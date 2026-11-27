Prima tranzacție cu futures pe BET

Bursa de Valori București a relansat joi, 26 noiembrie, piața instrumentelor derivate, prima tranzacție fiind încheiată cu două contracte futures BET26DEC pe indicele BET, la un preț de 33,000 de puncte, potrivit Financial Intelligence. La lansare este disponibilă o singură serie, cu scadența pe 18 decembrie 2026, iar pozițiile deschise se închid la scadență. Contractele au o limită de variație zilnică a prețului de plus/minus 15% față de prețul de referință, stabilit zilnic de casa de compensare CCP.RO, iar decontarea se face zilnic, în numerar, prin marcarea la piață. CCP.RO se interpune între cumpărători și vânzători, în baza contractului semnat cu BVB pentru compensarea, decontarea și garantarea tranzacțiilor cu derivate. Lansarea are la bază certificatul de înregistrare emis de ASF pe 29 octombrie 2026 pentru specificațiile instrumentului. (Sursa: Financial Intelligence)

Afacerile din servicii pentru populație scad cu 8,5%

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut în primele nouă luni din 2026 cu 8,5% ca serie brută și cu 8,2% ca serie ajustată, față de perioada similară a anului trecut, potrivit INS. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la jocurile de noroc și alte activități recreative (-18,5%), la hoteluri și restaurante (-10,3%) și la serviciile de coafură și înfrumusețare (-7,5%), în timp ce activitatea agențiilor de turism și a tur-operatorilor a crescut cu 9,4%. În luna septembrie, volumul cifrei de afaceri a fost cu 9% mai mic decât în septembrie 2025 ca serie brută și cu 9,9% ca serie ajustată, cu un declin de 27,7% la jocurile de noroc și de 9,4% la hoteluri și restaurante. Față de luna august, scăderea a fost de 11,2% ca serie brută și de 1,3% ca serie ajustată, afacerile hotelurilor și restaurantelor coborând cu 14%. (Sursa: INS)

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BCE, aproape de o majorare încă din octombrie

Un număr mare de membri ai Consiliului guvernatorilor BCE ar fi putut susține o majorare a dobânzilor la ședința din 28-29 octombrie, însă banca centrală a amânat decizia pentru a strânge mai multe dovezi privind riscurile inflaționiste, arată minuta ședinței publicată joi, potrivit Investing.com. BCE a avertizat că inflația va fi probabil mai ridicată decât se estima anterior, iar o majorare în octombrie ar fi însemnat doar devansarea înăspririi necesare a politicii monetare. Efectele de rundă a doua ale inflației nu s-au materializat încă, dar oficialii consideră că trebuie prevenite. Majoritatea oficialilor care s-au exprimat după ședință au semnalat o majorare de 25 de puncte de bază pe 17 decembrie, în timp ce perspectivele de după această dată rămân incerte, pe fondul negocierilor salariale nefinalizate și al prețurilor ridicate la petrol și gaze. Christine Lagarde și Isabel Schnabel urmează să părăsească BCE în lunile următoare, iar Pablo Hernández de Cos este considerat cel mai probabil viitor președinte, de la începutul lui 2027. (Sursa: Investing.com)

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Bursele europene revin după tarifele mai blânde ale SUA

Bursele europene au înregistrat joi un avans puternic, indicele STOXX 600 urcând cu 1,66% în ședința de după-amiază, după ce miercuri coborâse aproape de minimul ultimelor două luni, potrivit Investing.com. Revenirea a venit după ce noile tarife propuse de Casa Albă pentru 14 parteneri comerciali importanți, între care China, Japonia și Uniunea Europeană, s-au dovedit mai puțin severe decât se temeau investitorii: taxele nu se vor adăuga celor impuse în iulie și nu vor intra în vigoare, cel mai probabil, înainte de februarie sau martie. Indicele DAX a crescut cu 1,91%, CAC 40 cu 1,63%, FTSE 100 cu 1,6%, iar FTSE MIB cu 2,2%, susținut de bănci. Sectorul tehnologic a condus revenirea, acțiunile Infineon și Soitec avansând cu peste 4%, în condițiile în care piețele americane au fost închise de Ziua Recunoștinței. (Sursa: Investing.com)

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Holde Agri Invest- Clasa A | Preț curent 0.1095 RON (-29.81%) | MCap 13.2M | P/E -0.3693

