TradeVille – BVB, pe drumul cel bun

BVB, Pe Drumul Cel Bun

Bursa de Valori București a înregistrat un nou record in 2022 in ceea ce privește valoarea totala de tranzacționare, care a depășit 24 mld. RON, in creștere cu 11% vs 2021. De asemenea, au fost realizate 42 runde de finanțare, mai mult decât jumătate din numărul record înregistrat in 2021, in timp ce valoarea totala a rundelor de finanțare de anul trecut a ajuns la valoarea de 1.9 mld. EUR, fiind foarte aproape de maximul de 2 mld. EUR înregistrat in 2021. Un alt maxim pentru piața de capital românească l-a reprezentat numărul investitorilor, care in primele 9L 2022 s-a ridicat la peste 128,000, in creștere cu 57% fata de valoarea aferenta întregului an 2021. (Sursa: BVB)

Companiile Se Împrumuta In Euro

In luna Noiembrie 2022, băncile din Romania au acordat companiilor credite noi in euro in volum de 534.1 mil. EUR (2.7 mld RON), cu circa 30% peste nivelul creditelor noi acordate in RON, in valoare de 2.1 mld. RON. Pentru prima data in ultimul deceniu, începând din luna septembrie 2022, volumul creditelor noi corporate in euro a depășit volumul creditelor noi corporate in lei, pe fondul stabilității cursului de schimb EUR/RON si al dobanzilor mărite la creditele in lei. In primele 11 luni din 2022, companiile au contractat credite noi in RON si EUR de 63.3 mld. RON, cu 20% peste volumul din 2021. (Sursa: ZF)

Analiștilor Le Revine Optimismul

Ads

Indicele ZEW al sentimentului economic din zona euro, care măsoară nivelul de optimism al analiștilor cu privire la evoluțiile economice așteptate pentru următoarele 6 luni, a revenit la o valoare pozitiva in ianuarie 2023, de 16.7, după 10 luni in care estimările pesimiste au dominat. Indicele este construit ca diferența intre procentul de analiști care sunt optimiști si procentul de analiști care sunt pesimiști in ceea ce privește evoluția economiei. (Sursa: DailyFX)

China - Creștere Lenta In 2022

China a raportat o creștere a PIB de 3% in 2022, sub ținta de 5.5% stabilita in martie, marcând al doilea cel mai lent ritm de creștere din 1976 încoace. De asemenea, economia chineza a înregistrat o expansiune de 2.9% in ritm anual in T4 2022, peste estimările pieței ce indicau o creștere de doar 1.8%, dar sub nivelul de creștere din T3. Ținta de creștere a PIB aferent anului 2023 urmează sa fie anunțata in cadrul reuniunii parlamentare anuale din martie 2023. Totodată populația Chinei s-a diminuat pentru prima data in ultimele șase decenii, marcând astfel începutul a ceea ce se așteaptă a fi o lunga perioada de scădere a numărului de locuitori, cu importante implicații economice. (Surse: SeekingAlpha; Reuters)

Ads

Fondul Proprietatea Preț curent 2.000 RON (0.20% ) MCap 12.4B P/E 2.292

Hidroelectrica, cel mai mare producător național de energie, in care Fondul Proprietatea deține 20% din capitalul social, își propune demararea a 3 proiecte de investiții in valoare de peste 1 mld. RON: doua pentru Porțile de Fier II si unul pentru retehnologizarea hidrocentralei Raul Mare - Retezat. Hidroelectrica a încheiat primele 9 luni ale anului 2022 cu un profit net in creștere cu 37% fata de 9L 2021 si cu o cifra de afaceri cu 47% mai mare. In alte știri, Fondul a depus ieri la ASF o solicitare de aprobare a unei oferte publice de cumpărare a acțiunilor proprii in legătura cu programul de răscumpărare aprobat prin hot. AGEA nr. 2/ 15.11.2022. Detaliile complete ale Ofertei, inclusiv prețul, vor fi anunțate când se va primi aprobarea ASF, in termen de 10 zile lucrătoare. (Sursa: ZF)

Romgaz Preț curent 39.70 RON (0.25% ) MCap 15.3B P/E 5.11

Acționariatul Romgaz este convocat la AGOA pentru data de 20 februarie 2023. Principalele puncte de pe ordinea de zi sunt aprobarea bugetului individual pentru anul 2023, precum si prezentarea bugetului consolidat al grupului Romgaz pentru acest an. Bugetul va fi făcut public pe 18 ianuarie 2023. (Surse: convocator societate; raport curent societate)

