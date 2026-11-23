BVB a lansat Piața de Creștere pentru IMM-uri

Bursa de Valori București a lansat oficial pe 20 noiembrie Piața de Creștere pentru IMM-uri, un segment dedicat finanțării companiilor mici și mijlocii, cu proceduri simplificate de admitere la tranzacționare și cerințe de raportare adaptate dimensiunii acestora, potrivit BVB. Lansarea coincide cu împlinirea a 31 de ani de la reluarea tranzacțiilor, în 1995, cu doar șase companii listate, iar noua arhitectură are la bază Codul BVB-SMT, aprobat de ASF în luna august, care aliniază piața la standardele europene ale piețelor de creștere pentru IMM-uri. Sistemul Multilateral de Tranzacționare este împărțit de acum în Piața de Creștere, cu 23 de companii cu acțiuni și 14 emisiuni de obligațiuni, Piața de Bază, cu 217 instrumente de tip acțiuni (27 Premium și 190 Standard), 12 emisiuni de obligațiuni și un fond, și SMT International, cu 15 acțiuni și o obligațiune. Accesul pe Piața de Creștere nu presupune listarea prealabilă pe piața AeRO, iar noul segment este gândit ca rampă de lansare către Piața Reglementată a Bursei. (Sursa: BVB)

Riscul de retrogradare, deja în prețul dobânzilor

O eventuală reducere a ratingului de țară al României ar avea un impact modest, deoarece riscul este deja reflectat în dobânzile la care se tranzacționează titlurile de stat românești, a declarat vineri, la Viena, Gunter Deuber, economistul-șef al Raiffeisen Bank International. Acesta nu se așteaptă la o vânzare masivă de titluri de stat românești în cazul unei retrogradări. În această toamnă, Fitch, Moody’s și S&P au menținut ratingul României în categoria investment grade, însă cu perspectivă negativă, în condițiile în care datoria publică se îndreaptă spre 60% din PIB. Necesarul de finanțare al statului depășește 250 mld. RON pe an, investitorii cer randamente de peste 6% la împrumuturile în EUR și de peste 7% la cele în RON, iar costul cu dobânzile la datoria publică va depăși anul acesta 60 mld. RON, circa 3% din PIB. (Sursa: ZF)

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Oscilație intraday extremă pentru Nasdaq 100

Indicele Nasdaq 100 a trecut joi de la un avans de peste 2% la o scădere de peste 2% la închidere, o inversare intraday întâlnită doar de trei ori din 2009 încoace, în martie 2020, iulie 2020 și noiembrie 2025, potrivit Bloomberg. Indicele a pierdut peste 15% de la maximul istoric atins la începutul lui octombrie, iar S&P 500 a închis în scădere pentru a șasea ședință consecutivă. Bursele americane deschiseseră pe creștere, susținute de primirea pozitivă a listării Anthropic, însă sentimentul s-a deteriorat după ce oficiali ai Rezervei Federale au semnalat intenția unor noi majorări de dobândă, în timp ce investitorii se întreabă dacă randamentele din inteligența artificială vor justifica sumele uriașe investite. Contractele futures pe Nasdaq 100 scădeau cu 1,7% vineri. Istoric, după cele circa 30 de inversări similare înregistrate din 1985, indicele a revenit cu o creștere mediană de circa 4,2% în următoarele cinci ședințe, potrivit datelor Bloomberg. (Sursa: Bloomberg)

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Vânzările cu amănuntul britanice, peste așteptări

Volumul vânzărilor cu amănuntul din Marea Britanie a crescut cu 0,7% în luna octombrie față de septembrie, după un declin revizuit de 0,6% în luna anterioară, depășind așteptările pieței, care indicau o stagnare, potrivit Trading Economics. Avansul a fost susținut de supermarketuri, care au raportat achiziții mai mari de produse cu termen lung de valabilitate după campania guvernamentală Be Ready, și de magazinele nealimentare, cu vânzări în creștere cu 1,1%, în timp ce vânzările de carburanți au scăzut pe fondul celei de-a treia luni consecutive de scumpiri. În ritm anual, creșterea vânzărilor s-a accelerat la 2,3%, de la 0,4% în septembrie, peste estimările de 1,7%. (Sursa: Trading Economics)