Holde Agri Invest a depus joi, împreună cu 17 dintre filialele sale, o cerere comună de deschidere a procedurii generale de insolvență a grupului de societăți la Tribunalul București, declarând intenția de reorganizare judiciară pe baza unui plan comun, cu păstrarea dreptului de administrare sub supravegherea unui administrator judiciar. Cererea vizează 18 dintre cele 21 de companii ale grupului și a fost aprobată de Consiliul de Administrație pe 25 noiembrie. Conducerea a concluzionat că măsurile de restructurare aplicate din septembrie 2026 reduc costurile, dar nu sunt suficiente pentru a aduce structura de finanțare a grupului la un nivel sustenabil. Procedura urmărește continuarea activității, optimizarea costurilor cu personalul, utilajele, combustibilul și inputurile agricole, precum și efectuarea lucrărilor necesare campaniei agricole 2026-2027. Tranzacționarea acțiunilor a fost suspendată temporar joi și reluată la ora 15:00. (Sursa: BVB)

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OMV Petrom | Preț curent 1.280 RON (-0.85%) | MCap 79.7B | P/E 21.660

OMV Petrom, OMV și compania petrolieră națională a Turciei, TPAO, au semnat joi la Istanbul un memorandum de înțelegere pe cinci ani pentru explorarea unor oportunități de cooperare în domeniul energiei. Colaborarea poate viza explorarea și producția onshore și offshore, gazele naturale și infrastructura aferentă, cooperarea operațională și tehnică, precum și inițiative pentru consolidarea securității energetice regionale. Zonele vizate sunt Turcia, regiunea extinsă a Mării Negre și alte piețe internaționale de interes comun. Memorandumul oferă un cadru de explorare a oportunităților și nu angajează părțile în vreun proiect sau investiție specifică. TPAO are o activitate de peste 70 de ani și operează în 11 țări de pe trei continente. (Sursa: BVB)

Antibiotice | Preț curent 1.790 RON (-3.76%) | MCap 1.2B | P/E 128.132

Antibiotice a raportat pentru primele nouă luni din 2026 un profit net de 246,298 RON, față de 42,6 mil. RON în perioada similară a anului trecut, în condițiile în care cifra de afaceri netă a scăzut cu 5,1%, la 444,2 mil. RON, iar rezultatul operațional s-a redus cu 70,4%, la 18 mil. RON. Vânzările pe piața internă au coborât cu 11%, la 235,6 mil. RON, în timp ce vânzările internaționale au crescut cu 3%, la 208,7 mil. RON. Conducerea explică evoluția prin contracția pieței relevante și a celei de generice, puterea de cumpărare afectată de inflație, întârzierea achizițiilor spitalelor și creșterea cu circa 13% a prețurilor materiilor prime. Taxa clawback a costat compania 28,7 mil. RON, iar rezultatul financiar a fost o pierdere de 12,7 mil. RON, influențată de diferențele de curs valutar. (Sursa: BVB)

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Safetech Innovations | Preț curent 0.918 RON (-3.16%) | MCap 149M | P/E 9.676

Safetech Innovations a raportat pentru primele nouă luni din 2026 o cifră de afaceri consolidată de 36,6 mil. RON, în creștere cu 36% față de perioada similară a anului trecut, și un profit net consolidat de 12,5 mil. RON, cu 50% mai mare. Rezultatul operațional a avansat cu 49%, la 15,2 mil. RON. În trimestrul al treilea, pe bază individuală, veniturile au crescut cu 41%, la 10,7 mil. RON, iar profitul net cu 24%, la 4 mil. RON. Profitul net reprezintă circa 79% din bugetul pentru 2026, iar cifra de afaceri circa 66%, conducerea menținând țintele bugetare. Compania estimează că segmentul serviciilor recurente va înregistra în 2027 o creștere a veniturilor de peste 20% față de 2026. (Sursa: BVB)

Purcari Wineries Public Company Limited | Preț curent 20.90 RON (0.00%) | MCap 863M | P/E 17.83

Purcari Wineries a raportat pentru trimestrul al treilea venituri de 104,9 mil. RON, aproape neschimbate față de perioada similară a anului trecut (-0,4%), în timp ce EBITDA a scăzut cu 14%, la 30,5 mil. RON, iar profitul net cu 25%, la 15,4 mil. RON. Marja brută a coborât la 38,5%, de la 49,4%. În primele nouă luni, veniturile s-au redus cu 4,5%, la 287 mil. RON, iar profitul net cu 15,5%, la 30,5 mil. RON. Vânzările din România, care reprezintă circa 60% din veniturile comerciale, au scăzut cu 6,6%, la 167,7 mil. RON, pe fondul cererii mai slabe, în timp ce Bulgaria a crescut cu 12,4%. Conducerea consideră că trimestrul al treilea arată semne de stabilizare a performanței comerciale, iar marja EBITDA a depășit intervalul estimat în prognoză. (Sursa: BVB)