Ads

Romcab Mureș Preț curent 0.1690 RON (6.96% ) MCap 39.6M P/E -0.8767

Conducerea ROMCAB informează piața cu privire la finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social. Astfel, din numărul total de 780 mil. acțiuni emise, in prima etapa a operațiunii de subscriere s-au subscris un număr de 619.6 mil. acțiuni la prețul de 0.1 RON/acțiune. Pentru cea de-a doua etapa, in cadrul plasamentului privat al acțiunilor ramase nesubscrise in prima etapa, au fost validate subscrierile pentru 160.3 mil. acțiuni, la prețul de emisiune de 0.11 RON/acțiune. Astfel in urma operațiunii de majorare, au fost subscrise 780 mil. acțiuni, in valoare totala de 79.6 mil. RON. (Sursa: BVB)

Comcm Constanta Preț curent 0.304 RON ( -1.94% ) MCap 71.8M P/E -13.554

Compania de construcții montaj COMCM S.A. informează investitorii si acționarii cu privire la decizia Consiliului de Administrație, din data de 16.01.2023, de a prelungi mandatul de director general al doamnei Gabriela Alexe pana la data de 25.03.2023. (Sursa: raport societate)

Ads

SIF Banat Crișana Preț curent 2.410 RON (1.26% ) MCap 1.22B P/E 16.830

Consiliul de Administrație al SIF Banat Crișana (SIF1) a convocat AGEA pentru data de 23/24 februarie 2023. Pe ordinea de zi, printre altele, se propune spre aprobare schimbarea denumirii societății din “Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.” in “Lion Capital”, urmând ca actul constitutiv sa fie modificat in consecința. (Sursa: BVB)

Connections Consult Preț curent 4.07 RON ( -0.49% ) MCap 48.4M P/E 15.13

Compania a anunțat investitorii cu privire la faptul ca Marcu Radu a fost numit in funcția de director de către Consiliul de Administrație. Acesta va conduce societatea împreuna cu fondatorul, Bogdan Florea, având un mandat de 3 ani si 4 luni. Astfel, Bogdan Florea va rămâne in continuarea președintele Consiliului de Administrație, dar si co-CEO al companiei. (Sursa: BVB)

Microsoft Corporation Preț curent 240.35 USD (0.47% ) MCap 1.79T P/E 25.71

Microsoft a anunțat ca va adaugă in curând robotul de inteligenta artificiala ChatGPT al OpenAI la serviciile sale Azure bazate pe cloud. Compania anunță ca serviciul Azure OpenAI, care a fost disponibil doar pentru un număr limitat de clienți, va fi disponibil pe scara larga, permițându-le clienților sa utilizeze produsele OpenAI in aplicațiile proprii care rulează in cloud. Microsoft, partener al OpenAI din 2019, a declarat săptămâna trecuta ca este in discuții pentru a investi pana la 10 mld. USD in OpenAI, căutând sa obțină un avantaj competitiv in fata rivalilor săi Google, Amazon si Meta Platforms. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Renault SA Preț curent 38.020 EUR (1.89% ) MCap 11.2B

Renault si compania chineza Geely Automobile Holdings lucrează la finalizarea unui acord pentru a atrage producătorul de petrol Aramco din Arabia Saudita ca investitor si partener in dezvoltarea motoarelor pe benzina si a tehnologiilor hibride. Cele doua companii si-au propus sa înființeze in acest an un joint-venture pentru dezvoltarea unor motoare pe benzina mai eficiente si a unor sisteme hibride, cu o participație de 40% a fiecăreia dintre ele. Restul de 20% este se dorește a fi preluat de Aramco. Renault raportează in 2022 vânzări in scădere pentru al patrulea an consecutiv (-9.4%), in condițiile in care mizează pe modelele cu marje de profit mai mari si pe cele electrice pentru a-si stimula creșterea. (Surse: Reuters; Reuters)

TESLA INC. Preț curent 131.49 USD (7.43% ) MCap 415B P/E 37.11

Tesla a încheiat anul 2022 cu o cota de piața de 65% din vânzările de mașini electrice noi din SUA, in scădere fata de cota de 72% înregistrata in 2021. In T4 2022, Tesla a deținut o cota de 58% din piața din SUA, in scădere fata de cota din 2021 de 78%. Cu toate acestea, vânzările de mașini electrice au înregistrat creșteri importante: +14% in T4 2022 vs T4 2021 si +48% in 2022 vs 2021. La finalul anului 2022, cele mai bine vândute modele de mașini electrice din SUA au fost Model Y si Model 3 a Tesla. (Surse: Barrons; Cox Automotive)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice (citeste). Performantele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al performantei viitoare (citeste). Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA. Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225. Reglementata de ASF. Agenție Brașov.

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille si preluat de Redacție

Ads