Nuclearelectrica | Preț curent 59.00 RON (-1.17%) | MCap 17.7B | P/E 9.82

Nuclearelectrica a raportat pentru primele nouă luni ale anului un profit net individual de 1,18 mld. RON, în scădere cu 27,3% față de perioada similară din 2025, la venituri din exploatare de 3,48 mld. RON (-16,7%), conform rezultatelor neauditate. Energia produsă și livrată în Sistemul Energetic Național a coborât cu 31,1%, la 5,09 milioane MWh, iar în trimestrul trei declinul a fost de 65,1%, pe fondul opririi neplanificate a Unității 2 în luna mai și al sistării producției la ambele unități ale CNE Cernavodă din cauza nivelului scăzut al Dunării, compania declarând forță majoră începând cu 10 august. EBITDA a scăzut cu 22,5%, la 1,68 mld. RON, cheltuielile din exploatare crescând cu 19,9%, în principal din cauza costului cu achiziția de energie, majorat cu circa 149%, în timp ce prețul mediu de vânzare pe contractele bilaterale a urcat cu 10,4%, la 581,19 RON/MWh. La nivel consolidat, profitul net a fost de 1,05 mld. RON (-33,6%), iar programul de investiții pe 2026 a fost redus cu 3%, la 3,37 mld. RON. (Sursa: BVB)

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Medlife | Preț curent 9.56 RON (-2.05%) | MCap 5.08B | P/E -228.00

MedLife a raportat pentru primele nouă luni ale anului o cifră de afaceri consolidată de 2,64 mld. RON, în creștere cu 11,7% față de perioada similară din 2025, din care 11% creștere organică, iar EBITDA pro-forma a ajuns la 398,7 mil. RON, cu o marjă de 16,7%. Profitul operațional a urcat cu 16%, la 142,3 mil. RON, însă grupul a înregistrat o pierdere netă de 24,8 mil. RON, față de o pierdere de 6,4 mil. RON cu un an în urmă, pe fondul pierderilor din diferențe de curs aferente împrumuturilor în EUR, în condițiile deprecierii RON. Clinicile au generat aproape 39% din venituri, spitalele circa 27%, iar laboratoarele aproximativ 11%, în timp ce datoria purtătoare de dobândă a crescut cu 7% față de finalul lui 2025, la 2,06 mld. RON. Grupul analizează diversificarea surselor de finanțare, inclusiv o posibilă majorare de capital prin emisiunea de acțiuni noi, și urmărește constituirea, alături de o instituție financiară internațională, a unei platforme regionale de investiții în sănătate, frumusețe și wellness, cu prioritate în Balcani, a declarat domnul Mihai Marcu, CEO și președinte al Consiliului de Administrație. (Sursa: BVB)

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Romcarbon Buzau | Preț curent 0.2480 RON (8.77%) | MCap 131M | P/E 28.3364

Romcarbon a raportat pentru primele nouă luni ale anului un profit net consolidat de 2,95 mil. RON, față de o pierdere de 1,52 mil. RON în perioada similară din 2025, la venituri relativ stabile, de 201,6 mil. RON (+1%). EBITDA a urcat cu 81%, la 13,6 mil. RON, susținută de sectoarele de prelucrare a polistirenului, polietilenei, PET și polipropilenei, în timp ce divizia de polimeri reciclați a rămas pe pierdere, iar filiala RC Energo Install a trecut pe o pierdere de 0,88 mil. RON, pe fondul scăderii investițiilor publice locale și al concurenței mai puternice. Totalul datoriilor a crescut cu 46%, la 165,4 mil. RON, iar lichiditatea curentă a coborât la 96%, de la 121%. Compania a finalizat în octombrie investițiile în sectoarele de polimeri reciclați, polietilenă și polipropilenă, de la care așteaptă creșterea productivității începând cu trimestrul patru și un impact mai accentuat în 2027, deși cererea rămâne scăzută pe termen scurt. (Sursa: BVB)

