. Vânzările și veniturile totale au scăzut cu 2%, la 12,115 mld. USD, iar profitul net a coborât cu 1%, la 1,051 mld. USD. Compania estimează pentru anul fiscal 2027 un profit net între 4,50 și 5,25 mld. USD, sub consensul de 5,91 mld. USD, prognoza incluzând o cheltuială unică, fără impact în numerar, de 250-400 mil. USD legată de pensii. CEO-ul John May a semnalat primele semne de îmbunătățire pe segmentul echipamentelor agricole mari, condus de America de Nord, compania anticipând o creștere de 5-15% a vânzărilor diviziei de agricultură de producție și de precizie, însă incertitudinea din piețele finale a lărgit intervalul rezultatelor posibile. Acțiunile au scăzut miercuri, după un avans de circa 32% de la începutul anului. (Sursa: Yahoo Finance)

Li Auto | Pret curent 11.89 USD (11.12%) | MCap 22.9B

Li Auto a raportat în trimestrul trei o pierdere ajustată de 0,02 USD pe acțiune, mai mică decât estimările de 0,11 USD, iar veniturile au crescut cu 5,4%, la 4,3 mld. USD, peste consensul de 4,06 mld. USD. Producătorul chinez de vehicule electrice a generat un flux de numerar liber de 292,6 mil. USD, după două trimestre consecutive negative, pierderea netă ajustată s-a redus cu 69%, la 16,8 mil. USD, iar marja pe vehicule a urcat la 15,3%, de la 9,4% în trimestrul doi. Pentru trimestrul patru, compania anticipează livrări între 110,000 și 115,000 de vehicule, în creștere cu 0,7-5,3%, și venituri de 4,73-4,94 mld. USD, sub așteptările de 5,08 mld. USD. Rezultatele vin pe fondul unei concurențe intense pe prețuri în China, unde BYD a raportat o scădere de aproape 10% a vânzărilor interne în octombrie, compensată de exporturi mai mult decât dublate. Certificatele de depozit ale Li Auto listate în SUA urcau cu 5,9% în pre-market, la 11,33 USD. (Sursa: Barron's)

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Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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