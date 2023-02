TradeVille - Deficitul bugetar in scădere

Deficitul Bugetar În Scădere

România a încheiat anul 2022 cu un deficit bugetar de 81 mld. RON, respectiv 5.68% din PIB, în scădere cu 1.05% fata de anul precedent și sub estimarea de 5.74% din PIB realizata la ultima rectificare din noiembrie. Astfel, veniturile bugetului general consolidat au fost de 460 mld. RON, (+ 22% vs 2021). Evoluția pozitiva s-a datorat avansului veniturilor din TVA, contribuțiilor din asigurări și încasărilor suplimentare din energie. Cheltuielile au fost de 541 mld. RON în termeni nominali (+17% vs 2021), cel mai mare impact avându-l dobânzile, aferente portofoliului de datorie publica, care au crescut la 29.09 mld. RON (+11.1 mld. RON vs 2021). (Sursa: Economedia.net)

Un Nou Împrumut Pentru România

România a încheiat un nou împrumut, pe piețele externe, în valoare de 2 mld. EUR, prin redeschiderea a doua emisiuni de obligațiuni cu scadenta în 2026 și 2029. Acesta este al doilea împrumut contractat de România de pe piețele externe, primul fiind încheiat la începutul anului, cu o valoare de 4 mld. EUR. Necesarul de finanțare brut la nivel guvernamental este de aproximativ 160 mld. RON, fiind determinat de nivelul deficitului bugetar previzionat de 4.4% din PIB, precum și de volumul datoriei de refinanțat în 2023, în valoare de aproximativ 92 mld. RON. (Sursa: ZF)

China în Recuperare

Activitatea economica a Chinei a revenit pe un trend pozitiv in luna ianuarie, pe fondul trecerii valului de infecții Covid. Conform Biroului Național de Statistica, indicele PMI (Purchasing Managers Index), ce măsoară activitatea de producție, a crescut la 50.1 puncte în ianuarie, fata de 47 puncte în decembrie 2022. Creșterea se datorează, în principal, majorării consumului în perioada sărbătorilor, fiind cu 12.2% peste valoarea de anul trecut, în timp ce călătoriile de vacanta interne au crescut cu 74% fata de perioada similara a anului trecut. De asemenea, FMI a revizuit în creștere perspectivele pentru expansiunea PIB în 2023, la 5.3% de la 4.4% estimate în octombrie 2022. (Sursa: Reuters)

Zona Euro, Peste Așteptări

Rezultatele cu privire la PIB din zona Euro au depășit așteptările analiștilor (-0.1%) pentru ultimul trimestru din 2022, înregistrând o creștere de 0.1%. Cele mai recente date vin după ce zona Euro a înregistrat, în T3 2022, o creștere de 0.3% a PIB, pe măsura ce regiunea a fost supusa unei presiuni semnificative in urma războiului din Ucraina. Potrivit datelor preliminare, se estimează ca zona Euro va creste cu 1.9% in T4 2022, fata de aceeași perioada a anului precedent. Banca Centrala Europeana se întrunește joi pentru a decide noile masuri monetare. Cel mai probabil scenariu este o creștere a dobânzii de referința cu 0.5%. (Sursa: CNBC)

2performant Network Preț curent 1.715 RON (0.00% ) MCap 21.2M

Conducerea 2Performant Network informează investitorii cu privire la decizia Consiliului de Administrație din data de 30.01.2023 de numire a domnului Dorin-Cristian Boerescu in calitate de președinte al Consiliului de Administrație pentru un mandat de doi ani, începând cu data de 30 ianuarie 2023. Susținător al activității antreprenoriale, Dorin Boerescu face parte din consiliul de administrație al Ihunt Technology, companie listata la BVB in 2019, si este fondatorul companiilor de advertising Speed Promotion, Agrafa si Hyperactive de pe piața locala. (Sursa: BVB)

Romgaz Preț curent 40.10 RON (0.88% ) MCap 15.4B P/E 5.16

Romgaz raportează constituirea unui depozit la termen la data de 30.01.2023, in valoare de 115 mil. RON. Depozitul are scadenta la data de 25.05.2023, iar rata anuala a dobânzii este de 7.45%. De asemenea, Romgaz a avut constituite depozite la EximBank a căror valoare cumulata pe o perioada de 12 luni depășea pragul de semnificație de 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului 2021. (Sursa: BVB)