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Electro-Alfa International | Preț curent 15.32 RON (3.10%) | MCap 2.88B | P/E 23.87

Electro-Alfa International, producătorul de echipamente electrice din Botoșani listat la bursă în luna martie, nu își revizuiește bugetul pentru 2026 după primele nouă luni, au declarat reprezentanții companiei în conferința cu investitorii, potrivit ZF. Bugetul prevede venituri consolidate de 1,01 mld. RON (189 mil. EUR), o EBITDA de 133 mil. RON (25 mil. EUR) și un profit înainte de impozitare de 111 mil. RON (21 mil. EUR). Compania se bazează pe trimestrul al patrulea, în mod tradițional cel mai puternic din an. Reprezentanții Electro-Alfa au precizat că marja din trimestrul al treilea reflectă efectul de levier operațional, pe care se așteaptă să îl vadă din nou în ultimul trimestru. (Sursa: ZF)

Prospectiuni București | Preț curent 0.141 RON (-2.76%) | MCap 101M | P/E 4.663

Prospecțiuni a raportat pentru primele nouă luni din 2026 un profit net de 7,6 mil. RON, față de o pierdere netă de 17,1 mil. RON în perioada similară a anului trecut, potrivit rezultatelor neauditate. Cifra de afaceri a crescut cu 12%, la 112,4 mil. RON, pe fondul a două proiecte de achiziție de date geofizice și al activității de geofizică de sondă, care a evoluat peste așteptări, în timp ce cheltuielile de exploatare s-au redus cu 13%, la 102,4 mil. RON. Astfel, rezultatul din exploatare a devenit pozitiv, la 10,9 mil. RON, după o pierdere de 17,1 mil. RON în primele nouă luni din 2025. Compania a rambursat integral linia de finanțare contractată de la Exim Banca Românească, de 9,8 mil. RON, iar datoriile totale au scăzut cu 31%, la 33,2 mil. RON. (Sursa: BVB)

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Nuclearelectrica | Preț curent 56.90 RON (0.35%) | MCap 17.1B | P/E 9.47

Nuclearelectrica a raportat o serie de 34 de tranzacții încheiate cu GEN-I Bucharest - Electricity Trading and Sale, cu o valoare cumulată de 954,7 mil. RON, dintre care cea mai recentă este un contract bilateral de vânzare a energiei electrice semnat pe 25 noiembrie 2026, în valoare de 145,1 mil. RON, cu livrare între 1 ianuarie 2027 și 31 decembrie 2028. Cele mai mari contracte din listă sunt două tranzacții bilaterale de vânzare încheiate pe 26 octombrie, de 252 mil. RON, pentru livrări în 2027-2028, și de 115,6 mil. RON, pentru livrări în 2027. Restul tranzacțiilor, încheiate în cursul anului 2026, sunt în principal vânzări de energie pe piața angro, alături de câteva achiziții de energie pe termen scurt. (Sursa: BVB)

Arctic Stream | Preț curent 23.50 RON (-1.67%) | MCap 101M | P/E 7.87

Consiliul de Administrație al Arctic Stream a aprobat majorarea capitalului social, în limitele capitalului autorizat, cu până la 96,175 de acțiuni noi, la un preț de emisiune de 20 RON pe acțiune. În prima etapă, acționarii înregistrați la data de 17 decembrie 2026 pot subscrie proporțional cu deținerile, fiind necesare 45 de drepturi de preferință pentru o acțiune nouă, iar drepturile nu sunt transferabile și nu se tranzacționează separat. Ex-Data este 16 decembrie 2026, iar perioada de subscriere va dura 30 de zile, cu începere în a treia zi lucrătoare după publicarea documentului de ofertă. Acțiunile nesubscrise vor fi oferite în a doua etapă beneficiarilor programului de stock options din 2024, pe baza unei decizii separate a Consiliului de Administrație. (Sursa: BVB)

Babcock International Group Plc | Preț curent 10.860 GBP (6.16%) | MCap 22.7B

Babcock International a semnat cu Ministerul Apărării din Marea Britanie un acord-cadru de 8,7 mld. GBP pentru serviciile de mentenanță a submarinelor, cel mai mare contract din istoria companiei, potrivit Investing.com. Acordul, numit Gateway, înlocuiește programul anterior de sprijin maritim, a cărui prelungire expiră pe 30 noiembrie, și intră în vigoare pe 1 decembrie 2026, pe o perioadă de bază de cinci ani, cu posibilitatea extinderii până la 15 ani. Acțiunile Babcock au urcat cu 5% după anunț, atingând în ședință un maxim de 1,091 pence, compania conducând creșterile din indicele FTSE 100. Conducerea a reconfirmat prognoza pe termen mediu privind creșterea organică a veniturilor. (Sursa: Investing.com)