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Banca Transilvania | Preț curent 36.90 RON (-0.32%) | MCap 46B | P/E 8.79

Grupul Banca Transilvania a raportat pentru primele nouă luni ale anului un profit net consolidat de 3,85 mld. RON, în creștere cu 17,7% față de perioada similară din 2025, iar în trimestrul trei profitul a urcat cu 4%, la 1,35 mld. RON, conform datelor neauditate. Veniturile nete din dobânzi ale grupului au avansat cu 8,8%, iar cele din comisioane cu 19,7%, în timp ce la nivelul băncii taxa pe cifra de afaceri a fost cu 68,9% mai mare decât în perioada similară a anului trecut, iar profitul net trimestrial a crescut cu doar 0,6%. Portofoliul de credite brute al băncii a urcat cu 10,3% față de finalul lui 2025, la 116,5 mld. RON, rata creditelor neperformante a fost de 2,47%, iar rentabilitatea capitalurilor proprii de 21,61%. Separat, BERD a mai vândut acțiuni Banca Transilvania de circa 200 mil. RON după tranzacția de 414 mil. RON (77 mil. EUR) din 8 iulie, reducându-și deținerea de la 4,2% la 3,7% la 30 septembrie, potrivit calculelor ZF. (Sursa: BVB)

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Safetech Innovations | Preț curent 0.980 RON (-0.20%) | MCap 159M | P/E 11.235

Safetech Innovations a fost inclusă pentru al treilea an consecutiv în clasamentul Top 250 MSSPs, realizat de MSSP Alert și CyberRisk Alliance, care evidențiază cei mai performanți furnizori de servicii gestionate de securitate cibernetică la nivel global. Compania s-a clasat pe locul 151 în ediția din acest an, cu trei poziții peste ediția din 2025, fiind cea mai bine poziționată companie românească din clasament. Principalul criteriu al ediției a fost nivelul veniturilor generate din servicii gestionate de securitate cibernetică, iar compania pune rezultatul pe seama investițiilor în centrul propriu de operațiuni de securitate și în echipa Safetech CERT. (Sursa: BVB)

Societatea Energetica Electrica | Preț curent 51.00 RON (-1.92%) | MCap 17.3B | P/E 17.20

Electrica a recuperat în luna octombrie 504 mil. RON (94 mil. EUR) din subvențiile datorate de stat pentru plafonarea prețurilor la energie, suma rămasă de încasat coborând la circa 2 mld. RON (374 mil. EUR), potrivit unui raport al Erste Group citat de ZF. Conducerea companiei estimează că restul sumei poate fi recuperat în următoarele 12 luni, însă analiștii Erste atrag atenția că momentul plăților depinde de validările administrative și de disponibilitatea fondurilor la buget. Analiștii consideră încasarea cea mai încurajatoare evoluție din rezultatele pe nouă luni și apreciază că plata îmbunătățește flexibilitatea financiară a companiei într-o perioadă de investiții intense. (Sursa: ZF)

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Novere Capital | Preț curent 0.575 RON (-2.54%) | MCap 68.3M | P/E 20.931

Novere Capital a ieșit integral din proiectul imobiliar NOA Victoriei din București, parte a liniei de business Co-Dezvoltare, după ce a încasat pe 20 noiembrie suma de 750,000 EUR. Investiția, inițiată în 2023, a presupus alocări succesive de capital de aproximativ 720,000 EUR, în timp ce expunerea recunoscută la 30 septembrie era de circa 800,000 EUR. Tranzacția se înscrie în strategia de optimizare a portofoliului și de realocare a capitalului către investiții generatoare de venituri recurente, iar încasarea oferă companiei flexibilitate în alocarea capitalului. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems Bucuresti | Preț curent 0.1125 RON (-0.44%) | MCap 70.7M | P/E 3.3423

