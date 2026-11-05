TradeVille – CNSP anticipează contracția economiei

CNSP anticipează contracția economiei

Comisia Națională de Strategie și Prognoză anticipează pentru acest an o contracție de 0,4% a PIB-ului real, față de o creștere de 0,1% estimată în varianta de primăvară, potrivit prognozei actualizate pentru prima rectificare bugetară. Întrucât inflația medie anuală a fost reevaluată de la 7,9% la 8,4%, PIB-ul nominal a fost recalculat la 2,086 mld. RON (401 mld. EUR), cu 30 mld. RON peste estimarea din luna mai, în absența creșterii economice reale. Industria a suferit cea mai mare revizuire negativă, de la -0,3% la -3,4%, în timp ce pentru construcții se estimează acum o creștere a valorii adăugate brute de 10%, de la 5,5% anterior. Potrivit instituției, principalul factor îl reprezintă accentuarea tensiunilor geopolitice din Golf, care au generat un nou șoc pe piețele de energie, suprapus măsurilor de consolidare fiscală și nivelului încă ridicat al inflației. (Sursa: ZF)

România coboară în clasamentul puterii de cumpărare

Ads

România ocupă în acest an locul 32 din 42 de țări europene în clasamentul puterii de cumpărare, în coborâre cu o poziție față de 2025, cu o medie națională de 11,283 EUR pe locuitor, respectiv 53% din media europeană de 21,153 EUR, potrivit studiului NIQ Purchasing Power Romania 2026. Bucureștiul, cu 22,941 EUR pe locuitor, este singura zonă din țară care depășește media europeană, în timp ce doar nouă județe se situează peste media națională. Diferența dintre capitală și județul aflat pe ultimul loc, Giurgiu (5,816 EUR), este de aproximativ 17,100 EUR pe locuitor. La nivel european, puterea de cumpărare a crescut nominal cu 4,4% în 2026, numeroase piețe din Europa Centrală și de Sud-Est avansând mai dinamic decât cele din Europa Occidentală. (Sursa: ZF)

Inflația din zona euro, la maximul ultimilor trei ani

Inflația din zona euro a urcat în luna octombrie la 4%, de la 3,8% în septembrie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, în linie cu așteptările economiștilor, potrivit estimării preliminare. Avansul a fost determinat în principal de scumpirea energiei, a cărei rată anuală a urcat la 20,8%, de la 18,9%, pe fondul războiului din Iran. Toate cele 21 de economii din zona euro au înregistrat o inflație peste ținta de 2% a BCE, cu valori între 2,3% în Malta și 6,1% în Lituania. BCE a menținut dobânda-cheie la 2,5% luna trecută, după o majorare de 25 de puncte de bază în septembrie, iar după publicarea datelor piețele estimau o probabilitate de peste 72% pentru o nouă majorare în decembrie. Potrivit Validus Risk Management, turbulențele de pe piața obligațiunilor din Franța limitează însă spațiul de manevră al BCE. (Sursa: CNBC)

Ads

Angajări solide în sectorul privat din SUA

Sectorul privat din SUA a creat 86,000 de locuri de muncă în luna octombrie, a doua lună consecutivă de creștere solidă a angajărilor, după 86,000 în septembrie (nivel revizuit de la 90,000), potrivit raportului ADP. Cele mai multe angajări au venit din comerț, transport și utilități (+39,000), educație și sănătate (+28,000) și ospitalitate (+19,000), în timp ce serviciile profesionale și de afaceri au pierdut 27,000 de locuri de muncă, a treia lună consecutivă de scădere. Salariul de bază a crescut cu 3,2% YoY, iar câștigurile brute cu 4,7%. În cazul angajaților care și-au schimbat locul de muncă, câștigurile brute au urcat cu 7,6%, cel mai rapid ritm din martie 2024, susținute de bonusuri, ore suplimentare și salarii de bază mai mari. (Sursa: ADP)