Unicredit S.p.a. | Preț curent 73.94 EUR (1.00%) | MCap 145B

UniCredit a obținut joi aprobarea autorității poloneze de supraveghere financiară, ultimul pas de reglementare necesar pentru a prelua acțiunile Commerzbank oferite în cadrul ofertei de schimb, procesul urmând să fie finalizat până pe 7 decembrie, potrivit Investing.com. Oferta de 39 mld. EUR (43 mld. USD), încheiată în iulie, a fost de 0,485 acțiuni UniCredit pentru fiecare acțiune Commerzbank. Banca italiană vrea să înlocuiască nouă dintre cei zece reprezentanți ai acționarilor în consiliul de supraveghere al Commerzbank, propunându-l pe directorul general Andrea Orcel în locul președintelui Jens Weidmann, și cere înlocuirea unora dintre cei șapte membri ai conducerii executive. UniCredit intenționează să păstreze Commerzbank separat de subsidiara sa germană HVB cel puțin până în 2028. (Sursa: Investing.com)

Space Exploration Technologies (Spacex) | Preț curent 127.44 USD (1.30%) | MCap

Comisia Federală pentru Comunicații din SUA (FCC) a autorizat SpaceX să plaseze pe orbită 1 milion de sateliți destinați calculului pentru inteligența artificială, a anunțat miercuri președintele instituției, Brendan Carr, potrivit CNBC. Proiectul, numit Starmind, a fost contestat de Amazon, Viasat și Societatea Americană de Astronomie, iar Amazon, care dezvoltă un concurent pentru serviciul Starlink, susținuse în martie că SpaceX ar avea nevoie de secole pentru a construi constelația. FCC a respins comentariile privind teme din afara competenței sale, inclusiv preocupările de mediu și impactul asupra observațiilor astronomice. Și alte companii vizează centrele de date orbitale: Google a lansat în octombrie primele cipuri în spațiu prin proiectul Suncatcher, iar Blue Origin a cerut în martie aprobarea pentru până la 51,600 de sateliți. (Sursa: CNBC)

Unitedhealth Group Inc | Preț curent 346.19 USD (1.26%) | MCap 322B

UnitedHealth Group se află în atenția investitorilor după ce președintele Donald Trump a apreciat o propunere revizuită de tip Medicare for All, care ar putea păstra un rol pentru asigurătorii privați, potrivit unei analize Simply Wall St publicate de Yahoo Finance. Declarațiile lui Trump au indicat deschidere către un compromis privind structura Medicare, în locul unui sistem public cu plătitor unic. Potrivit articolului, asigurători precum UnitedHealth, Humana și CVS Health ar putea continua să administreze portofolii mari de contracte Medicare, dar cu formule de rambursare, vârste de eligibilitate sau reguli de audit diferite, care pot modifica profitabilitatea acestora. Articolul menționează și că procesele existente privind frauda și propunerile de audit ale agenției federale Medicare sunt considerate de analiști posibile surse de amenzi sau de costuri de conformitate mai mari. (Sursa: Yahoo Finance)

Imperial Brands Plc Ord 10P | Preț curent 34.68 GBP (14.46%) | MCap 32.9B

Altria, producătorul țigaretelor Marlboro, a anunțat joi că analizează o posibilă ofertă de preluare integral în numerar pentru Imperial Brands și că discută cu o altă parte o tranzacție pentru o parte din activitatea companiei britanice, potrivit Investing.com. Anunțul a venit după ce Bloomberg a relatat că și Japan Tobacco evaluează o posibilă achiziție a Imperial, eventual alături de un partener, cu împărțirea activelor la nivel global, Japan Tobacco refuzând să comenteze. Acțiunile Imperial Brands au urcat cu 13,8%, la 34,49 GBP, ceea ce corespunde unei capitalizări de 25,9 mld. GBP (33,9 mld. USD). Imperial a precizat că nu a avut discuții și nu a primit nicio abordare din partea Altria sau a unei terțe părți, iar potrivit regulilor britanice de preluare, Altria trebuie să anunțe o ofertă fermă sau să renunțe până pe 24 decembrie. (Sursa: Investing.com)

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Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutare pot influența randamentul investiției.

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Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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