Bittnet Systems a anunțat încetarea, cu acordul părților, a mandatului de director financiar al domnului Adrian Victor Stănescu începând cu 14 decembrie, după opt ani de colaborare. Consiliul de Administrație a numit-o în funcție pe doamna Erika Daniela Păun, cu un mandat până la 13 decembrie 2030, iar domnul Stănescu va rămâne implicat în predarea atribuțiilor până la data plecării. Compania evidențiază contribuția acestuia la consolidarea poziției financiare a grupului, la implementarea standardelor IFRS și la atragerea finanțatorilor strategici. (Sursa: BVB)

Dn Agrar Group | Preț curent 3.48 RON (-2.52%) | MCap 553M | P/E 14.23

DN Agrar a finalizat, prin filiala DN Agrar Câlnic, achiziția unei participații de 48,718% în Panorganic Vitavit, împreună cu o opțiune de cumpărare a restului de 51,282% la valoarea nominală, exercitabilă până la 30 noiembrie 2030. Valoarea inițială a tranzacției este de 750,000 EUR, finanțată din fonduri proprii și credit bancar, iar compania achiziționată operează o seră de circa 1 hectar în județul Arad, cu active de aproximativ 3 mil. EUR. DN Agrar vizează creșterea producției de la circa 800,000 la 2,5-3 milioane de salate pe an, fără extinderea serei, iar în următorii 2-3 ani transformarea acesteia într-un centru de legume cu frunze verzi de 3-4 hectare, prima etapă a proiectului Food Cluster. (Sursa: BVB)

Electro-Alfa International | Preț curent 15.04 RON (-2.34%) | MCap 2.83B | P/E 23.44

Electro-Alfa International a raportat pentru primele nouă luni ale anului venituri totale consolidate de 634,1 mil. RON, în creștere cu 32,3% față de perioada similară din 2025, iar EBITDA a urcat cu 34,8%, la 77,4 mil. RON, și profitul net cu 52,6%, la 61,7 mil. RON. Exporturile au reprezentat circa 32% din vânzări, susținute de livrările către clienți din SUA, Ucraina și alte țări din UE și din afara UE. Segmentul de producție a generat 54% din veniturile consolidate, cu venituri externe în creștere cu circa 21%, la 343 mil. RON, iar serviciile EPC au avansat cu 40,2%, la 272,4 mil. RON, în timp ce infrastructura feroviară, reprezentată de SPIACT Craiova, a înregistrat pierderi de 3,4 mil. RON. Compania, listată în martie după un IPO prin care a atras fonduri nete de peste 540 mil. RON și inclusă în indicele BET din septembrie, a finalizat în primele șase luni de la listare planul de achiziții prezentat investitorilor, a declarat domnul Gheorghe Ciubotaru, președintele Consiliului de Administrație. (Sursa: BVB)

Connections Consult | Preț curent 11.95 RON (-0.83%) | MCap 156M | P/E 7.85

Connections Consult a anunțat că oferta în care participă ca subcontractant declarat a fost desemnată câștigătoare în procedura de achiziție publică pentru dezvoltarea și implementarea unei platforme informatice de securitate cibernetică. Valoarea serviciilor, echipamentelor și licențelor care vor fi furnizate de companie este de 72,5 mil. RON fără TVA, echivalentul a circa 63% din cifra de afaceri din 2025. Implementarea va dura 14 luni, urmată de o perioadă de garanție și suport de cinci ani, însă la data raportului nici contractul principal, nici cel de subcontractare nu fuseseră semnate. Compania se tranzacționează pe Piața de Creștere a Bursei de Valori București. (Sursa: BVB)