Arctic Stream | Preț curent 24.50 RON (2.08%) | MCap 106M | P/E 8.21

Ads

Arctic Stream a semnat pe 2 noiembrie un contract de aproximativ 5 mil. EUR cu un client din zona central guvernamentală, pentru livrarea, instalarea și operaționalizarea unei platforme de comunicații operative securizate, cu un termen de implementare de 18 luni. Compania este liderul asocierii, cu o cotă de participare de 30%, însă raportul transmis bursei nu precizează ce parte din valoare îi revine. Contractul depășește 10% din cifra de afaceri din 2025, de 101 mil. RON, iar în martie și iulie compania mai anunțase trei contracte semnificative, de 13-17 mil. RON fiecare. În primul semestru, cifra de afaceri s-a triplat, la 91 mil. RON, iar profitul net a fost de 6 mil. RON, după o pierdere de 3 mil. RON cu un an înainte. Acțiunile au scăzut marți cu 1,6%, la 24 RON, înainte de publicarea raportului, pentru o capitalizare de 106 mil. RON. (Sursa: ZF)

Novo Nordisk A/s | Preț curent 42.18 USD (4.95%) | MCap 96B

Novo Nordisk și-a majorat din nou prognoza pentru acest an, estimând că vânzările și profitul ar putea crește cu până la 2% la cursuri de schimb constante, în timp ce scenariul cel mai pesimist indică acum o scădere de 2%, față de 6% anterior. În trimestrul al treilea, profitul operațional ajustat a urcat cu 34%, la 31,7 mld. DKK (4,8 mld. USD), peste estimările analiștilor, iar vânzările pastilei Wegovy au ajuns la 5,39 mld. DKK (circa 816 mil. USD), tot peste așteptări. Acțiunile au urcat cu până la 6,6% la debutul ședinței, cel mai puternic avans din ultimele șase luni, după o scădere de 17% de la începutul anului, în timp ce titlurile Eli Lilly au câștigat 31% în aceeași perioadă. Pastila Wegovy, care ar urma să fie disponibilă în peste 20 de piețe anul viitor, depășește deocamdată varianta orală a Eli Lilly, iar lansarea injecției de nouă generație CagriSema este programată pentru începutul anului viitor. Compania a anunțat și numirea lui Luigi La Corte, de la Galderma, în funcția de director financiar, în locul lui Karsten Munk Knudsen, care rămâne în funcție până la finalul lunii decembrie. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Mcdonald's Corporation | Preț curent 280.11 USD (6.49%) | MCap 204B

McDonald's a raportat pentru trimestrul al treilea un profit ajustat pe acțiune de 3,57 USD, peste estimările analiștilor (3,38 USD), în timp ce veniturile au urcat cu 1%, la 7,16 mld. USD, sub așteptări (7,29 mld. USD). Vânzările comparabile au crescut cu 1,5% la nivel global, susținute de segmentele internaționale, însă în SUA au scăzut cu 0,2%, pe fondul unui trafic mai redus, un rezultat totuși mai bun decât declinul de 0,5% anticipat de piață. Divizia de piețe internaționale licențiate, care include Japonia și China, a înregistrat o creștere de 4,2% a vânzărilor comparabile, dublu față de estimări (2,1%), în timp ce Franța a fost un punct slab pentru divizia internațională operată direct. Directorul general Chris Kempczinski a semnalat o îmbunătățire în SUA pe parcursul trimestrului, după ajustarea ofertelor promoționale. Acțiunile urcau cu peste 2% în pre-market. (Sursa: CNBC)