Exxon Mobil Corporation Preț curent 116.01 USD (2.16% ) MCap 496B P/E 9.57

Exxon Mobil Corporation a raportat săptămâna aceasta un profit net pentru anul 2022 in suma de 55.7 mld. USD – de 2.4 ori mai mare fata de anul 2021, iar veniturile totale au însumat 413.7 mld. USD (+45% vs 2021). Profitul net pe acțiune GAAP a atins un nivel de 13.26 USD in 2022. Compania a reușit astfel sa înregistreze atât un record propriu al profitului, cat si sa contribuie către un record cumulat in industria petroliera occidentala, care se așteaptă ca, pentru anul 2022, sa genereze un profit combinat in valoare de 200 mld. USD. Rezultatele companiei au reînnoit criticile la adresa sa. Vineri, președintele american, Joe Biden, a menționat din nou ca societățile din acest sector au direcționat profiturile către acționari, in detrimentul dezvoltării producției de petrol. (Surse: SeekingAlpha; Reuters )

United Parcel Service Inc Preț curent 185.23 USD (4.67% ) MCap 161B P/E 14.47

United Parcel Service a anunțat un dividend trimestrial de 1.62 USD/acțiune – in creștere cu 6.6% fata de dividendul anterior de 1.52 USD/acțiune. Totodată, Consiliul de Administrație al companiei a aprobat o noua răscumpărare de acțiuni in valoare de 5 mld. USD. (Sursa: SeekingAlpha)

TESLA INC. Preț curent 173.22 USD (3.94% ) MCap 544B P/E 48.70

Tesla a declarat ca se așteaptă la o creștere a cheltuielilor de capital anul viitor, deoarece își va mari producția de noi celule de baterii si de camionete Semi. O parte din aceste cheltuieli (3.6 mld. USD) vor merge către o extindere a complexului Gigafactory din Nevada, unde Tesla construiește o fabrica pentru a produce in masa camionul Semi, si pentru o fabrica care ar putea produce anual suficiente baterii pentru 2 milioane de vehicule. (Sursa: Reuters)

Advanced Micro Devices Preț curent 75.1500 USD (3.73% ) MCap 121B P/E 53.3952

Advanced Micro Devices a anunțat rezultatele financiare pentru trimestrul 4. Compania a obținut venituri de 5.6 mld. USD si un EPS de 0.69 USD/acțiune. Cifrele prezentate aseară sunt peste estimările analiștilor. Pentru întreg anul 2022, vânzările companiei au înregistrat o creștere de 44% comparativ cu 2021. Ca urmare a acestor rezultate, prețul acțiunii s-a apreciat cu peste 3% in ședința de after hours de pe Wall Street. Pentru trimestrul in curs, lucrurile nu sunt atât de roz. Compania preconizează o încetinire a vânzărilor pana la nivelul de 5.3 mld. USD, ceea ce ar reprezenta o scădere de aproximativ 10% fata de T1 2022. (Sursa: CNBC)

Spotify Technology Preț curent 112.72 USD (12.72% ) MCap 21.7B

Spotify Technology a raportat marți rezultatele financiare pentru trimestrul al patrulea, care au depășit așteptările atât in ceea ce privește utilizatorii activi, cat si numărul de abonați. Numărul abonaților Premium, care generează cea mai mare parte a veniturilor companiei, a crescut cu 14%, la 205 mil., depășind estimările analiștilor de 202.3 mil.. Numărul de utilizatori activi lunari a crescut la 489 de milioane, depășind estimările Spotify si previziunile analiștilor de 477.9 mil.. Este prognozat ca numărul de ascultători va ajunge la 500 de mil. in următorul trimestru. Creșterea a fost datorata campaniilor de marketing si de creșterea numărului de ascultători din tari precum India si Indonezia. In ciuda acestor cifre, compania a raportat venituri totale de 3.16 mld. EUR, mai puțin cu 30 mil. EUR decât estimările analiștilor, iar pierderea per acțiune de -1.4 EUR a fost mai mare decât era previzionat de analiști. (Surse: SeekingAlpha; Reuters )

Ford Motor Company Preț curent 13.51 USD (4.81% ) MCap 54.3B P/E 6.03

Producătorul auto, Ford a anunțat reducerea preturilor pentru modelul sau electric Mustang Mach-E cu pana la 5,900 EUR per vehicul. Anunțul vine in urma deciziei competitorului Tesla de a își reduce preturile la modele sale in urma ratării țintelor de producție pentru anul 2022. Aceasta mișcare va face ca cel puțin o versiune suplimentara a modelului Mach-E sa fie eligibila pentru creditele fiscale oferite de Guvernul Federal din SUA. (Sursa: Reuters)