Novartis Ag | Preț curent 150.47 USD (-0.50%) | MCap 328B

Vas Narasimhan, CEO al Novartis, a avertizat că restricțiile propuse de SUA asupra investițiilor în biotehnologia din China ar putea afecta dezvoltarea de noi medicamente, limitând transferul de tehnologii între cele două țări. Departamentul Trezoreriei a propus luna trecută includerea biotehnologiei pe lista tehnologiilor sensibile supuse limitărilor de investiții care implică adversari străini, extinzând un program care vizează deja inteligența artificială, semiconductorii și calculul cuantic. SUA este cea mai mare piață pentru producătorii occidentali de medicamente, iar China, a doua ca mărime, a devenit o sursă tot mai importantă de noi tratamente și tehnologii. Companiile farmaceutice internaționale precum Novartis, cu sediul în Elveția, ar putea intra sub incidența restricțiilor dacă au angajați sau operațiuni în SUA. (Sursa: Bloomberg)

Anthropic, Pbc | Preț curent 88.91 USD () | MCap

Anthropic a atras 93,5 mld. USD în oferta publică inițială, un record, și încă 26 mld. USD de la companii de tehnologie care au cumpărat la prețul de ofertă, acțiunile urcând cu 17% în prima zi de tranzacționare pe Nasdaq, joi, ceea ce a dus capitalizarea la 1,8 trilioane USD, potrivit CNBC. Listarea a coincis cu cea mai slabă săptămână pentru Nasdaq din 2020, indicele scăzând cu 10% în cinci ședințe, pe fondul declinului de 23% al acțiunilor Nvidia. Acțiunile Anthropic au deschis joi la 111,50 USD și au închis vineri la 88,91 USD, în scădere cu 8,5% în a doua ședință, iar capitalizarea complet diluată, de 1,6 trilioane USD, plasează compania după doar șase companii americane. Compania a raportat pentru trimestrul trei venituri de 1,72 USD pentru fiecare dolar cheltuit pe putere de calcul, față de 0,68 USD cu un an în urmă. (Sursa: CNBC)

Nvidia Corporation | Preț curent 125.53 USD (-14.01%) | MCap 3.07T

Acțiunile Nvidia au scăzut cu 14% vineri, încheind a șaptea săptămână consecutivă de declin, cea mai lungă serie din 2008, pe fondul îngrijorărilor investitorilor privind perioada de după plecarea cofondatorului Jensen Huang, care a demisionat pe 12 noiembrie. Presiunea a fost amplificată de informațiile Reuters potrivit cărora Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA analizează posibile probleme contabile la companie. Titlurile au pierdut 46% în această perioadă, iar capitalizarea a coborât cu circa 2,6 trilioane USD, la 3 trilioane USD, Nvidia ajungând pe locul patru, după Apple, Microsoft și Alphabet, cu o evaluare de circa 8,4 ori profiturile estimate, față de 29 de ori în cazul Advanced Micro Devices. Nici rezultatele peste așteptări și majorarea prognozei pentru anul fiscal 2028 nu au oprit vânzările, deși CEO-ul interimar Colette Kress estimează o creștere a veniturilor de 75% în următorul an fiscal. (Sursa: CNBC)

Space Exploration Technologies (Spacex) | Preț curent 127.79 USD (-7.69%) | MCap

Cursor, platforma de programare asistată de inteligența artificială deținută de SpaceX, analizează eliminarea treptată a modelelor AI open-weight dezvoltate în China, invocând riscul geopolitic, potrivit unui raport al Comisiei pentru Securitate Internă și al Comisiei speciale pentru China din Camera Reprezentanților, consultat de CNBC. Modelul de programare Composer 2 al Cursor a fost construit pe baza modelului Kimi K2.5 al laboratorului chinez Moonshot AI, iar SpaceX a finalizat în august achiziția platformei, la o evaluare implicită a capitalului de 60 mld. USD. Raportul arată că adoptarea modelelor chinezești este susținută de cost, personalizare și performanțe apropiate de vârf, în timp ce SUA nu are o alternativă open-weight competitivă, și recomandă, printre altele, interzicerea modelelor dezvoltate în China în sistemele informatice federale. Acțiunile SpaceX au scăzut cu 5,43% după anunț. (Sursa: CNBC)

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Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutare pot influența randamentul investiției.

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Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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