Uber Technologies Inc | Preț curent 69.95 USD (5.03%) | MCap 140B

Ads

Uber a raportat pentru trimestrul al treilea o creștere de 10% a veniturilor, la 14,77 mld. USD, peste estimările analiștilor (14,66 mld. USD), dar în încetinire față de avansurile de 12% și 14% din primele două trimestre. Veniturile din segmentul de mobilitate, cel mai mare al companiei, au scăzut cu 2%, pe fondul costurilor ridicate cu combustibilul și al concurenței pentru șoferi pe piețe precum India și Brazilia, în timp ce livrările și transportul de marfă au urcat cu 23%, respectiv 34%. Profitul ajustat pe acțiune a fost de 0,88 USD, față de 0,86 USD estimat, iar rezervările brute au crescut cu 20%, la 59,82 mld. USD. Compania anticipează puține sau deloc tranzacții noi cel puțin până în 2027, cu excepția investițiilor în vehicule autonome, pentru a se concentra pe integrarea achizițiilor deja anunțate, inclusiv Delivery Hero și ezCater. Pentru trimestrul al patrulea, Uber estimează un profit ajustat pe acțiune de 0,95-0,99 USD și rezervări brute de 63,25-65,25 mld. USD, în linie cu așteptările analiștilor (0,97 USD, respectiv 64,26 mld. USD). (Sursa: WSJ)

Ads

Arm Holdings plc (adr) | Preț curent 193.46 USD (-4.46%) | MCap 23.5B

Arm Holdings a raportat pentru al doilea trimestru fiscal venituri de 1,44 mld. USD, peste estimările analiștilor (1,38 mld. USD), și un profit ajustat pe acțiune de 0,52 USD, față de 0,47 USD estimat. Veniturile din licențe au ajuns la 773 mil. USD, mult peste așteptări (625,1 mil. USD), în timp ce redevențele au crescut cu 8%, la 670 mil. USD, sub estimări (720,8 mil. USD). Pentru trimestrul al treilea, compania anticipează venituri de 1,54 mld. USD, ușor peste consens (1,53 mld. USD), iar acțiunile scădeau cu circa 1% în ședința extinsă, la debutul conferinței cu analiștii. Arm estimează vânzări de 2 mld. USD din procesorul propriu AGI CPU în anii fiscali 2027 și 2028, după ce și-a asigurat aprovizionarea cu memorie, în contextul deficitului din industrie. Arhitectura sa pentru servere a reprezentat peste 50% din implementările marilor furnizori de cloud în 2025, iar ponderea ar urma să depășească 60% până la finalul lui 2026. (Sursa: Reuters)

Ads

Qualcomm Inc | Preț curent 175.09 USD (6.48%) | MCap 195B

Qualcomm a raportat pentru al patrulea trimestru fiscal un profit ajustat pe acțiune de 2,17 USD, ușor peste estimările analiștilor (2,16 USD), și venituri ajustate de 10,44 mld. USD, în scădere cu 7% YoY, însă acțiunile au scăzut cu 7% în ședința extinsă, după o prognoză mai slabă decât se aștepta. Pentru trimestrul curent, compania estimează un profit pe acțiune de 2,15-2,35 USD și venituri de 10,4-11,2 mld. USD, în timp ce analiștii anticipau 2,27 USD, respectiv 10,48 mld. USD. Vânzările de cipuri pentru telefoane mobile au scăzut cu 26%, la 5,14 mld. USD, sub așteptări (5,21 mld. USD), în pofida majorării prețurilor din septembrie, pe fondul scumpirii memoriilor, care îi obligă pe producători să scumpească telefoanele. În schimb, veniturile din segmentul auto au urcat cu 89%, la 1,99 mld. USD, peste estimări (1,66 mld. USD), iar cele din centrele de date au fost de 650 mil. USD, compania vizând 5 mld. USD în anul fiscal 2027. Directorul general Cristiano Amon a precizat că, pe segmentul centrelor de date, compania se confruntă cu o problemă de aprovizionare, nu de cerere. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la Tradeville

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutare pot influența randamentul investiției.

Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF TradeVille SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3–5, Office Building, lot 3/1, etaj 3–4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF.

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads